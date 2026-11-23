Zum mittlerweile fünften Schulstreik gegen die Wehrpflicht gingen am Freitag wieder Zehntausende junge Leute auf die Straße: Die antimilitaristische Jugendbewegung kann als Ausgangspunkt dienen, um die Wechselwirkungen zwischen Militarisierung, Krieg und Kapitalismus wieder ins Zentrum linker Debatten zu rücken. In seinem Debattenbeitrag plädiert der AK Antimilitarismus für eine breite, strömungsübergreifende antimilitaristische Theorie und Praxis und macht dabei klar, dass nicht eine andere Bundeswehr, sondern ihre Abschaffung das Ziel ist.

Sie wollen sich nicht verheizen lassen: Am Freitag gingen in über 90 Städten Zehntausende Schüler*innen und junge Leute auf die Straßen, um gegen die schleichende Wiedereinführung des Zwangsdiensts ihre Stimme zu erheben. Die „Schulstreik gegen Wehrpflicht“-Bewegung ging am 20. November mit Rückenwind – nicht zuletzt auch durch die ersten GenZ-Proteste an Halloween – in die mittlerweile fünfte Runde des bundesweit koordinierten Kollektivschwänzens gegen Krieg und Militarismus.

Seit knapp einem Jahr halten die Anti-Wehrpflicht-Proteste der Jugend nun an. Das ist bemerkenswert und verdient die Unterstützung aller Teile der gesellschaftlichen Linken. In Zeiten neuer und alter Kriege und der drohenden Wiedereinführung der Wehrpflicht muss die grundsätzliche Ablehnung des Militärs als zentrale Forderung der Linken wiederbelebt werden. In Jena prangte Brechts „Die Stimme, die euch kommandiert, ist die Stimme eures Feindes“ auf Bannern in der ersten Reihe, und auch andernorts wurde deutlich, dass hier über das ureigene Interesse, nicht im Krieg verheizt zu werden, hinaus auch größere Fragen und Zusammenhänge von Macht und Herrschaft thematisiert werden.

Auch über die Proteste hinaus ist die Ablehnung der schleichenden Militarisierung in der BRD spürbar: So stieg die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung bis Ende Oktober auf rund 17.000 und lag damit bereits mehr als viermal so hoch wie im gesamten Vorjahr.

Antimilitarismus: Raus aus der Nische!

Die Proteste gegen die Wehrpflicht geben der antimilitaristischen Bewegung neue Impulse. Sie bergen das Potenzial, eigene Wege einzuschlagen, statt in die ausgetretenen Pfade der alten Friedensbewegung zurückzufallen. Auffällig ist, dass die Schulstreik-Bewegung bislang vor allem von sozialistischen Gruppen, Parteien und Verbänden unterstützt wird, während bewegungslinke Strukturen und Antifa-Bündnisse weitgehend abseitsstehen. Ausgerechnet dort, wo eine neue antimilitaristische Bewegung entsteht, bleibt ein großer Teil der außerparlamentarischen Linken auffällig still.

In den vergangenen 25 Jahren haben Krieg und Frieden sowie der Antimilitarismus als Teilbereichskampf der radikalen Linken ein Nischendasein geführt. Gerade postautonome Strukturen haben antimilitaristische Politik weitgehend vernachlässigt. Und das, obwohl in den zahlreichen Debatten um den Aufstieg der Rechten und die autoritäre Formierung einiges über Militarisierung, die damit verbundenen patriarchalen Verhältnisse und die Zurichtung von Männlichkeit zum soldatischen, kämpfenden Mann gesagt und geschrieben wurde. Was fehlt, ist, diese richtigen und wichtigen Analysen nun auch auf die Straße zu tragen und mit der neuen Schulstreik-Bewegung zu verbinden.

Dafür lohnt sich ein Blick zurück: Antimilitarist*innen ist es mehr als einmal gelungen, Anschluss an gesellschaftliche Kreise jenseits des Szenedunstkreises zu finden, ohne dabei die eigenen Standpunkte aufzuweichen. Unter der Parole „Was in Deutschland brennt, kann in Afghanistan keinen Schaden anrichten“ wurde Mitte der 2000er Jahre Solidarität mit den Angeklagten der Militanten Gruppe (mg) zum Ausdruck gebracht. Die Zerstörung von Kriegsgerät als handfeste Abrüstung im eigenen Land galt ebenso als legitimer Beitrag wie breite Bündnisse gegen Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr oder Initiativen, die die Auflösung der NATO forderten.

Ein Kristallisationspunkt für ein solch gelungenes Zusammenwirken waren die Proteste gegen den NATO-Gipfel in Straßburg im April 2009. Bei diesen internationalen Protesten anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Kriegsbündnisses kamen unterschiedliche Haltungen und politische Positionen zusammen, die diese Breite widerspiegelten. Für die Mobilisierung in Deutschland bildete eine grundsätzliche Ablehnung des deutschen Militarismus einen gemeinsamen Nenner und zugleich die Grundlage für gemeinsame Kämpfe. Trotz erheblicher Widerstände und erbitterter Debatten über die Frage, ob der Protest friedlich oder militant zum Ausdruck gebracht werden sollte, gelang eine Zusammenarbeit. Die gemeinsame antimilitaristische Ausrichtung ermöglichte es, über die eigenen Szenestrukturen hinaus Bündnisse mit friedenspolitischen Gruppen und Personen einzugehen. Straßburg zeigt damit, dass eine klare antimilitaristische Positionierung kein Hindernis für gesellschaftliche Anschlussfähigkeit sein muss.

Aus der Vergangenheit lernen

Der Schwung aus der Mobilisierung nach Straßburg wurde genutzt, um ab 2011 unter dem Dach der „War starts here“-Kampagne dazu aufzurufen, Orte, an denen Krieg beginnt, zu markieren, zu blockieren und zu sabotieren. Sowohl Akteure aus der Friedensbewegung als auch aus dem antimilitaristischen Spektrum standen gemeinsam hinter diesem Slogan und trafen sich ab 2012 einmal im Jahr bei den „War Starts Here“-Camps am Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Colbitz-Letzlinger Heide.

Nach den Protesten gegen den NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien mit deutscher Beteiligung 1999 und den großen Mobilisierungen gegen den von Deutschland unterstützten „War on Terror“ gelang es nach den Protesten gegen den US-Angriff auf den Irak 2003 nicht mehr, an frühere Massenmobilisierungen anzuknüpfen, die mehr als 10.000 Menschen auf die Straße brachten. Antimilitaristische Aktionen und Strukturen, die diese organisierten, bestanden jedoch kontinuierlich fort.

Die Proteste gegen die Kriegskonferenzen in München und Berlin waren dabei stets ein Gradmesser für den Zustand der antimilitaristischen Bewegung. In München konnte aber nicht mehr an die großen Mobilisierungen mit mehreren tausend Demonstrierenden angeschlossen werden. Die Proteste gegen die „Sicherheitskonferenz“ in Berlin kamen nie über wenige hundert Teilnehmer*innen hinaus. Umso erfreulicher ist es, dass sich seit fast einem Jahr eine Bewegung gegen die Wehrpflicht formiert, die Zehntausende auf die Straße bringt. Fragen der Militarisierung sowie die Zusammenhänge zwischen Krieg, Militär und Kapitalismus rücken dadurch wieder stärker in den Fokus einer neuen unmittelbar betroffenen Generation von Menschen, die sich politisieren.

Das Ziel bleibt: Bundeswehr abschaffen

Der AK Antimilitarismus unterstützt die Forderungen des bundesweiten Schulstreik-Bündnisses gegen die Wehrpflicht ausdrücklich. Denn diese bleiben nicht bei der Wehrpflicht und der eigenen Betroffenheit stehen, sondern thematisieren und verwerfen die Kriegstüchtigkeit und den militärisch-industriellen Komplex als solche.

Dass Christopher Wimmer im nd eine „glaubwürdige Antwort auf Sicherheits- und Verteidigungsfragen“ einfordert und die Debatte um die Wehrpflicht als „heikles Thema“ bezeichnet, irritiert. Schließlich wurde die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 von der gesellschaftlichen Linken einhellig begrüßt und als reformistischer Schritt in Richtung einer Demilitarisierung der Gesellschaft gewertet – auch wenn der damalige Kriegsminister zugleich daran arbeitete, die Bundeswehr agiler und interventionsfähiger zu machen.

In seinem Text bezieht sich Wimmer auf Felix Wemheuer, der die These vertritt, linke Bewegungen könnten nur dann gesellschaftlich hegemoniefähig werden, „wenn sie auch zumindest in Teilen der Armee Unterstützung gewinnen“ könnten. Unter Rückgriff auf die Argumentation von Friedrich Engels in dessen 1865 erschienenen Artikel „Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei“ zeichnet Wemheuer nach, wie die Unterstützung für die Wehrpflicht innerhalb der Sozialdemokratie und der sozialistischen Bewegung historisch begründet wurde. Demnach galt es als erstrebenswert, in den eigenen Reihen über an der Waffe ausgebildete Arbeiter zu verfügen.

Im Weiteren wird auf die kurzzeitig bestehenden Arbeiter- und Soldatenräte verwiesen. Es mag interessant sein, die unterschiedlichen Positionen historisch einzuordnen und den Bogen bis hin zu Befreiungskämpfen wie in Rojava zu spannen. Für uns Antimilitarist*innen in Deutschland kommt eine positive Bezugnahme auf Wehrpflicht und Militär freilich nicht infrage. Dass es sich bei ihr um einen Zwangsdienst handelt, der Teil des autoritären Staatsumbaus ist, erscheint uns als ein eher schwaches Argument gegen die Wehrpflicht. Die Verbrechen der Bundeswehr in Somalia, Jugoslawien und Afghanistan haben gezeigt, was geschieht, wenn Soldat*innen bewaffnet und für militärische Interventionen ausgebildet werden. Vor diesem Hintergrund erscheint uns das „Nie wieder“ der linksliberalen Blase als Realitätsverweigerung und Ausdruck der Weigerung, sich ernsthaft mit dem deutschen Imperialismus auseinanderzusetzen.

Totale Kriegsdienstverweigerung ist ein Hebel, den wir gegen ihren milliardenschweren Militäretat in Stellung bringen können. Die Bundeswehr muss strömungsübergreifend abgelehnt und ihr imperialistischer Charakter unmissverständlich herausgearbeitet werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Kampf um Emanzipation nicht nur konsequent antifaschistisch sein muss, sondern auch die Abschaffung der Bundeswehr zu fordern hat. Nur so lässt sich eine glaubwürdige linke Position vertreten.