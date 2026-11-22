Sonntagnachmittag. Draußen nieselt es. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich Bücher, zerknitterte Notizen und eine Teetasse von gestern. Irgendwo darunter liegt ein Text über Faschismustheorie, den ich längst hätte lesen sollen. Für einen Slivovice ist es noch zu früh, jedenfalls nach bürgerlichen Maßstäben.

Also ein Film. Netflix ist zu teuer, illegale Streams kommen nicht in Frage, denn am Sonntagnachmittag Gesetze brechen, wo kämen wir da hin. Ich lande bei Ali G: Who Iz I? Dass der Film ausgerechnet von Amazon kommt, verdränge ich für den Moment.

Sacha Baron Cohens Möchtegerngangster aus Staines ist zurück. 2002 schaffte er es in Ali G Indahouse bis ins britische Parlament, ohne dass seine Ahnungslosigkeit dort weiter auffiel. Vierundzwanzig Jahre später sind die Amerikaner*innen dran. Julie ist schwanger, das Geld knapp und seine Karriere ungefähr so lebendig wie die britischen Gewerkschaften nach Margaret Thatcher. Die letzten zwanzig Jahre fasst er so zusammen: Corona, Kriege und Ed Sheeran. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein.

Hundert Prozent Schotte

Ali Gs Sprache, Kleidung und Auftreten gelten heute als kulturelle Aneignung. Professor Nira Cain-N’Degeocello, ein linker Akademiker aus Berkeley, ebenfalls von Baron Cohen gespielt, will ihn deshalb aus dem öffentlichen Leben verbannen und lässt heimlich seine Abstammung untersuchen. Woher die Probe stammt, verschweigen wir aus Gründen des Jugendschutzes. Ergebnis: hundert Prozent Schotte. Ali G will daraufhin nur wissen, in welchem Teil Afrikas Schottland liegt.

Auch die Entschuldigung misslingt. Vor religiösen Vertreter*innen zeigt er ein mit KI erzeugtes Video, in dem Verstorbene ihn freisprechen. Die Lebenden wollen ihm nicht vergeben, also lässt er die Toten reden, die wenigstens nicht widersprechen.

In Oakland platzt der Professor in eine Versammlung Schwarzer Bewohner*innen, die über Waffengewalt, unbezahlbare Wohnungen und Polizeigewalt reden wollen, und erklärt ihnen, warum Ali G gestoppt werden muss. Er hatte seine Empörung fertig mitgebracht, nur vergessen zu fragen, ob jemand sie haben will. Das ist komisch. Ich frage mich nur, ob Baron Cohen hier linke Selbstgerechtigkeit entlarvt oder sie sich erst passend zurechtlegt.

So viel zum Berufsverbot

Ali G ist gecancelt. Was das bedeutet, weiß er nicht, aber das Wort hat er gelernt. Die amerikanische Rechte feiert ihn prompt als Märtyrer der Meinungsfreiheit, ein rechter Sender gibt ihm eine eigene Show. So viel zum Berufsverbot.

In The Free Speech Show werden Hitlergrüße und Bilder des Holocaust zur Unterhaltung. Bei einem Spiel namens Final Solution befördern Teilnehmer Puppen, die gesellschaftliche Gruppen darstellen, in nachgestellte Gaskammern, und das Publikum jubelt. Mir vergeht das Lachen, nicht wegen Ali G, sondern wegen der Menschen, die begeistert mitmachen. Offen bleibt, ob Baron Cohen die Beteiligten entlarvt oder das Entsetzliche nur noch einmal als Spektakel vorführt. Irgendwann wird es selbst Ali G zu viel, er verlässt die Sendung und will zu Julie zurück. Der Professor verbündet sich derweil ausgerechnet mit der amerikanischen Rechten, als falscher Beamter der Einwanderungsbehörde ICE, um stattdessen Julie zu treffen.

Ein Baby zur Rettung Amerikas

Jetzt tritt Colonel Erran Morad auf, ein israelischer Terrorabwehrexperte, der selbstverständlich nie beim Mossad war. Er trainiert drei rechte Amerikaner, darunter Michael Aboud, Vorsitzender der Republikaner im texanischen El Paso County, und den ehemaligen Pastor Joshua Loudermilk. Zuerst zählt er auf, was Migrant*innen leisten: Sie reinigen Hotels und Krankenhäuser, ernten Obst und Gemüse, bauen Häuser und decken Dächer. Man könnte meinen, der Mann wolle eine Gewerkschaft gründen. Dann erklärt er, diese Menschen seien gekommen, um die Amerikaner*innen umzubringen. Seine Zuhörer sind begeistert.

Ali G, erzählt Morad, sei ein mexikanischer Drogenboss, und seine Freundin dürfe das Kind nicht auf amerikanischem Boden bekommen, weil es sonst durch das Geburtsortsprinzip Staatsbürger der USA würde. Als medizinisches Personal verkleidet entführen die Männer Julie in einem fingierten Krankenwagen. Am Ende hängt eine Babypuppe an einer Drohne, die sie nach Mexiko bringen soll. Die Drohne sackt ab, Morad drückt Aboud die Fernbedienung in die Hand und verlangt, das Baby abzuwerfen. Aboud drückt den Knopf. Ein Mann, der lieber ein Kind in den Tod stürzen lässt, als dessen Staatsbürgerschaft zu riskieren, jedenfalls wenn er die Geschichte geglaubt hat.

Baron Cohen nennt die Sequenz ein psychologisches Experiment nach dem Vorbild Stanley Milgrams, es gehe ihm um „tugendhafte Gewalt”, die man rechtfertigt, sobald man sich auf der richtigen Seite glaubt. Loudermilk behauptete später gegenüber dem Guardian, er habe Baron Cohen erkannt, die Produktion widersprach. Aboud sagte dem Guardian, er habe an eine Dokumentation über illegale Einwanderung geglaubt. Was die Männer wirklich dachten, bleibt offen. Dass Morads Geschichte an verbreitete rechte Feindbilder anknüpft, nicht.

Der Israeli als Türöffner

Morad funktioniert nur, weil ein israelischer Akzent bei der amerikanischen Rechten als Kompetenznachweis gilt. Schon 2018 brachte er in Who Is America? einen republikanischen Abgeordneten aus Georgia dazu, mit nacktem Hintern rassistische Beleidigungen zu brüllen, um einen angeblichen islamistischen Anschlag abzuwehren. Im neuen Film gehört der Hintern wieder zum Arsenal, diesmal als Prothese, die scharf schießt, und wieder ist der beschworene Feind der Islamist, der angeblich nichts so sehr fürchtet wie Homosexualität.

Baron Cohen sagt, Morad entlarve Islamophobie. Das stimmt nur zur Hälfte. Vorgeführt werden Amerikaner, die jeden Unsinn glauben, solange er mit israelischem Akzent vorgetragen wird. Die Figur selbst lebt aber vom Bild des Israelis als Fachmann im Kampf gegen Muslime, und der Witz über den homophoben Islamisten bedient genau das Klischee, das er angeblich bloßstellt. Muslim*innen kommen im Film nur als Phantom vor. Neu ist das nicht: In Brüno stellte Baron Cohen 2009 den palästinensischen Lebensmittelhändler Ayman Abu Aita als Anführer einer bewaffneten Gruppe vor, Abu Aita klagte, 2012 endete der Streit mit einem Vergleich.

Über Israel verliert der Film kein Wort, über Gaza erst recht nicht. Baron Cohen versicherte dem Hollywood Reporter, er habe nichts über Israel gesagt. Im Oktober 2023 unterschrieb er allerdings einen offenen Brief an Joe Biden, der dessen Unterstützung des jüdischen Volkes lobte und die Freilassung der Geiseln forderte, und im November warf er TikTok vor, die größte antisemitische Bewegung seit den Nazis zu erschaffen. Zum Krieg in Gaza schweigt er nach eigener Aussage seitdem.

Wem die Wohnungen gehören

Mit der Angst vor Migrant*innen lässt sich in Amerika leichter Wahlkampf machen als mit der Frage, warum sich immer weniger Menschen eine Wohnung leisten können. Über die Benutzung öffentlicher Toiletten wird leidenschaftlicher gestritten als über Mieten. Laut der Zensusbehörde der USA waren 2025 rund 26,7 Millionen Menschen das ganze Jahr ohne Krankenversicherung, rund 12,1 Millionen Mieterhaushalte zahlten 2024 laut Harvard Joint Center for Housing Studies mehr als die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen. Gegen hohe Mieten lässt sich schlechter mobilisieren als gegen ein Baby mit vermutlich migrantischem Hintergrund. Wer über Wohnungsnot reden wollte, müsste über Löhne und Eigentum reden, und das wäre unangenehm für die, denen die Wohnungen gehören.

Rechte Politiker*innen müssen ihren Wähler*innen den Hass auf Migrant*innen nicht beibringen, aber sie können ihn nutzen, und Unternehmen, die von billiger migrantischer Arbeit leben, werden deshalb noch lange nicht einwanderungsfreundlich. Der Professor wiederum steht für eine Politik, die sich lieber an der richtigen Sprache abarbeitet als an den Verhältnissen, unter denen Menschen leben und arbeiten. Ein Seminar über Diversität kostet weniger als eine Lohnerhöhung, und eine Schwarze Millionärin und eine Schwarze Reinigungskraft haben noch lange nicht dieselben Klasseninteressen.

Wenn die Wirklichkeit die Satire überholt

Seine rechten Gesprächspartner dürfen sich bei Baron Cohen selbst blamieren, den linken Professor muss er erst erfinden, und zwar so übertrieben, dass man beinahe mit Ali G sympathisiert. Das ist komisch, aber bequem. Und es ist nicht die einzige Unschärfe. Das Kulturportal Fandomwire schreibt, das wahllose Spiel mit rassistischen Stereotypen, Sexismus und kultureller Aneignung lasse offen, über wen Baron Cohen sich hier überhaupt lustig macht. Genau darin liegt das Problem. Satire, die nicht weiß, wen sie trifft, trifft im Zweifel die Schwächsten. Schon 2000 kritisierte der Schwarze britische Komiker Felix Dexter, Ali G erlaube es dem liberalen Bürgertum, über Schwarze Straßenkultur zu lachen. Der New Statesman hält fest, dass die meisten Zuschauer*innen direkt über die an Minstrelshows erinnernde Version dieser Kultur lachten, die Baron Cohen ihnen vorsetzte. Wer über den kiffenden, frauenverachtenden Möchtegernjamaikaner lacht, lacht nicht über weiße Aneignung, sondern über Schwarze, und die Ironie liefert das gute Gewissen gleich mit. So wird Rassismus salonfähig: Er darf zurück auf die Leinwand, solange er augenzwinkernd daherkommt. Die britische Kampagne gegen den Film nannte die Figur deshalb ein Alibi für Rassismus.

Ali G selbst wirkt inzwischen fast harmlos, denn Baron Cohen findet mühelos Menschen, die größeren Unsinn erzählen als seine Kunstfigur. Man weiß nicht mehr, ob die Satire die Wirklichkeit übertreibt oder ihr hinterherläuft. Manche Szenen ziehen sich, aber Baron Cohens Timing ist oft brillant, besonders wenn er eine peinliche Pause stehen lässt, bis sein Gegenüber sie mit noch größerem Unsinn füllt. Man lacht und ärgert sich, dass man gelacht hat.

Ali G ist kein Systemkritiker und nicht einmal besonders gut darin, Ali G zu sein. Er stolpert durch ein Amerika, in dem alle von Freiheit reden. Die einen haben die Freiheit, mit ihren Millionen zu spekulieren, die anderen dürfen frei entscheiden, welchen Zweitjob sie annehmen.

Vielleicht hätte ich doch weiterlesen sollen. Aber bei all den Debatten über Toiletten würde mich noch eines interessieren:

Wem gehört eigentlich das Gebäude, in dem sich die Toiletten befinden?