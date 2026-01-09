„Habt keine Angst. Ergreift die Chancen mit beiden Händen!“

Der Generalsekretär der Partei der Arbeit Belgiens (PVDA-PTB), Peter Mertens, gab dem linken Magazin Peoples Dispatch zum Jahresende ein ausführliches Interview, in dem er einen Ausblick auf das Jahr 2026 gab. Seine These: Die Widersprüche des Jahres 2026 bieten nicht nur Gefahren, sondern vor allem auch Chancen für den Klassenkampf – vorausgesetzt, die Linke ist bereit, mutig zu handeln. etos.media hat das Interview übersetzt und bringt es exklusiv in deutscher Sprache.

Im Laufe des Jahres 2025 wirkte das politische Establishment Europas zunehmend orientierungslos. Im Inland sahen sich die Regierungen wachsender Wut über erneute Sparmaßnahmen und die beschleunigte Militarisierung ausgesetzt. International wurden sie von der Trump-Administration wiederholt an den Rand gedrängt und gedemütigt. Dennoch trieben die europäischen Staats- und Regierungschefs ihren Kurs weiter voran und stellten Milliarden an gemeinsamen Krediten bereit, um den Krieg in der Ukraine zu verlängern, während sie gleichzeitig die imperialen Prioritäten der USA anderswo unterstützten – von der Duldung des israelischen Völkermords im Gazastreifen bis hin zur Billigung von Drohungen gegen Venezuela und andere lateinamerikanische Länder.

Da sich diese Trends bis ins Jahr 2026 fortsetzen, birgt das kommende Jahr ernsthafte Risiken für die europäische Arbeiterklasse: durch die Aussicht auf Wehrpflicht, die Normalisierung der Kriegslogik und weitere Angriffe auf hart erkämpfte Rechte. Gleichzeitig könnten diese Entwicklungen neue Formen des Widerstands auf dem gesamten Kontinent hervorbringen.

In diesem Zusammenhang sprach Peoples Dispatch mit Peter Mertens, Generalsekretär der Partei der Arbeit Belgiens (PVDA-PTB). Seine Partei hat sich zu einer zentralen Bezugsperson für Antikriegs- und Antiausteritätspolitik in Europa entwickelt. Mertens reflektiert über die wichtigsten politischen Trends des Jahres 2025 – und die Gefahren und Chancen, die das kommende Jahr mit sich bringt.

***

peoples dispatch: Anfang des Jahres wurde in Belgien eine neue Regierung, die sogenannte Arizona-Koalition, gebildet. Seitdem gab es Massenmobilisierungen gegen sie. Ich möchte zunächst fragen: Wie ist die Lage aktuell mit der Regierung, und was können wir von den weiteren Mobilisierungen erwarten?

Peter Mertens: Seit etwa einem Jahr regiert in Belgien eine sehr rechtsgerichtete Regierung, die halb im Scherz als Arizona-Koalition bezeichnet wird (in Anlehnung an die Flagge des US-Bundesstaats Arizona: gelb (rechtsnationalistische N-VA), rot (sozialdemokratische Vooruit und PS), orange (Christdemokratische CD&V und Les Engagés) und blau (liberale Open VLD und MR) in wechselnden Bündnissen, Anm. etos.media). Sie versucht, einen massiven sozialen Rückschritt zu organisieren, im Wesentlichen einen großen Rückschlag für die Arbeitnehmer.

Der Widerstand gegen diese Regierung war sofort da. Mitte Januar, kurz vor dem offiziellen Amtsantritt, protestierten 35.000 Menschen in Brüssel. Einen Monat später waren es bereits 100.000. Und diese Mobilisierung hält ununterbrochen an. Sie zählt zu den größten sozialen Bewegungen seit den 1960er Jahren: Im vergangenen Jahr gab es 13 landesweite Demonstrationen zu sozialen und wirtschaftlichen Themen. Zudem fanden fünf landesweite Streiktage statt. Mittlerweile existiert ein Aktionsplan, der von den Gewerkschaften ACV-CSC und ABVV-FGTB unterstützt wird und bis Januar, Februar und März 2026 läuft.

Ich denke, einer der Hauptgründe für die anhaltende Mobilisierung ist die breite Unterstützung ihrer Forderungen, nicht nur unter Arbeitnehmern, sondern in großen Teilen der Gesellschaft. Im Zentrum steht die Rentenfrage. Es gibt starken Widerstand gegen Maßnahmen, die Menschen dazu zwingen würden, bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten.

Hinzu kommt die Lohnindexierung. In Belgien gibt es einen automatischen Indexierungsmechanismus, der sicherstellt, dass die Löhne mit den Preisen steigen, um Arbeitnehmer vor Inflation zu schützen. Dies ist ein hart erkämpfter Erfolg der Arbeiterklasse, doch die Regierung will dieses System schwächen. Ein drittes Problem sind Zulagen – zusätzliche Zahlungen für Arbeitnehmer, die beispielsweise Nachtschichten leisten. Auch hier plant die Regierung Kürzungen. Schließlich gibt es eine positive Forderung, die die Bewegung eint: eine Millionärssteuer. Die Regierung weigert sich jedoch, auf die Gewerkschaften zu hören, und verfolgt unbeirrt einen sehr autoritären, von Sparmaßnahmen geprägten Kurs. Daher ist noch unklar, wie die Sache ausgehen wird. Klar ist nur, dass es zu einer heftigen Auseinandersetzung kommen wird.

pd: Die Arizona-Regierung gehörte auch zu den lautstärksten Befürwortern der Militarisierung in Europa. Was halten Sie von dieser zunehmenden Normalisierung von Militärausgaben und Krieg?

Peter Mertens: Wir mobilisierten von Anfang an dagegen. Unsere Position ist klar: Wir sind gegen den Krieg in der Ukraine und auch gegen die Politik der Europäischen Union, ihn zu verlängern. Was wir heute sehen, ist, dass einige europäische Staats- und Regierungschefs – ich nenne sie mal „Randpolitiker“, die in ihren eigenen Ländern unbeliebt sind – nun die EU-Politik bestimmen und auf die Fortsetzung dieses blutigen, sinnlosen Krieges drängen.

Wir haben uns nicht nur gegen den Krieg selbst, sondern auch gegen die umfassende Militarisierung der Gesellschaft ausgesprochen. Donald Trump hat diese Militarisierungsagenda bereits auf dem NATO-Gipfel in Den Haag im Juni erfolgreich vorangetrieben, als er die Fünf-Prozent-Ausgabennorm – die wir sofort als „Trump-Norm“ bezeichneten – durchsetzte. Seine Botschaft war eindeutig: Der Krieg in der Ukraine ist den USA zu teuer, und wir wollen uns auf China konzentrieren. Europa soll die Zeche zahlen.

In diesem Zusammenhang war das, was kürzlich in Deutschland mit dem großen Schulstreik Anfang Dezember geschah, von großer Bedeutung. Zehntausende Jugendliche mobilisierten gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und diese Debatte wird auch in Belgien geführt.

Es ist nicht verwunderlich, dass wir von jungen Menschen hören, dass sie Angst haben. Aussagen wie die jüngste von Mark Rutte (NATO-Generalsekretär, Anm. etos.media), der sagte, man solle sich auf einen großen Krieg vorbereiten, wie ihn unsere Großeltern erlebt haben, schüren Angst. Als Reaktion darauf versuchen wir, eine Bewegung aufzubauen, die sich der Militarisierung der Jugend und der gesamten Gesellschaft widersetzt.

Dieser Kampf ist an sich schon wichtig, steht aber auch in klarem Zusammenhang mit der Sparpolitik. Der Zusammenhang ist offensichtlich. Die rechtsgerichtete Regierung will ein 32 Milliarden Euro schweres Sparpaket durchsetzen, was für Belgien enorm ist. Gleichzeitig fließt ein erheblicher Teil der öffentlichen Ausgaben in die Aufrüstung. Jeder Bereich der belgischen und, wie ich meine, europäischen Gesellschaft gerät unter Druck: Das Gesundheitswesen ist unterfinanziert, die Straßen verfallen, die Jugendhilfe bricht zusammen, selbst die Gefängnisse sind überfüllt. Es ist eine Katastrophe in ganz Europa. Der einzige Bereich, der ein massives Wachstum verzeichnet, ist das Militär.

pd: Spüren die Menschen die Folgen dieser Sparmaßnahmen bereits?

Peter Mertens: In Belgien schlägt sich das direkt in Sparmaßnahmen nieder. Dieselbe Regierung, die Milliarden bei den Sozialausgaben kürzt, kauft F-35-Kampfjets, neue Marineschiffe und Waffensysteme. Wir brauchen all das nicht. Belgiens Küste ist nur etwa 66 Kilometer lang: Es ist ein kleines Land. Startet ein Flugzeug von belgischem Territorium, ist es innerhalb einer Minute außerhalb des Landes. Hier geht es nicht um Verteidigung. Hier geht es um den Aufbau einer offensiven Streitmacht, die mit imperialen Interessen verknüpft ist: europäischen und belgischen. Das war von Anfang an klar.

Es gibt natürlich eine Alternative zu Sparmaßnahmen. Belgien gewährt Großkonzernen Milliarden Euro an Steuervorteilen. Unternehmen erhalten Befreiungen für alles Mögliche, in Form von reduzierten Sozialversicherungsbeiträgen und Steuersenkungen, die sich bis 2025 auf 15 Milliarden Euro belaufen. Indem wir auch nur einen Teil dieser Vergünstigungen überdenken, können wir Milliarden für die Finanzierung der Sozialversicherung freisetzen. Weitere Milliarden sind in Steueroasen versteckt und werden nicht verfolgt, unter anderem weil die Finanzbehörden nicht genügend Personal haben. Gleichzeitig strömen weiterhin Millionen in die USA, um teures und umweltschädliches LNG-Gas zu kaufen, anstatt auf günstigere Alternativen wie russisches Gas zurückzugreifen. Und natürlich gibt es keine nennenswerte Besteuerung der Superreichen.

Es handelt sich also nicht nur um ein Haushaltsproblem, sondern auch um ein politisches. Teile der europäischen Bourgeoisie haben sich für die Militarisierung der Gesellschaft und die Kriegsvorbereitungen gegen Russland entschieden und schüren nun Hass. Im Inneren bedeutet diese Vorgehensweise stets dasselbe: einen Angriff auf die Arbeiterklasse, die soziale Sicherheit und die öffentlichen Dienstleistungen. Das ist der Preis, den wir für die Militarisierung zahlen werden.

pd: Gleichzeitig sehen wir, wie die europäischen Eliten international an Boden verlieren. Seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps bemühen sich viele europäische Staats- und Regierungschefs offen um seine Gunst – doch das scheint nicht zu funktionieren. Stattdessen befindet sich Europa offenbar in einer Art Krise. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht Europas Position in der Welt derzeit beschreiben?

Peter Mertens: Diese fast schon freudianische Haltung von Mark Rutte und anderen europäischen Politikern zweiter Klasse, die Präsident Trump „Papa“ nennen und ihm gefallen wollen, ist verheerend. Sie spiegelt auch die allgemeine Lage Europas wider.

Was ist im Laufe dieses Jahres geschehen? Im Juni setzte Trump die NATO-Norm von fünf Prozent Verteidigungsausgaben durch. Im Juli folgte dieses sogenannte „Handelsabkommen“ – das in Wirklichkeit gar kein Abkommen ist, da US-Waren zollfrei nach Europa eingeführt werden können, während für europäische Waren Zölle von 15 Prozent erhoben werden, auf Stahl und Aluminium sogar 50 Prozent. Darüber hinaus versprach Europa Investitionen in Höhe von 1,35 Billionen US-Dollar. Es war ein Sommer der Demütigung, anders kann man es nicht sagen.

Dies spiegelt ein tieferliegendes Problem wider: Diese Generation europäischer Führungskräfte existiert kaum als politische Generation. Sie sind Randfiguren. Das ist keine Beleidigung, sondern lediglich eine Beschreibung. Nehmen wir Deutschland: Friedrich Merz wurde während Angela Merkels Amtszeit ins Abseits gedrängt, da er als ungeeignet für die Führung galt. Nun ist er plötzlich an der Macht. Mark Rutte hinterließ die Niederlande in einer Krise, die bis heute anhält. Emmanuel Macron regiert ohne Unterstützung in der Bevölkerung, ebenso wie Keir Starmer. Kaja Kallas kommt aus einem sehr kleinen Land, wo sie keine Unterstützung genießt, präsentiert sich aber dennoch als prominente Russland- und Kommunistengegnerin in der EU.

Diese Gruppe hat keine wirkliche Vision und schon gar kein ernsthaftes Verständnis für die globale Lage. Fakt ist, dass sich das Zentrum der Weltwirtschaft nach Asien, nach China, Indien und allgemein zu den BRICS-Staaten verlagert. Als Reaktion auf diese historische Verschiebung geraten die USA in Panik und implementieren eine neue Sicherheitsstrategie. Und die Wahrheit ist ganz einfach: Die USA sagen: Europa ist uns völlig egal. In diesem Kontext ist es nicht die Lösung, Trump blindlings zu folgen. Auch LNG-Gas von Trump zu kaufen ist nicht die Lösung. Ebenso wenig ist es eine Lösung, Waffen von Trump zu kaufen.

pd: Und dann versucht eine andere Strömung in der EU-Politik, auf diese Situation mit dem Drängen auf das zu reagieren, was sie militärische und strategische Autonomie nennen.

Peter Mertens: Die Alternative zur US-Dominanz kann nicht der Aufbau eines neuen europäischen imperialistischen Blocks sein. Doch diese Option gewinnt immer mehr an Popularität. Schauen Sie sich Deutschland noch einmal an: Die jüngsten Investitionspläne zielen auf den Aufbau einer autonomen deutschen Armee. Als Deutschland 2022 zusätzliche 100 Milliarden Euro für die Armee ankündigte, waren diese größtenteils für den Kauf amerikanischer Waffen bestimmt. Nun sollen deutsche Waffen gekauft werden.

Wir sagen ganz klar: Weder US-amerikanische noch europäische Aggression sind die Antwort. Was wir stattdessen brauchen, ist eine völlig andere europäische Position, basierend auf Kooperation – auch mit den BRICS-Staaten – und nicht auf Neokolonialismus oder Neoimperialismus. Ich glaube, dies kann erst dann vollumfänglich erreicht werden, wenn es in Europa Sozialismus gibt, und ich denke, diese Debatte wird im kommenden Jahrzehnt an Fahrt gewinnen. Europa befindet sich im Niedergang, aber das bedeutet auch, dass wir an einem Scheideweg stehen.

Auf der einen Seite steht die offene US-Politik hinsichtlich ihrer nationalen Sicherheitsstrategie: Einmischung in die europäische Politik, Unterstützung der extremen Rechten, Förderung rassistischer Politik und Spaltung Europas durch bilaterale Abkommen. Auf der anderen Seite fordern Teile der europäischen Elite – beispielsweise aus dem Umfeld der deutschen Rüstungsindustrie und Unternehmen wie Rheinmetall – eine stärkere EU, allerdings in autoritärer Form, die die wenigen verbliebenen demokratischen Kontrollmechanismen untergräbt.

Wir lehnen beide Optionen ab. Wir wollen ein völlig anderes Europa. Und wir werden versuchen, diese Vision nicht nur in Belgien, sondern in ganz Europa mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln voranzutreiben.

pd: Wie lässt sich in diesem Zusammenhang das Versagen Europas erklären, auf die US-Aggression in der Karibik und die Bedrohungen gegen Venezuela und andere lateinamerikanische Länder zu reagieren? Wie Sie bereits angedeutet haben, ist es unwahrscheinlich, dass die derzeitigen europäischen Regierungen ihren Kurs ändern werden.

Peter Mertens: Ich denke, wir müssen ganz klar sagen: Europa, oder besser gesagt, die EU, war nie ein Friedensprojekt. Als sie nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, waren ihre Gründungsmitglieder Kolonialmächte: Belgien, Frankreich, Italien und so weiter. Die erste offizielle Karte der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) umfasste Algerien, den Kongo … Der Großteil der EWG bestand aus Kolonien. In den Augen der EU-Gründer war sie von Anfang an ein imperialistisches Konstrukt.

Dennoch gab es aufgrund der Existenz der Sowjetunion in Europa Gegenkräfte, die Diplomatie und Dialog förderten. Dazu gehörte auch Russland, schließlich ein europäisches Land. Russland wird nicht umziehen, es lässt sich nicht einfach woanders hinbringen. Diese Realität prägte einst eine diplomatische Tradition.

Doch diese Tradition ist verschwunden. Heute wird ein Regimewechsel in Venezuela offen in EU-Gremien und nationalen Parlamenten diskutiert und unterstützt. Persönlichkeiten wie Kaja Kallas erklären offen, dass sie nicht einmal mit Russland sprechen wollen. Gleichzeitig sprechen sie natürlich mit dem mörderischen und völkermörderischen israelischen Regime und unterstützen es nach Kräften. Sie sprechen nicht nur mit Israel, sondern rüsten es auch auf: mit deutschen U-Booten, deutschen Waffen und US-Waffen, die über europäische Häfen geschmuggelt werden.

Dieser Doppelstandard ist nicht mehr zu übersehen, insbesondere seit dem Völkermord in Palästina. Der Widerspruch ist offensichtlich: 19 Sanktionspakete gegen Russland, keines gegen Israel. Schweigen zu den illegalen Bombardierungen des Iran. Die Nutzung von Marinestützpunkten in Zypern zur Unterstützung israelischer Militäroperationen. Diese Heuchelei lässt die Menschen Europas Rolle hinterfragen. Deshalb kam es zu Massenmobilisierungen: Allein in Belgien gab es zwölf landesweite Demonstrationen für Palästina.

pd: Da die EU nie ein Friedensprojekt war, was bedeuten ihre heutigen militärischen und wirtschaftlichen Ambitionen für den Rest der Welt, insbesondere für den Globalen Süden?

Peter Mertens: Nehmen wir Afrika als Beispiel. Laut Eurostat-Zahlen von 2020 erwirtschaftete Frankreich 67 Milliarden Euro Umsatz aus Afrika, Deutschland 24 Milliarden Euro und Italien elf Milliarden Euro. Das sind rund 100 Milliarden Euro jährlich, die aus Afrika in nur drei europäische Länder fließen. Deshalb sind sie so besorgt über die Entwicklungen in der Sahelzone. Sollte der Zugang zu Uran unterbrochen werden, droht Frankreich aufgrund seiner Abhängigkeit von Atomkraft eine schwere Energiekrise. Dies ist einer der Gründe für die militärische Neuausrichtung Europas: Sie dient den imperialen Interessen des Blocks.

Europa ist nicht nur ein unterwürfiger Vasall der USA. Es verfolgt eigene imperiale Ambitionen. Deutschland, Frankreich und Italien haben Strategien, um ihre Einflusszonen zu verteidigen und auszuweiten. Seit 2022 erklärt Deutschland offen, wieder eine globale Militärmacht werden zu wollen. Das ist eine neue und gefährliche Entwicklung. Wir wissen, dass dieser Weg zu mehr Konflikten, mehr Sparmaßnahmen, mehr Rassismus und mehr Angriffen auf die Arbeiterklasse führt. Doch inmitten dieses Chaos bietet sich für eine echte marxistische Kraft oder eine echte linke Arbeiterbewegung auch die Chance, Einfluss zu gewinnen.

Ich stimme Lenin zu, der sagte, dass die Menschen in ruhigen Zeiten lange schlafen können – aber in Zeiten des Umbruchs sehr schnell lernen. Auch die Führer der Arbeiterklasse können sehr schnell lernen. Ich denke, wir nähern uns einer solchen Phase. Diejenigen an der Spitze wissen nicht mehr, wohin sie gehen, und die Basis begreift zunehmend, dass es so nicht weitergehen kann. Wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt, aber wir nähern uns ihm.

pd: In den vergangenen Jahren ist die PVDA-PTB für viele Linke in der Region zu einer Inspirationsquelle geworden. Abschließend: Welche Erwartungen haben Sie für das Jahr 2026 und die Zeit danach?

Peter Mertens: Auf europäischer Ebene ist eines ganz klar: Der Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen Sparmaßnahmen und dem Kampf gegen die Militarisierung wird sich weiter verstärken. In Osteuropa ist dies bereits sichtbar, und da die Regierungen auf dem gesamten Kontinent unter Druck geraten, die Fünf-Prozent-Norm für Militärausgaben einzuhalten, wird dies unweigerlich zu tieferen Budgetkürzungen anderswo führen.

Dies wird von autoritären Maßnahmen begleitet sein – gegen Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Auch dies beobachten wir bereits. Militarisierung und Autoritarismus gehen immer Hand in Hand. Der Klassenkampf wird also nicht nur in Europa eine Rolle spielen, sondern überall stattfinden, in unterschiedlichen Formen und Intensitäten. Die eigentliche Frage ist, ob wir in Europa Kräfte aufbauen können, die diese Kämpfe anführen, das Vertrauen der arbeitenden Bevölkerung gewinnen und sie klar mit dem Widerstand gegen die Militarisierung und dem Kampf für den Sozialismus verbinden. Das ist für mich die zentrale Aufgabe für 2026.

Die Diskussion nimmt bereits Fahrt auf. In Großbritannien beispielsweise drehte sich die Diskussion bei der Gründung Ihrer Partei explizit um die Ablehnung von Krieg, NATO und Sparmaßnahmen sowie um Sozialismus. In Deutschland sprechen linke Kräfte wieder von Sozialismus oder Barbarei und zitieren Rosa Luxemburg. Ich denke, die Frage, in welcher Art von Gesellschaft wir leben wollen, wird bis 2027 immer wichtiger werden.

Dies muss auch mit Solidarität mit den Kämpfen im Globalen Süden verknüpft werden. Echte Selbstermächtigung und Befreiung in Europa sind ohne die Verbindung zu Befreiungskämpfen in anderen Teilen der Welt nicht möglich. Wir müssen über den Widerstand des venezolanischen Volkes gegen den US-Imperialismus sprechen, über den Widerstand des chilenischen Volkes gegen diesen neuen rechten Clown (der deutschstämmige designierte Präsident José Antonio Kast, der am 11. März inauguriert wird, Anm. etos.media). Wenn wir also streiken, werden wir nicht nur über Belgien sprechen. Wir werden über die BRICS-Staaten sprechen, über internationale Kämpfe, und wir werden auch politische Bücher mit zu den Streikposten bringen. Das hilft wirklich, den Horizont der Menschen zu erweitern und lokale Kämpfe mit globalen Dynamiken zu verbinden.

Es drohen auch große Gefahren, darunter die kleinbürgerlichen Kräfte in Europa, jene, die in Defätismus verfallen und sagen: „Wir können nicht gewinnen, alles ist verloren.“ Diese Haltung muss überwunden werden, indem die positivsten Beispiele des Kampfes verbreitet werden. Wandel entsteht durch viele kleine Siege: Fabriken, in denen Arbeiter zum ersten Mal erfolgreich eine Gewerkschaft gründen; Städte, in denen Privatisierungen oder Sparmaßnahmen zurückgewiesen werden. All dies verschiebt das Kräfteverhältnis.

Schließlich sollten wir Vertrauen in die Menschen haben. Die Menschen wollen keinen Krieg. Sie wollen keine Ausbeutung. Sie wollen keine Klimakatastrophe, Überschwemmungen, Dürren und Verwüstung. Der gesunde Menschenverstand, wenn man ihn so nennen kann, liegt bei der Arbeiterklasse. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu erkennen und zu organisieren. Natürlich wird es viele Gefahren geben. Es wird Faschisten geben, es wird Gewalt geben, es wird Repressionen geben, ähnlich denen, die wir in den USA erleben. Europa hat bereits seine eigene Version von ICE – Frontex –, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt.

Aber es wird echte Möglichkeiten für Veränderung von unten geben – durch den Klassenkampf. Daher mein Fazit: Habt keine Angst. Ergreift diese Chancen mit beiden Händen.