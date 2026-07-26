Der protektionistische Zoll-Vorhang der EU

Während die europäische Öffentlichkeit über explodierende Spritpreise, Kriegsführung und die nächste Wahlrunde diskutiert, bereitet die EU-Kommission im Hintergrund einen neuen Zoll- und Ausschlussmechanismus vor, der festlegt, ob günstige Importe als Entlastung für die Haushalte oder als „Überkapazität“ und damit als Störung der europäischen Kapitalverwertung behandelt werden. Unter der Oberfläche von „Zeitenwende“, „Kriegstauglichkeit“ und „Sicherheit“ entsteht damit ein Abschottungsmechanismus, der die Preise für Energie, Mobilität und Konsum nach oben treibt und seine Effekte deutlich entlang der Klassenverhältnisse verteilt.

Das als „Überkapazitätsinstrument“ bezeichnete EU-Vorhaben ist kein technisches Detail der Handelspolitik, sondern Ausdruck einer Strategie, die Krise der europäischen Kapitalakkumulation durch Regulierung des Weltmarkts zu bearbeiten, statt die Produktionsweise selbst in Frage zu stellen. Die EU-Administration entwickelt dazu einen juristisch hochgerüsteten Schutzrahmen, der klassische Instrumente wie Zölle und Quoten in einen dauerhaften regulatorischen Mechanismus überführt: Zölle verteuern gezielt importierte Waren zugunsten heimischer Anbieter, Quoten begrenzen Importmengen oder schließen bestimmte Produkte faktisch aus.

Ökonomisch lässt sich die Wirkung dieses Abschottungsmechanismus klar bestimmen: Er erhöht die Preise für Energie und Konsumgüter und schlägt sich so vor allem in steigenden Lebenshaltungskosten der Lohnabhängigen nieder, während die Ertragslage der Unternehmen über höhere Endpreise und regulativ geschützte Margen stabilisiert wird. Unter dem Vorwand von „Marktstabilität“ entsteht ein Rechtsrahmen, der es der EU-Administration erlaubt, ganze Sektoren bzw. Produktgruppen aus anderen Ländern präventiv vom europäischen Markt auszuschließen – nach einer reaktionären Vorgabe: Je günstiger und produktiver ein Wettbewerbs-Produkt, desto eher wird es zum Ziel politischer Restriktion.

Damit verschiebt sich die Funktion von Handelspolitik grundlegend: Sie dient nicht mehr der Anwendung von Wettbewerbsregularien, sondern wird zum Instrument systematischer Konkurrenzabwehr zugunsten der europäischen Kapitalfraktionen.

Aus einer emanzipatorischen, marxistischen Perspektive müsste Handelspolitik genau umgekehrt angelegt sein: nicht als Schutzschirm für Profitraten, sondern als Mittel, internationale Arbeitsteilung zu organisieren im Interesse der gesellschaftlichen Bedürfnisse.

Das hieße konkret, Zugang zu zentralen Technologien, Energie und Vorprodukten so zu regeln, dass Versorgungssicherheit, ökologische Ziele und soziale Standards gewährleistet werden – und nicht, dass effizientere Produzenten abgeschnitten werden, weil sie die Verwertungsbedingungen des europäischen Kapitals unter Druck setzen.

Effizienz erscheint in diesem Rahmen nicht mehr als ökonomischer Vorteil, sondern als Problemgröße im Kalkül der Verwertung: Sobald höhere Produktivität oder geringere Kosten nicht den eigenen Kapitalfraktionen zugutekommen, sondern deren Profitraten unter Konkurrenzdruck setzen, wird eben diese Effizienz als „Überkapazität“ definiert und politisch bekämpft. An die Stelle vermeintlich „allgemeiner“ Regeln tritt nach Vorstellung der EU-Administration ein neuer Zoll-Vorhang.

Die Ideologie der „Überkapazität“

Der Begriff „Überkapazität“ gibt sich als nüchterne Diagnose, ist jedoch ein ideologisches Kampfmittel. Gemeint ist schlicht die Fähigkeit, über den eigenen Binnenmarkt hinaus zu produzieren – also international konkurrenzfähig zu sein. Genau dieser Erfolg wird jedoch zum Problem erklärt, sobald er von außen kommt. Was als ökonomische Vernunft erscheint, ist in Wirklichkeit die Reaktion eines Kapitals, das seine schwindende Konkurrenzfähigkeit nicht mehr durch Produktivitätssteigerung kompensieren kann, sondern auf politische Abschottung zurückgreift.

„Überkapazität“ bedeutet: Die anderen produzieren zu gut, zu billig – und müssen deshalb ausgeschlossen werden.

Die EU als Exekutivkomitee des Kapitals

Damit wird die Rolle der EU-Administration als politischer Gesamtorganisator der europäischen Kapitalinteressen deutlich. Sie agiert als Exekutivkomitee eines Kapitals, das seine Konkurrenzfähigkeit nicht mehr aus eigener Kraft reproduzieren kann und deshalb den Weltmarkt administrativ verzerrt. Nicht die Ineffizienz der eigenen Kapitalfraktionen steht zur Debatte, sondern die überlegene Produktivität der Konkurrenz. Der Weltmarkt erscheint nicht mehr als Raum der Konkurrenz, sondern als Bedrohung, die politisch eingehegt werden muss – ein klassischer Reflex im Stadium verschärfter Überakkumulation. Die EU fungiert dabei erwartungsgemäß als kollektiver Interessenapparat des Kapitals: Unter dem Banner der „Wettbewerbsfähigkeit“ werden primär die Profitbedingungen gesichert, während die Interessen der Lohnabhängigen systematisch in den Hintergrund treten.

Kapitalismus in der Sackgasse

Über Jahrzehnte haben westliche Konzerne Produktionskapazitäten nach China verlagert, um von niedrigen Löhnen, hoher Arbeitsintensität und staatlich bereitgestellter Infrastruktur zu profitieren. Nun, da China technologisch aufgeschlossen hat, wird derselbe Prozess als Bedrohung skandalisiert. Die Eliten, die ihre Industrien der Profitlogik, Finanzialisierung und Standortkonkurrenz unterworfen haben, entdecken plötzlich ihre Sorge um den Industriestandort. Gemeint sind dabei jedoch nicht Arbeitsplätze oder soziale Sicherheit, sondern Profitraten.

China wird zum Sündenbock erklärt: als Land, das „zu viel“ produziert und Märkte mit „Billigwaren“ überschwemmt. Überproduktion ist aber kein chinesisches Phänomen:

Wo Produktivität gesteigert wird, entsteht regelmäßig mehr Warenangebot als zahlungsfähige Nachfrage vorhanden ist – mit der Folge von Preisdruck und Krisentendenzen.

China hat diese Logik nicht erfunden, sondern in den letzten Jahrzehnten auf globaler Ebene in besonderer Weise umgesetzt. Sein hoher Anteil an der Weltproduktion spiegelt die arbeitsteilige Struktur des Weltmarkts wider – er ist Ausdruck der internationalen Arbeitsteilung und der langjährigen Rolle Chinas als „Werkbank“ vor allem westlicher Industrieländer; es ist nicht das Ergebnis eines ökonomischen „Fehlverhaltens“.

Die materielle Grundlage der EU-Importabhängigkeit

Das wachsende Handelsdefizit Europas gegenüber China lässt sich weniger durch Währungsfragen bzw. Wechselkurse erklären als durch strukturelle Ungleichgewichte. Ein großer Teil der europäischen Importe entfällt inzwischen auf Schlüsselindustrien der Energiewende – etwa Solartechnik, Batterien und Vorprodukte für Elektromobilität –, deren ansteigende Nachfrage politisch erzeugt wird, während die europäische Produktion hinterherhinkt. Hinzu kommt die Krise energieintensiver Industrien, insbesondere der Chemie, die unter hohen Gaspreisen und Standortkosten leiden. Die steigenden Importe sind daher Ausdruck realer, selbsterzeugter Produktionsdefizite.

Auch das Argument übermäßiger Subventionen greift zu kurz. Vergleichbare Förderungen existieren in der EU und den USA. Gleichzeitig zeigt sich, dass ein erheblicher Teil der Gewinne europäischer Konzerne nicht reinvestiert, sondern als Dividenden ausgeschüttet wird – allein 31 Milliarden Euro bei den großen deutschen Automobilherstellern im Jahr 2023.

Der wahre Zweck des EU-Instruments

Das geplante Instrument erlaubt es, ganze Sektoren auszuschließen – unabhängig davon, ob Subventionen vorliegen. Entscheidend ist allein die Wettbewerbsfähigkeit. Damit wird nicht „unfairer“ Wettbewerb korrigiert, sondern Wettbewerb selbst begrenzt. Für die Menschen bedeutet diese Politik vor allem steigende Preise. Werden günstige Importe blockiert, müssen teurere Alternativen gekauft werden. Diese Mehrkosten wirken wie eine indirekte Steuer –eine Umverteilung von unten nach oben: von Konsumenten zu Kapitalfraktionen.

Der Mythos von Industrieschutz

Wettbewerbsfähigkeit entsteht historisch nicht durch Abschottung, sondern durch Konkurrenz. Der Verweis auf einen „China-Schock 2.0“ dient der politischen Legitimation. Der erste „China-Schock“ brachte neben strukturellen Anpassungen auch erhebliche Preisvorteile für Konsumenten. Die aktuelle Politik kehrt diese Logik um: steigende Preise ohne garantierte industrielle Erneuerung.

Geopolitik und Klasseninteressen

Der Konflikt wird als geopolitische Rivalität inszeniert, ist aber wesentlich durch Klasseninteressen geprägt. Der Staat stabilisiert die Position des Kapitals, anstatt die inländischen Produktivkräfte weiterzuentwickeln.

Ein System verteidigt sich

Eine wirtschaftspolitische Weichenstellung von großer Tragweite erfolgt weitgehend ohne öffentliche Debatte. Die demokratische Form bleibt, doch zentrale ökonomische Entscheidungen entziehen sich gesellschaftlicher Kontrolle.

Das „Überkapazitätsinstrument“ ist Ausdruck einer strukturellen Krise. Die politische Elite reagiert darauf mit Abschottung statt mit gesellschaftlicher Reorganisation der Produktion.

Die Widersprüche des Kapitalismus werden nicht gelöst, sondern verwaltet – durch Abschottung und politische Intervention. Als Alternative steht die Vergesellschaftung zentraler Industrien als Lösung an, ebenso eine demokratische Steuerung von Investitionen und die Stärkung internationaler Kooperationen. Produktivität wäre dann die Grundlage gesellschaftlichen Reichtums.

Ergänzende Artikel:

https://www.kommunisten.de/rubriken/kapital-a-arbeit/9456-eu-reagiert-auf-china-schock-2-0

https://www.kommunisten.de/rubriken/kapital-a-arbeit/9441-automobilindustrie-in-china-mit-china-oder-gar-nicht

https://www.kommunisten.de/rubriken/analysen/9451-hinkender-hegemon-auf-bittsteller-tour-usa-praesident-in-der-volksrepublik-china