Stimmen gegen Faschismus und Nationalsozialismus in Gießen

Nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Untergang des Dritten Reiches, begann ein Prozess, der als Entnazifizierung bekannt ist und darauf abzielte, alles, was mit der Diktatur zu tun hatte (Politik, Institutionen, Philosophie), aufzulösen und die Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, der Streitkräfte, der Milizen sowie die Führer der Massenorganisationen, d. h. Jugend-, Frauen- oder Arbeiterorganisationen, mit denen die Ideologie der Nazis, jeden vom Staat als Deutscher anerkannten Bürger erreichen sollte. Dieser Prozess, der bis 1951 dauerte und von den Alliierten Streitkräften, koordiniert wurde, basierte auf verschiedenen Ermittlungsverfahren, um alle an Kriegsverbrechen Beteiligten zu identifizieren und vor Gericht zu stellen. Trotzdem verschwand die Nazi-Ideologie nie aus dem Land, sie mutierte, veränderte sich, die Entnazifizierung wurde nie vollständig durchgeführt, was zum Teil auf den Beginn des Kalten Krieges zurückzuführen war, in dem nun der Kommunismus und die Sowjetunion die neuen Feinde waren.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden neue rechtsextreme Organisationen mit einer besonderen Affinität zur Ideologie und Ästhetik der Nazis, die Kontakt zu überlebenden ehemaligen Nazis unterhielten, darunter auch einige mit Verbindungen zum Militär, zur NATO und zum Staatsapparat. Obwohl es seit Kriegsende ein Gesetz gegen verfassungsfeindliche Symbole gibt, das im Strafgesetzbuch enthalten ist und das Verbot von Nazi-Symbolen und -Gesten umfasst.

Die Jahrzehnte vergingen, die alten Nazis starben, aber ihre Ideen blieben. So wurde beispielsweise der Partei Die Heimat, ehemals NPD, am Dienstag, dem 21. Januar 2024, die staatliche Finanzierung entzogen und ihr die steuerliche Vorzugsbehandlung, die Parteien in der Regel gewährt wird, aberkannt, nachdem sie Jahre zuvor als verfassungs- und demokratiefeindlich eingestuft worden war, wie DW angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts berichtet.

Im Jahr 2017 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die damals als NPD bekannte Partei der verfassungsmäßigen und demokratischen Ordnung Deutschlands feindlich gegenübersteht. Das Gericht entschied jedoch, diese als marginal geltende Partei nicht zu verbieten, da sie zu wenig Unterstützung genoss, um eine ernstzunehmende Bedrohung darzustellen. Das Parlament reagierte darauf mit der Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das es ermöglicht, extremistischen Parteien staatliche Finanzmittel und Steuervorteile zu entziehen. Mit der Entscheidung vom Dienstag wird dieses Gesetz zum ersten Mal angewendet (DW, 23. Januar 2024).

Die 2013 gegründete Partei AfD, die eindeutig rechtsextrem, fremdenfeindlich, ultranationalistisch, antisemitisch und gegen die Europäische Union eingestellt ist und als liberal-konservative Partei begann, gründete eine Jugendorganisation, die als Verein mit einem gewissen Maß an Unabhängigkeit funktionierte und mit nazistischen Parolen, die von der Partei selbst aufgelöst wurde, aus Angst, dass die deutsche Regierung sie verbieten könnte, was zur Gründung einer neuen Organisation führte, die direkt der Partei untersteht. Dies trotz der jüngsten Stärkung dieser Art von Ideologien in Europa, wie Senso bestätigt.

In Frankreich nahmen antisemitische Übergriffe 2019 um 74 % und 2020 um weitere 27 % zu. In Deutschland registrierte die Polizei 2018 1.646 politisch und religiös motivierte Straftaten gegen Juden, was einem Anstieg von mehr als 10 % gegenüber 2017 entspricht. In diesem Jahr verließen die Abgeordneten der AfD in Bayern während einer Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus den Plenarsaal (2020, S. 170).

Diese Organisation, die sich als „Alternative“ präsentiert, hat in ihrem Bestreben, ihre Tentakel auszustrecken, Verbindungen nach Moskau geknüpft, wohin sich viele ihrer Mitglieder begeben haben, um ihre Kräfte zu vergrößern und zu stärken, wie Benjamin Bidder am 24. Juli 2017 für die Bundeszentrale für politische Bildung feststellte:

Anfang 2016 wurde bekannt, dass die Jugendorganisation JA der AfD unter Vorsitz von Markus Frohnmaier eine offizielle Allianz mit der „Jungen Garde” der Kreml-Partei „Einiges Russland” anstrebte. Gauland und Pretzell haben sich zu den aus russischen Quellen finanzierten Reisen nicht oder nur kurz geäußert. Pretzell wurde von den Organisatoren der Konferenz auf der Krim als „Ehrengast” aufgeführt. […] Gauland verteidigte seine Russlandpolitik mit Verweis auf die deutsche Geschichte. Er behauptete, er folge der Tradition von Bismarck und Metternich: „Es gehört zur deutsch-preußischen Tradition, gute Beziehungen zu Russland zu pflegen.”

Die europäische extreme Rechte ist keineswegs nur ein Gespenst der Vergangenheit, wie die Ereignisse vom 9. Juni 2004 in Köln (Deutschland) zeigen, als eine von Mitgliedern einer Gruppe namens Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) platzierte Nagelbombe, 22 Menschen verletzte, einige davon schwer. Ein weiterer Fall von Rechtsterrorismus ereignete sich am 19. Februar 2020 in Hanau (Deutschland), als ein AfD-Anhänger 9 Menschen erschoss und 7 weitere verletzte, die meisten davon mit Migrationshintergrund, um anschließend seine Mutter zu ermorden und sich selbst zu erschießen. Diese Gewalt richtet sich nicht ausschließlich gegen Migranten, wie uns der Gewerkschaftskollege berichtet.

[…] Der Rechtsterrorismus hat schon seit langem Auswirkungen auf die Vertreter des Systems selbst: In Heilbronn töteten die Terroristen der NSU die Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss, während ihr Kollege einen weiteren Kopfschuss knapp überlebte. Der Landrat von Kassel, Walter Lübcke, Mitglied der CDU, wurde von einem Rechtsextremisten mit einem Kopfschuss von hinten ermordet. Im Vergleich zu tödlichem Terrorismus wirkt der Vorfall in Berlin im Jahr 2020 fast komisch, als Verschwörer versuchten, den Reichstag zu stürmen; fast hätten sie es geschafft, da das Bundestagsgebäude nur von sechs Polizisten geschützt wurde und nicht von 6000 wie die Messehallen in Gießen (Gewerkschafter).

Angesichts der Notwendigkeit, die jugendliche Basis der Partei zu stärken, hat sich die AfD darum bemüht, ihre Ideen über soziale Netzwerke zu verbreiten. Sie präsentiert sich als vermeintliche Alternative und als Anti-Establishment-Partei. In diesem Zusammenhang hielt die AfD am 29. November 2025 in Gießen, Hessen, die Gründungsversammlung ihrer neuen Jugendorganisation ab, die in der gesamten Bundesrepublik auf breiten Widerstand gestoßen ist, da soziale Bewegungen und die Zivilgesellschaft alle ihre Kräfte dahin mobilisieren und es schafften, die Straßen zu blockieren, sie mit Farben, Parolen, Unruhe, Vielfalt, Empörung und fröhlicher Rebellion zu füllen. Dutzende Busse kamen aus allen Teilen des Landes, um ihre Position zu vertreten, die lokalen Organisationen zu unterstützen und zu bekräftigen, dass sie nicht zulassen werden, dass Faschismus oder Nationalsozialismus wieder an die Macht kommen.

Die Mobilisierung, die schon im Sommer stattfand, versammelte Gewerkschaften, Parteien, linke Organisationen und Kollektive, die an Wiedersetzen teilnehmenden Organisationen, die sich aktiv gegen die AfD stellen, sowie Jugendorganisationen, die katholische und die evangelische Kirche, LGBTIQ+-Gruppen und -Organisationen, Migrantenorganisationen und andere Formen des sozialen Engagements aus dem ganzen Land, die seit Juli dieses Jahres geplant waren. Im Allgemeinen war es ein friedlicher Marsch, mit ein paar Ausnahmen, die in gewisser Weise für den deutschen Kontext ungewöhnlich sind, wo die Polizei tendenziell „menschenrechtsfreundlicher” ist und keine Tränengasgranaten oder Bomben auf Demonstranten wirft, wie uns ein Gewerkschaftskollege berichtet, der über ein Video spricht, das in den sozialen Netzwerken weit verbreitet wurde und zeigt, wie „auf der B49 ein Polizeikontingent zu Fuß mit voller Geschwindigkeit auf eine Gruppe von Demonstranten zustürmt, die langsam gehen, und sofort beginnt, sie mit Schlagstöcken zu schlagen” (deutscher Gewerkschafter).

Mit Haut und Herz, verwoben mit den Menschenmassen, entschlossen, in lebensbejahender Rebellion zu schlagen, und geteilt von gemeinsamer Empörung, präsentieren wir im Folgenden gemeinsame und eigene Träume einiger Teilnehmer*innen. Es sind Worte, die gehen, die ein Gesicht und eine Stimme haben; einige sind Migrant*innen, andere europäische Arbeiter*innen, junge Menschen und Queers. Die Genossinnen und Genossen, mit denen wir während und nach der Mobilisierung gesprochen haben, wissen mit klarem Bewusstsein und voller Motivation, dass nicht nur soziale Bewegungen von der Welt träumen, sondern auch die extreme Rechte.

Viele junge Menschen wählen die AfD, weil sie sich von der aktuellen Politik im Stich gelassen fühlen. Das liegt daran, dass sowohl die CDU als auch die SPD ihre Politik in erster Linie auf ältere und wohlhabende Menschen ausrichten. Die AfD tut dies ebenfalls, verpackt es jedoch in eine Menge populistischer Aussagen, die junge Menschen mit geringer Medienkompetenz dazu veranlassen, die AfD als eine Partei zu betrachten, die junge Menschen unterstützt. Darüber hinaus sehnen sich viele junge Menschen nach der Stabilität, die in den letzten Jahren verloren gegangen ist (Gymnasiast).

Der afghanische Genosse hingegen, der selbst Flüchtling ist, macht deutlich, wie der Traum der einen zum Albtraum der anderen werden kann: „Sie träumen von einer nationalistischen Gesellschaft für ‚reine‘ Deutsche. Hinzu kommt, dass sie andere Religionen und Kulturen nicht tolerieren. Sie träumen von einer ethnisch-nationalistischen weißen Gesellschaft“ (Afghanischer Migrant, linker Aktivist).

Migranten, wie Flüchtlinge, die aufgebrochen sind, und sogar viele, die es aus Angst nicht getan haben, werden zu Unrecht abgelehnt oder gefürchtet, aber sie sind diesem Land, das sie aufgenommen, unterstützt und ihnen Arbeit gegeben hat, zutiefst dankbar. Sie halten auch ihre subjektiven und kollektiven Träume hoch wie Fahnen im Kampf gegen Faschismus, Nationalsozialismus und alle Formen der Unterdrückung, einschließlich Fundamentalismus. Diese Menschen wissen, wie uns einige von ihnen erzählt haben, sehr wohl, dass die Menschenwürde unantastbar sein sollte, was auch in der Verfassung verankert ist, dass sie das Recht haben, akzeptiert und respektiert zu werden, Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht Opfer von Hass zu werden, der zum Teil für ihre derzeitige Situation verantwortlich ist.

Der Faschismus muss überall bekämpft werden. Unter Faschismus verstehe ich den Hass gegenüber anderen Menschen, gegenüber Menschen mit einer anderen Hautfarbe, zum Beispiel in Europa, und den Hass gegenüber Menschen mit einer anderen Ideologie oder anderen Überzeugungen. Wie die Taliban in Afghanistan. Dieser Hass ist für mich nichts Neues, da die Taliban in Afghanistan auf die gleiche Weise regieren. Faschismus kann nur existieren, weil Unterdrückung und Repression normalisiert wurden. Faschismus lebt von Propaganda, da er komplizierte Themen vereinfacht darstellen will. Beim Thema Migration beispielsweise wollen sie über Nacht Millionen von Menschen deportieren, obwohl sie wissen, dass dies nicht in der Realität umsetzbar ist. (Afghanischer Migrant, linker Aktivist).

Kampf gegen Hand in Hand

In ähnlicher Weise bekräftigt ein junger Gymnasiast, dass der Kampf gegen die Nazis Hand in Hand geht mit dem Kampf gegen Rassismus, Patriarchat und Fremdenfeindlichkeit sowie gegen Homophobie, Transphobie und andere Formen der Ausgrenzung: „Die Nazis stehen für eine Anhäufung all dieser Kämpfe und verkörpern alles, was wir ablehnen. Der Kampf gegen die Nazis bedeutet nicht nur einen Kampf für marginalisierte Menschen, sondern für die Menschenrechte im Allgemeinen“ (deutscher Gymnasiast); ein Argument, das in eine ähnliche Richtung geht wie die Worte eines LGBTQ-Aktivisten, der uns freundlicherweise ein Interview gewährt hat und neben der Notwendigkeit der Einheit in der Vielfalt auch seine Angst vor dem Erstarken der extremen Rechten zum Ausdruck bringt.

[…] wir müssen uns für die Gemeinschaft zusammenschließen, wir müssen mutig sein, wir müssen für Vielfalt kämpfen und wir müssen uns für Vielfalt zusammenschließen […] Und deshalb habe ich persönlich Angst, dass dieser Wind des Hasses, den die AfD in den letzten Jahren erzeugt hat, sich in der Jugend festsetzt, wenn er das nicht schon getan hat, und dass sie zu den Hassern der nächsten Generation wird (LGBTQ-Aktivist).

Die Ausgrenzungen, Unterdrückungen oder Diskriminierungen, denen die verschiedenen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, ausgesetzt sind, sind nicht dieselben. Es ist nicht dasselbe, ein weißer deutscher Arbeiter zu sein wie ein junger Mensch im schulpflichtigen Alter, eine Frau, eine queere Person, ein afghanischer Flüchtling oder ein ecuadorianischer Doktorand. Kapitalismus, Kolonialismus und Monokulturalismus haben immer von Ausbeutung, Krieg, Unterdrückung und Enteignung profitiert, im Namen der Religion oder der Zivilisation, der Demokratie und der Freiheit. Auf diese Weise gehen die Kämpfe der sozialen Bewegungen und Diversitäten weit über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus: „In Amerika, Europa, Asien und Lateinamerika haben wir eine weltweite Anti-Geschichte gegen Queers. Es gibt Länder in Lateinamerika, die noch nicht so viele Queer-Rechte haben wie wir (in Deutschland)“ (LGBTQ-Aktivist). Über Islamophobie, Christenfeindlichkeit, Antisemitismus und internationalistische Solidarität mit den Völkern der Welt berichtet uns unser geflüchteter Genosse.

Ich bin mir einer Sache bewusst: Radikale Muslime, radikale Christen und radikale Juden (Zionisten) sind ein Problem für das friedliche Zusammenleben […] Für mich sind sie dasselbe wie die AfD, nur mit anderen Formen und Verkleidungen. Daher […] sind Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Christenfeindlichkeit unmenschlich, geschmacklos und widersprechen den eigenen Glaubensgrundsätzen dieser Religionen […], ich finde es unerträglich, dass im 21. Jahrhundert Frauen der Zugang zu Bildung verwehrt wird, wie es in Afghanistan der Fall ist. So wie wir in Deutschland gegen die AfD und den Faschismus kämpfen, müssen wir auch gegen die Wahl eines rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten kämpfen, wie im Fall von Chile, denn der Faschismus will weltweit nur eines: Hass verbreiten! Neokoloniale Bestrebungen sind wieder auf dem Vormarsch. Das zeigt sich deutlich in der Karibik und in Venezuela. Diese Politik der Vereinigten Staaten führt zur Destabilisierung der Region und dazu, dass sich die Länder nicht mehr souverän weiterentwickeln können (Afghanischer Migrant, linker Aktivist).

All diese Mobilisierung und dieser Kampf auf Ebene der Bundesrepublik Deutschland haben sich, wie uns ein ecuadorianischer Kommilitone erzählte, nicht auf die Wahlen übertragen, wo sich rassistische und fremdenfeindliche Narrative widerspiegelten, die einige Menschen als „von Migration betroffen” und andere als „Verursacher dieser Auswirkungen” brandmarkten, d. h. Migranten, vor allem Muslime.

Es gibt viel mehr Menschen, die die AfD wählen als die Linke oder die Grünen. Bei den letzten Wahlen gab es einen Anstieg der Stimmen für die Linke, aber sie erreichte nicht einmal 10 %. Auf der anderen Seite liegt die AfD bereits auf Platz drei auf Bundesebene. Und der Trend ist steigend. Ich glaube, die Lehre daraus ist, dass die Rechte sich den innovativen Diskurs, den Diskurs, der bewegt, zu eigen gemacht hat. Und die Menschen sind dafür empfänglich. Die Menschen haben keine Zeit, sich eingehend mit den Ursachen von Rassismus auseinanderzusetzen. Sie sehen, dass Ausländer sich in manchen Bereichen nicht richtig verhalten, zum Beispiel in Bezug auf Müll, Pünktlichkeit und Ruhe, und schlucken die ganze Erzählung der Rechtsextremen (Doktorand aus Ecuador).

Nach den bereits durchgeführten Aktionen werden nun die nächsten organisiert, die darin bestehen werden, den Parteitag der AfD sowie weitere kleinere Kundgebungen zu blockieren. Es ist durchaus möglich, dass diese Partei in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an die Macht kommt und ihre Sitze im Bundestag, dem Bundesparlament, ausbauen kann.

Die Mobilisierung am 29. November 2025 in der Stadt Gießen war laut Stimmen aus der Bevölkerung eine der größten Demonstrationen, die seit langem sowohl in der Region als auch im ganzen Land stattgefunden haben. Sie verdeutlichte die Unzufriedenheit, die Wut und den tiefen Wunsch, die Machtübernahme der extremen Rechten mit allen Mitteln zu verhindern, die es uns ermöglichen, das Leben in Vielfalt, Freiheit und Autonomie zu verteidigen.

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert, denn ich war kein Gewerkschafter. Als sie kamen, um die Juden zu holen, habe ich nicht protestiert, weil ich kein Jude war. Als sie kamen, um mich zu holen, gab es niemanden mehr, der protestieren konnte.“

– Martin Niemöller