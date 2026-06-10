Leipzig: „Von einem Zentrum der Zionisten zu einem Zentrum der Antiimperialisten“

Fast 700 Studierende der Universität Leipzig haben nahezu einstimmig sechs politische Forderungen beschlossen, darunter den Abbruch sämtlicher Beziehungen zu israelischen Universitäten sowie eine öffentliche Verurteilung des Krieges gegen die Palästinenser in Gaza. Im Gespräch mit Jule Stein erläutert Orlando, Sprecher von Students for Palestine Leipzig, die Hintergründe der Resolution, spricht über akademische Boykottkampagnen, schildert aus Sicht der Gruppe Versuche der Universitätsleitung, die Abstimmung zu behindern, und skizziert die nächsten Schritte der Bewegung.

etos.media: Die Vollversammlung der Universität Leipzig hat eine Resolution verabschiedet, die zu einem akademischen Boykott israelischer Institutionen aufruft. Bevor wir auf die Details eingehen: Können Sie uns etwas über die Bedeutung dieser Abstimmung erzählen?

Orlando: Die knapp 700 anwesenden Studierenden haben nahezu einstimmig sechs Forderungen beschlossen. Dazu gehört die Forderung, den genozidalen Krieg gegen Gaza einschließlich des Scholastizids anzuerkennen und öffentlich zu verurteilen. Die Studierenden beschlossen außerdem, dass die Universität Leipzig sämtliche Beziehungen zu israelischen Universitäten und Institutionen beenden muss. Es ist das erste Mal, dass eine deutschsprachige Universität eine Vollversammlung zu einem akademischen Boykott durchgeführt hat.

etos.media: Wie verlief der Prozess der Formulierung dieser Forderungen? Gab es Punkte, die Sie gerne in die Resolution aufgenommen hätten, letztlich aber verworfen wurden?

Orlando: Bei der Ausarbeitung der Forderungen haben wir uns andere Bewegungen in Deutschland und weltweit angeschaut, denn wir sind keineswegs die einzigen Studierenden oder Universitätsangehörigen, die sich für einen akademischen Boykott einsetzen. Insbesondere haben wir uns auf den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft von 2004 gestützt (PACBI), der Forderungen und Leitlinien für sinnvolle akademische Boykotte formuliert. Aufbauend auf dieser umfangreichen Vorarbeit haben wir einen Katalog von Forderungen für die Vollversammlung entwickelt, darunter die Beendigung sämtlicher Beziehungen zu israelischen Universitäten.

Außerdem war es uns wichtig, die Forderung aufzunehmen, dass die Universität Leipzig den Genozid in Gaza öffentlich verurteilt. Unsere Universität hat es versäumt, diesen Genozid und den Scholastizid anzuerkennen. Stattdessen hat sie Gruppen und Studierende, die sich mit Palästina solidarisiert haben, mit Repressionen belegt. Die einzige Kooperation, die die Universität Leipzig mit einer palästinensischen Universität unterhielt, lief vergangenes Jahr aus. Als diese Universität – die Birzeit University – im Januar vom israelischen Militär gestürmt wurde, schwieg die Universität Leipzig erneut. Das hat nichts mit akademischer Neutralität zu tun, denn in einer Situation von Genozid oder militärischer Besatzung kann man nicht neutral sein.

Für uns wurde deutlich, dass die Universität Leipzig ihrem eigenen Anspruch von „Menschenrechten für alle“ nicht gerecht wird. Als Studierende wollten wir deshalb unsere Stimmen hörbar machen. Über jede Forderung konnte während der Vollversammlung diskutiert werden, und alle anwesenden Studierenden hatten die Möglichkeit, zusätzliche Forderungen oder Änderungsanträge einzubringen. Auf diese Weise haben wir deutlich gemacht, dass die an der Vollversammlung beteiligten Studierenden der Universität Leipzig kollektiv hinter diesen Forderungen stehen.

etos.media: Warum sind Bewegungen für einen akademischen Boykott Ihrer Meinung nach wichtig für die Rechte der Palästinenser?

Orlando: Die Boykottbewegung gegen Südafrika hat historisch gezeigt, dass organisierte Boykotte ein wirksames Mittel im Kampf gegen Apartheidsysteme sein können. Deshalb kämpft PACBI (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) seit 2004 für einen solchen Boykott. Als Students for Palestine Leipzig haben wir im Oktober 2025 einen Bericht veröffentlicht, der nicht nur die Beziehungen zwischen der Universität Leipzig und israelischen Universitäten dokumentiert, sondern auch ausführlich darlegt, wie diese Universitäten als wichtiger Bestandteil des israelischen Staatsapparats fungieren. Wir sind daher der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit diesen Universitäten bereits an sich problematisch ist, weil der bloße Akt der Kooperation diese Institutionen legitimiert und normalisiert.

Alle fünf israelischen Partneruniversitäten der Universität Leipzig sind ein wesentlicher Bestandteil des israelischen Militärkomplexes. Sie entwickeln Waffen und Überwachungssysteme und werben auf ihrem Campus Studierende für Militäreinheiten an. Studierende, die sich später Einheiten anschließen, die den Genozid in Gaza durchführen, erhalten dafür sogar akademische Credits.

Darüber hinaus produzieren israelische Universitäten Wissen, das dem Staat dabei hilft, das Apartheidsystem auszuformen und aufrechtzuerhalten. Sie tragen außerdem zur Produktion von Narrativen und ideologischen Paradigmen bei, die israelische Politiken ethnischer Säuberung legitimieren und sie gegenüber der internationalen Gemeinschaft als akzeptabel erscheinen lassen. Ein relevantes Beispiel hierfür sind archäologische Projekte. Diese Projekte dienen häufig dazu, den Mythos zu stützen, Palästinenser existierten nicht und Palästina sei vor der Ankunft der Siedler menschenleer gewesen. Auf dieser Grundlage rechtfertigte Israel beispielsweise die ethnische Säuberung des palästinensischen Dorfes Susiya. Die Universität Leipzig beteiligt sich gemeinsam mit der Ben-Gurion-Universität an einem solchen archäologischen Projekt.

Darüber hinaus befinden sich alle israelischen Universitäten auf besetztem Land. Sie wurden auf den Ruinen palästinensischer Dörfer errichtet, die während der Nakba zerstört wurden, und wurden teilweise gegründet, um die Kolonisierung Palästinas zu beschleunigen. Die Universität Leipzig unterhält Studierendenaustauschprogramme mit vier israelischen Universitäten und unterstützt damit aktiv die andauernde Besatzung Palästinas.

etos.media: Was waren die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dem Weg zu dieser Abstimmung?

Orlando: Unsere größte Herausforderung war sicherlich die Repression, der wir durch das Rektorat der Universität Leipzig ausgesetzt waren. Wir werden konsequent anders behandelt als andere Gruppen. Das beginnt bei kleineren Dingen, etwa Drohungen mit Bußgeldern wegen nicht genehmigter Flyeraktionen oder der Anwesenheit des Sicherheitsdienstes bei unseren Vorträgen, um uns zu überwachen. Nach unserem Kenntnisstand ist dies das erste Mal in der Geschichte der Universität, dass eine Gruppe in einem solchen Ausmaß derart behandelt wird.

Die Situation hat sich in den vergangenen Wochen weiter zugespitzt. Ein großes Hindernis war, dass die Universität den Versand der Einladung per E-Mail an alle Studierenden, die zur Vollversammlung eingeladen werden sollten, blockierte. Nach dem Sächsischen Hochschulgesetz ist das klar rechtswidrig.

Die Universität hat außerdem unseren Raum für die Vollversammlung nur einen Tag vor der geplanten Veranstaltung storniert. Wir hatten den Raum bereits am 17. Februar beantragt und am 20. März die Bestätigung erhalten. Die Universität hatte ausreichend Zeit, mögliche Bedenken vorzubringen, entschied sich aber stattdessen für eine Absage in letzter Minute. Es fällt schwer, dieses Verhalten nicht als Versuch zu verstehen, uns zum Schweigen zu bringen, zu sabotieren und mit Repressionen zu belegen.

Das Rektorat versuchte auch, unsere Vollversammlung zu delegitimieren, indem es behauptete, sie repräsentiere die Studierenden nicht und stehe nicht im Einklang mit unserer Satzung. Entgegen diesen Behauptungen ist die Vollversammlung vollkommen legal und mit der Satzung des Studierendenrats vereinbar, wie die zuständigen Gremien selbst in einer Stellungnahme bestätigt haben. Das Rektorat sollte das wissen, schließlich hat es diese Satzung ja selbst unterzeichnet. Wir haben fast 1.300 Unterschriften gesammelt, um die Vollversammlung einzuberufen. Die Versammlung ist daher nicht nur legitim, sondern spiegelt auch deutlich das Bedürfnis der Studierenden nach einer Diskussion über dieses Thema wider, wie die hohe Zahl an Unterschriften und Teilnehmenden zeigt.

Indem das Rektorat die studentische Selbstverwaltung angreift, untergräbt es rechtswidrig die eigenen demokratischen Institutionen – nicht aufgrund legitimer Bedenken, sondern aus einer offenkundigen Missachtung studentischer Anliegen und einer grundsätzlichen Weigerung, sich mit berechtigter und fundierter Kritik auseinanderzusetzen.

etos.media: Ist Leipzig Ihrer Meinung nach tatsächlich ein Zentrum der „Antideutschen“, wie es oft heißt, und welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Leuten gemacht?

Orlando: Leipzig war sicherlich ein Zentrum der sogenannten Antideutschen. Unmittelbar nach Beginn des Genozids in Gaza waren sie sehr präsent. Sie störten unsere Veranstaltungen und gingen dabei teilweise sogar zu körperlichen Angriffen über.

Ihre Hegemonie in Leipzig ist jedoch längst gebrochen, wie die Vollversammlung selbst zeigt. An der Vollversammlung nahmen rund 800 Menschen teil, darunter fast 700 stimmberechtigte Studierende. Die Gegenkundgebung bestand dagegen aus neun Zionist:innen weit jenseits ihrer Dreißiger, die Techno-Musik spielten, die den Genozid feierte.

Unter den Protestierenden befand sich auch Juliane Nagel (PdL). Auch das zeigt, dass die „Antideutschen“ zwar keine gesellschaftliche Basis mehr haben und rasch an Bedeutung verlieren, aber weiterhin einzelne institutionelle Positionen besetzen.

Wir freuen uns, Teil einer Bewegung zu sein, die Leipzig von einem Zentrum der Zionisten zu einem Zentrum der Antiimperialisten gemacht hat.

etos.media: Was sind die nächsten Schritte nach der Abstimmung?

Orlando: Der Studierendenrat wird die Resolution in geeigneter Form veröffentlichen. Da die Beschlüsse der Vollversammlung nun die Forderungen der Studierendenschaft der Universität Leipzig repräsentieren, wird es für die Universität zunehmend schwieriger, die Frage akademischer Komplizenschaft öffentlich zu ignorieren oder zu verdrängen.

Damit die Universität Leipzig jedoch sämtliche Beziehungen zu israelischen Institutionen beendet, bedarf es eines grundlegenden Wandels in der politischen Landschaft Deutschlands – eines Wandels, der mit wachsendem öffentlichem Widerspruch in allen gesellschaftlichen Bereichen beginnt.

Auf dem Campus werden wir uns weiterhin organisieren, für einen akademischen Boykott eintreten und Unterstützung unter Studierenden sowie Universitätsbeschäftigten aufbauen. Die Vollversammlung ist nur eine von vielen Möglichkeiten, Unterstützung zu mobilisieren und unseren Unmut über die offiziellen demokratischen Mechanismen der Universität zum Ausdruck zu bringen.

etos.media: Wie können Menschen in Leipzig und in Deutschland die nächsten Schritte unterstützen?

Orlando: Wir stehen mit unserem Kampf gegen akademische Komplizenschaft nicht allein da. Wer in Deutschland studiert, hat gute Chancen, dass an seiner oder ihrer Universität bereits eine Kampagne für einen akademischen Boykott läuft. Nicht nur in Leipzig, sondern in ganz Deutschland haben Gruppen Berichte veröffentlicht oder arbeiten derzeit daran, die Komplizenschaft ihrer Universitäten offenzulegen. Jede einzelne Person kann in diesen Kampagnen etwas bewirken. Wir rufen alle dazu auf, sich diesen Gruppen anzuschließen und die Debatte auf dem Campus lebendig zu halten. Das bedeutet nicht nur, sich durch die Berichte zu informieren, sondern dieses Wissen weiterzugeben und mit Freund:innen , Mitstudierenden sowie Universitätsangehörigen darüber ins Gespräch zu kommen.

Wir selbst veranstalten am 10. Juni um 19 Uhr ein offenes Plenum vor dem Ziegenledersaal auf dem Hauptcampus der Universität Leipzig.