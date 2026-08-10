Islamische Institutionen in Europa zwischen Integration und ausländischem Einfluss: Wer prägt den religiösen Diskurs?

Zwischen der Aschura-Prozession in Kopenhagen und ausländischen Finanzierungsnetzwerken – Rezgar Akrawi über die gesellschaftliche und politische Situation islamischer Institutionen in Europa.

Am Freitag, dem 26. Juni 2026, erlebten die Straßen des Nørrebro-Viertels in Kopenhagen eine gewaltige Aschura-Prozession[1] zum Gedenken an das Martyrium von Imam Hussein[2], an der fast achtzehntausend Menschen teilnahmen. Auffällig war, dass die Organisatoren eine vollständige Trennung zwischen Frauen und Männern anordneten[3]: Männer, Kinder und Menschen mit Behinderungen gingen voran, gefolgt von Frauen in einer gesonderten Reihe.

Betrachtet man diese Praxis durch das Prisma der in Westeuropa vorherrschenden Gleichstellungswerte, so stellt sie eine Form der Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum dar. Sie erinnert an ähnliche Muster in Systemen, die Frauen auf erniedrigende Weise behandeln und ihren Zugang zum öffentlichen Leben sowie ihre Bürgerrechte massiv einschränken, wie etwa das iranische Regime[4], das Frauen einen Pflicht-Dresscode aufzwingt und ihr Recht auf Bewegungsfreiheit, Arbeit und öffentliche Teilhabe beschneidet; das saudi-arabische System, das trotz angekündigter Teilreformen weiterhin die männliche Vormundschaft in verschiedenen Formen verankert; sowie Gebiete unter der Kontrolle extremistischer religiöser Bewegungen, die Frauen als dauerhaft unmündig behandeln, wie etwa die Taliban-Bewegung in Afghanistan, die Frauen Bildung, Arbeit und Bewegung ohne männliche Begleitung verboten hat; und die Houthi-Gruppe im Jemen, die vergleichbare Einschränkungen verhängt.

Vor allem wirft eine solche Praxis im europäischen öffentlichen Raum ernste Fragen über die Entstehung paralleler Gemeinschaften auf, die außerhalb des gemeinsamen Rechts- und Werterahmens ihrer Aufnahmestaaten agieren. Der Vorfall löste in Dänemark breite Reaktionen aus. Rechtsgerichtete Parteien verknüpften ihn mit dem, was sie „nationale Werte“ nennen, eine Debatte, die in vielen europäischen Hauptstädten immer dann aufflackert, wenn ein vergleichbares Thema auftaucht, sei es in Belgien, Frankreich, Deutschland oder Schweden.

Doch dieselben rechten Kräfte beschränken sich selten auf die Kritik an einer konkreten diskriminierenden Praxis. Sie nutzen solche Anlässe regelmäßig, um Gesetzgebungsvorhaben zu propagieren, die weit über die Erfordernisse der Gleichberechtigung hinausgehen und direkt mit internationalen Menschenrechtspakten kollidieren, etwa durch die vollständige Einschränkung der Religionsfreiheit oder durch diskriminierende Beschränkungen bei Migration und Asyl auf der Grundlage von Religion oder Herkunft. Solche Forderungen verstoßen gegen die Glaubensfreiheit und das Asylrecht, wie sie in internationalen Abkommen garantiert sind, und sie unterscheiden nicht zwischen der Auseinandersetzung mit einer spezifischen diskriminierenden Praxis und der Bestrafung einer ganzen Religionsgemeinschaft.

Es geht hier nicht darum, der Rechten zuzustimmen oder ihre Rhetorik zu übernehmen. Es handelt sich um eine völlig eigenständige Prinzipienfrage. Die Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum eines europäischen Demokratiestaates, in dem Frauen ein hohes Maß an Gleichberechtigung erkämpft haben, widerspricht linken Werten, feministischen Bewegungen, internationalen Menschenrechtspakten und dem Grundsatz der vollen Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, einer Gleichberechtigung, die progressive, linke und feministische Bewegungen in Europa durch Generationen von Kämpfen errungen haben.

Um das Argument zu verdeutlichen: Wenn eine rechte Bewegung eine Demonstration organisierte und weiße Teilnehmende von schwarzen und farbigen trennte, wäre das nicht eine offenkundige Rassendiskriminierung, die unbedingt zu verurteilen ist? Dieselbe Logik gilt für die geschlechtsbezogene Trennung im öffentlichen Raum. Meinungsfreiheit und die Ausübung religiöser Riten sind geschützt, aber sie stoßen an ihre Grenzen, wenn sie zu öffentlich organisierter Diskriminierung auf den Straßen werden.

Das Paradoxe daran ist, dass solche Praktiken letztlich dem politischen Projekt der rassistischen Rechten in Europa dienen, die sie nutzt, um den gesellschaftlichen Kampf von einem Klassenkonflikt um gerechte Verteilung von Wohlstand, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit hin zu einem Identitäts- und Wertekonflikt zwischen „europäischer Zivilisation“ und „Islam“ umzuleiten. Dieses Framing dient den Interessen der Rechten weit mehr als den Bewohnern jener Länder, gleich welcher Religion oder Weltanschauung, oder den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Allgemeinen. Es lenkt die Aufmerksamkeit von den Themen ab, die von der Linken und progressiven Kräften aufgeworfen werden, und kanalisiert sie in einen Kulturkonflikt, den die Rechte leicht wahlpolitisch instrumentalisieren kann.

Am gefährlichsten ist jedoch, dass diese Praktiken alle Gemeinschaften aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit in Mitleidenschaft ziehen, ganz gleich ob es sich um praktizierende Gläubige, Nichtgläubige oder Laizisten handelt, die diese religiöse Orientierung grundsätzlich ablehnen. Millionen von Migranten, die sich in ihre europäischen Gesellschaften integriert und zu deren Aufbau beigetragen haben, sehen sich in Misstrauens- und Stigmatisierungskampagnen hineingezogen, die niemanden verschonen.

Hier zeigt sich, was man als eine objektive De-facto-Allianz zwischen der religiösen Rechten innerhalb der Migranten- und Flüchtlingsgemeinschaften auf der einen Seite und der rassistischen Rechten in Europa auf der anderen Seite beschreiben kann. Beide Seiten finden in der Behinderung von Integration ein gemeinsames Interesse: Erstere sucht eine geschlossene religiöse Identität und Abhängigkeit von externen Bezugspunkten zu bewahren, letztere will Migranten außerhalb des zivilgesellschaftlichen Rahmens halten, um ihre Anwesenheit als Wahlkampfmittel zu nutzen. In beiden Fällen ist das Opfer die schweigende Mehrheit der Migranten, die vollständige Integration, Teilhabe und ein vollständiges bürgerliches Leben anstreben.

Es reicht jedoch nicht aus, dabei stehen zu bleiben. Wir müssen tiefer in das Phänomen eindringen und die grundlegende Frage stellen: Wer prägt den islamischen religiösen Diskurs und die religiöse Orientierung in Europa? Dänemark ist hier ein Modell für ein breiteres Phänomen.

Von diesem Standpunkt aus ist nicht bloße Kritik gefragt. Was benötigt wird, ist die Übernahme praktischer Maßnahmen, die ein Verbot der Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum, die Gewährleistung von Transparenz bei der Religionsfinanzierung, die lokale Ausbildung von Imamen und die Verknüpfung jeder offiziellen Unterstützung oder Anerkennung mit der Einhaltung von Gleichheit und Recht umfassen, Maßnahmen, die in jedem europäischen Land anwendbar sind, nicht nur in Dänemark.

Wer prägt den islamischen religiösen Diskurs in Europa?

Ausgehend von einer linken Position vertrete ich die Auffassung, dass eine vollständige Trennung zwischen Religion und Nationalismus einerseits und dem Staat andererseits eine grundlegende Voraussetzung für den Aufbau einer modernen sozialistischen demokratischen Gesellschaft ist, die auf dem Prinzip der gleichen Bürgerschaft gründet, in der alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Religion, Nationalität, Geschlecht oder sozialer Herkunft gleiche Rechte und Pflichten haben. Dieses Prinzip kann die Grundlage des Gesellschaftsvertrags in den meisten europäischen Demokratien bilden, wenngleich mit unterschiedlichen Ausprägungen.

Mehrere europäische Länder, allen voran Dänemark, folgen einem Modell, das Religion weitgehend vom Staat neutralisiert und Religion als eine individuelle und gemeinschaftliche Angelegenheit behandelt, die in einem zivilen und rechtlichen Rahmen organisiert ist, ohne dass sie eine direkte Rolle bei der Gestaltung öffentlicher Politik oder staatlicher Institutionen spielt. Das bedeutet keine vollständige Trennung von Religion und Staat — kein europäisches Land hat diesen Punkt bislang erreicht. Es bedeutet vielmehr, diese Beziehung durch klare zivile und rechtliche Rahmen zu regulieren.

In diesem Zusammenhang unterliegen die historischen christlichen Kirchen, ob lutherisch in den skandinavischen Ländern oder katholisch und protestantisch im übrigen Europa, formellen Rechtsrahmen sowie institutioneller Regulierung und Aufsicht innerhalb des Staates, was ihre weitgehende Konformität mit den allgemeinen Gesetzen und dem bürgerlichen Rechtssystem sicherstellt und sie zu Religionseinrichtungen macht, die in der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit operieren und nicht über ihr. Dänemark stellt mit seiner Volkskirche ein klares Modell dieser geregelten Beziehung zwischen Religion und Staat dar.

Dem gegenüber ist ein erheblicher Teil islamischer Religionseinrichtungen in mehreren europäischen Ländern in diesen Rahmen weniger integriert geblieben, mit fortgesetzter breiter Abhängigkeit von Finanzierung und Einfluss aus dem Ausland, insbesondere aus Ländern wie der Türkei[5], Katar[6], Saudi-Arabien[7] und dem Iran[8], durch verschiedene staatliche oder halbstaatliche religiöse Institutionen und Körperschaften. Ein markantes Beispiel in Dänemark ist die Imam-Ali-Moschee in Kopenhagen[9], die die dänische Zeitung Berlingske durch geheime Dokumente entlarvt hat, die beweisen, dass Millionen Kronen über die iranische Botschaft von iranischen Stellen an sie überwiesen wurden, während Forscher der Universität Kopenhagen bestätigten, dass das iranische Regime hinter dem Bau und der Verwaltung der Moschee steht und der Vorsitzende ihres Vorstands offiziell vom Obersten Führer ernannt wird. Es ist erwähnenswert, dass dieses Muster nicht auf Dänemark beschränkt ist: Deutschland schloss 2024 die Imam-Ali-Moschee in Hamburg wegen ihrer Verbindungen zu Irans Revolutionsgarden; schwedische Behörden ermitteln gegen mit türkischen Netzwerken verbundene Moscheen; und Frankreich und Belgien haben saudische und katarische Finanzierung bei einer Reihe ihrer Religionseinrichtungen dokumentiert.

All dies erzeugt ein ungleiches Maß an Neutralisierung zwischen verschiedenen Religionen und Religionseinrichtungen in Bezug auf ihre Beziehung zu den Aufnahmestaaten, was zu unterschiedlichen Graden an Autonomie und Integration im religiösen öffentlichen Bereich des Kontinents führt.

Das bedeutet nicht, dass alle islamischen Einrichtungen ausländische Finanzierung erhalten. Der Punkt ist, dass dieses Phänomen in einer Reihe von Einrichtungen existiert und in mehr als einem europäischen Land eine breite politische Debatte ausgelöst hat, wobei Dänemark zu den bekanntesten Beispielen zählt. Es ist auch erwähnenswert, dass europäische Politiken selbst, etwa durch Integrationsgesetze, diskriminierende Systeme, Investitionen in staatsbürgerliche Bildung und rassistische Strömungen, ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung des religiösen Diskurses im Kontinent spielen, wenngleich auf weniger direkte Weise.

In den letzten Jahren hat sich die Debatte über den Einfluss ausländischer Finanzierung auf den religiösen Diskurs in mehreren europäischen Hauptstädten intensiviert. In Dänemark speziell verabschiedete das Parlament 2021 ein Gesetz zur Begrenzung bestimmter Formen ausländischer Finanzierung von Religionsgemeinschaften[10], im Rahmen einer breiteren Debatte über Integration, Transparenz und ausländischen politischen Einfluss. Frankreich und Österreich haben vergleichbare Gesetzgebungsinitiativen unternommen. Gleichwohl bleibt die praktische Umsetzung dieser Gesetze in den meisten Aufnahmeländern begrenzt, sodass der Einfluss grenzüberschreitender Finanzierungs- und Organisationsnetzwerke in unterschiedlichem Maße fortbesteht.

Ausländische Finanzierung ist keine neutrale Angelegenheit

Jede Religionseinrichtung, die das Bewusstsein von Menschen beeinflusst, finanzielle Ressourcen verwaltet und an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens teilnimmt, kann nicht als ein von Politik und Gesellschaft isolierter Raum behandelt werden. Ausländische Finanzierung ist daher nicht nur eine technische oder administrative Frage. Sie ist eine Frage, die mit dem Charakter des Diskurses verbunden ist, der in europäischen Gesellschaften produziert wird, und mit den Kräften, die zu seiner Prägung beitragen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben mit ausländischen Staaten verbundene Einrichtungen und Institutionen zur Finanzierung einer Reihe von Moscheen und islamischen Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent beigetragen, von Dänemark und Deutschland bis Frankreich, Belgien und Großbritannien. Einige dieser Staaten verfolgen klare politische und religiöse Agenden und versuchen ihren kulturellen und sozialen Einfluss über Religionseinrichtungen und ihre angeschlossenen Vereinigungen auszubauen. In vielen Fällen ist die Finanzierung untrennbar von intellektueller und politischer Lenkung.

Diese Realität erzeugt Spannungen in den Aufnahmeländern. Auf der einen Seite sind diese Staaten auf zivilgesellschaftlichen und demokratischen Grundlagen mit relativ klaren Gleichheitsprinzipien aufgebaut. Auf der anderen Seite operiert ein Teil islamischer Religionseinrichtungen weiterhin unter intellektuellem und organisatorischem Einfluss aus totalitären, konservativen Ländern und politischen Umfeldern, die diesen Werten grundlegend widersprechen.

Dieser Einfluss beschränkt sich nicht auf finanzielle Zuwendungen; er erstreckt sich auf religiöse Bezugspunkte, Netzwerke zur Imamausbildung und grenzüberschreitende Organisationsverbindungen, die Moscheen in Dänemark mit anderen in Deutschland oder Frankreich innerhalb desselben Organisationsnetzwerks verbinden.

Das Problem ist nicht die Religiosität selbst, noch das Recht der Muslime auf religiöse Organisation. Es liegt im Fehlen eines unabhängigen lokalen Rahmens in jedem europäischen Land, der Finanzierungstransparenz und die Unabhängigkeit der Religionseinrichtungen von ausländischen politischen Einflüssen gewährleistet.

Das Fortbestehen dieser Situation versetzt Muslime selbst in eine Position der Abhängigkeit von externen Bezugspunkten, anstatt Religionseinrichtungen zu entwickeln, die ihrer eigenen Wirklichkeit in ihren europäischen Gemeinschaften entstammen. Es ist erwähnenswert, dass es in diesen Gemeinschaften Initiativen, Persönlichkeiten und Einrichtungen gibt, die daran arbeiten, einen unabhängigen religiösen Diskurs zu entwickeln, der den Werten von Demokratie und Gleichheit stärker entspricht. Ihre Präsenz bleibt jedoch angesichts des Gewichts der extern finanzierten traditionellen Institutionen begrenzt, was ihre Unterstützung zur Notwendigkeit und nicht zur Option macht.

Aus diesem Grund wird es unerlässlich, mit Religionseinrichtungen nach einheitlichen zivilgesellschaftlichen Standards umzugehen, die auf Transparenz, Rechenschaftspflicht, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten beruhen.

Dänemark als Modell — Wie kann ein Staat seine Beziehung zur Religion regulieren?

Die dänische Erfahrung zeigt trotz des Klassencharakters des Staates und der historischen Verbindungen der nationalen christlichen Kirche mit der kapitalistischen Machtstruktur, dass ein Staat seine Beziehung zu Religionseinrichtungen regulieren kann, ohne die Religionsfreiheit oder die Glaubensautonomie zu beeinträchtigen. Diese Erfahrung könnte anderen europäischen Ländern, die vor denselben Herausforderungen stehen, als Referenz dienen. Die dänische Volkskirche unterliegt klaren Gesetzen, ihre Finanzierung ist öffentlich und ihre Arbeit findet in einem zivilgesellschaftlichen Rahmen statt, der mit den Grundrechten übereinstimmt. Sie hat auch einen langen Entwicklungsprozess durchlaufen, der sie den Werten von Demokratie, Menschenrechten und Gleichheit nähergebracht hat.

Die Frage, die sich auf europäischer Ebene aufdrängt: Warum wurde kein vergleichbarer Rahmen für islamische Einrichtungen auf dem Kontinent entwickelt?

Es geht nicht darum, Religion zu kontrollieren. Es geht darum, einen transparenten zivilgesellschaftlichen Rahmen zu schaffen, der die Arbeit von Religionseinrichtungen als Teil des öffentlichen Bereichs reguliert. Jede Einrichtung, die Gelder verwaltet und das Leben von Menschen beeinflusst, muss der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und dem Verbot der Anstiftung zu Hass oder Diskriminierung unterliegen, unabhängig davon, in welchem Land sie tätig ist. Diese Standards müssen für alle ohne Ausnahme gelten, da die Frage den Charakter des öffentlichen Bereichs betrifft und nicht eine bestimmte Religion.

Ein grundsätzlicher Punkt darf nicht übersehen werden: Die meisten Muslime in europäischen Ländern sind vollwertige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die Steuern zahlen und zum Aufbau ihrer Gesellschaften beitragen. Der Staat ist daher nach dem Prinzip der Staatsbürgerschaft und der Gleichheit verpflichtet, ihre Religionseinrichtungen nicht vom öffentlichen Zuschuß auszuschließen, wenn er die Einrichtungen anderer Glaubensrichtungen unterstützt.

Das Kriterium ist nicht die Religion, sondern die vollständige Einhaltung von Transparenzstandards, Gleichheit und Unabhängigkeit von jeglicher ausländischer politischer Finanzierung. Eine lokale islamische Einrichtung, die diese Bedingungen erfüllt, verdient dieselbe Unterstützung wie Nationalkirchen, nicht weil sie islamisch ist, sondern weil ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger moderne Religionseinrichtungen verdienen, die in ihrer Gesellschaft verankert und durch ihre Steuern finanziert sind.

Europäische Länder, allen voran Dänemark, tragen daher die Verantwortung, den Aufbau und die Finanzierung unabhängiger lokaler islamischer Religionseinrichtungen zu unterstützen, die Abhängigkeit von ausländischer Finanzierung zu verringern und Reforminitiativen zu fördern, die mit den Werten demokratischer Bürgerschaft und Gleichheit übereinstimmen. Das ist keine Gefälligkeit des Staates; es ist eine Verpflichtung, die das Prinzip der Gleichheit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt.

Die Ausbildung von Imamen in Europa ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit

Die Rolle eines Imams beschränkt sich nicht auf Gebet und Predigt. Sie erstreckt sich auf Familienfragen, Kindererziehung, die Beziehung junger Menschen zur Gesellschaft, den Umgang mit Frauen und den Umgang mit Menschen, die anders sind. Die Ausbildung von Imamen in jedem europäischen Land ist daher eine soziale, kulturelle und politische Frage, die mit Integration verbunden ist.

Die Realität ist, dass viele islamische Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent, einschließlich in Dänemark, auf Imame angewiesen sind, die aus dem Ausland kommen oder in religiösen und politischen Kontexten ausgebildet wurden, die sich grundlegend vom europäischen Umfeld unterscheiden, was die Frage der lokalen Ausbildung umso dringlicher macht.

Diese Ausbildung muss auf dem Verständnis der Aufnahmegesellschaft und der Achtung des lokalen Rechts und der Verfassung gründen, sowie auf der Erkenntnis, dass der Rechtsrahmen den öffentlichen Bereich beherrscht und dass Glaube eine persönliche Angelegenheit ist. Sie muss auch in einer Kultur der Menschenrechte und der Gleichstellung verwurzelt sein, in der die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein grundlegendes, nicht verhandelbares Prinzip darstellt und jeder Diskurs, der Diskriminierung rechtfertigt, diesen Werten widerspricht. Pluralismus muss gefördert und religiöse oder nationale Diskriminierung abgelehnt werden, da europäische Gesellschaften weitgehend auf Koexistenz zwischen verschiedenen Hintergründen aufgebaut sind.

Der Unterschied wird damit deutlich zwischen einem in Europa ausgebildeten Imam über akkreditierte Bildungseinrichtungen, die mit den Werten und Gesetzen der Gesellschaft übereinstimmen und einem in anderen politischen und religiösen Kontexten ausgebildeten. Ersterer ist in die lokale Rechts- und Kulturwirklichkeit integriert; letzterer kann Vorstellungen übermitteln, die nicht mit der Gesellschaft übereinstimmen, in der er lebt.

Religiöse Reform ist ein europäischer historischer Prozess

Religiöse Reform ist keine historische Ausnahme. Die europäische Erfahrung hat tiefgreifende Transformationen durchgemacht, die die Beziehung zwischen Religion und Staat in mehr als einem Land neu gestalteten[11] und die Werte von Staatsbürgerschaft, Gleichheit und Menschenrechten auf dem Kontinent schrittweise gefestigt haben.

Auch im islamischen Kontext[12] sind reformistische und kritische Strömungen entstanden, die versucht haben, den religiösen Text neu zu lesen und mit der zeitgenössischen Wirklichkeit zu verbinden[13], auch innerhalb Europas selbst, doch sie blieben aufgrund mangelnder Unterstützung angesichts der Stärke der extern finanzierten traditionellen Institutionen begrenzt.

Die Frage hier ist kein Konflikt mit der Religion. Sie ist vielmehr eine Ablehnung des Monopols auf ihre Interpretation. Das Feld für multiple Lesarten zu öffnen und Reforminitiativen in jedem europäischen Land zu unterstützen, trägt dazu bei, einen religiösen Diskurs aufzubauen, der besser mit der modernen Gesellschaft im Einklang steht.

Dieses Feld unbehandelt zu lassen bedeutet andererseits, dass der Einfluss äußerer Kräfte auf die Gestaltung eines Teils des gesellschaftlichen Lebens in den Aufnahmeländern anhält, ebenso wie die Schwäche der Autonomie islamischer Religionseinrichtungen von Dänemark bis Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

In diesem Zusammenhang bleibt die Trennung von Religion und Staat ein schrittweiser Prozess, der mit der Entwicklung jeder europäischen Gesellschaft und den Entscheidungen ihrer Bevölkerung verbunden ist. Bis diese vollständige Trennung erreicht ist, bleiben die Standards der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der Achtung der Menschenrechte der notwendige Rahmen, in dem alle Religionseinrichtungen ohne Ausnahme in jedem europäischen Land tätig sein sollten, was klare Regeln erfordert, die den religiösen Bereich im Einklang mit demokratischen Werten, Gleichheit und modernen Bürgerrechten regeln.

Die europäische Linke und der Islam — Die Notwendigkeit einer säkularen Position

Die europäische Linke, einschließlich ihrer dänischen Entsprechung, steht vor einem echten Dilemma, wenn es um politischen Islam und Religionseinrichtungen mit ausländischer Finanzierung geht. Auf der einen Seite entstammt die Linke einer intellektuellen Tradition, die Diskriminierung ablehnt und Minderheitenrechte verteidigt.

Auf der anderen Seite erfordern dieselben Grundsätze eine klare Haltung gegenüber jedem Diskurs, der Hierarchien zwischen den Geschlechtern festigt, Bildungsprogramme fördert, die den Werten der Staatsbürgerschaft widersprechen, sexuelle Vielfalt verachtet, Strafen fordert, die mit den Menschenrechten unvereinbar sind, oder Gemeinschaften unter der Vormundschaft äußerer Bezugspunkte hält, weit entfernt vom Prinzip der Trennung von Religion und Staat.

Diese Spannung treibt einen Teil der Linken in mehr als einem europäischen Land dazu, ihre Position aufzuschieben oder sich mit einem übermäßig vorsichtigen Ansatz zu begnügen, aus Angst, beschuldigt zu werden, die Rhetorik der rassistischen Rechten zu übernehmen. Doch übermäßige Vorsicht hier dient nicht den Grundsätzen von Gleichheit und Säkularismus, auf denen die europäische Linke historisch aufgebaut wurde. Wenn in den Straßen Kopenhagens oder in einer anderen europäischen Stadt Geschlechtertrennung im Namen religiöser Riten organisiert wird, reicht es nicht aus, dass die Linke die Angelegenheit auf Religions- oder Meinungsfreiheit verweist. Das Problem geht tiefer: Es geht darum, wer die Werkzeuge besitzt, um religiöses und soziales Bewusstsein in den Einwanderergemeinschaften auf dem ganzen Kontinent zu formen.

Eine konsequente linke Position bedeutet nicht, die Rhetorik der rassistischen Rechten zu übernehmen. Sie bedeutet, eine tief verwurzelte säkulare Kritik zu vertreten, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion und Rasse gleichzeitig ablehnt; die Unabhängigkeit von Religionseinrichtungen von der Einmischung ausländischer Staaten unterstützt; fordert, dass europäische Staaten islamische Institutionen unterstützen und nach zeitgemäßen zivilgesellschaftlichen Werten neu aufbauen; und an der Seite jener Muslime steht, die innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften Reform und Gleichstellung fordern. Das sind die natürlichen Verbündeten der europäischen Linken, nicht die Kräfte, die patriarchalische religiöse Autorität im Herzen des Kontinents reproduzieren, sei es in Kopenhagen oder in einer anderen europäischen Hauptstadt.

Was bedeutet das konkret auf europäischer Ebene?

Europa steht heute vor einer klaren Wahl, und Dänemark veranschaulicht sie: entweder mit den bestehenden Politiken und den von ihnen erzeugten Widersprüchen fortzufahren, oder ein neues Modell aufzubauen, das auf der Neutralisierung aller Religionen gegenüber dem Staat und der Loslösung von der Abhängigkeit von Religionsstaaten beruht, die Religionseinrichtungen als Werkzeug nutzen, um ihren Einfluss auf dem Kontinent auszudehnen. Dieses Modell ist kein allgemeines Schlagwort. Es ist ein Paket konkreter Maßnahmen, das jedes europäische Land übernehmen kann.

Die erste Maßnahme ist ein klares gesetzliches Verbot der Geschlechtertrennung bei öffentlichen oder genehmigten Veranstaltungen, entsprechend dem Verbot der Rassentrennung. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Geschlechtertrennung mit dem Verweis auf religiöse Riten auszunehmen, ob in Kopenhagen, Paris, Berlin, Madrid, Rom oder Lissabon.

Die zweite Maßnahme ist die Einschränkung ausländischer Unterstützung und die Verpflichtung jeder Religionsgemeinschaft, die staatliche oder halbstaatliche ausländische Finanzierung erhält, ihre Quelle und ihr Ausmaß öffentlich offenzulegen, entsprechend den Offenlegungsmechanismen für Parteienfinanzierung. Transparenz ist hier eine grundlegende Bedingung für das Vertrauen der Gesellschaft, keine Einschränkung der Religionsfreiheit.

Die dritte Maßnahme ist die Verknüpfung jeglicher staatlicher Förderung oder Lizenz mit klaren zivilgesellschaftlichen Standards: ausdrückliche Anerkennung der Geschlechtergleichstellung, Ablehnung diskriminierender Rhetorik und Unabhängigkeit bei der Ernennung von Imamen von jeglicher ausländischer Autorität.

Die vierte Maßnahme ist die Unterstützung und Finanzierung von Religionsgemeinschaften auf der Grundlage der Gleichheit und die Investition in lokale Institute zur Ausbildung von Imamen in jedem europäischen Land, anstatt dieses Vakuum ausländischen Netzwerken zu überlassen, wie viele europäische Staaten dies historisch mit der Ausbildung christlicher Geistlicher getan haben.

Die europäische Linke kann es sich nicht leisten, sich auf prinzipiellen Positionen auszuruhen. Sie muss diese Forderungen in jedem Land offen vertreten und zwischen der Verteidigung des Rechts der Muslime auf Religionsausübung und dem Schweigen zu Praktiken unterscheiden, die Diskriminierung verfestigen und Gemeinschaften unter der Vormundschaft ausländischer Bezugspunkte halten. Schweigen schützt niemanden. Es überlässt das Feld lediglich der rassistischen Rechten auf der einen Seite und den konservativ extern finanzierten Institutionen auf der anderen, von Dänemark bis zum Rest Europas.

Dieser Beitrag von Rezgar Akrawi wurde aus dem Englischen übersetzt und erschien zuerst am 2. Juli 2026 bei ZNetwork.

Quellen

Presseartikel

1. Aschura-Prozession in Kopenhagen – TV2 Kosmopol

2. Imam Hussein – Wikipedia

3. Geschlechtertrennung bei der Prozession – TV2 Kosmopol

9. Imam-Ali-Moschee in Kopenhagen und ihre Verbindungen zum Iran – TV2 Kosmopol

Menschenrechtsberichte

4. Amnesty International zur Unterdrückung der Frauenrechte im Iran

Religionsfinanzierung und Fachmedien

5. Türkische Finanzierung von Moscheen in Dänemark – Gatestone Institut

6. Katarische Finanzierung der Großen Moschee in Dänemark

7. Bericht des Europäischen Parlaments zur saudi-arabischen Finanzierung

8. Iran International zur iranischen Religionsfinanzierung

Gesetze und offizielle Dokumente

10. Dänisches Gesetz zum Verbot ausländischer Spenden an Religionsgemeinschaften

Wissenschaftliche Quellen

11. Akademische Studie zu Staat-Kirche-Verhältnissen in Europa – MDPI

12. Die Reformtradition im Islam – Institut für Ismailitische Studien

13. Islamische Reformströmungen – Oxford-Sammelband