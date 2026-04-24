„Internationale Solidarität ist unsere Lebensader“ – im Gespräch mit der Academic Boycott Campaign DE

Raumabsagen, politische Verbote und geradezu absurde Vorwürfe: Die Israeli Apartheid Week 2026 hat kaum begonnen, da gehen Universitäten in ganz Deutschland bereits dazu über, sie zu canceln. Doch statt die Bewegung zum Schweigen zu bringen, beschleunigt die Repression ihre Vernetzung – und verbindet Dutzende Hochschulgruppen zu einer bundesweiten Infrastruktur des Widerstands, der Recherche und der Boykottorganisation. In diesem Interview spricht Sabine Broeck mit Aktivist*innen der Academic Boycott Campaign Germany (ABC DE) über Zensur, Strategie und darüber, warum internationale Solidarität für sie zur „Lebensader“ geworden ist.

etos.media: Könnten Sie uns erläutern, welches Ziel die Israeli Apartheid Week (IAW) verfolgt?

ABC DE: Die Israeli Apartheid Week 2026 ist die erste koordinierte, bundesweite Aktionswoche der Academic Boycott Campaign Germany (ABC DE). Sie legt die Komplizenschaft der deutschen Hochschulen an den Verbrechen Israels offen und etabliert ABC DE als langfristige Boykott-Infrastruktur an Universitäten. Unsere Ziele sind dreifach: erstens aufzuzeigen, wie deutsche Hochschulen strukturell mit israelischen Institutionen verflochten sind, die mit Besatzung und Apartheid verbunden sind; zweitens organisierte Stärke unter Studierenden und Beschäftigten für einen akademischen Boykott aufzubauen; und drittens zu bekräftigen, dass Palästina-Solidarität und BDS geschützte Formen politischer Meinungsäußerung sind, die von Hochschulen nicht unterdrückt werden dürfen.

Wir verfolgen dies durch ein dichtes Programm von Veranstaltungen in 23 Städten, darunter Vorträge, Podiumsdiskussionen, öffentliche Teach-ins, Filmvorführungen und campusbasierte Aktionen, die institutionelle Kooperationen dokumentieren und zur öffentlichen Debatte stellen. Die Woche dient damit sowohl als Raum politischer Bildung als auch als praktische Organisierungsplattform, um die bislang 45 studentischen und akademischen Kollektive, die sich ABC DE angeschlossen haben, zu konsolidieren.

etos.media: Können Sie uns von den Fällen der Repression berichten, die bereits im Vorfeld der IAW aufgetreten sind, und von den Drohungen, die die Kampagne erhalten hat?

ABC DE: Schon im Vorfeld versuchten Universitäten, die Woche zu stoppen. Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) stornierte Raumbuchungen für eine ganze Reihe von IAW-Veranstaltungen und berief sich als Rechtfertigung für ihre Zensur auf die Einstufung von BDS als antisemitisch durch den deutschen Staat sowie auf die Behauptung, unsere Kritik an Israel habe „keine wissenschaftliche Grundlage“. Das ist besonders bemerkenswert, da die erste geplante IAW-Veranstaltung an der RUB eine öffentliche Diskussion über den Bericht von Amnesty International zur Infrastruktur der Apartheid in Israel war.

Dies spiegelt ein breiteres Muster in Deutschland wider, bei dem Veranstaltungen zu Palästina präventiv verboten, Veranstaltungsorte oder Räume kurzfristig entzogen und Organisator*innen unter vagen Vorwürfen des „Extremismus“ kriminalisiert werden. Im Fall der IAW haben wir solche Vorfälle in Bochum, Aachen, Münster, Bielefeld und Göttingen dokumentiert. In einigen Fällen handeln Universitäten möglicherweise auch, um ihre Bewerbungen um den „Exzellenzstatus“ zu schützen, da in diesem Monat Gutachterteams für die abschließenden Entscheidungen die Hochschulen besuchen sollen.

Universitäten müssen dazu gebracht werden, ihre reaktionären Annahmen über BDS zu hinterfragen. Deutsche Gerichte und UN-Experten haben wiederholt bestätigt, dass Einschränkungen von BDS und Palästina-Solidarität grundlegende Rechte verletzen: UN-Sonderberichterstatter haben davor gewarnt, dass die Einstufung von BDS als „extremistisch“ ungerechtfertigt in die Meinungs-, Rede-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit eingreift. Verwaltungsgerichte, etwa in Köln, haben Verbote von BDS-bezogenen Veranstaltungen als verfassungswidrig aufgehoben. Studentische Kollektive sollten weder Spenden für Anwaltskosten sammeln noch Gerichtsbeschlüsse erwirken müssen, um Zugang zu Campusräumen zu erhalten. Wenn dies zur Norm wird, muss die Legitimität der deutschen Hochschulbildung selbst infrage gestellt werden.

etos.media: Würden Sie das bitte in den Gesamtkontext in Deutschland einordnen – und insbesondere in der Wissenschaft, die auf nahezu institutioneller und politischer Ebene eine beispiellose Loyalität gegenüber der deutschen Staatsräson gezeigt hat, abgesehen von der wachsenden radikalen Studierendenbewegung?

ABC DE: Was wir derzeit beobachten, ist eine Verschärfung des Regimes der deutschen zionistischen Staatsräson, in dem die Loyalität gegenüber dem israelischen Staat zu einem quasi-verfassungsrechtlichen Prinzip erhoben wird, das grundlegende Rechte und das Völkerrecht faktisch übertrumpft – insbesondere dann, wenn Palästinenser*innen und ihre Verbündeten sich äußern. Trotz der Berufung auf die angebliche Verfassungsmäßigkeit Deutschlands umgehen staatliche Behörden diese zunehmend, um diese Politik durchzusetzen.

Seit 2023 hat der deutsche Staat, wie von Rechtshilfestellen und Forschungsinitiativen dokumentiert, eine repressive Infrastruktur des Schweigens aufgebaut. Diese Infrastruktur kriminalisiert viele wirksame Formen der Palästina-Solidarität durch Demonstrationsverbote, Polizeigewalt, Mittelkürzungen und berufliche Sanktionen.

Universitäten sind zu zentralen Laboratorien dieser Politik geworden. Sie übernehmen bereitwillig weit gefasste und politisch instrumentalisierte Definitionen von Antisemitismus, behandeln eine rechtlich nicht bindende Bundestagsresolution gegen BDS, als wäre sie Gesetz, und marginalisieren kritische Forschung, die die deutsche Außenpolitik infrage stellt – während sie paradoxerweise die akademische Freiheit anführen, um solche Einschränkungen zu rechtfertigen. Durch Austauschprogramme im besetzten Palästina, den Ausbau von Partnerschaften mit israelischen Institutionen und die Durchführung von Forschungsinitiativen wie Decoding Antisemitism sind deutsche Universitäten zu Drehtüren geworden, die staatliche Propaganda und genozidale Technologien als wissenschaftliche Errungenschaften recyceln.

Bislang kommt die einzige reale Gegenkraft von einer wachsenden Studierendenbewegung, die auf universellen Prinzipien besteht: dass echte akademische Freiheit Palästina einschließen muss; dass wir das Recht haben, Komplizenschaft mit Apartheid zu verweigern; und dass die Staatsräson die Hochschulautonomie nicht außer Kraft setzen kann.

etos.media: Liebe Studierende, ich bin sehr beeindruckt von dem hohen Niveau an Recherche und entschlossenem Aktivismus, das Sie in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut haben. Würden Sie die zentralen Bestandteile dieses organisatorischen und politischen Aufbaus beschreiben?

ABC DE: Diese Kampagne ist nicht über Nacht entstanden; sie ist das Ergebnis von zwei Jahren kumulativer Arbeit Dutzender Hochschulgruppen, die sich weigern, die Marginalisierung und das Schweigen über Palästina hinzunehmen. Eine zentrale Säule war die Recherche. Studierende und Beschäftigte haben detaillierte Berichte über die Verbindungen ihrer Universitäten zu israelischen Institutionen, zu EU-Programmen wie Horizon Europe und zur Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie erstellt – und damit akademische Komplizenschaft empirisch unbestreitbar gemacht.

Eine zweite Säule war der Aufbau resilienter Bündnisse: die Vernetzung lokaler Palästina-Gruppen mit Gewerkschaften, antirassistischen und antimilitaristischen Initiativen wie Inter Bündnis Berlin, akademischen Netzwerken wie KriSol und PJA sowie internationalen Netzwerken wie PACBI. Schließlich haben wir stark in politische Bildung und Medienarbeit investiert: Konferenzen wie Academic Boycott Now!, öffentliche Berichte, Medientrainings und nun die IAW 2026. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Bewegung in die Lage zu versetzen, auch unter Bedingungen anhaltender Repression eine kohärente und prinzipiengeleitete Argumentation für einen akademischen Boykott zu formulieren.

etos.media: Wie kann angesichts zunehmend gehässiger und teils geradezu absurder Angriffe auf Palästina-Solidarität in Deutschland internationale Solidarität dabei helfen, Unterstützung aufzubauen?

ABC DE: Internationale Solidarität ist unsere Lebensader. Selbst institutionelle Beobachter wie die Menschenrechtskommissarin des Europarats rügen Deutschland zunehmend als eines der repressivsten Umfelder in Europa für Palästina-Organisierung. Das macht transnationale Zeugenschaft, Partnerschaften und Druck umso dringlicher. Wenn Wissenschaftler*innen, Gewerkschaften und Studierendenorganisationen im Ausland ABC DE unterstützen und die Entwicklungen im deutschen Hochschulsystem genau beobachten, stärken sie nicht nur den von Palästinenser*innen geführten BDS-Aufruf, sondern bieten Aktivist*innen hier auch ein gewisses Maß an Schutz, indem sie die politischen Kosten für Institutionen erhöhen, ihre Repression fortzusetzen.

Zudem ist der akademische Boykott seinem Wesen nach international: Er richtet sich gegen transnationale Forschungsallianzen, Austauschprogramme und Finanzierungsstrukturen, die Apartheid, Besatzung und Genozid aufrechterhalten. Koordinierte Kampagnen zwischen deutschen Hochschulen und Institutionen im Ausland ermöglichen es uns, über symbolische Gesten hinauszugehen und materiellen Druck aufzubauen – etwa wenn Partneruniversitäten beginnen, Kooperationen mit deutschen Hochschulen, die die Palästina-Solidarität unterdrücken, infrage zu stellen oder auszusetzen.

etos.media: Haben Sie eine Botschaft an Leser*innen in anderen Ländern oder einen Aufruf zur Kontaktaufnahme?

BC DE: Unsere Botschaft ist einfach: Wenn Sie Teil einer Universität oder Forschungseinrichtung irgendwo auf der Welt sind, sind Sie bereits mit dem System verbunden, das wir herausfordern – und damit in der Lage, einen dringend notwendigen Wandel anzustoßen. Wir laden Sie ein, mit ABC DE in Kontakt zu treten, um Informationen über die Verbindungen Ihrer Institution zu israelischen Universitäten auszutauschen und akademische Boykottkampagnen zu koordinieren, die Druck auf beide Seiten dieser Partnerschaften ausüben können.

Wir freuen uns besonders über Kontakte von Studierendenvertretungen, Fakultätsverbänden, Forschungskollektiven und Berufsverbänden, die erwägen, BDS-orientierte Resolutionen anzunehmen oder Kampagnen gegen die Komplizenschaft ihrer eigenen Institutionen zu führen. Unsere Forderung lautet: Behandeln Sie Deutschland nicht als einen Sonderfall, der nicht kritisiert werden kann. Begreifen Sie es vielmehr als ein zentrales Terrain im breiteren Kampf um die Verteidigung universeller Rechte und das Ende der akademischen Unterstützung für Apartheid.

etos.media: Können Sie uns schildern, was in den ersten beiden Tagen der IAW geschehen ist? Welche der zahlreichen geplanten Veranstaltungen konnten stattfinden? An welchen Universitäten waren Aktivist*innen Repression ausgesetzt? Wer waren die Akteure dieser Maßnahmen – und wie haben „Students for Palestine“-Gruppen reagiert? Konnten sie Widerstand leisten und neue Verbündete gewinnen?

ABC DE: Wir blicken auf zwei dynamische erste Tage zurück, die sowohl von Aktionen als auch von Repression geprägt waren – beides unterstreicht, warum die Academic Boycott Campaign notwendig ist. Unsere Veranstaltungen zogen bundesweit Hunderte Teilnehmende an, von denen viele von ihrer Angst, ihrer Desillusionierung und ihrem Wunsch nach Veränderung berichteten.

Erfolgreiche Veranstaltungen fanden in Mainz, Frankfurt am Main, Würzburg, Hannover, Berlin, Bielefeld, Bremen, Bonn und Marburg statt. Trotz kurzfristiger Raumabsagen gelang es Kollektiven in Aachen und Bochum, alternative Veranstaltungsorte zu organisieren. Kollektive in Münster und Göttingen sahen sich mit Raumabsagen konfrontiert, die nicht rechtzeitig kompensiert werden konnten. In Münster, Bochum und Aachen räumten die Universitätsleitungen offen ein, eine politische Entscheidung getroffen zu haben, um Veranstaltungen zu untersagen. In einigen Fällen stellten sie sogar einen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der IAW und dem Geburtstag Adolf Hitlers her – eine ungeheuerliche und perfide Unterstellung. In Göttingen log die Verwaltung schlicht und verwies auf nichtexistierende „technische Probleme“ mit einem Raum, um diesen wieder zu entziehen.

Durch die bundesweite Kampagne konnten diese ansonsten isolierten lokalen Kollektive auf ein breites Netzwerk juristischer und akademischer Unterstützer*innen zurückgreifen, die rund um die Uhr daran arbeiten, Raumbuchungen wiederherzustellen, Unterstützung aus der Professor*innenschaft zu sichern und für das Recht auf freie Meinungsäußerung an Hochschulen zu kämpfen.

etos.media: Werden Sie Fälle von Repression vor Gericht bringen?

ABC DE: Wir werden jede haltlose Anschuldigung und jeden Machtmissbrauch, der sich gegen uns richtet, anfechten – auch mit rechtlichen Mitteln. ABC DE arbeitet eng mit juristischer Beratung zusammen; weitere Details werden zu gegebener Zeit öffentlich gemacht.

Klar ist jedoch schon jetzt: Universitäten müssen begreifen, dass die Zeit willkürlicher Strafmaßnahmen gegen Studierende, die nichts weiter fordern, als dass das Völkerrecht ernst genommen wird, vorbei ist. Die Geschichte wird zeigen, wer an der Unterdrückung beteiligt war – und Hochschulleitungen sollten sich davor hüten, dem Druck von Lobbygruppen nachzugeben, die sie zu Grundrechtsverletzungen drängen.

etos.media: Können Sie uns Beispiele für Universitäten nennen – mir fällt etwa Bremen ein –, an denen Studierende ihre Veranstaltungen bislang ohne Eingriffe durchführen konnten? Haben Sie mit diesen lokalen Gruppen gesprochen, um zu verstehen, warum? Könnte sich darin ein Wandel abzeichnen, vielleicht aufgrund des wachsenden studentischen Interesses an dem Thema – und/oder als Reaktion auf Israels anhaltende massive Eskalation der Vernichtung des Libanon und des Iran?

ABC DE: Unsere Vorträge in Berlin und Mainz, die beide landesweit per Livestream verfolgt wurden, konnten ohne Eingriffe stattfinden. Ein wiederkehrender Faktor für erfolgreiche Veranstaltungen – sowohl jetzt als auch in den vergangenen Jahren – ist der Aufbau starker, hierarchieübergreifender Beziehungen zwischen Studierenden und wissenschaftlichem Personal. Diese Verbindungen eröffnen mehr Räume für Dialog und senden ein wichtiges Signal an die Universitätsleitungen. Ein weiterer Schutzfaktor liegt in einem gewissen Maß an strategischer Zurückhaltung, das gewahrt werden muss, um es zionistischen Gruppen zu erschweren, Veranstaltungen im Vorfeld zu denunzieren. Häufig beobachten wir, dass Veranstaltungsorte angegriffen werden, wenn Adressen zu früh oder zu breit veröffentlicht werden.

In Bremen scheint funktioniert zu haben, dass das studentische Kollektiv vor einer öffentlichen Ankündigung proaktiv die Universitätsleitung kontaktierte, Details zu den geplanten Veranstaltungen übermittelte und ein Unterstützungsschreiben mehrerer Professor*innen beilegte. Damit setzten sie die Rahmenbedingungen und die politische Zielsetzung ihrer Veranstaltung selbst, bevor zionistische Lobbygruppen oder die Universitätsleitung die Deutungshoheit übernehmen und die Erzählung verdrehen konnten.

Was die Frage betrifft, ob die Ausweitung von Israels Angriffskrieg in Libanon und Iran zu einer Abschwächung der Repression in Deutschland geführt hat, so lässt sich bislang nicht erkennen, dass der deutsche Staat oder akademische Institutionen zu einem versöhnlicheren Kurs übergehen. Es wird deutlich mehr Druck benötigen – einen Druck, den wir derzeit aufbauen –, um einen Kurswechsel zu erreichen.

etos.media: Und abschließend: Wie würden Sie nach diesen ersten beiden intensiven Tagen die „Lernkurve“ der Kampagne einschätzen? Sehen Sie bereits mehr Zusammenhalt und Stärke? Inwiefern hat die Kampagne – sowohl lokal als auch national – dazu beigetragen, tragfähigere Strukturen der Solidarität aufzubauen?

ABC DE: Einer der ersten Erfolge der Kampagne besteht darin, zu zeigen, dass 45 Kollektive – trotz sehr unterschiedlicher Ressourcen und lokaler Bedingungen – in der Lage sind, auf diesem Niveau zu koordinieren. Mit jedem Tag arbeiten die Gruppen enger zusammen: Sie teilen Ressourcen, bauen auf den Strategien der jeweils anderen auf und unterstützen sich gegenseitig in juristischen und bürokratischen Auseinandersetzungen. Das ist gelebte Solidarität: Sie besteht nicht in bloßen Unterstützungsbekundungen, sondern in dauerhaften zwischenmenschlichen und materiellen Beziehungen, die auf Vertrauen, Fürsorge und gemeinsamen Überzeugungen beruhen. Das ist auch das, was Boykott bedeutet: eine Explosion neuer Verbindungen und Möglichkeiten, die uns zeigen, dass eine andere Universität möglich ist. Gegen Kooperationen zu protestieren, die an schwerwiegenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt sind, bedeutet zugleich, eine alternative Vision von Wissensproduktion vorzulegen – und genau das hat die IAW geleistet. Wie in der Gründungsresolution von ABC DE dargelegt, etabliert die Kampagne eine Plattform nicht nur für einen akademischen Boykott, sondern auch für die landesweite Zusammenführung von Palästina-Solidaritätskollektiven. Wir haben einen langen Atem und zielen auf das, was wir als unvermeidlichen Horizont begreifen: ein freies Palästina.