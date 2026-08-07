218 neue EU-Sanktionen, eine Quittung: Chinas Antwort auf die Erpressung

Die EU verschärft ihre Sanktionen gegen Russland und trifft dabei auch chinesische Unternehmen – doch Peking lässt den Angriff nicht unbeantwortet. Mit Exportkontrollen für 14 europäische Unternehmen und strategisch wichtige Rohstoffe führt China der EU ihre eigene wirtschaftliche Abhängigkeit vor Augen. Während Brüssel von „strategischer Souveränität“ spricht, kontrolliert Peking zentrale Lieferketten und verfügt damit über weitaus schärfere Druckmittel. Der Soziologe Willy Sabautzki zeigt in seinem Kommentar, wie europäische Machtansprüche an der Realität der globalen Kräfteverhältnisse zerschellen.

Die EU verabschiedete im Juli 2026 das 21. Sanktionspaket gegen Russland – 218 neue Listungen, darunter 14 Unternehmen aus China und Hongkong, denen Unterstützung der russischen Rüstungsindustrie vorgeworfen wird. Die EU feiert sich für das größte Paket seit vier Jahren. Einen Tag später kam die Quittung.

Vierzehn gegen vierzehn: Der Gegenschlag Chinas gegen Europas Rüstungsindustrie

Am 24. Juli setzte Chinas Handelsministerium 14 europäische Unternehmen mit sofortiger Wirkung auf seine Exportkontrollliste – exakt die Zahl der zuvor sanktionierten chinesischen Firmen durch die EU. Die Begründung lautet: Wahrung der nationalen Sicherheit, Reaktion auf ein „eklatantes“ EU-Vorgehen. Betroffen sind Rheinmetall, der italienische Motorenhersteller Lafert, der französische Drohnenspezialist Cavok UAS, die niederländische Werft IHC Merwede und der tschechische Militärfahrzeughersteller Tatra Trucks. Der Imperialismus stolpert über seine eigene Erpressung.

Damit kontert Chinas Wirtschaftsmacht den Erpressungsversuch. Sein neues Exportverbot trifft zivil-militärisch nutzbare Güter: seltene Erden, Gallium, Germanium, Antimon, Wolfram, Halbleitervorprodukte. Das ist kein symbolischer Nadelstich. China kontrolliert rund zwei Drittel der weltweiten Förderung und knapp neun Zehntel der Verarbeitung von seltenen Erden. Diese einzigartige Stellung nutzte Peking schon vor dem aktuellen Schlagabtausch als Hebel.

Schon seit April 2025 unterliegen zentrale seltene Erden chinesischen Exportkontrollen. Verhängt wurden sie damals als Antwort auf US-Strafzölle und jene der EU. Die wirtschaftlichen Folgen trafen auch Europa mit voller Härte. Die Preise explodierten – bei Yttrium etwa auf das 146-Fache, bei Gadolinium auf das 57-Fache, bei Gallium auf das Neunfache des chinesischen Inlandspreises. Gleichzeitig brachen die europäischen Importe dieser Rohstoffe aus China 2026 um 45 Prozent ein. Europa steckte also bereits tief in dieser Abhängigkeit, bevor Peking sein aktuelles Vergeltungsinstrument jetzt einsetzt. Die neue Exportsperre trifft damit eine ohnehin verwundbare Branche gezielt an ihrer empfindlichsten Stelle.

Muster statt Ausnahme

Schon im April 2026 hatte die EU sechs chinesische Firmen sanktioniert. Peking reagierte prompt und setzte im Gegenzug sieben europäische Rüstungsunternehmen auf seine Exportkontrollliste, darunter den deutschen Sensorikhersteller Hensoldt. Die Botschaft war schon damals eindeutig: Jede Sanktion gegen chinesische Unternehmen zieht eine Gegenmaßnahme nach sich, die europäische Unternehmen genauso hart trifft.

Die EU-Elite hätte aus dieser Erfahrung lernen können. Stattdessen wiederholt sie jetzt dasselbe Vorgehen – nur in größerem Maßstab. Das hat mit rationalem Sachverstand wenig zu tun, eher mit einer blind-arroganten Selbstüberschätzung, wie aus der neokolonialistischen Mottenkiste. Wer in dem EU-Beritt nach dem ersten Schlagabtausch im April noch glaubte, chinesische Firmen ließen sich folgenlos sanktionieren, hat entweder die Lektion nicht verstanden oder die Eskalation bewusst in Kauf genommen.

Die Fassade der „strategischen Souveränität“

Jahrelang hat Brüssel sich in imperialistischer Anmaßung gewiegt und geglaubt, mit der Phrase der „strategischen Autonomie“ die materiellen Abhängigkeiten des europäischen Kapitalismus einfach wegreden zu können – eine Selbstüberschätzung, die die reale Kräfteverteilung im Weltsystem schlicht ignorierte.

Die Realität sieht anders aus: Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern und zentraler Ausrüster der europäischen Wiederaufrüstung – von Panzern über Munition bis zu Kriegsschiffen und Drohnen –, hängt plötzlich an Genehmigungen aus Peking, weil er für seine Produktion auf chinesische Vorprodukte und Rohstoffe angewiesen ist. Die eigenen Lagerbestände sollen zwar vier bis fünf Jahre reichen, das mag einen Zeitaufschub bedeuten, löst aber nicht das Grundproblem. Der Imperialismus, der einst rohstoffreiche Länder des Südens kolonial unterwarf, findet sich nun selbst am kürzeren Ende einer Lieferkette, die er nicht kontrolliert.

China hält die stärksten Trümpfe noch zurück

Peking hat seine Trümpfe noch nicht gespielt. Die aktuellen Maßnahmen sind formal genehmigungspflichtige Beschränkungen, sie sind kein Totalembargo. Es ist noch als eine Warnung mit diplomatischer chinesischer Zurückhaltung zu begreifen.

Und wie reagiert die selbsternannte Weltmacht EU auf diesen Fingerzeig? Die Kommission gab kleinlaut zu, sie „analysiere“ die chinesischen Maßnahmen und bitte Peking „um Klarstellung“. Der selbsternannte „geopolitische Akteur“ faselt von „strategischer Souveränität“ und belehrt fremde Staaten mit erhobenem Zeigefinger. Doch kaum von der eigenen Ohnmacht getroffen, verwandelt sich der vermeintliche Weltpolizist in einen Bittsteller, der um Verständnis nachsucht.

Erpressung ohne materielle Grundlage

Die gegenseitige Sanktionseskalation zwischen EU und China ist keine „Handelsstreitigkeit“ zwischen gleichrangigen Blöcken, sondern die Kollision zweier grundverschiedener ökonomischer Realitäten. Sanktionslisten zu unterschreiben ist nicht dasselbe, wie reale wirtschaftliche Macht zu besitzen; diese liegt bei dem, der die Rohstoffe und Lieferketten kontrolliert. China hat sich diese Kontrolle über Jahrzehnte gesichert, während der Westen seine industrielle Basis der Profitlogik des Finanzkapitals opferte. Die EU hat die Machtprobe gesucht und dabei gelernt: Wer ökonomische Substanz nicht besitzt, kann sich Souveränität nicht einfach per Beschluss verschaffen.