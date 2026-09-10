Deutsche Universitäten sind Komplizen der israelischen Wasser-Apartheid

Deutsche Universitäten unterhalten umfangreiche Forschungsbeziehungen zu israelischen Institutionen – selbst dann, wenn diese Partnerschaften mit der zunehmend brutalen Besatzung Palästinas verflochten sind. Eine neue Untersuchung von Not In Our Name an der TU Berlin legt die Verbindungen des mit deutschen öffentlichen Mitteln finanzierten MedWater-Projekts zum israelischen Wasserunternehmen Mekorot und der Ariel University offen. Prof. Sabine Broeck sprach mit Mitgliedern von Not In Our Name und der Academic Boycott Conference Germany (ABC DE), die in lokalen und bundesweiten Kampagnen gegen den Genozid am palästinensischen Volk aktiv sind.

english|deutsch

etos.media: In einer bemerkenswerten Investigation haben Sie den Bericht „German public research money and the occupation of water in Palestine“ veröffentlicht. Darin geht es um die Beihilfe und Unterstützung Ihrer Universität für die Politik der „Wasser-Apartheid“ durch den Staat Israel. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Scharfsinn, Ihrer Arbeit und Ihrem Mut, angesichts der anhaltenden und unerschütterlichen deutschen Staatsräson damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Könnten Sie uns erzählen, wie es zu diesem Projekt kam? Warum und wie hat sich Ihre Gruppe dazu entschieden, sich auf dieses konkrete Projekt zu konzentrieren?

Not In Our Name: Wir untersuchen seit einiger Zeit die Kooperationen unserer Universität mit israelischen Institutionen, um das Ausmaß ihrer Mitschuld an der Besetzung, der Apartheid und dem Völkermord am palästinensischen Volk zu dokumentieren. Wir begannen mit der Suche nach Zusammenarbeit mit der Ariel-Universität, da dies einen so offensichtlichen Verstoß gegen internationales Recht sowie europäische und deutsche Gesetze und Vereinbarungen darstellt.

So stießen wir auf das MedWater-Projekt. Als wir sahen, dass es um Wasserressourcen ging und Gebiete im Westjordanland umfasste, schrillten bei uns sofort die Alarmglocken, insbesondere da sowohl das Wasserunternehmen Mekorot als auch die Ariel-Universität involviert waren. Mekorot betreibt das System der Wasserapartheid, das den Palästinensern aufgezwungen wird, und die Ariel-Universität ist eine Institution, die in einer illegalen Siedlung errichtet wurde und von dieser profitiert.

Schon früh fiel uns auf, dass Palästina nach Projektbeginn praktisch nie wieder erwähnt wurde. Die Akteure „beider Seiten“ wurden zu „israelischen Akteuren“ erklärt, und ein Instrument, das zum „Zugang zu Wasser für alle“ beitragen sollte, wurde zu einem, das „von israelischen Partnern genutzt oder problemlos auf einen israelischen Webserver übertragen werden kann“. Es war offensichtlich, dass hinter diesem Projekt weit mehr steckte als die öffentlichen Behauptungen des Konsortiums, zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beizutragen. Daraufhin sahen wir uns die internen Berichte der Konsortiumspartner an, die sie dem Ministerium vorgelegt hatten. Dort fanden wir den Großteil der Beweise für unseren Bericht.

Was uns am meisten schockierte, war die Erkenntnis, dass all dies bereits in den Händen des Ministeriums lag und es dennoch nicht reagierte. Nicht, als die Ariel-Universität auf mehreren Konferenzen als Partner vorgestellt wurde, und nicht einmal, als bestätigt wurde, dass keine palästinensische Einrichtung einen Unterauftrag erhalten hatte, obwohl die Förderbedingungen die Beteiligung aller relevanten Institutionen ausdrücklich vorschrieben.

etos.media: Not In Our Name an der TU Berlin hatte bereits Ende 2025 einen Bericht zum selben Projekt veröffentlicht. Warum haben Sie sich entschieden, die Untersuchung fortzusetzen und auszuweiten, und warum erschien die Veröffentlichung gerade jetzt?

Not In Our Name: Wir wandten uns erneut an MedWater, da die Antworten des Ministeriums auf unsere Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz und eine genauere Prüfung anderer deutsch finanzierter Projekte zeigten, dass es sich hier nicht nur um ein einfaches Versehen handelt – sondern um ein systemisches Vorgehen.

Die Territorialklausel, die 2014 zwischen den deutschen und israelischen Außenministerien vereinbart wurde, ist die einzige Schutzmaßnahme, um zu verhindern, dass öffentlich finanzierte Forschung die illegale Besetzung Palästinas unterstützt. Doch das reicht nicht aus. Mekorot wird jedes Mal als Partner zugelassen, weil sich der Hauptsitz in Tel Aviv befindet – trotz der umfassend dokumentierten Rolle des Unternehmens im Wasser-Apartheid-System im Westjordanland. Auch die Ariel-Universität, eine Einrichtung, die physisch innerhalb einer Siedlung im besetzten Westjordanland errichtet wurde und somit genau das ist, was die Klausel ausschließen sollte, durfte trotzdem als Partner auftreten.

Wir veröffentlichen das jetzt, weil Deutschland bereits vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verklagt ist und in den Anhörungen vom 7. bis 10. September versuchte, die Klage abweisen zu lassen, bevor sie inhaltlich verhandelt wird. Genau deshalb halten wir es für wichtig aufzuzeigen, dass sich Deutschlands Mitschuld nicht auf Waffenlieferungen oder diesen Völkermord beschränkt. Deutschland ignoriert seine völkerrechtlichen Verpflichtungen seit Jahren, und ohne ernsthafte Reformen wird es dies auch weiterhin tun. Wir hoffen, dass der Fall Nicaragua v. Deutschland einen Präzedenzfall schafft, der klarstellt, dass kein Staat über dem Völkerrecht steht und dass dies auch für westliche Hegemonialmächte gilt.

etos.media: Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen – angesichts der Tatsache, dass Sie das alles in der Freizeit bewältigen mussten, die neben Studium, Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen noch blieb? Wie haben Sie sich organisiert? Ich frage deshalb, weil andere Gruppen, die sich für ähnliche Projekte interessieren, in diesem Beispiel vielleicht ein Modell für das eigene Vorgehen sehen könnten.

Not In Our Name: Einer unserer wichtigsten Antriebe ist die Entschlossenheit, der Mitschuld unserer Institutionen an Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Ende zu setzen. Leider haben wir den Eindruck, dass sich nur eine Handvoll Einzelpersonen und Organisationen ernsthaft mit der tiefgreifenden Rolle auseinandersetzen, die deutsche Universitäten bei der Besatzung und dem Völkermord in Palästina und darüber hinaus spielen. Diese Lücke, die dringend geschlossen werden muss, wird derzeit vor allem von Studierenden und studentischen Kollektiven bearbeitet – und genau diese Aufgabe motiviert uns, auch wenn wir die Arbeit in die Zeit zwischen Studium, Job und Familienleben quetschen müssen.

Was diese Arbeit bewältigbar macht, ist, dass wir nicht alleine sind. Seit Januar koordinieren wir die Aktivitäten von Studierenden an deutschen Hochschulen im ganzen Land über das Netzwerk Academic Boycott Campaign Germany (ABC DE) und dessen engagiertes Rechercheteam. Dieses Team bietet Kollektiven, die Unterstützung benötigen, direkte Hilfe und Schulungen an, sodass keine Gruppe die Last allein tragen muss.

etos.media: Auf welche Hindernisse sind Sie dabei gestoßen?

Not In Our Name: Die größte Einschränkung ist derzeit, dass wir nur mit öffentlich zugänglichen Informationen arbeiten können. Natürlich scheuen sich deutsche Institutionen nicht, mit ihren Kooperationen mit Israel zu prahlen – selbst inmitten eines Völkermords und während immer mehr europäische Länder erwägen, ihre Beziehungen zu kappen. Doch diese offensiv zur Schau gestellte Kooperation zeigt zwar auf, dass eine Mitschuld besteht, nicht aber, wie tief sie reicht.

Um das volle Ausmaß zu erfassen, sind interne Dokumente erforderlich. Ein entscheidendes Instrument, um an diese zu gelangen, war FragDenStaat, die Plattform für Informationsfreiheitsanfragen. Über sie konnten wir Anfragen sowohl an das deutsche Forschungsministerium als auch an die TU Berlin richten. Beim Ministerium erhielten wir einige interne Dokumente, die wir eingehend prüfen konnten. Bei der TU Berlin stießen wir jedoch auf eine Mauer. Nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz darf die TU Berlin Gebühren für die Bearbeitung von Anfragen erheben. Und sie schöpfte diese Regelung voll aus und kündigte an, den Höchstsatz des gesetzlichen Rahmens zu verlangen – bis zu 500 Euro zuzüglich einer Gebühr pro Seite für jede Kopie oder jeden Scan. Gebühren dieser Art sind im Grunde nur eine Taktik, um uns einzuschüchtern, abzuschrecken und einer Antwort auszuweichen. Die TU Berlin – eine öffentliche Einrichtung, die der Wissensgewinnung dient – ​​macht Transparenz für studentische Gruppen unbezahlbar.

etos.media: Angesichts der allgemeinen anhaltenden Zurückhaltung deutscher Hochschulangehöriger, sich kritisch mit Israels Völkermord an den Palästinensern und dessen Unterstützung des anti-palästinensischen Terrors im besetzten Westjordanland auseinanderzusetzen und dagegen vorzugehen, würde mich interessieren: Haben Sie von Akademikern der TU irgendeine erwähnenswerte Form von Unterstützung erhalten?

Not In Our Name: Wie bereits erwähnt, wird diese Arbeit überwiegend von Studierenden und Mitarbeitenden geleistet; das gilt auch für die TU Berlin. Natürlich gibt es seltene Ausnahmen im akademischen Bereich – Personen, die verstehen, worum es geht, und bereit sind, sich an unsere Seite zu stellen. Doch sie bleiben die Ausnahme, und gerade diese Zurückhaltung unter akademischen Kollegen ist Teil des Problems.

Mit diesem Projekt können die akademischen Kolleg:innen jedoch deutlich erkennen, wie die eigene Forschung direkt in die Lebensrealität der Palästinenser:innen und in das Apartheidregime, das ihren Wasserzugang kontrolliert, hineinwirkt. Unser Ziel ist es, unmissverständlich klarzumachen, dass das Problem nicht in einem einzelnen fehlerhaften Projekt liegt, sondern in der Zusammenarbeit mit Akteuren wie Mekorot, die die illegale Besatzung durchsetzen und von ihr profitieren. Ist dies erst einmal verstanden, lautet die einzig verantwortungsvolle Schlussfolgerung: Solche Kooperationen müssen beendet werden. Lehrende sollten sich uns anschließen und aktiv einen Boykott jener Institutionen fordern und vorantreiben, die an Völkermord sowie an Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts mitschuldig sind.

etos.media: Gab es Drohungen, Repressalien oder andere mehr oder weniger gewaltsame Reaktionen auf die Veröffentlichung? Oder gab es – womöglich – auch positive Rückmeldungen?

Not In Our Name: In Deutschland gilt Kritik an Israel gerade auch in höchsten akademischen Kreisen als inakzeptabel – und als weitaus schwerwiegenderer Verstoß als die Beteiligung an der Unterdrückung und Vernichtung eines ganzen Volkes. Doch im Zusammenhang mit dieser speziellen Untersuchung sind wir bislang keinen direkten Repressalien ausgesetzt gewesen; wahrscheinlich liegt das daran, dass wir uns noch in den Semesterferien befinden.

Was wir normalerweise erwarten – und was bei investigativen Berichten dieser Art meist geschieht –, ist völliges Schweigen. Unsere Berichte stützen sich durchgehend auf belegte Fakten, was es schwer macht, sie einfach abzutun. Der Institution bleibt also kaum eine andere Wahl, als die Aufmerksamkeit von der Angelegenheit fernzuhalten und zur Tagesordnung überzugehen. Doch sie können uns nicht ewig ausweichen. Mit jedem neuen Bericht, den wir veröffentlichen, erreichen uns immer mehr Solidaritätsbekundungen von Studierenden und Akademiker:innen sowie von größeren Organisationen, die Unterstützung für unsere nächsten Schritte anbieten.

etos.media: Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit der ABC-DE-Kampagne entstanden. Können Sie etwas darüber erzählen, wie sich die Kampagne seit dem Berliner Kongress im Januar 2026 weiterentwickelt hat und welche ähnlichen Projekte – wie diese Wasserstudie – derzeit an anderen Universitäten in Planung sind?

Die Kampagne wächst kontinuierlich, seit wir sie im Anschluss an die Konferenz zum akademischen Boykott im Januar 2026 gemeinsam ins Leben gerufen haben. Inzwischen umfasst das Bündnis fast 50 Mitgliedskollektive, darunter sowohl lokale als auch bundesweite Studierendengruppen sowie kleinere Gruppen von Akademiker:innen.

Seit der Konferenz liegt unser Schwerpunkt auf dem Austausch und der Erweiterung von Wissen und Ressourcen innerhalb des Netzwerks, um die lokalen Kampagnen unserer Mitgliedskollektive für einen akademischen Boykott zu stärken. Da jedes Kollektiv unterschiedliche Erfahrungen einbrachte, bestand unser erstes Ziel darin, sicherzustellen, dass kein Kollektiv bei Null anfangen muss und dass Erfolge einzelner Gruppen auf die gesamte Bewegung übertragen werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Welle von Beschlüssen in Studierendenparlamenten, die Verbindungen zu israelischen Universitäten zu kappen.

Mehrere Kollektive haben bereits eigene Berichte zur Komplizenschaft ihrer jeweiligen Universität mit israelischen Institutionen veröffentlicht, die an der Unterdrückungspolitik beteiligt sind; weitere Berichte befinden sich derzeit in der Ausarbeitung. Zudem untersuchen wir weitere, aus Deutschland finanzierte Forschungsprojekte mit Wasserbezug, die in Palästina durchgeführt wurden und an denen ebenfalls Mekorot sowie andere israelische Institutionen beteiligt waren. Unsere bundesweite Koordinierung ermöglicht es uns, diese Verbindungen über verschiedene deutsche Universitäten hinweg nachzuverfolgen, da diese häufig bei öffentlich finanzierten Forschungsprojekten kooperieren.

etos.media: Habt ihr bislang über die „ABC DE“-Kampagne hinaus öffentliche Unterstützung von politischen Gruppen oder Akteuren erhalten? Könnt ihr hierfür Beispiele nennen?

Wir standen während der gesamten Untersuchung mit einer Reihe von Gruppen in Kontakt und sind dankbar für die Hilfe und Orientierungshilfe, die wir von ihnen erhalten haben. Wir bleiben mit ihnen im Austausch, während wir unsere nächsten Schritte vorbereiten. Im Moment sind wir jedoch nicht in der Lage, öffentlich über sie zu sprechen.

etos.media: Planen Sie, die Recherche auszuweiten? Gibt es Projekte, die Sie zum jetzigen Zeitpunkt nennen könnten – natürlich ohne sie zu gefährden?

Unser Boykottaufruf leitet sich direkt aus dem Völkerrecht ab – aus der Verpflichtung aller Drittstaaten, keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der rechtswidrigen Situation in Palästina zu leisten und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Völkermord zu beenden. Dieser Bericht hat gezeigt, dass deutsche Institutionen ihre eigenen, erklärten ethischen und moralischen Werte aufgeben und das Völkerrecht missachten, wenn es um die Zusammenarbeit mit Israel geht. Aufgrund seiner Staatsräson scheint es keine roten Linien zu geben, vor deren Überschreitung Deutschland zurückschrecken würde, bevor es sich endlich seiner direkten Rolle bei der Unterdrückung des palästinensischen Volkes stellen.

Ja, wir weiten diese Arbeit also aus. Über weitere deutsche Wasserprojekte hinaus sind wir dabei, das gesamte Spektrum der Zusammenarbeit zwischen der deutschen Wissenschaft und Israel zu erfassen. Und wir können bereits sagen, dass es weit mehr aufzudecken gibt, als bisher öffentlich bekannt wurde. Was wir erkennen, ist Folgendes: Eine derart tiefgreifende Mitschuld lässt sich nicht durch die schrittweise Änderung einzelner Klauseln beheben. Es bedarf einer grundlegenden Neuausrichtung – einer, die endlich die Bedeutung von Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegenüber Institutionen begreift, die darauf beharren, sich an Systemen der Unterdrückung, des Völkermords und der ethnischen Säuberung zu beteiligen.

etos.media: Vielen Dank für dieses Gespräch!

<strong>Bald gibt es hier nicht mehr viel zu sehen: Israels Wasserapartheid schafft ein System extremer Verteilungsungleichheit.</strong><br>Foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid