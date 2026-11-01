Studierenden-Intifada – Teil 1: “Sie hatten einen ganzen Vorlesungssaal in eine Gefangenensammelstelle umfunktioniert.”

In den letzten drei Jahren kämpfen Studierende auf der ganzen Welt darum, dass sich ihre Universitäten vom Genozid in Palästina distanzieren. Am 3. Oktober interviewte Elisabeth Koch Galo Lopez, einen PhD-Kandidaten in Geschichte und graduierten studentischen Beschäftigten an der University of California Los Angeles (UCLA) über die Studierenden-Intifada, die Repression, die seine Kolleg*innen und er in den USA erfahren, und ihre Lehren für den Widerstadn gegen Völkermord und Kapitalismus. Im ersten Teil spricht Galo über die Anfänge der Bewegung von 2023 bis zu seiner Festnahme. Im zweiten Teil beschreibt Galo sein Verfahren und stellt weitere strategische Überlegungen an.

etos: Guten Morgen, Galo, Würdest du dich unseren Lesern vorstellen?

Galo: Ich heiße Amed Galo Lopez. Ich bin geboren und aufgewachsen in Los Angeles, wo ich auch gerade meine Dissertation in Geschichte als doctoral candidate an der University of California, Los Angeles (UCLA) schreibe. Aber jetzt bin ich auch noch Student im Master Soziale Arbeit an der Columbia Universität in New York.

In New York City zu leben, war in mancher Hinsicht eine große Veränderung, in anderer aber nicht allzu sehr, weil ich vorrangig hierher gekommen bin, um mehr über das Organisieren aus studentischer Sicht zu lernen – nicht “ich als Student” sondern als “Studierende der Intifada”.

Ich bin vor allem hier für diese Organisierungs-Bildung und hoffe, dass ich diese Erfahrung später nicht nur in Los Angeles, sondern auch international anwenden kann, da sich meine Forschung mit Racial Capitalism und der Abschaffung des gefängnisindustriellen Komplexes auseinandersetzt.

etos: Du und ich haben uns 2022 als streikende, graduierte studentische Beschäftigte an der UCLA kennen gelernt. Deswegen kenne ich dich persönlich nur als einen Kampfgenossen. Kannst du erklären, wie du die Situation an der UCLA wahrgenommen hast, direkt nachdem die Nachrichten über Al-Aqsa Flood am 7. Oktober 2023 bekannt geworden waren?

Galo: Bevor wir uns über die zeitliche Abfolge und meine Beteiligung bei dem, was wir nun die Studierenden-Intifada nennen, unterhalten können, müssen wir über meine Doppelidentität sowohl als Student als auch Arbeiter unterhalten. Wie Du sagtest, damals in 2022 begann ich mich sehr stark in der Gewerkschaft zu engagieren und fokussierte vor allem auf die Arbeiterseite. Allerdings erkannte ich, indem ich für bessere Löhne, verbesserten Kündigungsschutz, Wohnheimplätze, Kinderbetreuung, Krankenversicherungen und all das kämpfte, dass der Arbeiter nicht vom Studenten getrennt werden kann. Das sollte der Faden werden, der sich durch meine Erfahrungen als graduiert-studentisch Beschäftigter in der Studierenden-Intifada schlängelt.

Im Oktober 2023 spielten die Sozialen Medien eine wichtige Rolle, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den andauernden Völkermord an den Palästinenser*innen zu lenken. Dadurch und durch die danach entstandene studentische Bewegung wurde den Studierenden an der UCLA zunehmend bewusst, dass ihre Studiengebühren benutzt werden, um auf der ganzen Welt Völkermorde und imperialistische Kriege zu finanzieren. Das führte dazu, dass Studierende und Beschäftigte auf dem Campus protestierten.

etos: Welche Strategien und Taktiken wandten die Studierenden Ende 2023 im Kampf um die Befreiung Palästinas an? Und was unternahmen sie anfänglich konkret?

Galo: Die erste Runde an großen Protesten auf dem Campus begann mit dem Walkout am 12. Oktober 2023. Zuerst versuchten wir alle sogenannten “zivilen” Taktiken: wir veranstalteten außerordentliche Lehrveranstaltungen, setzten Petitionen auf und versuchten, mit der Universitätsleitung ins Gespräch zu kommen, indem wir Demonstrationen und Mahnwachen organisierten. Doch jeder Versuch, ein höfliches Gespräch zu führen, blieben unbeantwortet. Das führte zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung bei den Studierenden in Bezug darauf, wie ihre Studiengebühren die imperialistischen Kriege der USA zum Beispiel in Iran, Irak, Sudan, Kongo, … anstatt unserer Bildung finanzieren. Institutionen wie die UCLA und Columbia jedoch sorgen sich darum, wie sie mehr Geld machen können, und investieren deshalb in den militärisch-industriellen Komplex, Krieg und Genozid. An dieser Stelle wird der Anlass auch für universitär Beschäftigte wichtig, denn Teile unserer Gehälter und unserer Arbeit werden genauso in den militärisch-industriellen Komplex eingespeist.

Dass UCLA so lange nicht auf diese Anliegen antwortete, schaffte die Bedingungen, damit das Bewusstsein bei uns Studierenden und gewerkschaftlich organisierten Angestellten gebildet werden konnte, denn die Universität etablierte sich selbst als unser gemeinsamer Feind, der unser Geld und unsere Arbeitskraft ohne unsere Zustimmung nutzt.

etos: Wie reagierten Zionist*innen auf, aber auch außerhalb des Campus auf diese entstehende Massenbewegung?

Galo: Sie waren nicht glücklich. Und um zu verstehen, wie das alles ablief, müssen wir uns anschauen, wo die UCLA geographisch verortet ist. Die UCLA liegt in der Mitte von verschiedenen jüdischen Communities, die in Vierteln wie Beverly Hills, Brentwood oder Santa Monica wohnen, was bedeutet, dass auch viele Zionist*innen in diesen Communities leben. Diese Nähe gibt ihnen Zugang zu den Räumen, die die Studierenden nutzen. UCLA ist eine staatliche Universität, deshalb kommen die Zionisten aus den umliegenden Vierteln auf den Campus, filmen uns und belästigen uns bei unseren Demonstrationen. Und sogar Promis machten mit! Da die UCLA im Zentrum von Hollywood liegt, wohnen auch viele Zionist*innen aus Hollywood nah dran. Als die mitbekommen haben, dass ihre Zionisten-Freunde zahlenmäßig bei unseren Protesten weit unterlegen waren und von uns ausgelacht wurden, streuten sie Aufrufe in den sozialen Medien und mobilisierten zur UCLA. Bei der Columbia Universität lief es tatsächlich ganz ähnlich ab.

Galo Lopez

etos: Im April 2024 eskalierten die Studierenden landesweit ihre Proteste und besetzten ihren Campus mit Protestcamps. Kannst Du uns einen Überblick geben, was während der Studierendencamps an der UCLA passierte?

Galo: Insgesamt gab es drei Camps. Das erste begann im April und erstreckte sich in den frühen Mai. Die anderen waren kleiner – nach der brutalen Räumung durch die Polizei.

Bei diesem ersten Camp zelteten wir zuerst, demonstrierten, veranstalteten Teach-Ins und kulturelle Events auf dem zentralen Platz. Das zog schnell die Aufmerksamkeit von pro-Irael Demonstrant*innen auf sich, was uns nicht überraschte. Allerdings, was diese dann taten, hatten wir nicht erwartet.

Die Zionist*innen stellten ein Konzert auf die Beine, das als Sammelpunkt für sie fungierte. Sie mieteten einen Platz auf dem Campus von der Universität, um laut Musik zu spielen und Bilder von weinenden Kindern zu zeigen, um insbesondere die arabischen Studierenden im Camp psychologisch zu zermürben. Die Hollywood-Zionisten, die ich vorhin erwähnte, besonders Jerry Seinfeld, spendeten Geld und spielten am 28. April 2024 ein “Benfizkonzert” [Anm. d. Red.: mehr Infos über die 5000 Dollar, die Seinfelds Frau spendete, hier ], für das sie in den sozialen Medien warben. Und die Genehmigungen, um UCLA-Flächen nutzen zu dürfen, sind extrem teuer. Die haben also sehr viel Geld in diesen Stunt investiert.

Während wir symbolisch die Flüchtlingslager in Gaza imitierten, bezahlten die Zionist*innen tausende von Dollar, um das staatliche Land der Universität für ihre Propaganda zu nutzen. Unser Camp wurde von uns finanziert, während die Zionisten Mittel von anderen Leuten bekamen. Es entspricht wirklich perfekt den Verwicklungen der USA in Palästina.

Dieses Konzert war das Vorspiel für den Angriff des gewalttätigen Mobs auf unser erstes Camp. Während des Konzerts kamen die Zionisten zu den Sperrholzwänden unseres Camps und bedrohten uns: „Wartet nur ab, heute Nacht werdet ihr verdammt nochmal sehen, was ihr davon habt!“ Und zwei Nächte später versuchte ihr Mob in unser Camp einzubrechen – mit Masken, Schutzausrüstung und improvisierten Waffen. Manche Angreifer kannten wir überhaupt nicht, aber manche erkannten wir als Studierende in unseren Kursen! „Was zur Hölle? XY hat mich gerade einem verfickten Rohr geschlagen!“ Sie warfen auch Feuerwerkskörper und sogar einen E-Roller über die Barrikaden! Das war fucking crazy! Ehrlichgesagt sehe ich das Konzert als unser Äquivalent für den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar – unser Kapitol war das Camp.

Die Leitung war nicht auf unserer Seite: Obwohl UCLA Multimillionen Dollar für Überwachung ausgibt, waren sie nicht in der Lage, die Angreifer*innen zu identifizieren. Am nächsten Tag kam der Vizekanzler, Darnell Hunt, mit irgendeinem anderen Universitätsvertreter ins Camp, vorgeblich um zu „verhandeln“ und „seine Empathie“ mit uns, die diesen Angriff erlitten hatten, auszudrücken. Doch in Wahrheit drohte er uns nur und wollte, dass wir das Gelände verlassen.

Nachdem Darnell Hunt wieder weg war, hatten wir ehrlich gesagt Angst, denn jetzt hatten wir nicht nur die externen Unruhestiffter gegen uns, sondern auch die Uni hatte ihre Position zum Ausdruck gebracht. Am Ende bereiteten sowohl die physischen als auch die psychologischen Angriffe die Grundlage für die Räumung durch die Polizei am 2. Mai.

Allerdings sorgten zionistischen Angriffe dafür, dass unser Camp sehr viel Unterstützung erhielt. Es kamen sogar Leute, die uns für den Fall eines weiteren Angriffs Selbstverteidigungsunterricht gaben. Und am Ende passierte genau das: Polizist*innen verschiedener Polizeidienststellen aus Kalifornien fielen in der Nacht über das Camp her. Wir wussten, dass wir festgenommen werden würden, aber wir glaubten, dass je mehr Leute wir sammeln konnten – insbesondere auch weil die Gewerkschaft zu einer Kundgebung vor dem Camp aufgerufen hatte –, wir höhere Chancen hätten, dass die Universität die Cops auffordern würde zu gehen. Wir hatten wirklich viele verschiedene Gruppen von Menschen: Studierende, Gewerkschaftskolleg*innen, Fakultätsmitglieder, andere Uniangestellte – aber die Polizei ging nicht.

Viele verschiedene Polizeidienststellen waren beteiligt, die brutalste davon ist die CHP (California Highway Police), denn sie können beinahe ohne Einschränkung alle Waffen benutzen. UCPD, LAPD, das Sherriff’s Department aus San Diego?! Sie kamen aus allen Counties, um teilzunehmen am….Prügeln und Festnehmen von Studierenden; es war wie ein großes Gang-Treffen.

Eine meiner Freund*innen mit Behinderung wurde von einem Gummigeschoss getroffen und wir mussten das Camp verlassen und sahen von der Seite aus zu. Wir waren geschlagen. Wir hatten nur Helme und Knieschoner, während sie Sniper auf dem Dach der Royce Hall positioniert hatten [Anm. d. Red.: das repräsentative Hauptgebäude], die auf unsere Studierenden zielten. Mehr als 200 Studierende und andere Universitätsmitglieder wurden in dieser Nacht festgenommen. So viele gute Leute. Sie wurden in Powell gekesselt [Anm. d. Red.: das Bibliotheksgebäude der Bachelorstudierenden], sodass niemand gehen konnte. In dieser Nacht musste ich Studierende, die keine Familie in L.A. haben, aus Arrestzellen abholen.

Mein Freund Bryan hat mir jedoch etwas gesagt, was meine Perspektive auf diese Nacht verändert hat. Er sagte: „Ich muss zurück gehen!“ Und ich fragte ihn: „Wieso?“ „Weil das meine Studierenden sind und ich kann nicht zulassen, dass sie ohne mich festgenommen werden.“

etos: Und du bist zurückgegangen. Du warst involviert in andere Campusproteste, die von Polizeikräften gewaltsam aufgelöst wurden. Auch du wurdest einmal festgenommen. Kannst Du kurz erklären, was passierte, als du zurückgegangen bist?

Galo: Ja, es gab noch zwei ähnliche Camps nach dem Hauptcamp und viele weitere Protestaktionen. Wie ich sagte: Nach dem ersten musste ich Studierende aus dem Gefängnis abholen. Sie ließen sich von mir am nächsten Tag direkt zum Campus fahren, weil sie einen Test schreiben mussten. Dieses Mindset, dass Du Deine Arbeit machen musst, selbst wenn Du gerade verprügelt und festgenommen wurdest, das ist so in uns verankert. Das machte mich noch wütender auf das System. Und ich habe diese Wut ins Organisieren gesteckt: Beim zweiten Camp forderten wir den Streik, was erfolgreich war!

Etwa 80% von den 20.000 Arbeiter*innen, die in der Urabstimmung abstimmten, stimmten fürs Streiken. Die Campus der Universität von Kalifornien streikten nach einem rotierenden Modell, das sich an den Stand-Up Streiks von 2023 orientierte [Anm. d. Red.: z.B. die Facharbeiter*innen der großen Kfz-Produzenten in der UAW und andere Gewerkschaften, wie die Hotelangestellten von UNITE HERE] und UCLA wurde am 28. Mai aufgerufen. Unsere Basisgewerkschafter*innenorganisierung, die sich aus dem Verrat der Gewerkschaft im Streik 2022 entwickelt hatte, war nach der Räumung durch die Polizei von besonderer Bedeutung. Dass die Universität zunächst die Forderungen nach Desinvestment ausgesessen hatte und nun aktiv Widerspruch repressierte, hatte insbesondere wieder uns Basisgewerkschafter*innen auf den Plan gerufen. Durch dieses Engagement im Protestcamp von Anfang an wurde das Organisieren für einen Arbeitskampf für Palästina zu einem Projekt des Flügels der Basisgewerkschafter*innen. Und nachdem die Polizei das erste Camp geräumt hatte, autorisierte die Gewerkschaft tatsächlich eine Urabstimmung und dann einen Streik. So konnte die Desinvestment-Forderung mit dem Arbeitskampf verbunden werden, etwas, das vorher in dieser Größenordnung noch nicht passiert war.

Ich wurde beim dritten Camp festgenommen, das als Antwort auf die einstweilige Verfügung, die über die protestierenden Studierenden von Orange County verhängt worden war, stattfand. Warum Orange County? Die Universität hatte zweimal versucht, eine einstweilige Verfügung in Los Angeles zu erwirken, weil der Streik und der Protest so störend waren, und war beide Male gescheitert, weil es sich um einen legalen Srteik handelte. Anscheinend besitzt UCLA aber auch Liegenschaften in Orange County, das bekannt dafür ist, konservativer zu sein, sodass sie schließlich das Gericht dort um eine einstweilige Verfügung gegen ihre eigenen Studierenden ersuchten – und diese auch bekamen.

Deshalb protestierten wir, indem wir ein drittes Camp aufstellten, dessen Hauptfokus eine Mahnwache für alle bis dato identifizierten Märtyrer*innen war. Wir wollten all ihre Namen vorlesen und nahmen an, dass das ungefähr den gesamten Arbeitstag in Anspruch nehmen würde. Wir begannen in der Royce Hall. Dann fingen die Cops an uns zu kesseln, deshalb bewegten wir uns zur Moore Hall, während wir weiter die Namen verlasen. Und wieder: Sie kamen rein, kesselten uns und verschoben uns, diesmal nach Dodd Hall. An diesem Punkt war ungefähr Zeit zum Abendessen und die Gewerkschafts-Küfa [Anm. d. Red.: ein mutual aid Projekt der Gewerkschaftsbasis, das im Streik 2022 entstanden war] kam dazu, es war einfach klasse! Irgendwann ging ich nach draußen, als plötzlich das Gerenne begann: „Sie kommen, sie kommen!“ Und wir rannten zurück ins Gebäude. Ich nahm mein Schild [er gestikuliert mit einem Arm, als würde er ein Schild halten] und die Cops begaben sich auf Position. Ich glaube, es war bisher nur das UCPD [Anm. d. Red.: die universitätseigene Polizeidienststelle], CHP kam erst später, als alles vorbei war, um Scheiße umherzutreten. Also umstellte UCPD das Gebäude, blockierte alle Ausgänge und Öffnungen, hielten ihre Gummigeschossgewehre, um uns einzuschüchtern, und sagten uns, wir sollten gehen. Wir versuchten zu gehen, aber wohin gehen wir denn, weißt du? Sie drückten uns in die andere Reihe Cops. Sie hatten uns eingekesselt.

Ich hielt mein improvisiertes Schild, um meine Studierenden vor den Gummigeschossen zu schützen, die sie auf uns zu schießen begannen. Eins prallte irgendwo ab und traf mich am Bein. Da wollte ich mein Schild wegwerfen. Es war völlig Nutzlos gegen Prellschüsse. Aber da griff schon ein Cop nach meinem Schild und ein anderer Student nach meinem Arm und ich wurde in alle Richtungen gleichzeitig gezogen. Später beschuldigten sie mich deswegen für Waffenbesitz. Eine andere Studentin wurde wegen „Lautstärkeverstärkung“ erkennungsdienstlich behandelt. Sie war von einem ganzen Mob Cops überwältigt worden, als sie zu gehen versuchte.

Wir wurden also festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie hatten einen ganzen Vorlesungssaal in eine Gefangenensammelstelle umfunktioniert. Wir waren da für Stunden, nur in diesem Klassenraum. Ich erinnere mich, dass eine Person sagte: „Gottverdammt, ich muss hier morgen unterrichten!“

In Absprache mit Galo wurde in der Übersetzung geschlechtsinklusiv gegendert, wo das Englische kein Geschlecht differenziert.