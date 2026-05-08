Dringende Warnung, Deutschland: Eure akademische Selbstzufriedenheit wurde durchbrochen

Deutsche Hochschulen stehen vor einer neuen Art von Herausforderung: einer dezentralen, selbstorganisierten studentischen Bewegung, die institutionelle Komplizenschaft bei israelischen Verbrechen aufdeckt, Traditionen des akademischen Boykotts wiederbelebt und sich dem Stillhalten einer selbstgefälligen Wissenschaft widersetzt. Die Israeli Apartheid Week 2026 hat sowohl die Reichweite dieser Organisation als auch das Ausmaß der Repressionen, denen sie bereits ausgesetzt ist, deutlich gemacht. In ihrem Meinungsbeitrag argumentiert die Wissenschaftlerin Sabine Broeck, dass das, was heute noch marginal erscheint, den Beginn eines tieferen Bruchs innerhalb des deutschen Hochschulsystems markieren könnte.

Ende April organisierte die von Aktivisten verschiedener „Students for Palestine“-Gruppen in Deutschland mobilisierte Bewegung die Israeli Apartheid Week (IAW), um für die ABC-DE-Kampagne zu werben. Diese konzertierte Aktion war das unmittelbare Ergebnis eines Kongresses in Berlin im Januar 2026, der ebenfalls von diesen studentischen Aktivisten organisiert wurde und etwa 200 Personen von verschiedenen deutschen Universitäten zusammenbrachte, um sich auf eine Resolution zur Unterstützung der internationalen BDS-Bewegung zu einigen: Boykott, Desinvestition, Sanktionen. Während der IAW fanden in ganz Deutschland Veranstaltungen wie öffentliche Lesungen, Seminare, Vorträge, Filmvorführungen und offene Debatten statt, die fast 1.000 Studierende und Hochschulangehörige zu ihren Aktivitäten anzogen.

Die Woche war geprägt von intensivem Lernen und lebhaften Diskussionen darüber, ob und wie der Völkermord durch den Staat Israel gestoppt werden könnte; ob und wie die Gewalt der Siedlerkolonialisten beendet werden könnte; welche Schritte die Zivilgesellschaft unternehmen könnte, um den Wiederaufbau des palästinensischen Lebens und der palästinensischen Gesellschaft zu unterstützen, z. B. im Bildungsbereich; wie das Studium historischer Beispiele wie der Boykottkampagne gegen das Apartheid-Südafrika heutigen Aktivisten helfen könnte, Strategien und Taktiken des Widerstands zu finden; und wie wichtig es wäre, breitere nationale und, vor allem, internationale Bündnisse aufzubauen, um die deutsche Isolation inmitten der „bürgerlichen Eiseskälte“ ( in Anlehnung an Kohpeiss und Moses, nach Adorno) und der bedingungslosen Unterstützung für den Staat Israel zu überwinden – Diskussionen, die durchweg friedlich, antihierarchisch partizipativ, autodidaktisch sowie von hervorragenden Wissenschaftlern moderiert waren und von der unerschütterlichen Entschlossenheit geprägt waren, sich nicht von der deutschen Staatsräson beirren zu lassen, auch wenn an einigen Orten Universitätsverwaltungen und Polizei gewaltsam eingriffen, um Veranstaltungen abzusagen oder zu behindern. (siehe Broeck, etos.media vom 24 April 2026)

Von der Randmobilisierung zur nationalen Koordination

Offensichtlich wird diese Bewegung derzeit durch das Schweigen, die Lethargie, die Feigheit sowie die epistemische und ethische Trägheit der liberal-linken Mehrheit in Deutschlands akademischen Kreisen, insbesondere ihrer festangestellten Eliten, völlig an den Rand gedrängt. Es bleibt abzuwarten, ob die ABC-DE-Kampagne genügend Boden gewinnen kann, damit einige Universitäten tatsächlich ihre unterwürfige Treue gegenüber dem Staat Israel und ihre Abhängigkeit von massiv finanzierten Forschungsprojekten dritter Akteure überdenken, die in Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten durchgeführt werden, welche direkt an Kriegsverbrechen, unrechtmäßiger Besatzung, Drohnenkrieg gegen Zivilisten und Völkermordkampagnen gegen die palästinensische Bevölkerung und Infrastruktur beteiligt sind. Die Studierenden sind ebenso entschlossen wie unermüdlich geduldig darin, weiter aufzuklären, zu mobilisieren und sich für ein freies Palästina einzusetzen. Auf den ersten Blick scheint es jedoch, als seien sie eine zu kleine Gruppe, um etwas bewirken zu können.

Aber, und hier kommt die Warnung: Kein unbeteiligter Akademischer Senat, kein Universitätsrektorat, keine DFG, HRK oder Kultusministerkonferenz, kein DAAD oder sonstiger Machtbroker im deutschen Hochschulsystem sollte dies ignorieren. Diese Bewegung ist kein gewöhnlicher Ausbruch studentischer Empörung, der durch neoliberale Diversitätsprogramme, herablassende Verhandlungen mit protestierenden akademischen „Mittelbau“-Vertretern oder den Kannibalismus machtloser Minderheitenansprüche auf Anerkennung eingedämmt oder gezähmt werden könnte.

Zum einen haben diese Studierenden gemeinsam, in horizontalen Organisationsformen und ohne jegliche finanzielle Unterstützung durch bestehende Parteien oder staatliche Mittel, enorme Fortschritte beim Aufbau einer mehrsprachigen erkenntnisbezogenen Basis, einer politischen Grundlage und eines historiografischen Archivs erzielt – nicht nur zur israelischen Siedlerkolonialgeschichte, sondern auch zu den US-amerikanischen, europäischen und, was noch wichtiger ist, deutschen Investitionen in und der Komplizenschaft bei der Aufrechterhaltung des Status quo. Vor allem aber haben sie ihre eigenen Institutionen untersucht und informative Karten des komplexen Netzwerks der israelisch-deutschen institutionellen Zusammenarbeit in der techno-militärischen Forschung erstellt. Auf diese Weise verbindet diese Kampagne diese studentischen Gruppen auch mit einer langsam wachsenden Antikriegsbewegung unter Deutschlands Jugend, die darauf bestehen muss und wird, dass die Universitäten die sogenannte Zivilklausel beibehalten: Das demokratisch verankerte Verbot der Beteiligung akademischer Forschung an Projekten, die für Krieg und Vernichtung genutzt werden könnten.

Jede einzelne dieser studentischen Gruppen im IAW hat Monate mit Recherchen verbracht, in endlosen Stunden selbstgesteuerter, autonomer und unfinanzierter Nachverfolgung der jeweiligen institutionellen Komplizenschaften, die zwar nicht gerade geheim waren, aber sozusagen unter bürokratischen Zugangsbeschränkungen zu laufenden Forschungsprojekten verborgen lagen oder schwer durch ein Dickicht von Kooperationspartnern nachzuverfolgen waren, deren militärisches Engagement nicht ohne Weiteres erkennbar war. Sie verdienen Lob für diese Arbeit anstatt Unterdrückung und Einschüchterung, denn sie hat uns tatsächlich ein Modell für ethisch-kritische Forschung geliefert.

Eine Entwicklung, die die Wissenschaft lieber nicht wahrhaben will

Die deutsche Wissenschaft sollte dies zur Kenntnis nehmen. Vorerst mag sie noch damit durchkommen, schweigend wegzusehen, sich jeglicher Unterstützung zu enthalten, sich hinter der sogenannten Neutralität wissenschaftlicher Bestrebungen zu verstecken oder dem Staat Israel aktiv loyal zu sein und dabei an ihrer vorsätzlich unschuldigen Annahme festzuhalten, dass das Urteil des IGH gegen Israels Verstöße gegen das Völkerrecht – das auch Mittäterschaft oder Leugnung unter Strafe stellt – nicht gegen ihre eigenen Institutionen gelten würde. Doch sie muss begreifen, dass sie diesen studentischen Aktivisten die Aufrechterhaltung ethischer Grundsätze in der Hochschulbildung zu verdanken hat und, dass zumindest in einigen Bereichen der deutschen Zivilgesellschaft rechtlich und politisch angemessenes Verhalten an den Tag gelegt wurde.

Diese Studierenden sind in ihrer Mehrheit keine hegemonialen weißen, bürgerlichen, befriedeten Subjekte mehr, die darauf trainiert und darauf konditioniert wurden, an den bürgerlichen Staat als Versorger zu glauben; zu glauben, dass jede Forderung verhandelbar ist, weil man bereit ist, innerhalb des vorgegebenen neoliberalen Rahmens zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass sie sicher vor rassistischer, klassistischer und religiöser Diskriminierung und Unterdrückung sind. Ein großer Teil der Aktivisten dieser Bewegung sind Deutsche muslimischer Herkunft und/oder Glaubens, viele studieren an deutschen Universitäten als internationale Studierende aus Asien, Lateinamerika, Afrika oder südeuropäischen Ländern – sie kommen mit bewegten Arbeits- und Studienbiografien und haben ihren gerechten Anteil an Kämpfen gegen Rassifizierung und Respektlosigkeit hinter sich. Viele der weißen studentischen Teilnehmer sind junge Menschen, deren Identitäten sie bereits in Konflikt mit den Versprechungen der akademischen Welt auf Selbstverwirklichung gebracht haben.

Repression ist das deutlichste Zeichen für einen Bruch

All dies bedeutet, dass diese Bewegung einen Riss im neoliberalen „business as usual“ an deutschen Hochschulen signalisiert. Etwas, das, auch wenn es noch keine offene Debatte darüber in den akademischen Selbstverwaltungsgremien der öffentlichen deutschen Hochschulen gibt, dennoch wahrgenommen wird, wie die Reaktion der Hochschulen und der Landesbildungsministerien mit unverhältnismäßiger Repression, Überwachung und präventiven Kontrollmaßnahmen zeigt. Diese Maßnahmen wirken bisweilen wie der sprichwörtliche Kanonenball, der eine Nuss knackt. Doch sollten wir diese Formen der Einschüchterung ernst nehmen, denn sie zeigen uns, wie weit die Träger der Staatsräson zu gehen bereit sind, um den „Frieden“ an deutschen Universitäten aufrechtzuerhalten.

Wissenschaftler mit Selbstachtung, die zu ihren ethischen und epistemischen Verpflichtungen stehen wollen, haben in diesem Moment die große Chance, gemeinsam mit und von den Studierenden zu lernen, wie die Freiheit zu denken und in geselliger Solidarität gegen Völkermord und Vernichtung zu studieren in der Praxis gelebt werden kann – eine Praxis, die einige von uns an andere international erfolgreiche Protestbewegungen erinnert, vom afroamerikanischen Widerstand gegen die Sklaverei über die Bürgerrechtsbewegung und den internationalen Kampf gegen den Vietnamkrieg bis hin zum Sieg über die südafrikanische Apartheid. Gegen die ohrenbetäubenden rassistischen Beleidigungen und die staatsräsonkonformen Lügen und Ausflüchte mobilisieren die Studierenden demokratisches Lernen und organisierten Kampf. Sie wollen ein freies Palästina sehen. Sie beziehen prinzipiell Stellung gegen imperiale Vernichtung. Sie brauchen uns. Wir brauchen sie. Die Zeiten ändern sich.