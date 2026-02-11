Monarchisten sind keine Alternative zum Regime im Iran – sie sind eine Gefahr

Während im Iran breite soziale Proteste niedergeschlagen wurden, verkaufen westliche Debatten die Monarchisten um Reza Pahlavi als demokratische Alternative zum Regime. Doch hinter dem säkularen Anstrich verbirgt sich dieselbe autoritäre Logik aus Nationalismus, Repression und Elitenherrschaft. Shoan Vaisi argumentiert, dass ein Zurück zur Monarchie kein Ausweg, sondern eine reale Gefahr für einen demokratischen Übergang ist.

Seit Ende Dezember gehen im Iran breite Bevölkerungsschichten massenhaft auf die Straße, um gegen die zunehmende wirtschaftliche Misere, die fortschreitende Verarmung und die brutale Repression des Regimes zu protestieren. Die Proteste entwickelten sich vor dem Hintergrund tiefgreifender sozialer und ökonomischer Krisen, die sowohl durch internationale Sanktionen als auch durch strukturelle Korruption und massives wirtschaftliches Missmanagement der politischen Führung verschärft wurden.

Neben Russland gilt Iran als eines der am stärksten sanktionierten Länder weltweit; insbesondere westliche Sanktionen haben einen erheblichen Anteil an der wirtschaftlichen Destabilisierung, dem Wertverfall der Landeswährung und dem massiven Kaufkraftverlust. Seit 2018 hat der iranische Rial gegenüber dem US-Dollar kontinuierlich an Wert verloren, allein seit 2021 um mehr als 80 Prozent. Drastische Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln, Energie und Mieten, anhaltende Hyperinflation, klientelistische Strukturen, weitverbreitete Korruption sowie der fortschreitende Abbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme haben große Teile der Bevölkerung in eine dauerhafte existenzielle Unsicherheit gestürzt.

Nach dem brutalen Vorgehen der Regimetruppen, das Tausende Todesopfer forderte, ist die Protestbewegung inzwischen weitgehend niedergeschlagen. In westlichen Staaten – allen voran in den USA und in Israel – wurde zeitweise die Hoffnung auf einen Regimewechsel in Teheran genährt, wobei mit Reza Pahlavi, dem im US-Exil lebenden Sohn des 1979 gestürzten Schahs, eine alternative Führung ins Spiel gebracht wurde.

Die Logik autoritärer Herrschaft als einendes Moment

Der westliche Diskurs über den Iran konstruiert häufig zwei scheinbar gegensätzliche politische Projekte: auf der einen Seite die Anhänger der Pahlavi-Monarchie – säkular, nationalistisch und prowestlich –, auf der anderen Seite die Islamische Republik – religiös, antiwestlich und ideologisch aufgeladen. Diese Gegenüberstellung suggeriert einen grundlegenden Systemgegensatz. Tatsächlich verdeckt sie jedoch zentrale strukturelle Gemeinsamkeiten. Jenseits symbolischer Unterschiede folgen beide Systeme einer ähnlichen Logik autoritärer Herrschaft und sind sich im Kern näher, als viele anzunehmen bereit sind.

Die Pahlavi-Monarchie legitimierte sich bis zu ihrem Sturz infolge der Islamischen Revolution von 1979 durch eine imperiale Geschichtsdeutung und einen zentralistischen Nationalismus, der Staat und Nation als unteilbare Einheit verstand. Die Islamische Republik übernahm mit der Doktrin der Velayat-e Faqih (Dt. ‚Statthalterschaft des Rechtsgelehrten‘) eine funktional vergleichbare Rolle: Auch hier fungiert eine außerpolitische Instanz als alleinige Quelle politischer Legitimität. In beiden Fällen gilt Opposition nicht als legitimer Bestandteil politischer Auseinandersetzung, sondern als Bedrohung der nationalen, territorialen oder moralischen Ordnung. Gesellschaftliche Konflikte werden nicht politisch vermittelt, sondern als Störung delegitimiert und unterdrückt.

Macht wird in beiden Systemen nicht aus gesellschaftlicher Zustimmung abgeleitet, sondern entweder aus historischer Mythologie oder aus religiöser Stellvertretung. Politik erscheint nicht als offener Aushandlungsprozess, sondern als Verkörperung einer vermeintlich höheren Wahrheit – historisch oder religiös begründet –, die sich demokratischer Infragestellung entzieht. Gesellschaftliche Pluralität wird zugunsten einer homogenisierten Nation oder einer religiös definierten Umma negiert. Repression und Ausgrenzung bilden dabei zentrale Herrschaftsmittel: Oppositionelle werden als Verräter, Abweichler, Feinde oder „Separatisten“ markiert und verfolgt.

Pahlavi ist kein Hoffnungsträger

Demokratie entsteht jedoch nicht durch den bloßen Austausch von Eliten oder Symbolen, sondern erst dann, wenn Politik als offener Raum legitimer Konkurrenz, gesellschaftlicher Pluralität und institutionalisierter Partizipation begriffen wird. Vor diesem Hintergrund ist es hochproblematisch, dass die Anhänger der Monarchisten weiterhin als politische Alternative zum Regime präsentiert werden. Tatsächlich stellen sie keine tragfähige Alternative für den Iran dar, sondern eine reale Gefahr für einen demokratischen Übergang.

Mit dem Sohn eines brutalen Diktators wird ein Hoffnungsträger inszeniert, ohne dass dieser sich jemals ernsthaft seiner historischen Verantwortung gestellt hat; der sich nicht klar und kritisch von den autoritären Praktiken seines Vaters und Großvaters distanziert, sondern diese Epoche teilweise glorifiziert; der seine politische Legitimität aus dynastischer Abstammung ableitet; der auf Demonstrationen Figuren wie Parviz Sabeti präsentiert – den ehemaligen stellvertretenden Leiter des unter dem Shah für seine äußerste Repression berüchtigten Geheimdienstes SAVAK, verantwortlich für Folter, Verfolgung und den Tod zahlreicher politischer Gefangener –; der mit SAVAK-Symbolen auftritt, obwohl deren Gefängnisse Orte systematischer Gewalt waren; der Geschichte verklärt und die Verbrechen der Schah-Diktatur unsichtbar macht; der unter dem Vorwurf des „Separatismus“ Kurd:innen und andere ethnische Minderheiten delegitimiert; der für die Hinrichtung kurdischer Aktivist:innen durch das Regime Verständnis äußert; der die Bombardierung der eigenen Bevölkerung in Kauf nimmt, um politische Macht zu erlangen; der westliche Sanktionen befürwortet, die vor allem Arbeiter:innen und die ärmere Bevölkerung im Iran treffen; der mit den Flaggen eines Staates demonstriert, der aktuell einen Genozid begeht; der reale oppositionelle Kräfte und politische Gefangene diffamiert; der im Exil linke Opposition verfolgt, bedroht und verleumdet; der bereits heute, ohne politische Macht, offen mit Hinrichtungen droht, „Tod den Linken“ skandiert oder – wie enge Berater aus seinem Umfeld – zur Jagd auf andere oppositionelle Kräfte aufruft, und eines wird glasklar:

Reza Pahlavi steht nicht für einen demokratischen Bruch mit der Vergangenheit, sondern reproduziert dieselbe autoritäre Logik, gegen die sich der gesellschaftliche Widerstand im Iran richtet.

Eine Rückkehr zur Monarchie würde diese Logik nicht überwinden, sondern lediglich in anderer Form fortschreiben. Ein realer demokratischer Übergang erfordert daher die Herausbildung eines neuen politischen Projekts: säkular, pluralistisch, dezentral und demokratisch. Ein Projekt, das soziale, ethnische, geschlechtliche und klassenbezogene Widersprüche nicht unter eine vermeintlich einheitliche Wahrheit subsumiert, sondern sie als produktive politische Spannungen anerkennt und organisiert. Ohne diesen epistemischen und institutionellen Bruch bleibt jede politische Veränderung bloß ein Austausch autoritärer Formen – nicht deren tatsächliche Überwindung.