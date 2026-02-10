Die linke Alternative zur Künstlichen Intelligenz – Teil 3: Umwelt, Krieg, Medien

In Teil 3 der Reihe „Die linke Alternative zur Künstlichen Intelligenz” befasst sich Autor Rezgar Akrawi mit alternativen Möglichkeiten der Nutzung von künstlicher Intelligenz in den Bereichen Ökologie, militärische Abrüstung und Medientransparenz. Hier geht es zu Teil 1 und Teil 2.

Auf dem Weg zu einer ökosozialistischen Alternative für Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz muss in Richtung Umweltschutz umgelenkt werden, ein Ziel, das nur in einem sozialistischen Rahmen vollständig erreicht werden kann, der das Verhältnis zwischen Technologie und Natur neu definiert, weg von der kapitalistischen Marktlogik, die ihre Entwicklung derzeit antreibt. Eine linke Alternative zu KI muss versuchen, Technologie von kapitalistischer Kontrolle zu befreien und sie zu einem Werkzeug für einen demokratischen und sozialen Umgang mit Ressourcen zu machen. Ihre Anwendungen sollten dazu dienen, den Klimawandel zu bekämpfen, die Umweltauswirkungen der Produktion zu verringern und eine gerechte Ressourcenverteilung zu gewährleisten, anstatt das kapitalistische Modell der unbegrenzten konsumorientierten Produktion zu stärken, das das ökologische Gleichgewicht untergräbt.

In einem linken Modell würde KI als Mechanismus für eine umweltbewusste Wirtschaftsplanung dienen. Ihre analytischen Fähigkeiten würden eingesetzt, um die Produktion an den tatsächlichen gesellschaftlichen Bedürfnissen auszurichten, nicht an der Marktnachfrage und dem Wettbewerb, wodurch die Expansion ständig vorangetrieben wird. Durch fortschrittliche KI-Verwaltung könnten Ressourcen effizienter genutzt, Abfall minimiert und die technologische Entwicklung auf tiefgreifende Umweltlösungen ausgerichtet werden, wie z. B. die Verbesserung erneuerbarer Energiesysteme, die Gewährleistung eines nachhaltigen Wassermanagements und die Reduzierung von Emissionen in Industriesektoren.

KI sollte in Projekten, die die Umwelt schädigen, verboten werden, und jede KI-Technologie muss einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden, bevor sie zugelassen wird. Es sollten intelligente Überwachungssysteme geschaffen werden, um die Einhaltung von Umweltstandards durch Unternehmen zu gewährleisten, wobei die Politik der technologischen Entwicklung von der Bevölkerung überwacht werden sollte, um die zerstörerische Ausbeutung von Ressourcen zu verhindern.

Um die Dominanz mächtiger Staaten und monopolistischer Konzerne über die Technologie zu beenden, geht es nicht nur um die Umverteilung ihrer Vorteile, sondern auch um die Neudefinition ihrer Prioritäten. Die Technologie sollte auf strategische Umweltinitiativen ausgerichtet werden, die der Gesellschaft und dem Planeten dienen und nicht den Interessen der Unternehmen.

Die kapitalistische Technologie in ihrer jetzigen Form löst die Umweltkrise nicht, sie verschärft sie. In einem sozialistischen Rahmen kann die Technologie jedoch so umgelenkt werden, dass sie zu einem mächtigen Instrument zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zum Aufbau einer Wirtschaft wird, die auf Umweltgerechtigkeit und nicht auf menschlicher und ökologischer Ausbeutung basiert. Während einige Reformen innerhalb des Kapitalismus möglich sein mögen, wie z. B. Umweltvorschriften und grüne Gesetzgebung, zeigt die Erfahrung, dass sie ihre Grenzen haben und nicht in der Lage sind, grundlegende Veränderungen herbeizuführen. Die Lösung erfordert einen radikalen Wandel in der Beziehung zwischen Technologie und Gesellschaft, in der alle Technologien und KI-Systeme strengen demokratischen und ökologischen Standards unterliegen, die dem Umweltschutz Vorrang einräumen. Dazu gehört auch die Entwicklung intelligenter Systeme, die den übermäßigen Energieverbrauch reduzieren und die vollständige Nutzung erneuerbarer Energien fördern, um sicherzustellen, dass die Technologie sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt dient.

Künstliche Intelligenz für Frieden und Abrüstung

KI muss als Instrument zur Förderung des globalen Friedens und nicht als Waffe des Krieges und der Zerstörung neu ausgerichtet werden. Um dies zu erreichen, muss eine internationale Politik verabschiedet werden, die die Entwicklung und den Einsatz von KI in Waffen verbietet, insbesondere in autonomen Systemen, die ohne direkte menschliche Eingriffe arbeiten, da diese eine beispiellose Bedrohung für den Weltfrieden darstellen und die Dominanz militärischer Supermächte stärken.

Linke und progressive Bewegungen können globale Initiativen anführen, um Regierungen und internationale Institutionen unter Druck zu setzen, klare und strenge Gesetze zu erlassen, die die militärische Entwicklung von KI verbieten. Diese Technologie könnte stattdessen verwendet werden, um aktuelle Konflikte zu analysieren, die Ursachen von Kriegen zu untersuchen und Lösungen vorzuschlagen, die diese Ursachen angehen.

KI kann auch die internationale Zusammenarbeit durch Plattformen verbessern, die den Dialog zwischen den Völkern fördern und dadurch Diplomatie sowie friedliche Lösungen fördern. Darüber hinaus sollte KI eingesetzt werden, um Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und autoritäre Regime, Staaten und Großkonzerne für die Militarisierung von Technologie und deren Nutzung zur Kriegsführung zur Rechenschaft zu ziehen.

Linke Bewegungen, Friedensgruppen und Antikriegsorganisationen spielen eine Schlüsselrolle bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Risiken der KI-Militarisierung, durch Bildungskampagnen, progressive Medien und Aktivismus vor Ort, um die Verbindungen zwischen Kapitalismus und Krieg und der Kommodifizierung der Zerstörung aufzudecken. Die Massen zum Widerstand gegen die Militarisierung der Technologie zu befähigen bedeutet, eine globale Widerstandsbewegung aufzubauen, die in der Lage ist, Regierungen und Institutionen unter Druck zu setzen, diesen unmenschlichen und kriminellen Gebrauch von Technologie im Allgemeinen und künstlicher Intelligenz im Besonderen zu beenden.

Künstliche Intelligenz zur Unterstützung von Demokratie und Bürgerbeteiligung

KI muss von einem Werkzeug, das zur Erosion der Demokratie beiträgt, in ein Instrument umgewandelt werden, das sie stärkt und vorantreibt. Technologie sollte die Bürgerinnen und Bürger stärken, die politische Teilhabe auf der Grundlage der Gleichberechtigung stärken und Transparenz und Integrität in demokratischen Prozessen gewährleisten. KI kann genutzt werden, um sichere und transparente digitale Plattformen für Dialog und Abstimmungen zu entwickeln, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, ihre Ansichten zu äußern und sich direkt und effektiv an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu beteiligen. Dies würde die partizipative Demokratie fördern und den Menschen Macht und Handlungsfähigkeit zurückgeben.

KI-Tools können auch entwickelt werden, um Fake News und Fehlinformationen automatisch zu erkennen und zu entlarven und so die Öffentlichkeit vor Desinformationskampagnen zu schützen, die darauf abzielen, ihre Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, zu untergraben. Diese Instrumente können im Rahmen einer öffentlichen Initiative zur Förderung der Medientransparenz und zur Bekämpfung monopolistischer Mediendominanz breit und frei zugänglich gemacht werden. Dies erfordert den Kampf für lokale sowie internationale Gesetze, die den Einsatz von KI zur Manipulation der öffentlichen Meinung eindeutig verbieten und sicherstellen, dass die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informationen korrekt, objektiv und realitätsnah sind, frei von klassen- oder ideologischen Vorurteilen.