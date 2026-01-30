Iran: Die Proteste lassen nach, die Leichen türmen sich und das Schweigen wird immer lauter

Während die Menschen im Iran vom grausamen Regime zum Schweigen gebracht werden, beanspruchen Teile der Diaspora für sich, in ihrem Namen zu sprechen. Zwischen Inflation, Sanktionen, Unterdrückung und eskalierender Kriegsrhetorik werden die Menschen im Iran von allen Seiten zerdrückt. Tausende wurden in der jüngsten Welle von Massenprotesten getötet. Stimmen aus dem Inneren des Landes warnen vor ausländischer Intervention, „Rettern“ aus der Diaspora und der gefährlichen Illusion, dass Demokratie von außen aufgezwungen werden kann. Marie Thum sprach mit einer Iranerin in der Diaspora und einem Professor der Georgetown University in Katar über die aktuellen Entwicklungen im Iran.

„Meine größte Sorge gilt der Sicherheit meiner Familie. Sie könnten willkürlichen Verhaftungen, Gewalt und dem völligen Fehlen rechtlichen Schutzes ausgesetzt sein“, erklärt Bia Maman Jan. Da sie im Iran aufgewachsen ist und in ihren Teenagerjahren nach Deutschland kam, hat sie einen Einblick in beide politischen Systeme erhalten – wobei eines davon bei ihr schon beim bloßen Gedanken daran einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt.

Sanktionen, Inflation und die alltäglichen Kosten des Überlebens

Die persische Theokratie, regiert vom 86-jährigen langjährigen Theokraten Ayatollah Ali Khamenei, dem selbsternannten Obersten Führer des Landes, hat im letzten Jahrzehnt nicht nur politisch gelitten, sondern auch einen wirtschaftlichen Niedergang erlebt. „Die Wirtschaftskrise betrifft jeden Aspekt des Lebens. Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Strom, Heizung, Medikamente und Hygieneprodukte sind zu einer finanziellen Belastung geworden“, verdeutlicht Jan.

Was bei der Bevölkerung ankommt, sind eine verheerende Inflation, rasant steigende Arbeitslosigkeit und unaufhörlich kletternde Verbraucherpreise. Jans Familie bleibt von der wirtschaftlichen Not nicht verschont. Überweisungen aus dem Ausland können die Abwertung des iranischen Rial kaum kompensieren – sie reichen kaum aus, um die nötigsten Güter zu beschaffen. Laut New Lines Magazine kostete im Dezember 2025 eine Tasse Kaffee im Iran zwischen 50 Cent und zwei US-Dollar. Wie von Iran International berichtet, ist der Dollarwert eines durchschnittlichen iranischen Mindestlohns in den letzten Monaten stetig gesunken, während er in der Landeswährung gleichzeitig angehoben wurde.

Doch anstatt eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu spüren, steht iranischen Lohnempfängern lediglich ein Mindestlohn von etwa 100 Dollar zur Verfügung. Angesichts eines durchschnittlichen Kaffeepreises wird deutlich, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen Konsum und Einkommen völlig aus den Fugen geraten ist. Selbst Erhöhungen des Mindestlohns in der Landeswährung können mit der rasanten Inflation nicht Schritt halten, die zu einem massiven Wertverlust des iranischen Rial geführt hat – bis zu einem Punkt, an dem ein Rial in Euro umgerechnet praktisch wertlos ist.

Diese Umstände werfen nicht nur einen dunklen Schatten auf einen stagnierenden Arbeitsmarkt, sie legen auch wirtschaftliches Missmanagement und Versäumnisse in der Finanzpolitik offen. „Die finanzielle Situation meiner Familie ist in den letzten Jahren aufgrund von Korruption, Sanktionen, Missmanagement und systemischem Versagen unerträglich geworden.“ Jan macht die Regierung und ihre korrupte Führung für die katastrophalen Lebensbedingungen in ihrer Heimat verantwortlich.

Tatsächlich haben die westlichen Sanktionen gegen den Iran nicht nur das theokratische Regime in Teheran getroffen, sondern in erster Linie die iranischen Bürger der Möglichkeit beraubt, an einer offenen Wirtschaft teilzunehmen und vom Devisenmarkt zu profitieren. Da internationale Bankensysteme nicht für Überweisungen auf iranische Bankkonten genutzt werden können, sind viele Iraner auf spezielle Geldtransferdienste angewiesen, um Geld aus dem Ausland zu erhalten.

Mehran Kamrava, Professor für Regierungslehre an der Georgetown University in Katar und selbst iranischer Staatsbürger, bezeichnet westliche Sanktionen als ungerecht und unwirksam. „Sanktionen haben die iranische Mittelschicht entmachtet und faktisch die Revolutionsgarden bereichert“, argumentiert er. Dass die aktuelle Wirtschaftskrise der Kontrolle des klerikalen Regimes völlig entglitten ist, kommt nicht überraschend. Wie Professor Kamrava es ausdrückt: „Der Iran ist einfach lausig im Krisenmanagement.“ Dem Regime fehlt die Expertise, um kritischen Ereignissen strategisch und nachhaltig zu begegnen. Dieses Versagen der heimischen Regierungsführung treibt die Iraner zunehmend in die Hände ausländischer globaler Akteure, die Hilfe versprechen.

Kamrava spricht sich jedoch ausdrücklich gegen jede Neigung aus, mit ausländischen Interventionen zu sympathisieren. Er warnt davor, dass die weitere Entmachtung der Mittelschicht eine der schwerwiegendsten Folgen einer ausländischen Militärintervention in eine Wirtschaft von fast 90 Millionen Menschen wäre.

„Iraner wollen Solidarität, keine Retter.“

Was vom US-Präsidenten Donald Trump wiederholt angekündigt wurde – nämlich ein Militärschlag mit dem Ziel, das mörderische Regime von Ayatollah Khamenei zu stürzen – würde laut dem amerikanisch-iranischen Wissenschaftler eine weitere Verletzung der iranischen Souveränität darstellen.

Kamrava kritisiert insbesondere auch Stimmen aus der Diaspora, die behaupten, im Namen der Iraner im Land zu sprechen. Der Experte für iranische Außenpolitik warnt, dass es eine „absolute Dissonanz im Verständnis zwischen der iranischen Diaspora und den Iranern im Land“ gebe. Was diejenigen, die die aktuelle soziopolitische Situation im Iran realistisch einschätzen, von jenen unterscheidet, die von Wunschdenken und Phantasie getrieben sind, hänge laut Kamrava letztlich von ihrer sozialen Basis ab. Viele Mitglieder der iranischen Diaspora, deren soziales und politisches Leben fest in ihren Wohnsitzländern verwurzelt ist, sind zunehmend von Verwandten, Freunden und den aktuellen politischen Realitäten im Iran entfremdet.

Kamrava kommt daher zu dem Schluss, dass Rufe nach der Rückkehr des von Israel unterstützten iranischen Kronprinzen und Oppositionsfigur Reza Pahlavi größtenteils aus Teilen der Diaspora stammen, die im Iran über kaum eine oder gar keine soziale Basis mehr verfügen. Kamrava argumentiert daher, dass es den Iranern ermöglicht werden sollte, ihre eigenen Probleme zu lösen, was er als den einzigen gangbaren Weg zu politischer Souveränität und wirtschaftlicher Erholung ansieht.

Passend zu dieser Einschätzung stimmt Bia Maman Jan, die regelmäßig ihre Familie im Iran besucht, zu: „Demokratie kann nicht von außen aufgezwungen werden. Was wir brauchen, ist diplomatischer Druck, Unterstützung für die Zivilgesellschaft, Schutz für Protestierende und die Anerkennung des Rechts des iranischen Volkes auf Selbstbestimmung.“

Angesichts der derzeitigen Untätigkeit internationaler Organisationen und humanitärer Akteure verhallen Hilferufe in der internationalen Arena lautlos. Jan bringt es auf den Punkt: „Iraner wollen Solidarität, keine Retter.“ Dies steht in krassem Gegensatz zu Forderungen aus der Diaspora, Reza Pahlavi – den vermeintlichen „Retter“ der iranischen Nation – als Nachfolger des amtierenden Klerikers einzusetzen. Viele Iraner in der Diaspora glauben, der im Exil lebende Kronprinz könnte das „westlich-liberale“ Licht am Ende des Tunnels der klerikalen Tyrannei sein. Doch anstatt die breite iranische Bevölkerung zu repräsentieren, müssen diese Wünsche unter der Annahme einer realen sozialen Entfremdung der Diaspora von den Iranern vor Ort betrachtet werden.

Es liegt in der Verantwortung der internationalen Ordnung, den Iranern Ressourcen und Know-how zur Verfügung zu stellen, um so Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Ausländische Intervention sowie schiere Nachlässigkeit internationaler Organisationen verschärfen die ohnehin schon eklatante Krise nur weiter. Jan schließt: „Iran ist ein reiches Land mit einer hochgebildeten, kreativen und widerstandsfähigen Bevölkerung. Die Armut, die wir heute sehen, ist nicht natürlich – sie ist vermeidbar. Es ist kein religiöses Problem. Es ist ein Menschenrechtsproblem.“ Eine nahezu vollständige Kommunikationssperre in den letzten Wochen hat die Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen des Regimes wie ein Leichentuch überdeckt. Schweigen ist nicht neutral – es signalisiert Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Unbekümmertheit und Egozentrik. Schweigen wird zu einem aktiven Beitrag zur brutalen Verschleierung von Mord und Folter durch das Regime, sei sie physisch oder psychisch. Es liegt in der Macht der iranischen Diaspora, die Stimmen ihres Volkes präzise zu verstärken – nicht um Mitleid oder Empörung zu fordern, sondern um universelle Grundrechte wie bürgerliche Freiheiten, Gerechtigkeit und das Recht auf ein Leben in Würde einzufordern.