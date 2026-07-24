Rima Hassan – Die Stimme des Rechts

Wenn sich die Gelegenheit bietet, erzählt die Europaabgeordnete von La France Insoumise (LFI), Rima Hassan, häufig von ihrem Lebensweg: Sie wurde staatenlos im palästinensischen Flüchtlingslager Nairab in Syrien geboren, kam im Alter von sechs Jahren nach Frankreich und erhielt mit 18 die französische Staatsbürgerschaft. Als ausgebildete Juristin arbeitete sie fast zehn Jahre lang mit dem Völkerrecht als Leitlinie und befasste sich insbesondere mit Asylrecht, internationalem Flüchtlingsschutz und Flüchtlingslagern.

Im dekolonialen Online-Medium Paroles d’honneur bezeichnete die dekoloniale Aktivistin Sabrina Waz sie kürzlich als eine „Anomalie“. Gemeint ist damit, dass antipalästinensische Kräfte alles daran setzen, diese führende Stimme des Kampfes für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser in Frankreich zum Schweigen zu bringen, sie sich jedoch weiterhin widersetzt:

„Du hättest das alles niemals überleben dürfen … und trotzdem bist du hier. Genau deshalb lassen sie nicht von dir ab.“

Vor allem wird ihr genau das vorgeworfen: dass sie präsent ist und Tag für Tag das wiederholt, was die antipalästinensische Propaganda untergräbt. In einem Beitrag vom 22. April nennt sie „vier Tabus, die in Bezug auf Palästina gebrochen werden müssen: den Zionismus als koloniale Ideologie, das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, die Legitimität des bewaffneten Widerstands sowie die Debatte über politische Alternativen zu Oslo“. Sie hat bereits mehr als ihren Teil dazu beigetragen – und genau deshalb ist sie so vielen Angriffen ausgesetzt.

Staatenlos geboren

Dass Rima Hassan staatenlos in einem Flüchtlingslager geboren wurde, liegt daran, dass drei ihrer Großeltern die Nakba erlebt haben. Anstatt sich mit dem Status einer Flüchtling abzufinden, beansprucht sie sowohl das Rückkehrrecht als auch die palästinensische Staatsangehörigkeit.

Sie spricht offen über die Nakba und schildert die historischen Fakten sowie die Ungerechtigkeit eines Teilungsplans, der den Palästinensern lediglich 45 Prozent eines Gebiets zusprach, von dem ihnen zuvor 85 Prozent gehörten und in dem sie 70 Prozent der Bevölkerung stellten. Ebenso erinnert sie an die rund 15.000 Palästinenserinnen und Palästinenser, die von zionistischen und später israelischen bewaffneten Gruppen getötet wurden, sowie an die etwa 800.000 Menschen, die während der ethnischen Säuberung Palästinas zur Flucht gezwungen wurden, ein Begriff, den sie dem Buchtitel des Historikers Ilan Pappé entlehnt, auf den sie sich regelmäßig beruft.

Rima Hassan erinnert ihr Publikum immer wieder daran, dass das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge von den Vereinten Nationen verankert wurde. Ein Schlagabtausch mit der linken Kommentatorin Laure Adler in der Sendung C ce soir auf dem öffentlich-rechtlichen Sender France 5 am 30. Januar 2023 verdeutlicht die Heftigkeit der Reaktionen, denen sie begegnet.

Rima Hassan:

„Die in jeder Debatte vergessenen Menschen sind die palästinensischen Flüchtlinge […], denen ihr Land und ihre Rechte genommen wurden […]. Das Besondere an den palästinensischen Flüchtlingen ist, dass sie in ihre Heimat zurückkehren wollen.“

Laure Adler:

„Aber damit eröffnen Sie eine ganz andere Debatte. Denn wenn alle palästinensischen Flüchtlinge nach Israel zurückkehren wollten, gäbe es kein Israel mehr.“

Adlers Antwort zeigt nicht nur, welchen geringen Stellenwert palästinensisches Leben für sie besitzt, sondern auch ihre Unfähigkeit, sich Israel außerhalb eines Systems jüdischer Vorherrschaft vorzustellen. Wie Rima Hassan ihr an diesem Abend entgegnete, ist genau diese Neubewertung jedoch notwendig:

„Das Rückkehrrecht ist im Völkerrecht verankert, es wird von den Palästinensern zu Recht eingefordert, und seit 74 Jahren leben 30 Prozent von ihnen als Flüchtlinge. Deshalb muss diese Frage Teil der Debatte sein.“

Das Leben der Kolonisierten

Für Rima Hassan geht es in Wirklichkeit nicht um das Existenzrecht des Staates Israel oder einer jüdischen nationalen Heimstätte an sich, sondern um die zugrunde liegende Ideologie.

„Ich werfe niemandem vor, die Gründung einer jüdischen nationalen Heimstätte im Mandatsgebiet Palästina gedacht zu haben. Ich werfe jedoch all jenen vor, dies auf Kosten des palästinensischen Volkes getan zu haben und bis heute so zu denken“, erklärte sie am 27. April 2024 in der Sendung Zawa Show.

Deshalb betont sie immer wieder, dass sowohl die ursprüngliche ethnische Säuberung als auch die darauf folgende Besatzung, Kolonisierung, Apartheid und der Völkermord, also die fortdauernde Nakba, keine Abweichungen vom Zionismus seien, sondern vielmehr die Umsetzung des siedlerkolonialen Projekts, das Theodor Herzl entworfen habe.

Nachdem die üblichen Instrumente kolonialer Propaganda erfolglos geblieben seien, griffen zionistische Akteure und der französische Staat nun zu juristischen Einschüchterungsversuchen, um sie und viele andere, die nicht ihre Bekanntheit genießen, zum Schweigen zu bringen, wie sie häufig hervorhebt.

Ausschluss oder binationaler Staat

Als Rima Hassan Frantz Fanon zitierte, forderte sie ihre Kritiker auf, dessen Werke tatsächlich zu lesen. Fanon beschreibe lediglich das koloniale Verhältnis, das der Kolonisator den Kolonisierten aufzwinge, und den Bruch mit diesem Verhältnis. Wenn sie außerdem die Alternativen zu den Oslo-Abkommen und die Legitimität des bewaffneten Widerstands als weitere Tabus benennt, weist sie lediglich auf die beiden Wege hin, zwischen denen Israel den von ihm kolonisierten Menschen wählen lässt.

Bereits am 30. Januar 2023 erklärte sie in der Sendung C ce soir:

„Wenn wir uns in einer Situation der Kolonisierung der palästinensischen Gebiete befinden, dann muss eine Entscheidung getroffen werden: Entweder bleibt [Israel] ein jüdischer Staat – in diesem Fall wird das palästinensische Volk ausgeschlossen. Oder man entscheidet sich für ein demokratisches System, das unterschiedliche Identitäten integriert. Dann können wir uns auf einen föderalen Staatenbund oder einen binationalen Staat zubewegen.“

An diesem Punkt beginne regelmäßig die systematische Diskreditierung der einzigen akzeptablen Lösung, die sie genannt habe: des binationalen Staates. Genau darauf beziehe sie sich, wenn sie von Alternativen zu den Oslo-Abkommen spreche. Wie sie immer wieder betont, seien diese Abkommen nicht geeignet, eine tragfähige Lösung hervorzubringen. Angesichts des fortschreitenden Siedlungsbaus und der territorialen Zersplitterung sei auch die Zweistaatenlösung praktisch nicht mehr umsetzbar.

Ihr politischer Kampf konzentriere sich deshalb vor allem auf gleiche Rechte für Israelis und Palästinenser im gesamten Gebiet. Die Schaffung eines binationalen Staates betrachte sie als den besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Doch selbst diese Forderung nach Gleichberechtigung erscheine vielen Vertretern des politischen und medialen Establishments verdächtig. So unterbrach die Journalistin Sonia Devillers sie am 19. März 2024 im Sender France Inter, als Hassan über Apartheid und gleiche Rechte sprach, mit den Worten:

„Eine Gleichheit der Rechte, die den Staat Israel auslöscht.“

Erneut musste Hassan dieser Darstellung widersprechen:

„Nein, niemals. Das ist überhaupt keine antiisraelische Logik. Ich finde es bemerkenswert, dass ich für eine politische Forderung angegriffen werde, deren Ziel das vollständige Zusammenleben ist. Mein Ideal ist eine Zukunft ohne Grenzen zwischen Israelis und Palästinensern.“

Wenn selbst dieser friedliche Weg als unannehmbar gelte, überrasche es kaum, dass auch bewaffneter Widerstand, den sie als grundsätzlich legitime Reaktion auf Ausschluss durch Apartheid oder Vernichtung betrachtet, von den europäischen Eliten nicht akzeptiert werde.

Journalisten würden die Frage nach der Legitimität bewaffneten Widerstands regelmäßig ausschließlich auf den Angriff vom 7. Oktober 2023 verengen.

Rima Hassan weicht dieser Debatte jedoch nicht aus. In einem Interview mit dem konservativen Radiosender Sud Radio am 27. Februar 2025 erinnerte sie einen besonders aggressiven Interviewer an grundlegende Prinzipien des Völkerrechts:

„Wenn wir uns auf Resolutionen der Vereinten Nationen beziehen, dann verfügt die Hamas über eine legitime Handlungsgrundlage. Dass die Resolutionen den kolonisierten Völkern das Recht zugestehen, bewaffneten Widerstand zu leisten, bedeutet jedoch keineswegs, dass dabei alles erlaubt wäre. Es ist verboten, Zivilisten als Geiseln zu nehmen, ebenso wie andere Übergriffe, die begangen wurden. Meine Partei und ich haben wiederholt erklärt, dass es sich dabei um Kriegsverbrechen handelt.“

Ein Staatsskandal

Weil sie die Handlungen der Hamas unter Berufung auf das Völkerrecht als grundsätzlich legitim bezeichnet hatte, nachdem sie im selben Interview ausführlich erläutert hatte, dass deren Entstehung das Ergebnis des politischen Scheiterns im Umgang mit der Palästinafrage sei und die israelische extreme Rechte diese Entwicklung bewusst gefördert habe, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen, forderten Politiker der französischen Rechten sogar, Rima Hassan die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Innenminister Bruno Retailleau kündigte an, den Fall an die Justiz weitergegeben zu haben. Auch wenn diese Anzeige letztlich keine strafrechtlichen Folgen hatte, gilt das nicht für eine ihrer jüngsten polizeilichen Vorladungen. Wieder ging es um einen Tweet. Diesmal hatte sie Kōzō Okamoto zitiert:

„Ich habe meine Jugend der palästinensischen Sache gewidmet. Solange Unterdrückung existiert, ist Widerstand nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht.“

Zum ersten Mal wurde die entsprechende Anzeige nicht eingestellt. Rima Hassan muss sich deshalb wegen eines Tweets vor Gericht verantworten. Diese Entscheidung löste in weiten Teilen der französischen Linken und darüber hinaus nahezu einhellige Empörung aus.

Einige versuchten zwar, das Verfahren mit dem Hinweis zu rechtfertigen, Okamoto sei am Anschlag auf den Flughafen Lod beteiligt gewesen. Doch gerade darin zeige sich die Gefahr für die Meinungsfreiheit: Gerichte würden darüber entscheiden, welche Personen überhaupt noch zitiert werden dürfen, obwohl zahlreiche historische Persönlichkeiten, die einst zu terroristischen Mitteln griffen, heute als legitime politische Akteure gelten. Diese Vorladung vom 2. April gleiche einer koordinierten politischen Operation.

Dazu gehörten eine Anzeige des Pariser Polizeipräfekten, die Ingewahrsamnahme trotz parlamentarischer Immunität, gezielte Durchstechereien über den Inhalt der Vernehmung durch Kriminalpolizei und Justizministerium, die fortlaufende Verbreitung falscher Berichte über angeblich bei Rima Hassan gefundene Drogen durch bürgerliche Medien sowie die fragwürdige Rolle der Staatsanwaltschaft.

Besonders schwer wiegt jedoch eine Enthüllung von Mediapart vom 16. April: Demnach wurde Rima Hassans Telefon bereits seit dem 1. Januar ohne nachvollziehbare Begründung überwacht. Noch bevor dies öffentlich wurde, hatten Rima Hassan und La France Insoumise am 3. April mit einer großen Pressekonferenz die Gegenoffensive eingeleitet. Sie sehen sich nun in der Lage, die Existenz eines echten Staatsskandals nachzuweisen und offenzulegen, wie weit Teile der bürgerlichen Medien bereit seien, journalistische Grundsätze aufzugeben, um die einzige Partei zu diskreditieren, die mit einem radikalen Programm die Präsidentschaftswahl gewinnen könne. Ihr Anwalt erklärte auf dieser Pressekonferenz, sollte es tatsächlich zu einem Prozess kommen, werde dieser „der Prozess des Jahrhunderts wegen des Vorwurfs der Terrorismusverherrlichung“ werden.

Der „Blitzableiter“

Rima Hassan spricht häufig über den „Preis“, den ihre palästinensische Identität mit sich bringt. Zugleich betont sie, dass die Angriffe auf ihre Person deutlich zunahmen, nachdem sie sich La France Insoumise angeschlossen hatte. Die Bourgeoisie missfällt, dass sich jemand, der sich lange auf die Rolle einer Rechtsexpertin beschränkt hatte, entschieden hat, die palästinensische Sache innerhalb einer stark strukturierten politischen Organisation zu verteidigen, und dass diese Organisation sich den Angriffen nicht beugt und ihr Engagement bis zum Ende aufrechterhält.

Tatsächlich vollzog La France Insoumise nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 einen deutlichen Bruch mit dem Rest der französischen Linken, da sie zu den wenigen politischen Kräften gehörte, die Israel kein „Recht auf Selbstverteidigung“ zusprachen, sondern stattdessen den umfassenderen Kontext der Unterdrückung hervorhoben und einen sofortigen Waffenstillstand forderten. Allgemeiner gesagt hat die französische Sozialistische Partei traditionell dazu beigetragen, den gesellschaftlichen Unmut zu befrieden, während La France Insoumise stattdessen versucht, ihm einen politischen Ausdruck zu verleihen.

Fragt man sich nun, warum in Deutschland keine Persönlichkeit wie Rima Hassan hervorgebracht wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit natürlich auf Die Linke. Es ist zweifellos noch gefährlicher als in Frankreich, in Deutschland die Rechte des palästinensischen Volkes zu verteidigen. Doch liegt das nicht gerade daran, dass diejenigen, die aufgrund ihrer institutionellen Verankerung als „Blitzableiter“ hätten dienen sollen, dies versäumt haben?

Zwar verteidigen viele Gruppen und Mandatsträger innerhalb der Partei Die Linke die Stimme des palästinensischen Volkes, etwa die Genossen Ferat Koçak und Cansin Köktürk, doch hat dies bislang leider nicht ausgereicht, damit die Partei eine klare Position zur Palästinafrage einnimmt, die sich der staatlichen Repression entschlossen entgegenstellt. Die Linke verkündet allgemeine Grundsätze, die jedoch noch immer von zu vielen ihrer führenden Persönlichkeiten, etwa Bodo Ramelow, mit Füßen getreten werden, sobald dies einen Preis hat und die Interessen der nationalen Bourgeoisie und des Imperialismus konkret berührt.

Für diese Form der Linken hat Rima Hassan einen eigenen Begriff: „die koloniale Linke“.

Der Artikel von Maxime Vissac erschien zuerst auf Englisch bei „The Left Berlin“.