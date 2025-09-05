Die Offenlegung der ethnischen Zugehörigkeit von Verdächtigen durch die britische Polizei wird die extrem Rechte stärken

Der Druck auf die Polizei, die ethnische Zugehörigkeit und Nationalität von Verdächtigen in sogenannten „hochkarätigen Fällen“ offenzulegen, nimmt zu. Innenministerin Yvette Cooper hat offizielle Richtlinien gefordert, damit Veränderungen vorgenommen werden können, die es der Polizei erlauben, diese Informationen zu veröffentlichen. Sie argumentiert, dass „in Fragen der Nationalität, einschließlich der Asylfragen“ mehr Transparenz herrschen sollte. Dieser Aufruf stieß trotz der Risiken und Gefahren die für Schwarze und Braune Menschen mit sich bringt, auf minimale Kritik oder Ablehnung.

Im Letzten Sommer, nach den schrecklichen Morden in Southport, unternahm die Polizei beispiellose Schritte, um den Namen und das Bild des Täters, Alex Rudakubana, zu veröffentlichen. Eine Maßnahme, die von den Angehörigen eines der Opfer als „völlig irrelevant“ und als „Einknicken vor Leuten wie Farage“ kritisiert wurde.

Wir wissen, was dann geschah. Im August 2024 kam es sechs Tage lang zu rassistischen Ausschreitungen in britischen Städten. Asylbewerberheime wurden mit Brandbomben angegriffen, Schwarze und Braune wurden Opfer von Pogromen, sie wurden aus ihren Autos und auf offener Straße angegriffen. Es waren multiethnische Gemeinschaften, die sich zusammenschlossen und zur Selbstverteidigung aufriefen, die der Gewalt ein Ende setzen – nicht die Polizei oder Politiker.

Besänftigung der extremen Rechten

Mit dem Vorschlag von Cooper werden ethnische Gemeinschaften erneut gefährdet. Dieselbe verzerrte Selbstjustiz der extremen Rechten prägt auch die aktuelle Welle von Anti-Asyl-Protesten, die wir seit Juli beobachten. Zweifellos entspringt dieser Aufruf, die ethnische Zugehörigkeit von Verdächtigen offenzulegen, dem Wunsch, die extrem Rechte in ihrer jüngsten Strategie zu besänftigen, mit der sie ihre Angriffe auf Asylsuchende und Menschen anderer Hautfarbe im ganzen Land rechtfertigt.

Forderungen nach Transparenz und mehr Daten scheinen auf den ersten Blick harmlos. Allerdings wird die Entscheidung was wichtig oder öffentlichkeitswirksam ist, selten ohne eine bestimmte Agenda oder Narrative an die Öffentlichkeit gebracht. Was bedeutet es, das ein Fall „öffentlichkeitswirksam“ ist? Wer lenkt unsere Aufmerksamkeit und aus welchem Grund?

Als ein Täter während der Siegesparade der Liverpool-Fans in die Menge raste, veröffentlichten rechtsextreme Persönlichkeiten wie Joey Barton und Lawrence Fox verzweifelte Aufrufe, um Informationen über den Verdächtigen zu erhalten, in einer Reihe von Tweets offenbarte Fox seine Vorstellung dessen welche Hautfarbe er sich erhoffte, „Du kannst sie gar nicht doll genug hassen“ tweetet er. In den Stunden nach der Tat sah die Polizei sich gezwungen ein Statement zu veröffentlichen, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, das es sich bei dem inhaftieren Verdächtigen um einen weißen Mann handelte. Es überrascht nicht, das die rechtsextreme Szene und die Medien schnell das Interesse an dem 53-Jährigen Paul Doyle und dessen Opfern verlor.

Ähnlich war es, als Polizeibeamte in den Skandal um die Rotherham-Grooming-Banden verwickelt waren und fünf Opfer drei Polizisten beschuldigten, sie vergewaltigt zu haben: Dieser grausame Aspekt des Grooming-Banden-Falls geriet verdächtigt in Vergessenheit.

Anstatt die zugrunde liegenden Ursachen sexualisierter Gewalt anzugehen – eine patriarchale Kultur die Missbrauch begünstigt -, scheint die Ernsthaftigkeit, mit Fällen durch die Regierungen und der Polizeibehörden stark von der ethnischen Zugehörigkeit abzuhängen. Eine Prämisse, die wir niemals akzeptieren sollten, wenn wir sexualisierte Gewalt sinnvoll beenden und alle Opfer schützen wollen.

Sexualisierte Gewalt als Waffe

Seit Jahren versuchen die extrem Rechten, Geschichten über „pakistanische Grooming-Banden“ zu verbreiten, um ihren Hass, ihre Intoleranz und ihre Gewalt gegenüber Menschen anderer Hautfarbe zu rechtfertigen. Diese Erzählung wurde weiter verstärkt, nachdem kürzlich zwei Männer im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Vergewaltigung eines 12-Jährigen Mädchens in Nuneaton angeklagt wurden.

Eine von der Regierung in Auftrag gegebene Untersuchung zu Missbrauch durch Grooming-Banden in England und Wales ergab das einen Mangel an zuverlässigen Daten, wodurch das tatsächliche Ausmaß des Problems nicht erfasst werden konnte. Baroness Casey behauptete in ihrem Bericht, dass die Daten „nicht gut genug sind, um Aussagen über die ethnische Zugehörigkeit von Gruppen, die auf nationaler Ebene sexuelle Ausbeutung betreiben, zu stützen“ Dennoch wird das Thema weiterhin durch Narrative bestimmt, die von den Rechten etabliert wurden:Narrative, Die Verbrechen von Weißen als Ausnahmefällen betiteln und Verbrechen von Schwarzen und Braunen als typisch und unvermeidlich.

Unabhängig davon, ob Daten existieren oder nicht, bleiben Falschinformationen der Grundstein, der Strategie der extremen Rechten, und sie werden diese Waffe weiterhin einsetzen, solange wir sie lassen.

Die Wahrheit ist, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Asylsuchende überdurchschnittlich häufig sexual oder Gewaltstraftäter sind. Das gleiche kann man jedoch nicht über die extrem Rechten sagen. Zwei von fünf Personen, die wegen der rassistischen Ausschreitungen im letzten Jahr verhaftet wurden, waren zuvor wegen häuslicher Gewalt und/oder Missbrauch bei der Polizei gemeldet worden.

Nigel Farage postet stolz Bilder mit Conor McGregor, der nach dem Verlust eines Zivilprozesses und einer Berufung zur Zahlung eines Schmerzensgeld an eine Frau wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Es sollte nicht überraschen, Farages enger Verbündeter Donald Trump, bekanntlich eine Lange Liste von Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhalten vorzuweisen hat. Diese selektive Empörung offenbart die Heuchelei, die der Politik der extrem Rechten zugrunde liegt. Die Rechte nutzt das Spektrum der sexualisierten Gewalt regelmäßig als Mittel für rassistische Narrative – indem sie Migranten und Flüchtlinge als Bedrohung für „ihre“ Frauen darstellt – während sie gleichzeitig die Täter in den eigenen Reihen decken.

Warum wird sexualisiere Gewalt nur dann anerkannt, wenn ihr Leid für rassistische Zwecke instrumentalisiert werden kann? Und warum weigert sich die Rechte konsequent, sich mit den Tätern in eigenen Reihen auseinanderzusetzen?

Legitimierung von Rassismus

Erst letzte Woche, wurde ein schwarzer Mann, der unschuldig mit seinen weißen Familienmitgliedern in einem Park spielte, von rechtsextremen Figuren fälschlicherweise als Pädophiler bezeichnet und zum Ziel rassistischer Beleidigungen und Drohungen. Diese Logik platziert sich gegen alle Menschen mit dunkler Hautfarbe, da Narrative rund um Ethnizität, Nationalität und Kriminalität suggerieren, das sie eine angeborene Veranlagung zu Verbrechen haben, insbesondere zu Verbrechen im Zusammenhang sexualisierter Gewalt.

Diese Logik führt dazu, dass alle Schwarzen und Braunen in den Köpfen ihrer weißen Mitmenschen als schuldig gelten, bis ihre Unschuld bewiesen ist. Damit werden wir alle zur Zielscheibe. Anstatt diese Narrative über Kriminalität und ethnische Zugehörigkeit in Frage zu stellen, legitimiert der Staat sie. Jeder rechte Aufstand wird als Reaktion einer Gruppe von Menschen was die Regierung als „berechtigte Sorge“ ansieht. Und mit jedem Vorfall verdoppelt die Regierung ihren Einsatz und legitimiert die Gewalt, die wir sehen, mit Maßnahmen und Vorschlägen die noch rassistischer und gefährlicher sind als die vorherigen.

Allein im letzten Monat, seit beginn der Proteste gegen Asylsuchende vor Hotels, hat die Regierung zusätzliche Ausgaben in Höhe von 100 Millionen Pfund angekündigt, um „die Boote zu stoppen“ und diese jüngste Ankündigung von Cooper, die die Veröffentlichung der Nationalität von Verdächtigen fordert, folgt diesem Beispiel.

Die Menschen im Vereinigten Königreich leiden unter den steigenden Lebenshaltungskosten. In der sechsreichsten Volkswirtschaft der Welt leben 4,5 Millionen Kinder in Armut. Die Behauptungen das Asylsuchende in der Regel alleinstehende Männer sind, die Straftaten begehen, und das ungerechtfertigt viele Ressourcen für ihre Unterbringung und Unterstützung aufgewendet werden, sind nichts anderes als ein verzweifelter Versuch, die Unterstützung von den schwächsten zu entziehen. Die Behauptung wird bewusst übertrieben, um Hass zu schüren, anstatt die Realität widerzuspiegeln. Dieser neue Vorschlag, über ethnische Zugehörigkeit und Nationalität zu berichten, wird von diesen rechtsextremen Argumenten angetrieben, und muss als das abgelehnt werden, was er ist: eine Täuschung. Es handelt sich um eine rassistische Ablenkung, die darauf abzielt, die Fantasie der Wählerschaft in den „Red-Wall“-Wahlkreisen [traditionell von Labour dominierte, heute teils stark umkämpfte Wahlbezirke in Nordengland, Anm. d. Ü.] anzuregen. Durch die Institutionalisierung dieser Praxis verleiht der Staat rechtsextremen Narrativen mehr Gewicht, und entlastet die Regierung von den Systematischen Versäumnissen bei Fällen sexualisierter Gewalt.

Die schmerzhafte Realität ist, das sexualisierte Gewalt in allen ethnischen Gruppen vorkommt und in den meisten Fällen von jemanden ausgeübt wird, den das Opfer bereits kennt. Dennoch werden seltene, sensationelle, die aus diesem Muster herausfallen, oft übertrieben und instrumentalisiert, was moralische Panikmache gegenüber bestimmten Gruppen schürt. Was sowohl in den Narrativen der Regierung als auch der Medien durchweg fehlt, ist ein echtes Engagement für den Schutz und Unterstützung der Überlebenden; aber ein solcher Schutz war nie ihr Hauptanliegen. Stattdessen werden, wie die Geschichte immer wieder zeigt, Schwarze und Braune Menschen – insbesondere Asylsuchende – zu Sündenböcken für die Versäumnisse eines umfassenderen kapitalistischen System gemacht. Das Misstrauen, die Spaltung und letztendlich die Gewalt, die ein solcher Vorschlag gegenüber rassifizierten Gemeinschaften hervorrufen wird, darf nicht unterschätzt werden, und er wird weiterhin eine Quelle der Gewalt sein, anstatt unsere Gemeinschaften angesichts der vielen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu versöhnen.

Dieser Artikel von Black Lives Matter UK erschien zuerst hier bei The New Arab und wurde von Jule Peters ins Deutsche übersetzt.