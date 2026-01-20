Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz – Teil 5: Schlechte Aussichten für die Zukunft. Autokratie, Krieg und Zerstörung

Im letzten Teil seiner Artikelreihe „Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz” widmet sich unser Autor Rezgar Akrawi den Auswirkungen von KI auf demokratische Mitbestimmung, Umwelt und Kriege. Hier findet ihr den vierten Teil der Reihe, zum Thema „Ausbeutung und Diskriminierung”. Teil 3 befasst sich mit den Auswirkungen der Überabhängigkeit von künstlicher Intelligenz auf die Menschheit. Im zweiten Teil geht es um die Rolle der (Lohn-)Arbeit und ihrer Kontrollmechanismen sowie die Auswirkungen von KI auf diese. Hier geht es zum ersten Teil der Reihe, der sich mit KI als Technologie im Allgemeinen und ihrer Rolle im kapitalistischen System beschäftigt.

Die Erosion der Demokratie durch Künstliche Intelligenz

Nachdem die künstliche Intelligenz durch die Digitalisierung die Kontrolle über den menschlichen Verstand und das Bewusstsein erlangt hat, hat sie sich von einem kapitalistischen Instrument zur Profitmaximierung zu einem zentralen Instrument entwickelt, um das, was von der bürgerlichen Demokratie übrig geblieben ist, zu schwächen und sogar zu untergraben, anstatt sie zu unterstützen oder voranzutreiben. Dies gilt trotz der bereits begrenzten Glaubwürdigkeit demokratischer Systeme in vielen Ländern, in denen die Demokratie durch politisches Geld, voreingenommene Wahlgesetze, die bestimmten Interessen dienen, und andere Faktoren geprägt wird. Anstatt die informierte Beteiligung der Öffentlichkeit am politischen Leben zu fördern, werden Digitalisierung und KI genutzt, um die öffentliche Meinung zugunsten der Interessen der herrschenden Klasse umzugestalten und zu manipulieren, Wahlen zu beeinflussen, den Raum für freie Debatten einzuschränken und den politischen und medialen Diskurs im Dienste der dominanten kapitalistischen Mächte zu lenken.

Klassenkontrolle über KI bedeutet, dass diese Technologie, von der ursprünglich angenommen wurde, dass sie Transparenz und Demokratie unterstützt, in Wirklichkeit dazu benutzt wird, Narrative zu produzieren und zu fördern, die die bestehende kapitalistische Ordnung schützen. Big-Data-Analysen und intelligente Algorithmen werden genutzt, um politische Informationen in eine Richtung zu lenken, die kapitalistischen Institutionen, rechten und neofaschistischen Parteien sowie autoritären Regimen zugute kommt. Dies untergräbt die Fähigkeit der Öffentlichkeit, politische Entscheidungen auf der Grundlage eines echten kritischen Bewusstseins zu treffen.

Im Kapitalismus wird KI nicht eingesetzt, um die Öffentlichkeit zu stärken oder eine bewusste, transparente Entscheidungsfindung zu verbessern. Vielmehr dient sie als Werkzeug zur Verzerrung der Wahrheit, zur Reproduktion von Propaganda und zur Verbreitung von Desinformation in den Medien, die das Fundament der Demokratie untergräbt, die auf Transparenz, Zugang zu Informationen und intellektuellem und politischem Pluralismus beruht. Gezielte Inhalte werden auf der Grundlage von Verhaltensanalysen bereitgestellt, um eine künstliche öffentliche Meinung zu erzeugen, die die Klassenhegemonie stärkt und die politische und soziale Polarisierung vertieft. Das führt nicht nur die Wähler in die Irre, sondern gestaltet auch die politische Diskussion selbst neu, indem sie ihrer Substanz beraubt und mit Propaganda durchtränkt wird, die den Kapitalismus und seine rechten Ideen unterstützt.

Der Einfluss der KI geht über die bloße Manipulation von Informationen hinaus, sie wird zu einem zentralen Mechanismus bei der Reproduktion politischer Macht im Kapitalismus. Durch algorithmusgesteuertes Kampagnenmanagement, die Gestaltung des politischen Diskurses im Sinne der Kapitalinteressen und die Beeinflussung der Wählerentscheidungen durch Microtargeting werden oppositionelle Stimmen neutralisiert und links-progressive demokratische Alternativen geschwächt. Ein aktuelles Beispiel ist die Intervention des rechten Milliardärs Elon Musk in die Bundestagswahl 2025 über seine Plattform „X“ (ehemals Twitter), wo er die rechtsextreme Partei „Alternative für Deutschland“ direkt unterstützte. Dies geschah durch die Förderung von KI-generierten Inhalten, die die öffentliche Meinung beeinflussten und die politische Polarisierung zugunsten rechtsextremer und neonazistischer Kräfte reproduzierten. In einer solchen Landschaft spiegeln Wahlen nicht mehr den Willen der Öffentlichkeit wider, nicht einmal relativ. Stattdessen werden sie zu Konfliktarenen zwischen Großmächten, monopolistischen Kräften und Finanzeliten, die das Internet und KI als Werkzeuge für politische und ideologische Dominanz nutzen. Dies korrumpiert demokratische Mechanismen und politischen Pluralismus, schwächt entweder die progressiven Stimmen oder drängt die Öffentlichkeit zu falschen Alternativen, die letztlich das gleiche kapitalistische System reproduzieren, bestenfalls mit oberflächlichen Veränderungen.

Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Umwelt im Kapitalismus

Klimawandel und Umweltzerstörung gehören zu den prominentesten Folgen des Kapitalismus. Heute ist künstliche Intelligenz zu einem weiteren Werkzeug geworden, um die Ressourcen des Planeten zu erschöpfen und die ökologische Zerstörung zu beschleunigen. Obwohl diese Technologie als Symbol des Fortschritts vermarktet wird, wird sie auf eine Weise verwaltet, die kapitalistischen Interessen dient. Ein echter Einsatz für Umweltschutz oder Klimagerechtigkeit ist nicht erkennbar. Berichten zufolge verbraucht das Rechenzentrum von Google in Iowa jährlich etwa 3,3 Milliarden Liter Wasser zur Kühlung seiner Server, wodurch die lokalen Wasservorräte in Gebieten, die bereits mit Süßwasserknappheit zu kämpfen haben, erschöpft sind. KI-Systeme sind auf riesige Rechenzentren angewiesen, die zu den größten Energieverbrauchern der Welt gehören. Diese Zentren sind rund um die Uhr in Betrieb, um riesige Datensätze zu verarbeiten und Algorithmen zu trainieren, wobei sie riesige Mengen an Strom verbrauchen, von denen ein Großteil noch aus fossilen Brennstoffen stammt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbrauchten die globalen Rechenzentren im Jahr 2022 schätzungsweise 240 bis 340 Terawattstunden Strom, was 1 bis 1,3 % des gesamten weltweiten Strombedarfs oder dem jährlichen Energieverbrauch eines Landes wie Argentinien entspricht. Obwohl einige Tech-Giganten behaupten, in erneuerbare Energien zu investieren, führt der unkontrollierte Ausbau von KI-Systemen zu Kohlenstoffemissionen auf einem Niveau, das die Vorteile aller geförderten partiellen Umweltlösungen bei weitem übersteigt.

Die Produktion von KI-Hardware ist auch mit der kapitalistischen Ausbeutung natürlicher Ressourcen verbunden. Fortschrittliche Chips und Prozessoren erfordern die Gewinnung großer Mengen seltener Mineralien, von denen die meisten aus dem globalen Süden stammen, unter harten, menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen. In der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise bauen Zehntausende von Arbeitern, darunter auch Kinder, ohne Sicherheitsausrüstung Kobalt für Lithiumbatterien ab und sind dabei giftigen Schwermetallen ausgesetzt, die schwere und chronische Krankheiten verursachen. In ähnlicher Weise hat die Lithiumgewinnung in Chile den Grundwasserspiegel in trockenen Gebieten um 65 % gesenkt, was dazu führte, dass Ackerland austrocknete und die lokalen Gemeinschaften aus ihrer traditionellen Lebensgrundlage verdrängt wurden. Diese Praktiken zerstören nicht nur die lokalen Ökosysteme, sondern vertreiben auch indigene Völker, verschmutzen die Wasser- und Lebensmittelversorgung und setzen arme Gemeinschaften giftigen Chemikalien und Krankheiten aus, während kapitalistische Unternehmen massive Profite erwirtschaften, ohne wirklich zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Als Teil des kapitalistischen Produktions- und Konsumzyklus werden elektronische Geräte ständig aufgerüstet, wodurch riesige Mengen an Elektroschrott produziert werden. Der größte Teil dieser Abfälle wird nicht sicher recycelt, sondern in Entwicklungsländer exportiert, wo sie sich ansammeln und Umweltkatastrophen verursachen. So hat sich Ghana zu einer der weltweit größten Mülldeponien für Elektroschrott entwickelt, auf denen riesige Mengen an weggeworfener Elektronik verbrannt werden, um wertvolle Metalle zu gewinnen, wobei giftige Gase freigesetzt werden, die Luft, Wasser und Boden verschmutzen und zu steigenden Krebsraten und anderen Gesundheitsproblemen bei Arbeitern und Anwohnern beitragen.

Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfordert den Bau von mehr Rechenzentren und Kommunikationstürmen, was die Abholzung, die Zerstörung von Ökosystemen und den Verlust der biologischen Vielfalt beschleunigt. In mehreren Ländern des globalen Südens wurden bereits Tausende Hektar Wald gerodet, um Platz für technische Einrichtungen zu schaffen, was zum Verlust kritischer Lebensräume für gefährdete Arten führte. Während KI als Werkzeug für den Aufbau industrialisierter Klimaumgebungen zur Steigerung der Produktivität in Landwirtschaft und Industrie beworben wird, könnte die gewaltsame Veränderung natürlicher Ökosysteme mit dieser Technologie katastrophale Umweltrisiken mit sich bringen. Künstliche Manipulation des Klimas und der Geologie, ohne das natürliche Gleichgewicht zu respektieren, könnte zu unvorhersehbaren Katastrophen führen, einschließlich verstärkter Erdbeben und Erdrutsche.

Der moderne Kapitalismus, der fälschlicherweise behauptet, sich um die Umwelt zu kümmern, unterscheidet sich nicht von früheren Formen der Ausbeutung. Die meisten technologischen Erweiterungen, insbesondere im Bereich der KI, gehen auf Kosten der Natur und zerstören Ökosysteme auf verschiedene Weise, um den Interessen mächtiger Staaten und monopolistischer Konzerne zu dienen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kriegsführung und die Entwicklung tödlicher Waffen

Moderne KI-Technologien zeigen, wie dieses Feld eher auf die Stärkung der militärischen Überlegenheit als auf die Förderung von Frieden und Entwicklung ausgerichtet wird. Heute ist KI ein zentraler Bestandteil des globalen Wettrüstens, um intelligente Waffen und Technologien zu entwickeln, die in der Lage sind, militärische Operationen ohne direkte menschliche Eingriffe durchzuführen. Diese Verschiebung erhöht das Risiko zerstörerischer, unmenschlicher Konflikte, verringert die Notwendigkeit menschlicher Urteilskraft beim Einsatz tödlicher Gewalt, wodurch Kriege schneller, komplexer und weniger vorhersehbar werden. Da die menschliche Entscheidungsfindung in Kampfszenarien auf ein Minimum reduziert wird, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation des Konflikts, zusammen mit weit verbreiteten Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und mehr zivilen Opfern. Töten und Zerstören werden zu algorithmischen Entscheidungen, die ohne menschliche, ethische oder politische Überprüfung, ohne Rechenschaftspflicht ausgeführt werden.

Die Vereinigten Staaten, China, Russland und andere haben KI-gestützte Drohnen entwickelt, die in der Lage sind, autonome Kampfentscheidungen zu treffen. Diese Systeme können so programmiert werden, dass sie auf der Grundlage von Datenanalysen Ziele treffen, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich katastrophaler Fehler aufgrund von algorithmischer Verzerrung oder Programmierfehlern aufkommen lässt. Viele Rüstungskonzerne investieren inzwischen in KI-basierte Militärsysteme, die als „Waffen der Zukunft“ vermarktet werden. Diese Technologien sind nicht auf konventionelle Schlachtfelder beschränkt, sondern erstrecken sich auch auf die Cyberkriegsführung, in der KI eingesetzt wird, um kritische nationale Infrastrukturen wie Finanzsysteme, Energienetze, Wasserversorgung und wichtige Dienstleistungen anzugreifen. Dies vergrößert die Zerstörung, verschärft globale Krisen und verschlimmert das Leid der Zivilbevölkerung. Einige Nationen und nichtstaatliche Akteure haben KI bereits bei Cyberangriffen eingesetzt, wie z. B. bei großflächigen Stromausfällen, die durch KI-gesteuerte Angriffe auf Strom- und Wassernetze verursacht wurden.

Eines der alarmierendsten Beispiele für KI-gesteuerte Kriegsführung in jüngster Zeit ist der jüngste israelische Angriff auf Gaza. Das israelische Militär setzte fortschrittliche KI-Systeme ein, um Ziele auszuwählen und Luftangriffe auf Palästinenser durchzuführen. Investigative Berichte enthüllten den Einsatz eines Systems namens „Lavender“, eines fortschrittlichen KI-Tools, das Geheimdienstdaten mit hoher Geschwindigkeit analysiert und Bombenziele durch Algorithmen priorisiert, ohne Rücksicht auf humanitäre Überlegungen. Während dieses brutalen Angriffs wurden durch großflächige Bombardierungen von Wohngebäuden und ziviler Infrastruktur Zehntausende Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, unter dem Vorwand, „militärische Ziele“ anzugreifen. Menschenrechtsorganisationen bestätigten, dass diese Angriffe Teil einer systematischen Politik der Massenvernichtung und ethnischen Säuberung durch fortschrittliche Technologie waren. Diese Verbrechen wären ohne die Unterstützung von Staaten und großen Technologiekonzernen nicht möglich gewesen, die Israel mit digitaler Infrastruktur und den Algorithmen versorgen, die seine militärischen Operationen antreiben. Unternehmen wie Google und Microsoft haben Verträge mit dem israelischen Militär unterzeichnet, um Cloud-Computing- und KI-Dienste im Rahmen des Projekts Nimbus bereitzustellen, das Israels technische Fähigkeiten in den Bereichen Überwachung, Spionage, Zielerfassung und Zerstörung verbessern soll.

Alle Kriege, unabhängig von den verwendeten Werkzeugen, sind grausam und unmenschlich. Sie zerstören Gesellschaften und vernichten unschuldige Leben zugunsten der herrschenden Mächte. In diesem Zusammenhang nutzen Großkonzerne, die mit kapitalistischen Regierungen und autoritären Regimen zusammenarbeiten, KI, um die militärische Überlegenheit voranzutreiben und massiv vom Verkauf intelligenter Waffen zu profitieren. Diese Technologien werden genutzt, um Zerstörungswerkzeuge zu entwickeln, die die Welt weiter destabilisieren. KI in der Kriegsführung macht sie nicht „präziser“ oder „weniger schädlich“, sie verstärkt die Unmenschlichkeit des Krieges und verwandelt Entscheidungen über Leben und Tod in algorithmische Hinrichtungen ohne Ethik.