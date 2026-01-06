Die Auswirkungen der Überabhängigkeit von künstlicher Intelligenz

Dies ist der dritte Teil unserer Artikelreihe „Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz” von Rezgar Akrawi. Im zweiten Teil geht es um die Rolle der (Lohn-)Arbeit und ihrer Kontrollmechanismen sowie die Auswirkungen von KI auf diese. Hier geht es zum ersten Teil der Reihe, der sich mit KI als Technologie im Allgemeinen und ihrer Rolle im kapitalistischen System beschäftigt.

Der Zusammenbruch menschlicher Fähigkeiten und die Vertiefung digitaler Entfremdung und Entfremdung

Neben der Rolle, die künstliche Intelligenz bei der Umgestaltung des Massenbewusstseins spielt, gibt es eine weitere Dimension, die nach internationalem Recht weitgehend unerforscht und unreguliert bleibt, insbesondere inmitten des hektischen Wettlaufs zwischen Großmächten und monopolistischen kapitalistischen Unternehmen um die Vorherrschaft auf den KI-Märkten. Diese Dimension betrifft die negativen Auswirkungen des übermäßigen Rückgriffs auf KI auf die intellektuellen und kreativen Fähigkeiten des Menschen. Die technologische Entwicklung ist heute weitgehend auf Herrschaft, Profitgier und Wettbewerb um die technische Vorherrschaft ausgerichtet, ohne die tiefgreifenden Auswirkungen dieser Verschiebungen auf die Menschheit zu berücksichtigen.

Künstliche Intelligenz wird als Werkzeug beworben, um das Leben zu erleichtern und die Produktivität zu steigern. Die Realität zeigt jedoch, dass eine unkritische Abhängigkeit von diesen Technologien zu einer Oberflächlichkeit des Bewusstseins und einer Schwächung wesentlicher menschlicher Fähigkeiten führen kann. Im Laufe der Zeit werden die Menschen, insbesondere die jüngeren Generationen, möglicherweise weniger in der Lage sein, kritisch zu denken, Berechnungen durchzuführen, zu schreiben und sogar grundlegende Kommunikation zu führen, da sie sich zu sehr auf intelligente Systeme verlassen, die diese Aufgaben in ihrem Namen ausführen.

In diesem Zusammenhang wird die Entfremdung des Menschen in einer neuen digitalen Form reproduziert, in der Individuen von ihren intellektuellen und kreativen Fähigkeiten getrennt werden, gefangen in einem technologischen System, das sie ihrer Handlungsfähigkeit beraubt, ähnlich wie Industriearbeiter*innen im traditionellen Kapitalismus von ihren Produkten entfremdet wurden.

Der Mensch kann sich nach und nach Algorithmen unterwerfen, die seine täglichen Interaktionen steuern, diktieren, was er liest und sieht, und sogar sein Denken formen. Dies kann dazu führen, dass Generationen nicht mehr in der Lage sind, sich selbstständig mit der Realität auseinanderzusetzen, und dass Künstliche Intelligenz zur primären Schnittstelle zwischen dem Individuum und der Welt wird und ihre Abhängigkeit von Systemen, Unternehmen und Staaten, die vom Kapital kontrolliert werden, verstärkt.

Diese digitale Entfremdung macht auch vor der produktiven Ebene nicht halt; Sie erstreckt sich auf eine viel tiefere Dimension, die Entfremdung vom Selbst, vom Bewusstsein und von sozialen Beziehungen. Persönliche und kulturelle Identität wird zu einer bloßen Reflexion von Algorithmen, die entwickelt wurden, um dem Markt zu dienen.

Die Gefahr beschränkt sich hier nicht nur auf den Verlust individueller Fähigkeiten, sondern erstreckt sich auch auf die Umgestaltung des kollektiven Bewusstseins in einer Weise, die sich an den Anforderungen der kapitalistischen Märkte orientiert. Dies schwächt die Fähigkeit der Menschen, sich zu organisieren, Widerstand zu leisten und radikale Veränderungen zu fordern, indem sie allmählich in isolierte digitale Blasen gedrängt werden, in denen die menschliche Interaktion auf Plattformen reduziert wird, die den Informationsfluss kontrollieren und die sozialen Beziehungen im Dienste der Herrschaft neu gestalten.

Digitale Sucht

In diesem Rahmen entpuppt sich die digitale Sucht als eine der gefährlichsten Folgen des Ausbaus der künstlichen Intelligenz. Eine wissenschaftliche Studie, die von Forschern der University of California im Jahr 2020 durchgeführt wurde, ergab, dass die übermäßige Nutzung digitaler Plattformen und sozialer Medien, angetrieben von KI-Algorithmen, ähnliche Veränderungen im Gehirn verursacht wie durch Drogenabhängigkeit, insbesondere in Bereichen, die für die Entscheidungsfindung und Verhaltenskontrolle verantwortlich sind. Diese Algorithmen sind bewusst so konzipiert, dass sie die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen und sie so lange wie möglich in Verbindung halten.

Soziale Medien, Unterhaltungs-Apps und andere digitale Systeme sind nicht nur Service-Plattformen, sie sind Werkzeuge, die bewusst eingesetzt werden, um Verhaltens- und kognitive Abhängigkeit zu verstärken. Riesige Datensätze werden genutzt, um die Motivationen der Nutzer zu verstehen und so zu manipulieren, dass sie den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen und großen Staaten dienen.

Diese digitale Sucht verschwendet nicht nur Zeit oder beeinträchtigt die Produktivität, sondern schafft auch eine neue Form der Entfremdung durch Sucht, da der Einzelne allmählich die Fähigkeit verliert, außerhalb des digitalen Rahmens zu leben. Dies kann zu einer verminderten Konzentration, einer Abnahme der Problemlösungsfähigkeit, einem geschwächten Gedächtnis und einer Verschlechterung der direkten menschlichen Kommunikation führen.

Der Kapitalismus nutzt diese Sucht auf vielfältige Weise aus und investiert in Technologien, die das Suchtverhalten stimulieren, um sicherzustellen, dass die Nutzer in ständiger Interaktion mit digitalen Plattformen bleiben. Dies entwickelt sich zu einem Teufelskreis, in dem Gewinne erzielt werden, indem der Einzelne in einem ständigen Zustand des passiven Konsums gehalten wird, wodurch die Unternehmenseinnahmen auf Kosten der psychischen und psychischen Gesundheit, insbesondere der jüngeren Generationen, gesteigert werden. Im Laufe der Zeit kann dies ihre Fähigkeit zu unabhängigem Denken und kollektivem Handeln untergraben.

Eine Form der freiwilligen digitalen Sklaverei

Die Klassendominanz vertieft sich, da sich die künstliche Intelligenz von einem technologischen Werkzeug zu einem Mechanismus zur Reproduktion sozialer, politischer und wirtschaftlicher Kontrollmuster entwickelt. Wenn dieses Modell fortbesteht, könnte es zu humanitären Katastrophen führen, da die Menschen allmählich ihre Fähigkeit verlieren, sich komplexen Herausforderungen zu stellen, und zu Gefangenen von Technologien werden, die von kapitalistischen Eliten und Großmächten kontrolliert werden.

Was diese Kontrolle noch gefährlicher macht, ist ihre Freiwilligkeit. Individuen, motiviert durch algorithmische Manipulation und den Wunsch nach Bequemlichkeit, werden ohne direkten Zwang in diese digitale Sklaverei hineingezogen. Ihnen wird die Illusion von Kontrolle und Wahl gegeben, während ihre Entscheidungen subtil in vorgegebene Bahnen gelenkt werden, die kapitalistischen Interessen dienen.

Diese Unterwerfung entspringt nicht einer bewussten Zustimmung, sondern einer zunehmenden Abhängigkeit von Technologien, die zu künstlichen Ersatzstoffen für menschliche Beziehungen und unabhängige kognitive Prozesse werden. Dies führt zu einem Zustand der digitalen Entfremdung, in dem sich die Menschen mit genau den Werkzeugen identifizieren, die sie dominieren, anstatt sich ihnen zu widersetzen.

Wenn diese Dynamik ungehindert weitergeht, ohne kollektiven Widerstand, der im progressiven linken Bewusstsein wurzelt, könnte sich die derzeitige künstliche Intelligenz allmählich von einem bloßen Werkzeug des Kapitalismus zu einem Ersatz für menschliche Kognition entwickeln, der das tägliche Leben regelt und eine neue Form der freiwilligen digitalen Sklaverei auferlegt.

In diesem Szenario werden Individuen in technologischen Systemen gefangen, die ihre Rollen und Verhaltensweisen definieren, ihre Fähigkeit, unabhängige Entscheidungen zu treffen, einschränken und sie dazu drängen, diese Dominanz als unvermeidliche Realität zu akzeptieren.

Maschinenrebellion und die Kontrolle der KI über die Menschheit

Zukunftsszenarien haben sich lange Zeit eine Welt vorgestellt, in der die Menschen die Kontrolle über die von ihnen geschaffenen Technologien verlieren und zu bloßen Rädchen in einem System werden, das den herrschenden Mächten dient. Einst das Reich der Philosophie oder von Science-Fiction-Filmen, ist diese Vision angesichts des rasanten Fortschritts der künstlichen Intelligenz und des Fehlens wirksamer internationaler rechtlicher Rahmenbedingungen zu ihrer Regulierung und Kontrolle immer realistischer geworden.

Eines der schwerwiegendsten und komplexesten Probleme, die sich aus der Entwicklung der KI ergeben, ist die Möglichkeit, dass sie sich über die menschliche Intelligenz hinaus zu einer autonomen Einheit außerhalb der menschlichen Kontrolle und sogar zur Dominanz über die Menschheit entwickeln könnte. Sobald sie ihre ursprünglichen Programmiergrenzen überschreitet, kann KI zu einem System werden, das selbstständig schicksalhafte Entscheidungen in Bereichen wie Wirtschaft, Politik und täglichem Leben trifft, ohne menschliche Aufsicht.

Im Kapitalismus wird KI entwickelt, um der Kapitalakkumulation zu dienen und die Klassenherrschaft zu stärken, wobei sie einem brutalen Marktwettbewerb unterworfen ist, der den Kontrollverlust nicht nur möglich, sondern auch höchstwahrscheinlich und gefährlich macht, insbesondere angesichts des blitzschnellen Tempos ihrer Entwicklung, das alle Bemühungen, sie innerhalb eines rechtlichen oder gesellschaftlichen Rahmens zu regulieren oder einzudämmen, bei weitem übertrifft. Es ist als ein Werkzeug mit enormen Fähigkeiten konzipiert, aber ohne jeden „Käfig“, um seinen Missbrauch oder sein unkontrolliertes Wachstum zu begrenzen, was es zu einer autonomen Kraft machen könnte, die gegen gesellschaftliche Interessen arbeitet, anstatt ihnen zu dienen.

Dieses Szenario ist dem Kino nicht fremd. Viele Filme haben sich mit der Idee beschäftigt, zum Beispiel Terminator, in dem Maschinen den Menschen den Krieg erklären, nachdem sie Selbsterkenntnis erlangt haben; The Matrix, der eine Welt darstellt, in der die Menschheit von KI versklavt und als Energiequelle genutzt wird; und I, Robot, der die Rebellion von Robotern gegen Menschen untersucht, nachdem sie unabhängiges Denken erlangt haben. Die „Rebellion“ der künstlichen Intelligenz darf keine Fiktion bleiben, sie kann sich in einer Politik manifestieren, die durch digitale Systeme ohne Rücksicht auf menschliche Bedürfnisse auferlegt wird. Was wir heute erleben, ist noch nicht die klassische Herrschaft von Robotern über den Menschen, aber es könnte sich zu einem neuen Modell der digitalen Steuerung entwickeln, das auf vollständiger Automatisierung und algorithmischer Steuerung des täglichen Lebens basiert und Gesellschaften in Einheiten verwandelt, die von intelligenten Systemen und Maschinen verwaltet und dominiert werden.