Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz: Profit, Macht und Kontrolle

Künstliche Intelligenz ist eine der herausragendsten Innovationen der modernen digitalen Revolution. Sie hat enorme Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität, zur Förderung der Wissenschaft und der öffentlichen Dienstleistungen geboten und zur Lösung vieler Herausforderungen der Menschheit beigetragen. Sie hat in verschiedenen Bereichen grundlegende Veränderungen bewirkt und ist damit zu einem Eckpfeiler der Entwicklung moderner Gesellschaften geworden.

Künstliche Intelligenz ist ein fortschrittlicher Zweig der Informationstechnologie, der darauf abzielt, Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, menschliche Intelligenz durch Hochleistungsrechnen und intelligente Software zu simulieren. Es stützt sich auf fortschrittliche Algorithmen sowie maschinelles Lernen und Deep-Learning-Techniken, um Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Entscheidungen unabhängig oder halbunabhängig auf der Grundlage von Eingabedaten und -parametern zu treffen.

Künstliche Intelligenz verarbeitet und recycelt auch die riesigen Datenmengen, die von den Nutzern generiert werden, und verleiht ihr so eine zunehmende Fähigkeit zur Anpassung und Selbstentwicklung. Diese Technologie wird derzeit in einer Vielzahl von Sektoren eingesetzt, wie z. B. in der Medizin und im Gesundheitswesen, wo sie zur Diagnose von Krankheiten und zur Analyse medizinischer Daten beiträgt, zur Bildung durch die Entwicklung interaktiver Lernsysteme sowie in Industrie, Wirtschaft, Medien, Transport, Logistik und sogar in den Sicherheits- und Militärsektoren, einschließlich Überwachung, ideologischer und politischer Kontrolle und Waffenentwicklung.

Wenn wir über Arten von künstlicher Intelligenz sprechen, können wir je nach Art des Vergleichs zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen unterscheiden.

Der heute im Vergleich zur menschlichen Intelligenz gebräuchlichste Typ ist die enge künstliche Intelligenz, die für bestimmte Aufgaben wie Echtzeitübersetzung, Bilderkennung, Bedienung von Sprachassistenten, Grammatikkorrektur, Textgenerierung und mehr verwendet wird. Dieser Typ stützt sich auf bestimmte Daten und arbeitet innerhalb eines definierten Bereichs, ohne darüber hinaus gehen zu können.

Auf der anderen Seite ist die allgemeine künstliche Intelligenz ein fortschrittlicheres Konzept, das darauf abzielt, Systeme zu schaffen, die in der Lage sind, in mehreren Bereichen zu denken und Probleme zu lösen, so wie das menschliche Gehirn funktioniert. Superintelligente KI ist jedoch ein theoretisches Zukunftsniveau, von dem erwartet wird, dass es die menschlichen Fähigkeiten in den Bereichen Analyse, Kreativität und Entscheidungsfindung übertreffen wird. Aber im Moment bleibt es im Bereich von Science-Fiction und theoretischen Studien oder wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben, wie es bei vielen technologischen Entwicklungen der Fall ist, die in der Regel heimlich für militärische und sicherheitspolitische Zwecke entwickelt und genutzt werden, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Geschichte zeigt, dass das Internet und viele andere fortschrittliche Technologien der Öffentlichkeit erst Jahre nach ihrem Einsatz in geschlossenen militärischen, geheimdienstlichen und industriellen Umgebungen vorgestellt wurden.

Diese Technologie arbeitet nicht in einem Vakuum, sondern wird von den Orientierungen der Unternehmen und Regierungen beeinflusst, die sie entwickeln, was grundlegende Fragen über ihre wahre Natur und die Vorteile von ihr aufwirft.

Dementsprechend entwickelt sich diese Technologie nicht auf neutrale Weise, sie spiegelt die Klassenstruktur des Systems wider, das sie hervorgebracht hat. Künstliche Intelligenz, wie sie heute entwickelt wird, ist keine unabhängige oder neutrale Einheit, sie ist direkt der Dominanz kapitalistischer Mächte unterworfen, die sie in eine Richtung lenken, die ihren wirtschaftlichen, politischen, sozialen und ideologischen Interessen dient.

Wie Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest feststellten:

„Die Bourgeoisie hat nichts Gemeinsames zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Eigeninteresse, die kaltschnäuzige ‚Barzahlung’… Sie hat die persönliche Würde in einen bloßen Tauschwert verwandelt und alles, einschließlich des Wissens, in ein bloßes Werkzeug für den Profit verwandelt.“

Das gilt gerade für Künstliche Intelligenz. Trotz ihrer Rolle und großen Bedeutung ist sie inzwischen zu einem Instrument zur Profitmaximierung und Stärkung der Klassenkontrolle geworden. Die aktuelle Entwicklung der Künstlichen Intelligenz kann nicht nur als technischer Fortschritt verstanden werden, sie ist Teil eines Systems der Klassenherrschaft, durch das Großkonzerne und kapitalistische Staaten versuchen, ihre Profite zu steigern, Reichtum zu konzentrieren und bestehende Produktionsverhältnisse zu reproduzieren.

Die Algorithmen, die diese Systeme antreiben, sind ideologisch darauf ausgerichtet, ihren Schöpfern zu dienen. Sie werden genutzt, um die Produktivität zu maximieren, die monopolistische Dominanz der Unternehmen zu stärken und kapitalistische Werte zu verankern. Als solche werden diese Technologien zu neuen Werkzeugen zur Ausbeutung der Arbeit und zur Aufrechterhaltung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten, anstatt zu Mitteln zur Befreiung der Menschheit von den Bedingungen der Ausbeutung.

Künstliche Intelligenz ist zu einer zentralen Waffe in den Händen des Kapitals geworden. Sie wird eingesetzt, um den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft zu verringern, die Arbeitslosigkeit zu verschärfen oder manuelle und intellektuelle Arbeiter in andere Sektoren zu drängen und die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zu vertiefen.

Die Monopolisierung dieser Technologien gibt Großkonzernen eine beispiellose Macht, Märkte zu kontrollieren, die öffentliche Meinung und das öffentliche Bewusstsein umzugestalten und eine umfassende digitale Überwachung von Individuen und Gesellschaften durchzusetzen. Dadurch wird ein System verfestigt, in dem die Massen größtenteils entweder als Daten und billige Arbeitskräfte ausgebeutet oder durch Automatisierung an den Rand gedrängt werden.

Wenn das kapitalistische System weiterhin die künstliche Intelligenz dominiert, könnte das Ergebnis eine zutiefst polarisierte und ungleiche Gesellschaft sein, in der kapitalistische Tech-Eliten nahezu absolute Macht haben, während manuelle und intellektuelle Arbeiter weiter in Richtung Marginalisierung und Ausgrenzung gedrängt werden.

Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz: Ein Werkzeug zur Profitmaximierung und Ausbeutung von Daten und Wissen im Kapitalismus

Profitmaximierung auf Kosten von sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten

Im gegenwärtigen kapitalistischen System ist der Einsatz von Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, auf die Gewinnmaximierung ausgerichtet. Diese Technologien werden als Schlüsselinstrument zur Steigerung der Produktivität und zur Kostensenkung eingesetzt. Dies geht jedoch oft auf Kosten von manuellen und intellektuellen Arbeitern, die durch Algorithmen und automatisierte Systeme ersetzt werden, was zu Massenentlassungen und steigender Arbeitslosigkeit führt oder sie unter instabilen Bedingungen in andere Sektoren drängt.

Jüngste Schätzungen deuten darauf hin, dass künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren zu einem großflächigen Verlust von Arbeitsplätzen führen könnte, insbesondere in Sektoren, die auf routinemäßige, automatisierbare Aufgaben angewiesen sind. So kündigte IBM, eines der größten Technologieunternehmen der Welt, im Jahr 2023 an, rund 30 % der administrativen Positionen (z. B. Personalwesen) nicht mehr einzustellen, um sie innerhalb der nächsten fünf Jahre durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu ersetzen. Das bedeutet, dass Tausende von Arbeitsplätzen dauerhaft wegfallen werden, da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass Routineaufgaben, die bisher von Menschen erledigt wurden, nun effizienter und gewinnbringender von Maschinen erledigt werden können.

Anfang 2024 entließ Dropbox, ein auf Cloud-Speicherdienste spezialisiertes Unternehmen, rund 16 % seiner Mitarbeiter und kündigte den Schritt als Teil eines „Umstrukturierungsplans“ an, der sich auf künstliche Intelligenz als wichtigen Investitionsbereich konzentriert. Das Management erklärte, dass viele Aufgaben, die zuvor von Menschen ausgeführt wurden, nun automatisierbar seien, so dass es „unnötig“ sei, diese Mitarbeiter zu halten.

Diese beiden Beispiele spiegeln deutlich die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt und die wachsenden Risiken der Arbeitslosigkeit unter Arbeitern und intellektuellen Arbeitnehmern wider, insbesondere wenn es keine oder nur eine schwache Schutzpolitik zum Schutz ihrer wirtschaftlichen und sozialen Rechte gibt. Das Ausmaß dieser Verwundbarkeit variiert je nach Klassenmachtdynamik in jedem Land, dem Entwicklungsstand der Arbeiterrechte sowie der Rolle und Stärke von Gewerkschaften und linken Strukturen.

In der Zwischenzeit werden die Produktivitätsgewinne durch die Automatisierung in die Steigerung der Profite der Großkonzerne gelenkt, anstatt die Löhne zu verbessern oder die Arbeitszeit zu verkürzen. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten, finden sich oft in einem prekären Umfeld wieder, in dem die meisten Unternehmen strenge Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung durchsetzen und Technologie nutzen, um zusätzlichen Druck auf die Belegschaft auszuüben. Dieser profitorientierte Fokus verschärft die Klassen- und Wirtschaftsungleichheit, so dass die große Mehrheit der Gesellschaft die Last des technologischen Wandels tragen muss, während die kapitalistischen Eliten die Vorteile und Profite monopolisieren.

Datenausbeutung im digitalen Kapitalismus

Neben der Ausbeutung von Arbeitern und intellektuellen Arbeitern an traditionellen Arbeitsplätzen hat der digitale Kapitalismus durch Technologie und künstliche Intelligenz den Umfang der Ausbeutung auf persönliche Daten, Nutzerverhalten und Präferenzen ausgeweitet.

Diese Daten sind zu einer Ware geworden, durch die die kapitalistischen Eliten Profite akkumulieren, ohne dass die Nutzer, die sie erwirtschaften, direkt entschädigt werden. Diese Daten werden verwendet, um politische und wirtschaftliche Politik zu gestalten, den Konsum zu lenken und die Reproduktion der kapitalistischen Hegemonie sicherzustellen.

So enthüllte beispielsweise der Cambridge Analytica-Skandal 2018, wie die Daten von Dutzenden Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Wissen ausgebeutet und verkauft wurden, um die US-Wahlen zu beeinflussen, indem sie mit politischen Anzeigen auf der Grundlage von ”Behavioral Profiling” angesprochen wurden.

Unternehmen wie Google und Amazon generieren jährlich Dutzende Milliarden Dollar mit gezielter Werbung, die auf der Analyse von Daten beruht, die von den Nutzern frei produziert werden. Allein im Jahr 2021 erreichten die Einnahmen von Facebook aus digitaler Werbung 117 Milliarden US-Dollar, die ohne nennenswerte Beteiligung der Nutzer an diesen Gewinnen erzielt wurden.

Dieses Modell der Ausbeutung stellt eine indirekte Form der unbezahlten Arbeit dar, bei der Individuen unwissentlich einen enormen wirtschaftlichen Wert produzieren, der von monopolistischen Konzernen an sich gerissen wird. Diese Konzerne beuten nicht nur Daten aus, sondern dominieren auch die digitale Infrastruktur selbst und schaffen so eine neue Art von digitalem Feudalismus. So wie Feudalherren im Mittelalter Land monopolisierten, monopolisieren die heutigen Tech-Giganten digitale Systeme, zwingen den Nutzern ihre Bedingungen auf und verweigern ihnen jede wirkliche Kontrolle über die Werkzeuge der digitalen Produktion.

In der industriellen Wirtschaft fand Ausbeutung durch Löhne statt, die nicht den realen Wert der Arbeit widerspiegelten. In der digitalen Wirtschaft sind menschliches Verhalten und Daten zu den neuen Wertquellen geworden. Jeder Klick, jede Suche und jede Interaktion wird zum Rohmaterial, das der digitale Kapitalismus anhäuft, ohne dass es eine rechtliche oder vertragliche Anerkennung gibt.

Digitale Ausbeutung beschränkt sich nicht mehr nur auf schlecht bezahlte manuelle und intellektuelle Arbeit, sondern umfasst jetzt auch die Nutzer selbst, die zu unsichtbaren digitalen Arbeitern geworden sind.

Der digitale Kapitalismus versteckt diese Ausbeutung hinter der Rhetorik des „freien Zugangs“ und erweckt die Illusion, dass die Nutzer nützliche Dienste kostenlos erhalten, während ihre Daten in Wirklichkeit mit massivem Profit extrahiert und monetarisiert werden.

Apps wie TikTok und Instagram ermutigen die Nutzer, mehr Zeit mit der Interaktion mit Inhalten zu verbringen, während sie ihre Daten sammeln und an Werbetreibende verkaufen, ohne dass die Nutzer an den Gewinnen beteiligt werden. Gleiches gilt für sogenannte „kostenlose Schutz“-Programme wie AVG, die unter dem Deckmantel der „Verbesserung des Service- und Virenschutzes“ sensible Informationen sammeln, um sie später an Marketing- und Werbefirmen zu verkaufen.

Datenanalyse wird nicht nur in der Werbung eingesetzt, sondern auch zum Training von KI-Systemen, zur Entwicklung neuer Anwendungen, die die Dominanz der Unternehmen über Wissen weiter festigen, und zur Beeinflussung der Wirtschaft, der sozialen Beziehungen und mehr, ohne dass die Nutzer irgendeine Kontrolle über ihre Daten oder einen Anspruch auf den Wert und die Gewinne haben, die sie generieren.

Noch beunruhigender ist, dass dieses Modell die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit verwischt. Jeder Moment, den man online verbringt, wird zu einem kontinuierlichen Akt der Datenproduktion, auch während der Unterhaltung, der sozialen Interaktion und des kulturellen Engagements. Das Internet selbst ist zu einer digitalen 24/7-Fabrik geworden, die unter kapitalistischer Logik und digitalem Feudalismus arbeitet, in der Technologieunternehmen nicht mehr nur Dienstleistungen anbieten, sondern die Regeln für den digitalen Raum festlegen und die Nutzer zwingen, innerhalb ihrer monopolistischen Systeme zu arbeiten, ohne Kontrolle über die digitalen Produktionsmittel und ohne Bewusstsein für die Ausbeutung, der sie ausgesetzt sind.

Digitaler Mehrwert und traditioneller Mehrwert

Der Mehrwert ist der Kern der kapitalistischen Ausbeutung, er ist die Differenz zwischen dem von den Arbeitern produzierten Wert und dem Lohn, den sie erhält. Aber dieses Konzept ist nicht festgelegt; Sie ändert sich je nach der vorherrschenden Produktionsweise. Heute können wir zwischen zwei Haupttypen unterscheiden: dem traditionellen Mehrwert und dem digitalen Mehrwert, die sich in den zugrunde liegenden Produktions- und Ausbeutungsverhältnissen unterscheiden.

Erstens: Traditioneller Mehrwert

Im traditionellen Industriemodell wird der Mehrwert aus der Arbeit von Arbeitern und intellektuellen Arbeitern an Produktionsstätten wie Fabriken, landwirtschaftlichen Betrieben, Büros und Dienstleistungsketten extrahiert. Diese Arbeiter arbeiten im Rahmen von direkten Arbeitsverträgen und erhalten Löhne, die deutlich unter dem tatsächlichen Wert liegen, den sie produzieren. Das Kapital besitzt die Produktionsmittel und setzt Arbeitskraft ein, um durch Kontrolle über die Arbeitszeit Profit zu generieren.

In den Fabriken für intelligente Geräte, die von großen globalen Konzernen wie Apple und Samsung betrieben werden, arbeiten beispielsweise Hunderttausende von Arbeitern in Südostasien lange Stunden für niedrige Löhne, die kaum die grundlegenden Lebenshaltungskosten decken, während diese Unternehmen massive Gewinne erzielen. Im Jahr 2023 überstiegen die Gewinne von Apple 100 Milliarden US-Dollar, wovon der größte Teil aus dem Verkauf von Produkten stammte, die unter intensiven Arbeitsbedingungen und in ausbeuterischen Arbeitsumgebungen hergestellt wurden.

Zweitens: Digitaler Mehrwert

Im digitalen Modell wird der Mehrwert auf verstecktere und komplexere Weise extrahiert. Dieses Modell stützt sich nicht nur auf bezahlte Arbeit, sondern auf die täglichen Aktivitäten der Nutzer im digitalen Raum.

Jeder Klick, jede Suche, jedes Like, jedes Teilen, jeder Sprachbefehl oder jede App-Nutzung generiert Daten, die verwendet werden, um durch Werbung, Algorithmustraining, Produktentwicklung und Verhaltensanalyse enorme Gewinne zu erzielen. Diese Daten werden auch in politischen, wirtschaftlichen, sozialen, intellektuellen und sogar militärischen und sicherheitspolitischen Bereichen verwendet.

Hier gibt es keinen Arbeitsvertrag, keinen Lohn und nicht einmal die Anerkennung der produktiven Rolle des Nutzers. Der digitale Kapitalismus kauft keine Arbeitszeit, sondern extrahiert Wert aus dem Alltag selbst und verschleiert diese Ausbeutung hinter der Fassade des „kostenlosen Dienstes“. Selbst wenn einige Dienste kostenlos oder zu symbolischen Preisen angeboten werden, sind sie oft in ihrer Funktionalität eingeschränkt und dienen in erster Linie als Werkzeuge, um mehr Nutzerdaten zu sammeln, um Gewinne zu maximieren und die Kontrolle zu stärken.

Beispiele aus der Praxis für diese Form der Extraktion digitaler Mehrwerte sind Social-Media-Plattformen, auf denen Nutzer kostenlose Inhalte produzieren, die ein massives Engagement anziehen, die dann an Werbetreibende verkauft werden und den Plattformen enorme Gewinne einbringen, während die meisten Ersteller von Inhalten einen minimalen Anteil, wenn überhaupt, erhalten. Dies gilt auch für Dienste wie Google Maps, die sich auf von Nutzern generierte Standortdaten stützen, um den Dienst zu verbessern und ihn an kommerzielle Kunden zu verkaufen, wiederum ohne diejenigen, die die Daten zur Verfügung gestellt haben, zu entschädigen.

Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Apple Siri zeichnen Sprachbefehle auf und analysieren sie, um KI-Systeme zu verbessern oder die Daten an Werbetreibende und Vermarkter zu verkaufen, ohne dass sich die Nutzer im geringsten bewusst sind, dass sie direkt zur Produktion von digitalem Mehrwert beitragen.

Drittens: Analytischer Vergleich zwischen den beiden Modellen

Traditioneller Mehrwert Aspekt Digitaler Mehrwert Manuelle und intellektuelle Arbeit Wer produziert den Wert? Nutzeraktivitäten und Interaktionen (auch außerhalb formaler Arbeit) Materiell, sichtbar Sichtbarkeit des Prozesses Immateriell, verborgen; nicht sichtbar Vertraglich, bezahlte Löhne, vom Arbeitgeber bereitgestellte Werkzeuge Natur der Produktion Nicht-vertraglich, freiwillig, basiert auf Verhalten, Daten und Interaktionen Tastbar, selbst wenn begrenzt oder ungerecht Entlohnung Oft nicht vorhanden Klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit Trennung zwischen Arbeit und Leben Verschwommene Grenzen: „Leben als Arbeit“-Modell Ausbeutung durch Lohn und Produktivitätslücke Mechanismus der Extraktion Datengetriebene Monetarisierung und algorithmische Optimierung

Viertens: Schlussfolgerung

Der digitale Kapitalismus beseitigt den traditionellen Mehrwert nicht; Vielmehr fügt es eine neue, verborgenere Form hinzu, in der der Überschuss aus den täglichen digitalen Interaktionen der Nutzer extrahiert wird, nicht aus anerkannter physischer oder intellektueller Arbeit. Lebenszeit und Freizeitraum verwandeln sich in unsichtbare Arbeit, aus der ohne Löhne, Verträge oder Kontrolle über digitale Produktionsmittel Wert extrahiert wird.

Die Produktion von digitalem Mehrwert umfasst also alle, nicht nur eine bestimmte Kategorie von Arbeitern und intellektuellen Arbeitern, sondern sogar „gewöhnliche Nutzer“, die unwissentlich dazu beitragen, ein massives Produktionssystem zu füttern, das Profite für monopolistische Konzerne akkumuliert.

Auf diese Weise werden der Alltag und das menschliche Verhalten selbst, nicht nur die Lohnarbeit, zu Primärquellen der Kapitalakkumulation in der fortschrittlichsten Form der Ausbeutung.

Wissensbasierte Wirtschaft

Im kapitalistischen System sind die industrielle, landwirtschaftliche und kommerzielle Produktion nicht mehr die einzigen Quellen des wirtschaftlichen Wertes, das Wissen ist zum neuen Treibstoff des Kapitalismus geworden.

Die wissensbasierte Wirtschaft, die ein Instrument zur Befreiung der Menschheit und zur Verbesserung des Lebens sein sollte, wurde zu einem neuen monopolistischen Mechanismus umstrukturiert, der dazu dient, die Klassen- und digitale Ungleichheit zu vertiefen und die Kontrolle der großen Unternehmen und Staaten über die Werkzeuge der digitalen Produktion zu verstärken, in der die kleine Minderheit, die die Technologie besitzt, das Schicksal der Mehrheit kontrolliert.

Die kapitalistischen Eliten monopolisieren die meisten Werkzeuge des Wissens, von Patenten, fortschrittlicher Forschung, Algorithmen, Software und Betriebssystemen bis hin zu großen digitalen Plattformen, und erzwingen eine nahezu vollständige Abhängigkeit von ihren digitalen Produkten, anstatt diese Technologien in kollektive Ressourcen umzuwandeln, die allen dienen.

Sogar akademische und wissenschaftliche Einrichtungen, die eigentlich Räume für die Produktion von freiem Wissen sein sollten, sind einer Marktlogik unterworfen worden, in der wissenschaftliche Forschung an große Institutionen verkauft wird und der Öffentlichkeit der Zugang verweigert wird, wenn sie nicht zahlt, was die Kommodifizierung von Wissenschaft und Wissen verstärkt, anstatt sie als gemeinsame Menschenrechte zu behandeln.

Der Kapitalismus versucht nicht nur, Wissen zu monopolisieren, er arbeitet auch daran, durch die Kontrolle über Lehrpläne und digitale Inhalte systematisch Unwissenheit zu produzieren und die Massen in Richtung intellektueller Verflachung zu führen.

Das Internet, das ein revolutionäres Instrument zur Verbreitung eines kritischen Bewusstseins hätte sein können, ist zu einem Raum geworden, der fast vollständig im Besitz von Großstaaten und monopolistischen Konzernen ist, die den Informations- und Wissensfluss in all seinen Formen entsprechend ihren wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Interessen kontrollieren.