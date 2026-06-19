Jedes Jahr am 20. Mai findet in Uruguay der „Marcha del Silencio“ (Der Stille Marsch) statt. Die Menschen ziehen in völliger Stille durch die Hauptstraßen jeder Stadt und jedes Ortes und schaffen so eine Atmosphäre, in der die Straßen wirken, als wären sie völlig leer. Dies geschieht zum Gedenken an die Hunderte von Opfern der uruguayischen Diktatur, die von den Vereinigten Staaten gebilligt und unterstützt wurde.

Das Datum wurde gewählt, um Senator Zelmar Michelini, dem Kongressabgeordneten Hector Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo und William Whitelaw (ein Ehepaar und Aktivisten gegen die Diktatur), die alle in Buenos Aires entführt und ermordet wurden, sowie Manuel Liberoff, einem Arzt und kommunistischen Aktivisten, der nach seiner Entführung immer noch vermisst wird, zu gedenken. Dieses Jahr fiel die starke Präsenz der Jugend auf. Und wie jedes Jahr gab es in der Hauptstadt Montevideo eine massive Beteiligung, insbesondere weil sich 2026 der 50. Jahrestag dieser Morde und des gewaltsamen Verschwindens sowie 30 Jahre seit der ersten Demonstration jährten.

Die Menschen in Uruguay demonstrieren regelmäßig gegen Straflosigkeit und fordern Informationen über den Verbleib ihrer Angehörigen sowie Gerechtigkeit für alle Opfer der Diktatur. Da in diesem Jahr der 50. Jahrestag des Ereignisses, das den Anstoß für den Schweigemarsch gab, und der 30. Jahrestag des ersten Marsches begangen wurden, waren die Behörden mit der wichtigen Rolle konfrontiert, der Bevölkerung zu vermitteln, wie sie daran arbeiten, Antworten auf die während dieser Zeit begangenen Menschenrechtsverletzungen zu finden.

Am 14. Mai 2026 teilte das Nationale Institut für Menschenrechte und Volksvertretung (INDDHH) mit, dass die Zahl der Opfer von 197 auf 205 gestiegen ist, da in den letzten Jahren neue Informationen aufgetaucht sind. Diese stammen größtenteils aus Aussagen von Angehörigen der Opfer des gewaltsamen Verschwindens. Mariana Mota, Präsidentin des INDDHH, erklärte: „Man muss bedenken, dass die genaue Zahl der Opfer gewaltsamen Verschwindens nur dann bekannt sein kann, wenn die Täter Auskunft geben und die Aufenthaltsorte nennen. Bis dahin wird die Zahl immer nur eine Schätzung sein und variieren.“

Am Tag vor der Demonstration erklärte Alba González, eine der Gründerinnen der Vereinigung der Mütter und Angehörigen von Inhaftierten und Verschwundenen und Mutter von Rafael Lezama, der am 1. Oktober 1976 entführt wurde und bis heute vermisst wird, auf der Pressekonferenz der Vereinigung, dass es „immer noch viele verschlossene Türen“ gibt und „Dokumente immer noch unauffindbar und versteckt“ seien, dies mache die Suche nach den verschwundenen Inhaftierten ohne diese Informationen zu einer „blinden Suche, die eine umfassende, landesweite Suchpolitik unter Einbeziehung aller staatlichen Stellen braucht; das Engagement muss uneingeschränkt und unmissverständlich sein“. Sie zitierte auch die Worte von Präsident Yamandú Orsí, der in der vergangenen Woche erklärte, die Streitkräfte sollten alle Informationen, über die sie verfügen, unverzüglich herausgeben. Er war der erste Präsident, der diesen Befehl erteilte, seit Uruguay zur Demokratie zurückgekehrt ist. Heute ist Alba eine von nur noch vier Müttern von Verschleppten, die noch am Leben sind.

Am Tag der Demonstration erklärte Mario Stevenazzi, Oberbefehlshaber der Armee, im lokalen Radiosender Radio Carve, dass die Armee „nichts mehr verheimliche“ und dass sie mit dem Verteidigungsministerium und der INDDHH zusammenarbeite, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Vereinigung der Mütter und Angehörigen ist mit dieser Erklärung jedoch nicht zufrieden, da nicht nur die Zahl der Opfer gestiegen ist, sondern auch, weil erst vor zwei Jahren im 14. Bataillon im Departement Canelones neue menschliche Überreste gefunden wurden, nachdem bereits 2011, 2012 und 2022 an derselben Stelle Überreste entdeckt worden waren. Zudem sind mindestens zwölf ehemalige Offiziere, die von den Gerichten vorgeladen wurden, weiterhin flüchtig und noch nicht zur Aussage erschienen.

Trotz der mangelnden Kooperation des Militärs wurden von anderen Institutionen bedeutende Fortschritte erzielt. Seit dem Jahr 2018 hat die Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegen die Menschlichkeit mehr als 100 Fälle bearbeitet, in denen es um Täter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ging, verglichen mit nur 15 Fällen zwischen der Rückkehr zur Demokratie und dem Jahr 2017. Allein in diesem Jahr wurden drei Verurteilungen erwirkt. Der Weg zur Gerechtigkeit bleibt steinig und herausfordernd. Dennoch setzen einige Behörden und Institutionen sowie die uruguayische Bevölkerung ihre Bemühungen um Wahrheit, Gerechtigkeit und Garantien der Sicherstellung, dass sich die Geschehnisse nicht wiederholen, fort.