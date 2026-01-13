Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz – Teil 4: Ausbeutung und Diskriminierung

Dies ist der vierte Teil unserer Artikelreihe „Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz” von Rezgar Akrawi. Teil 3 befasst sich mit den Auswirkungen der Überabhängigkeit von künstlicher Intelligenz auf die Menschheit. Im zweiten Teil geht es um die Rolle der (Lohn-)Arbeit und ihrer Kontrollmechanismen sowie die Auswirkungen von KI auf diese. Hier geht es zum ersten Teil der Reihe, der sich mit KI als Technologie im Allgemeinen und ihrer Rolle im kapitalistischen System beschäftigt.

Künstliche Intelligenz und die Dritte Welt

Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz beschränken sich nicht nur auf die Industrieländer, sondern erstrecken sich auch auf den globalen Süden, wo sie als Basis für Rohstoffe und massive Konsummärkte behandelt wird, um dem globalen Kapitalismus zu dienen. Anstatt zur unabhängigen Entwicklung dieser Länder beizutragen, werden diese Technologien so ausgerichtet, dass sie die wirtschaftliche, politische, intellektuelle und technologische Abhängigkeit verstärken und die Ausbeutung dieser Gesellschaften zugunsten der dominanten Staaten und Konzerne vertiefen, die die KI-Entwicklung vorantreiben.

Monopolistische Konzerne versuchen, sowohl Daten als auch menschliche Ressourcen im globalen Süden auszubeuten, ohne im Gegenzug einen fairen Gegenwert zu bieten. Während künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit als Werkzeug für die Entwicklung beworben wird, wird sie in Wirklichkeit dazu verwendet, Daten zu extrahieren und die Bevölkerung in freie Informationsquellen zu verwandeln.

Riesige Datenmengen werden durch digitale Apps, Tracking-Systeme und Social-Media-Plattformen absorbiert, jede Interaktion wird zu Rohmaterial, das zum Nutzen mächtiger Nationen und monopolistischer Konzerne verarbeitet wird, mit wenig bis gar keiner sozialen Rendite für die lokale Bevölkerung.

„Wohltätige“ und „humanitäre“ Initiativen, die von einigen Staaten und großen Technologieunternehmen angeführt werden, werden genutzt, um die kapitalistische Kontrolle über den globalen Süden zu vertiefen. Diese Unternehmen arbeiten hart daran, den Internetzugang in jeden Winkel der Welt zu bringen, insbesondere in Entwicklungsländer, noch bevor sie Elektrizität, sauberes Wasser oder grundlegende Dienstleistungen bereitstellen.

Ein Beispiel ist das Projekt Internet.org, das Meta (ehemals Facebook) in Zusammenarbeit mit sechs anderen Tech-Unternehmen unter dem Motto „Connecting the Unconnected“ ins Leben gerufen hat. Es bot in einigen Ländern einen begrenzten, kuratierten Internetzugang an, der auf die Plattformen und Dienste des Sponsorunternehmens und seiner Partner beschränkt war, anstatt ein freies und offenes Internet bereitzustellen. Anstatt die Nutzer zu befähigen, wurden sie in einer geschlossenen digitalen Umgebung zu gefangenen Konsumenten gemacht, in der ihre Interaktionen ständig überwacht und gewinnbringend genutzt werden.

Dies zeigt, dass das wahre Ziel solcher Projekte nicht darin besteht, den Lebensstandard zu verbessern oder die Infrastruktur zu entwickeln, sondern kommerzielle Interessen zu fördern, die ideologische Kontrolle auszuweiten und jeden Einzelnen zu einer dauerhaften Konsumenten- und Datenquelle zu machen.

Diese Politik überbrückt die digitale Kluft nicht; Vielmehr reproduziert sie den Kolonialismus, jetzt in digitaler Form. Diese Länder werden bei Technologie und digitalen Dienstleistungen vollständig von ausländischen Staaten und Unternehmen abhängig, anstatt lokale Kapazitäten aufzubauen, um ihren tatsächlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dies verfestigt die Abhängigkeit von proprietärer Software und ausländischer Cloud-Infrastruktur, insbesondere solchen, die westlichen Mächten mit einer langen Geschichte der kolonialen Ausbeutung gehören.

Im globalen Wettlauf um die technologische Vorherrschaft sind autoritäre Regime im Nahen Osten und anderswo im globalen Süden nicht an der Seitenlinie geblieben, insbesondere die wohlhabenden Golfmonarchien. Diese Staaten haben Milliarden von Dollar in ihre eigenen KI-Initiativen investiert und dabei direkte Unterstützung von Großmächten und monopolistischen Unternehmen erhalten, die sie seit langem als strategische Verbündete zur Förderung wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen betrachten.

Obwohl diese Investitionen als Teil einer „digitalen Transformation“ und „technologischen Modernisierung“ ihrer Gesellschaften gefördert werden, dienen sie dazu, die diktatorische Herrschaft zu stärken, die Überwachungsmöglichkeiten auszubauen und die politische, soziale und ideologische Kontrolle über ihre Bevölkerungen zu verschärfen.

Diese Regime nutzen KI, um Systeme der Massenüberwachung zu entwickeln, große Datenmengen zu analysieren und jeden Dissens zu unterdrücken. Gesichtserkennung, Sprachanalyse und Verhaltensvorhersagetechnologien werden eingesetzt, um Widerstände zu erkennen und zu neutralisieren, bevor sie überhaupt handeln können. Durch diese Systeme können autoritäre Regierungen die Bürger sowohl über digitale Kanäle als auch über öffentliche Räume überwachen und ausspionieren.

Trotz oberflächlicher Rhetorik rund um Demokratie und Menschenrechte unterstützen westliche Staaten und Großkonzerne solche Regime weiterhin, weil sie ihrer eigenen wirtschaftlichen und politischen Dominanz dienen. Monopolistische Technologieunternehmen spielen eine direkte Rolle bei dieser Repression, entweder indem sie die Technologie selbst verkaufen (ähnlich wie Waffen und Foltergeräte) oder indem sie Beratung, technische Unterstützung und Infrastruktur für die KI-Systeme bereitstellen, auf die sich diese Regime verlassen. Diese Systeme werden frei entwickelt und in autoritären Staaten eingesetzt, die mit dem globalen Kapitalismus verbündet sind, und werden zu direkten Werkzeugen zur Reproduktion und Stärkung autokratischer Macht.

Gender Bias und der Mangel an vollständiger Gleichberechtigung in der künstlichen Intelligenz

Trotz der allgemeinen Wahrnehmung von KI als geschlechtsneutral zeigt ein genauerer Blick, dass geschlechtsspezifische Vorurteile, die in Algorithmen und intelligente Systeme eingebettet sind, deutlich zeigen, wie die meisten KI-Anwendungen Geschlechterdiskriminierung und Ungleichheit reproduzieren.

Die männerzentrierte Sprache und die ungleiche Natur dieser Technologien spiegeln die kulturellen und sozialen Vorurteile wider, die ihnen von kapitalistischen Unternehmen und patriarchalischen Regierungen, die sie entwickelt haben, eingeflößt wurden, auf unterschiedlichem Niveau, je nach Sprache und dem Grad der Frauenrechte und der Gleichstellung der Geschlechter in jedem Land.

Künstliche Intelligenz ist nicht von Natur aus männlich, aber sie speist sich aus den Daten einer patriarchalischen kapitalistischen Gesellschaft. Algorithmen werden mit Datensätzen trainiert, die oft stereotypes Denken widerspiegeln und Geschlechterungleichheit verstärken, wie z. B. die Verwendung von männlich dominierter Sprache und traditionelle Wahrnehmungen von Geschlechterrollen in Arbeit und Gesellschaft.

Eine Studie der Carnegie Mellon University aus dem Jahr 2019 ergab beispielsweise, dass Stellenanzeigen auf Facebook und Google tendenziell besser bezahlte technische und technische Berufe häufiger Männern als Frauen zeigten.

In ähnlicher Weise enthüllte Reuters im Jahr 2018, dass das KI-basierte Rekrutierungssystem von Amazon bei der Bewertung von Bewerbungen für technische Positionen automatisch männliche Kandidaten gegenüber weiblichen bevorzugte. Der Algorithmus wurde auf der Grundlage historischer Einstellungsdaten trainiert, die eine strukturelle Voreingenommenheit innerhalb des Unternehmens widerspiegelten, in dem Männer in der Vergangenheit die Mehrheit der technischen Positionen innehatten. Infolgedessen stufte das System Lebensläufe herab, die das Wort „Frauen“ enthielten oder sich auf feministische Aktivitäten bezogen.

Darüber hinaus sind sprachbasierte Systeme wie intelligente Assistenten in der Regel mit weiblichen Stimmen und serviceorientierten Rollen programmiert, was das Stereotyp von Frauen als „unterwürfig“ oder „Helferinnen“ und nicht als gleichberechtigte Partnerinnen verstärkt. Zum Beispiel verwenden virtuelle Assistenten wie Apples Siri, Amazons Alexa und Google Assistant standardmäßig weibliche Stimmen und reagieren auf Kritik in höflichem, unterwürfigem Ton, was die kulturelle Norm verstärkt, die Frauen mit Service und Unterstützung verbindet.

Derzeit investieren einige Länder des Nahen Ostens Milliarden in die Entwicklung von KI-Projekten nach konservativen patriarchalischen religiösen Werten und verankern so geschlechtsspezifische Vorurteile weiter in diesen Systemen. So wurden beispielsweise einige arabische Sprachassistenten entwickelt, die männliche statt weibliche Stimmen verwenden, um das Stereotyp der Frau als „unterwürfig“ zu vermeiden, so bestimmte konservative religiöse Interpretationen.

Viele digitale Systeme in diesen Ländern schränken auch die Präsenz von Frauen in digitalen Inhalten ein oder spiegeln traditionelle Ansichten wider, die die Rolle der Frau in der Gesellschaft minimieren. Einige autoritäre Regierungen nutzen beispielsweise KI-Systeme, um soziales Verhalten zu überwachen und moralische Standards durchzusetzen, die von patriarchalischen religiösen Werten inspiriert sind, wie z. B. die Einschränkung von Bildern unverschleierter Frauen oder die Einschränkung ihrer Sichtbarkeit in Suchergebnissen und Anzeigen. Eines der extremsten Beispiele für diese Ausbeutung ist die Entwicklung von KI-Systemen zur Überwachung der Kleidung von Frauen, die Bilder und Videos analysieren, um festzustellen, ob sie den auferlegten religiösen Kleidervorschriften entsprechen. Im Iran zum Beispiel wurden digitale Systeme eingeführt, um die Einhaltung der obligatorischen Hidschab-Gesetze durch Frauen zu verfolgen.

Die Unterrepräsentation von Frauen in der KI-Konstruktion und -Entwicklung, der Mangel an effektiver feministischer und progressiver Beteiligung in diesem Bereich und die von Männern dominierte Natur der Entwicklungsteams verschärfen das Problem. Laut einem Bericht des AI Now Institute machen Frauen nur 15 % der KI-Forscher bei Facebook und nur 10 % bei Google aus, was bedeutet, dass die meisten KI-Technologien von männlichen Teams entwickelt werden, was die geschlechtsspezifische Voreingenommenheit in den Algorithmen verfestigt.

Die Technologie spiegelt in diesem Zusammenhang nicht nur geschlechtsspezifische Vorurteile wider, sondern reproduziert und verstärkt sie, behindert den Fortschritt in Richtung Gleichstellung und vertieft die Kluft zwischen den Geschlechtern, anstatt sie zu schließen. Diese Systeme verstärken Stereotypen und halten die Diskriminierung von Frauen aufrecht. Dies ist nicht nur ein technisches Problem, sondern spiegelt eine tiefere soziale Krise wider, die Muster von Ungleichheit und Diskriminierung im digitalen Bereich erneut bestätigt.

Künstliche Intelligenz als Werkzeug für politische Kontrolle, Repression und Menschenrechtsverletzungen

Digitale Überwachung und Kontrolle

Digitale Konzerne überwachen in Zusammenarbeit mit Großmächten die Bewegungen von Einzelpersonen über intelligente Geräte und verschiedene Kommunikationskanäle. Praktisch alle digitalen Aktivitäten, auch vermeintlich private Meetings, unterliegen einer ständigen Nachverfolgung und Analyse. In Wirklichkeit ist kein digitaler Raum vollständig sicher; Daten werden systematisch erhoben und genutzt, um Individuen und Gruppen anhand ihres Verhaltens, ihrer intellektuellen Neigungen und politischen Orientierungen zu bewerten und zu klassifizieren.

Darüber hinaus ist die digitale Überwachung zu einem zentralen Instrument geworden, um die ideologischen und politischen Neigungen der Nutzer zu verfolgen, was es Unternehmen und Regierungen ermöglicht, sie durch organisierte Desinformationskampagnen oder digitale Sanktionen, die ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung einschränken und verringern, zu verfolgen und ins Visier zu nehmen.

Diese Strategien werden systematisch und verdeckt gegen Gewerkschaften, linke Organisationen und unabhängige Menschenrechts- und Medieninstitutionen eingesetzt.

Diese Gruppen sehen sich zunehmenden Restriktionen ausgesetzt, die die Verbreitung ihrer Ideen in der öffentlichen digitalen Sphäre durch subtile und schwer zu erkennende Methoden einschränken.

Algorithmen werden gerade eingesetzt, um die Reichweite linker und progressiver politischer Inhalte einzuschränken, nicht indem sie sie komplett löschen, sondern indem sie ihre Sichtbarkeit reduzieren. Das macht die digitale Repression komplexer, gefährlicher und unsichtbarer.

Das geringe Engagement für progressive Inhalte scheint eine natürliche Reaktion des Publikums zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit auf vorprogrammierte Algorithmen zurückzuführen ist, die darauf ausgelegt sind, die Reichweite zu begrenzen. Dies erweckt bei den Aktivist*innen den falschen Eindruck, dass es ihren Ideen an Interesse oder Popularität mangelt, was dazu führt, dass sie ihre Positionen überdenken oder aufgeben.

Digitaler Defätismus

Der digitale Defätismus ist ein neues und ausgeklügeltes Werkzeug zur Klassenherrschaft. Algorithmen und KI werden methodisch, unmerklich und allmählich im Laufe der Zeit eingesetzt, um Inhalte zu verbreiten, die Gefühle der Hilflosigkeit und Kapitulation verstärken, insbesondere bei linken und progressiven Nutzern.

Dieser Mechanismus verstärkt das vermeintliche Scheitern sozialistischer Experimente und linker Organisationen, indem er den Kapitalismus als ewiges, unbesiegbares System darstellt und die Vorstellung verstärkt, dass Veränderung unmöglich ist. Sie fördert auch Individualismus und marktgetriebene Lösungen wie Konsum und Selbstentfaltung und isoliert den Einzelnen von jeder Form organisierter kollektiver politischer Aktion.

Darüber hinaus werden die Diskussionen innerhalb linker Organisationen auf marginale interne Konflikte gelenkt, die die Bemühungen fragmentieren und ihre Widerstandsfähigkeit schwächen. Große Unternehmen verlassen sich auf Verhaltensanalysen, um Einzelpersonen und Gruppen mit Inhalten anzusprechen, die Verzweiflung schüren und sie davon überzeugen, dass ein sozialistischer Wandel unmöglich oder sinnlos ist.

Diese Politik ist kein Zufall, sie sind bewusste, wissenschaftliche Methoden, die darauf abzielen, den Geist des Wandels zu unterdrücken oder zu schwächen und sicherzustellen, dass das kapitalistische System unangefochten und intakt bleibt.

Digitale Verhaftung und Ermordung

Die digitale Festnahme stellt eine gefährlichere Phase dar als die bloße Überwachung und Kontrolle. Es geht über die Einschränkung der Sichtbarkeit von Inhalten hinaus und umfasst auch die willkürliche Sperrung von Einzel- und Gruppenkonten, vorübergehend oder dauerhaft, was als eine Form des digitalen Mordes angesehen werden kann. Dies geschieht ohne Transparenz, klare Standards oder lokale oder internationale Gesetze, die die Rechte der Nutzer schützen. Rechtfertigungen wie „Verstoß gegen Gemeinschaftsstandards“ oder „Förderung von Gewalt“ werden oft verwendet, um Stimmen zum Schweigen zu bringen, selbst wenn die Inhalte kapitalistische Verbrechen von Staaten oder Konzernen oder Menschenrechtsverletzungen dokumentieren.

Ein markantes Beispiel ist die digitale Repression gegen palästinensische Inhalte, die israelische Verbrechen gegen Zivilisten dokumentieren. Während des jüngsten israelischen Angriffs auf Gaza haben Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und andere unter dem Vorwand der „Verletzung der Gemeinschaftsrichtlinien“ oder der „Förderung des Terrorismus“ Hunderte von Konten und Beiträgen gelöscht oder gesperrt, die die Verbrechen der Besatzung dokumentieren. Auch unabhängige Medien wurden ins Visier genommen, indem sie ihre Reichweite einschränkten oder ihre Konten ganz löschten, in einem klaren Versuch, Stimmen zum Schweigen zu bringen, die Übergriffe gegen palästinensische Zivilisten aufdeckten.

Freiwillige Selbstzensur

Digitale Repression und Unterdrückung von Inhalten gehen einher mit einem Phänomen der „freiwilligen Selbstzensur“, bei dem Individuen und sogar Gruppen beginnen, sich selbst zu zensieren, ihren politischen Diskurs anzupassen oder abzuschwächen, sich auf allgemeine theoretische Themen zu verlagern und eine direkte Konfrontation mit dem Kapitalismus oder autoritären Regimen zu vermeiden. Dies geschieht aus Angst, dass ihre Beiträge eingeschränkt werden oder dass sie durch KI-gesteuerte Kontosperrungen auf digitalen Plattformen digital verhaftet oder ermordet werden.

Diese Angst untergräbt die Meinungsfreiheit und wird zu einem mächtigen Faktor bei der Umgestaltung und Überwachung des öffentlichen Diskurses, noch bevor tatsächliche Einschränkungen verhängt werden. Sie stärkt die kapitalistische ideologische Dominanz, verkleinert den Raum für digitalen Widerstand und verwandelt das Internet in einen selbstregulierten Raum, der sich an den Interessen der herrschenden Mächte orientiert.

So fiel vielen Nutzern bei Massenprotesten in verschiedenen Ländern gegen kapitalistische Politik und autoritäre Regime generell in unterschiedlichem Maße auf, dass ihre Beiträge mit Begriffen wie „Generalstreik“, „ziviler Ungehorsam“, „Revolution“ oder Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen weit weniger Reichweite erhielten als sonst. In der Zwischenzeit waren allgemeine analytische Beiträge über Wirtschaft und Politik nicht in ähnlicher Weise betroffen.

Infolgedessen begannen viele Aktivist*innen, Begriffe zu vermeiden, die von den Plattformen als „aufwieglerisch“ eingestuft wurden, was zu einer Aufweichung des öffentlichen Diskurses führte, seine revolutionäre Schärfe verringerte und somit die Rolle der sozialen Medien als Instrument der politischen Mobilisierung und Massenorganisation schwächte.