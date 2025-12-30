Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz – Teil 2: Kontrolle und Veränderung der Arbeitswelt

Künstliche Intelligenz ist eine der herausragendsten Innovationen der modernen digitalen Revolution. Während wir noch damit beschäftigt sind, durch die Erstellung witziger Bilder die Algorithmen zu trainieren, wird diese Technologie von Unternehmen bereits dazu genutzt, Klassenstrukturen und politische Realitäten zu ihren Gunsten zu beeinflussen und im gesellschaftlichen Denken zu verankern. Im zweiten Teil unserer Artikelreihe „Die kapitalistische Vision von Künstlicher Intelligenz” von Rezgar Akrawi geht es um die Rolle der (Lohn-)Arbeit und ihrer Kontrollmechanismen sowie die Auswirkungen von KI auf diese. Hier geht es zum ersten Teil der Reihe, der sich mit KI als Technologie im Allgemeinen und ihrer Rolle im kapitalistischen System beschäftigt.

Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Herrschaft und Kontrolle über die Arbeit

Das kapitalistische System nutzt künstliche Intelligenz nicht nur, um Produktivität und Profite zu steigern, sondern nutzt sie auch als Werkzeug, um Klassenkontrolle zu verankern und manuelle und intellektuelle Arbeiter strengeren Überwachungs- und Regulierungsmechanismen zu unterwerfen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz zielt nicht nur auf die Leistungssteigerung ab, sondern zielt auch darauf ab, die Ausbeutung zu intensivieren und Profite auf Kosten der Freiheiten und Rechte der Arbeiter*innen zu akkumulieren.

Mit der Entwicklung intelligenter Algorithmen können Unternehmen jetzt jede Bewegung der Mitarbeiter durch Produktivitätsverfolgungssysteme, Datenanalysen oder Leistungsgeschwindigkeits- und Effizienzmetriken verfolgen. Diese Werkzeuge werden oft eingesetzt, um Arbeiter unter Druck zu setzen, Pausenzeiten zu verkürzen und anstrengende Arbeitsrhythmen durchzusetzen, wodurch sie zu Rädchen in einer unermüdlichen kapitalistischen Maschine werden.

Diese neue Art der Überwachung kann zu einem härteren Arbeitsumfeld führen, in dem die Arbeiter zu bloßen Variablen in der Gleichung der künstlichen Intelligenz werden, mit wenig Kontrolle über ihre Arbeitsbedingungen.

Darüber hinaus werden Algorithmen bei Einstellungs- und Entlassungsprozessen eingesetzt. Big Data wird analysiert, um festzustellen, wer es verdient, eingestellt oder gehalten zu werden und wer ersetzt werden kann. Dies führt zu einer instabilen Arbeitsdynamik, in der viele Arbeitnehmer an den Rand gedrängt und auf der Grundlage starrer quantitativer Standards und ohne Rücksicht auf menschliche oder soziale Aspekte leicht entlassen werden.

Zum Beispiel wird KI-Software von großen Personalvermittlungsunternehmen wie LinkedIn verwendet, um Lebensläufe zu analysieren und Kandidaten automatisch zu überprüfen, was zu einer indirekten Diskriminierung von Menschen aus weniger privilegierten Verhältnissen führt. Algorithmen neigen dazu, Kandidaten zu bevorzugen, die sich an kapitalistischen Arbeitsmarktmustern orientieren, während sie diejenigen ignorieren, die über unkonventionelle Fähigkeiten oder Erfahrungen außerhalb der Mainstream-Normen verfügen.

Diese Verschiebung erhöht nicht nur die Arbeitslosigkeit und die Arbeitsplatzunsicherheit, indem sie die Arbeiter in andere Sektoren drängt, sondern stärkt auch das Modell der „ersetzbaren Arbeit“, bei dem Arbeiter, die einst als weniger effizient als digitale oder automatisierte Alternativen galten, leicht verworfen werden, wodurch der Arbeitsmarkt fragiler und die Ausbeutung vertieft wird.

In Amazon-Lagern werden beispielsweise KI-Systeme eingesetzt, um Mitarbeiterbewegungen zu überwachen, Produktivitätsraten zu verfolgen und festzustellen, wer die Ziele erreicht und wer hinterherhinkt. Viele werden aufgrund unmenschlicher Kriterien entlassen, die ihre gesundheitlichen oder sozialen Bedingungen außer Acht lassen.

Dies gilt auch für Plattformunternehmen wie Uber, Deliveroo und Uber Eats, bei denen das gesamte Arbeitsleben der Fahrer von KI-Algorithmen gesteuert wird, die Aufträge zuweisen, Stunden planen, die Sichtbarkeit in der App bestimmen und sogar entscheiden, wer zur Arbeit kommt, wessen Konto eingefroren wird oder wessen Einkommen aufgrund von Kundenbewertungen, Fahrtenzahlen oder Verspätungen gekürzt wird. ohne menschliche Aufsicht oder Berücksichtigung persönlicher Umstände.

In diesem Modell werden Algorithmen und künstliche Intelligenz zu den eigentlichen Managern, Richtern und Henkern, während die Arbeiter in einem extrem fragilen und ausbeuterischen digitalen Arbeitsmarkt ohne rechtlichen Schutz oder Gewerkschaftsrechte dastehen. Dies hat in mehreren Ländern zu Streiks und Protesten geführt, die die Anerkennung von Plattformarbeiter*innen als „Arbeitnehmer*innen“ und nicht als „unabhängige Auftragnehmer*innen“ und die Garantie von Grundrechten wie Mindestlohn, Krankenversicherung und Vereinigungsrecht fordern.

Bewusstseinsbildung zur Förderung der neoliberalen kapitalistischen Kultur

Neben dem Einsatz künstlicher Intelligenz zur Maximierung der Profite und zur Stärkung der sozialen Kontrolle wird diese Technologie systematisch eingesetzt, um das individuelle Bewusstsein zu formen und schrittweise zu lenken, mit dem Ziel, die kapitalistische Kultur und Werte zu fördern, insbesondere die Verherrlichung der westlichen Zivilisation und insbesondere der amerikanischen kapitalistischen Werte.

Durch die Analyse von Nutzerdaten und -verhalten werden Algorithmen verwendet, um die Inhalte zu steuern, die den Nutzern auf digitalen Plattformen wie sozialen Netzwerken, Suchmaschinen und anderen angezeigt werden. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Einzelpersonen mit Inhalten zu versorgen, die mit Werten übereinstimmen, die die kapitalistische Weltanschauung, Politik und Ideologie unterstützen.

Auf den meisten digitalen Plattformen ermutigen beispielsweise Werbung und Werbeinhalte die Nutzer, mehr Produkte zu kaufen, auch wenn sie keinen wirklichen Bedarf daran haben. Kapitalistische Werte wie die ewige Unantastbarkeit des Privateigentums, die Klassenungleichheit, der individuelle Erfolg, Reichtum, der Konsumismus und der luxuriöse Lebensstil werden als Maßstab für ein „erfolgreiches“ Leben propagiert. Ein weiteres Beispiel sind die Suchalgorithmen von Google, die die Ergebnisse auf der Grundlage von Marktlogik und bezahlter Werbung und nicht auf der Grundlage sozialer, intellektueller oder wissenschaftlicher Relevanz einstufen.

Bei der Suche nach Begriffen wie „Erfolg“, „Selbstentwicklung“ oder sogar „Glück“ werden die Top-Ergebnisse mit Selbsthilfeunternehmen, bezahlten Kursen und konsumorientierten Ratschlägen in Verbindung gebracht, die sich auf Individualismus und Profit konzentrieren, während seriöse wissenschaftliche Analysen und progressive linke Ideen durch direkte oder indirekte Zensur in vielen Fällen heruntergespielt oder sogar ganz versteckt werden.

Dies lenkt das kollektive Bewusstsein allmählich und subtil dahingehend, diese Werte als natürlich und unvermeidlich zu akzeptieren. Der Prozess entfaltet sich über einen langen Zeitraum und auf eine so sanfte, unmerkliche Weise, dass die meisten Nutzer, einschließlich linker und progressiver Denker, glauben, dass diese Werkzeuge völlig neutral sind. Diese Politik stellt eine erhebliche Bedrohung für zukünftige Generationen dar, für die künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens geworden ist. Diese verfeinerten Methoden und Politiken tragen dazu bei, die kapitalistische Hegemonie weiter zu festigen und die Loyalität und Unterwerfung der Massen unter das bestehende System zu erhöhen.