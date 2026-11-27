Seit dem 19. Jahrhundert werden in Kassel Lokomotiven gebaut. Bald könnte dort stattdessen für die Rüstungsindustrie produziert werden. Nicht etwa, weil Deutschland plötzlich genügend Züge hätte. Während Alstom seine Lokomotivproduktion aufgeben will, sucht Rheinmetall nach neuen Kapazitäten. Und während die Beschäftigten um ihre Zukunft bangen, bereitet sich Rheinmetall-Chef Armin Papperger auf einen angenehmeren Termin vor: Im März 2027 soll er in der Goslarer Kaiserpfalz als Festredner auftreten.

Anfang Oktober 2026 wurden sich Rheinmetall und der französische Bahnhersteller Alstom grundsätzlich über einen Verkauf des Kasseler Werks einig; auch wenn noch nichts unterschrieben ist. Nach einem Bericht der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) vom 23. Oktober sollen knapp 500 Beschäftigte zu Rheinmetall wechseln und etwa 250 bei Alstom bleiben. Das sind bisherige Planungen, keine garantierten Übernahmen. Die Bedingungen des Wechsels waren weiterhin Gegenstand von Verhandlungen. Viele Beschäftigte hatten überhaupt erst aus der Presse erfahren, dass ihr Werk verkauft werden soll.

Ein Mann für die Zeitenwende

Armin Papperger arbeitet seit 1990 bei Rheinmetall und ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 läuft das Geschäft besonders gut. Insbesondere europäische Regierungen erhöhen ihre Rüstungsausgaben, bestellen Munition, Panzer und militärische Ausrüstung.

Gegenüber Euronews warnte Papperger im September vor zu geringen deutschen Raketenbeständen und forderte eine schnellere Produktion. Bis 2030 strebe der Konzern insgesamt 70.000 Beschäftigte an; derzeit sind es nach Konzernangaben 38.000. „Das ist ein Jobmotor“, erklärte Papperger.

Laut der Rheinmetall-Bilanz für 2025 erzielte der Konzern rund 9,9 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis von 1,84 Milliarden Euro. Nach den aktuellsten Unternehmensprognosen wurde der erwartete Jahresumsatz 2030 von zunächst 50 auf nun 33 bis 37 Milliarden Euro gesenkt. Damit dürfte der Düsseldorfer Kriegsgewinnler im weltweiten Ranking der Rüstungsschmieden „nur“ in die Top 5 und nicht in die Top 2 vorstoßen (aktuell Platz 20 laut SIPRI). Pappergers „Jobmotor“ läuft vor allem mit öffentlichen Geldern. Der Staat sorgt für die Aufträge. Rheinmetall macht das Geschäft.

Bei der Vergabe solcher Milliardenaufträge spielt das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz eine zentrale Rolle. Die Behörde organisiert einen wesentlichen Teil der militärischen Beschaffung und betreut Verträge mit Rüstungsunternehmen. Die politischen Entscheidungen mögen anderswo fallen. Die konkreten Aufträge werden aber hier auf den Weg gebracht.

Im Dezember 2025 bestellte die Bundeswehr bei einem Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS weitere 200 Schützenpanzer Puma. Das Auftragsvolumen beträgt rund 4,2 Milliarden Euro brutto, davon entfallen 2,1 Milliarden Euro auf Rheinmetall Landsysteme. Die ersten Fahrzeuge sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden.

Die Milliarden fallen nicht vom Himmel. Sie stammen aus öffentlichen Haushalten oder werden über staatliche Schulden finanziert. Während Kommunen über fehlende Mittel für Schulen, Krankenhäuser und öffentlichen Nahverkehr klagen, verpflichtet sich der Bund zu milliardenschweren Rüstungsaufträgen. Verteilungsfragen sind immer politische Entscheidungen.

Der Staat sichert den Konzernen mit seinen Bestellungen langfristige Absatzmöglichkeiten. Das erleichtert Investitionen und reduziert Absatzrisiken. Über Fabriken, Investitionen und Gewinne entscheiden weiterhin die Eigentümer*innen. Die Beschäftigten müssen darum kämpfen, wenigstens über ihre Arbeitsbedingungen mitentscheiden zu können.

Je mehr Arbeitsplätze von Rüstungsaufträgen abhängen, desto schwieriger wird es politisch, diese Aufträge zurückzufahren. Erst schafft die Aufrüstung neue Abhängigkeiten. Anschließend dienen diese Abhängigkeiten als Argument für noch mehr Aufrüstung.

Und Papperger? Laut dem Rheinmetall-Vergütungsbericht für 2025 belief sich seine gewährte und geschuldete Vergütung auf rund 8,4 Millionen Euro. Für den Vorstandschef zahlt sich der Aufschwung also durchaus aus.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die europäische Sicherheitslage verändert. Daraus folgt allerdings nicht, dass private Rüstungskonzerne zum Entscheidungsträger über die industrielle Zukunft ganzer Regionen werden dürfen.

Rheinmetall muss seine Waffen nicht einmal im Einsatz sehen, um daran zu verdienen. Schon die Angst vor dem nächsten Krieg kann zusätzliche Bestellungen auslösen. Und wenn tatsächlich geschossen wird, muss verschossene Munition ersetzt und zerstörtes Gerät neu beschafft werden. Die einen bezahlen mit ihrem Leben – Rheinmetall und Co. kassieren die Dividenden.

Unterlüß: „Tomaten gegen Granaten“

In der Neulüßer Straße in Unterlüß, mitten in der Lüneburger Heide, befanden sich jahrzehntelang Gartenlauben, Obstbäume und Gemüsebeete. Seit 1947 bewirtschafteten Menschen dort ihre Parzellen. Es gab Hühner, Schafe, Ziegen und einen Kleingartenverein, dessen Mitglieder noch im Frühjahr 2024 Hütten renovierten und Beete bepflanzten.

Wenig später erfuhren sie, dass sie verschwinden sollen. Rheinmetall wollte das Gelände künftig nutzen. Wie die Celler Presse am 17. August 2025 berichtete, gehörte das Grundstück dem Konzern und war über die Gemeinde Südheide weiterverpachtet worden. Die Kleingärtner*innen wehrten sich gegen die Räumung und suchten nach Ersatzflächen.

Anfang 2025 wurde die verbliebene Anlage eingeebnet. Beim Ostermarsch im April zogen Menschen unter dem Motto „Tomaten statt Granaten“ bis zum Werkstor und protestierten gegen Aufrüstung. Die angebotenen Ausweichflächen erwiesen sich als ungeeignet. Im August löste sich der Kleingartenverein auf. Fast acht Jahrzehnte Vereinsgeschichte waren damit beendet.

Im September nahm Rheinmetall in Unterlüß ein neues Munitionswerk in Betrieb. Nach Unternehmensangaben kostete der Bau fast 500 Millionen Euro. Auch die Räumung der Kleingärten stand im Zusammenhang mit dem Ausbau des Rheinmetall-Standorts. Ob ihre Fläche unmittelbar für das neue Munitionswerk benötigt wurde, lässt sich aus den vorliegenden Quellen allerdings nicht eindeutig feststellen.

Die Geschichte des Standorts reicht weit zurück. Unterlüß ist seit dem Kaiserreich ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Während des Nationalsozialismus setzte Rheinmetall-Borsig dort Zwangsarbeiter*innen ein, darunter Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. An das Außenlager Tannenberg erinnert die Initiative Weg der Erinnerung. Die Verbrechen der NS-Zeit sind nicht mit der heutigen Rüstungsproduktion gleichzusetzen. Zur Geschichte von Rheinmetall in Unterlüß gehören sie trotzdem.

In Unterlüß mussten Kleingärtner*innen weichen. In Kassel entscheiden die Eigentümer*innen über die Zukunft eines ganzen Werks. In beiden Fällen liegt die Entscheidung bei denen, denen das Gelände oder die Fabrik gehört.

Kassel: Wer braucht eigentlich noch Lokomotiven?

Am 30. September demonstrierten nach Angaben der IG Metall Nordhessen rund 400 Beschäftigte gegen die ungewisse Zukunft des Kasseler Alstom-Werks. Sie verlangten Informationen, Mitsprache und eine Perspektive für den Standort.

Dennis Schindehütte, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Nordhessen, kritisierte die Informationspolitik des Unternehmens. Betriebsratsvorsitzender Markus Hohmann forderte, die Tradition des Lokomotivbaus in Kassel fortzusetzen.

Was geschieht mit den bisherigen Entgeltregelungen, mit Altersteilzeit und betrieblichen Vereinbarungen? Welche Perspektiven haben Auszubildende? Und welche Garantien gibt es langfristig?

Betriebsrat und Unternehmen verhandelten über die Bedingungen des Wechsels und darüber, wie mögliche Nachteile für die Beschäftigten ausgeglichen werden können. Zwar sind beide Unternehmen tarifgebunden. Ob die bisherigen Arbeitsbedingungen erhalten bleiben, war damit aber noch lange nicht geklärt. Nach einem Bericht der HNA vom 6. Oktober sorgten sich einige Beschäftigte um mögliche Einkommensverluste. Andere wollten aus politischen Gründen nicht in der Rüstungsindustrie arbeiten. Wieder andere fragten sich, ob sie überhaupt übernommen würden.

Wie sehr die Unsicherheit belastet, zeigt die Aussage eines Mitarbeiters, der seit 35 Jahren im Kasseler Werk arbeitet. Früher sei er gern zur Arbeit gegangen, erzählte er der HNA Anfang September. Inzwischen sei die Situation „nur noch eine Katastrophe“. Einen Wechsel zu Rheinmetall würde er dem Verlust seines Arbeitsplatzes zunächst vorziehen. Ob der Rüstungskonzern ältere Beschäftigte überhaupt übernehmen würde, bezweifelt er allerdings.

Wer die Miete bezahlen muss, kann sich den Arbeitgeber nicht immer nach politischen Überzeugungen aussuchen. Das sollten auch diejenigen bedenken, die von Beschäftigten verlangen, Rüstungsarbeitsplätze abzulehnen. Rheinmetall hat die Probleme von Alstom nicht verursacht. Aber während ein traditionsreicher Lokomotivstandort um seine Zukunft kämpft, kann der Rüstungskonzern dank staatlicher Aufträge expandieren.

Ulrike Eifler von der Initiative „Gewerkschaften gegen Aufrüstung und Krieg“ erinnert daran, dass solche Fragen innerhalb der Gewerkschaften keineswegs neu sind. Bereits beim Arbeitskampf der Vereinigten Flugtechnischen Werke in Speyer von 1975 bis 1977 ging es um Arbeitsplätze und alternative Produktion.

Damals sollten rund 1.600 Arbeitsplätze wegfallen. Die Beschäftigten wehrten sich gemeinsam mit der IG Metall gegen die Schließung, mobilisierten Unterstützung in der Region und verhinderten den Abtransport von Maschinen. Der Arbeitskampf war erfolgreich: Die Arbeitsplätze konnten erhalten werden. Zugleich gelang es, einen Teil der Rüstungsproduktion auf die Herstellung von Flugzeugküchen umzustellen. Eine vollständige Umstellung auf zivile Güter fand allerdings nicht statt.

Heute seien die Voraussetzungen schwieriger, erklärt Eifler im Gespräch. Die zunehmende Militarisierung treffe auf einen erheblichen industriellen Arbeitsplatzabbau. Dadurch könne die Bundesregierung die Umstellung auf Rüstungsproduktion als Ausweg aus der Beschäftigungskrise präsentieren. Für die Gewerkschaften wird es damit ziemlich ungemütlich. Sie sollen Arbeitsplätze verteidigen, deren Zukunft zunehmend davon abhängt, dass der Staat noch mehr Waffen bestellt.

Eifler verweist auf die Friedensbewegung der 1980er Jahre, die bis in die Rüstungsbetriebe hinein gewirkt habe. „Da müssen wir wieder hinkommen“, fordert sie. Sie verlangt mehr Einfluss der Beschäftigten auf Unternehmensentscheidungen und Regierungspolitik. „Aktuell sehen wir, dass die Kriegsvorbereitungen voranschreiten, wenn wir die Entscheidung den Arbeitgebern überlassen.“

Arbeitsplätze zu sichern ist notwendig. Aber daraus folgt nicht, dass jede Produktion gesellschaftlich sinnvoll ist. Wenn der Staat Milliarden für Rüstung bereitstellt, während zivile Industriebetriebe um ihre Existenz kämpfen, ist das keine wirtschaftliche Naturgewalt. Es ist eine politische Entscheidung.

In Kassel müssten zunächst die vorhandenen industriellen Fähigkeiten erhalten bleiben. Öffentliche Aufträge für Schienenfahrzeuge könnten eine Perspektive bieten. Voraussetzung wäre, dass Bund, Länder und Bahn bereit sind, langfristig in diese Produktion zu investieren.

Wer eine zivile Zukunft für solche Werke will, muss auch sagen, wer sie bezahlt. Die Beschäftigten brauchen sichere Einkommen, Qualifizierung und Geld für die technische Umrüstung. Und sie müssen mitentscheiden können, was künftig produziert wird. Sonst bleibt Konversion ein schönes Wort für Sonntagsreden.

Wenn öffentliche Milliarden darüber entscheiden, welche Fabriken eine Zukunft haben, warum sollen dann allein die Eigentümer*innen bestimmen, was dort produziert wird? Die Alternative zur Rüstungsproduktion kann schließlich nicht darin bestehen, Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit zu schicken und ihnen anschließend den Frieden als Trostpreis anzubieten.

Rheinmetall entwaffnen

Vom 1. bis zum 6. September organisierte das Bündnis „Rheinmetall entwaffnen“ in Köln ein mehrtägiges Protestcamp mit Demonstrationen, Kundgebungen und Blockadeaktionen.

Am 5. September demonstrierten Tausende Menschen gegen die Rüstungsindustrie, Waffenlieferungen und die Wehrpflicht. Die Polizei stoppte einen Teil des Demonstrationszugs und setzte eine Gruppe von rund 300 Menschen über Stunden fest. Sie begründete ihr Vorgehen mit Angriffen auf Einsatzkräfte und meldete elf verletzte Polizist*innen.

Der Polizeieinsatz ist umstritten. Nach Angaben der Sanitätsgruppe Süd-West wurden allein am 5. September 227 medizinische Behandlungen dokumentiert, davon 22 mit Übergabe an den Rettungsdienst oder eine andere ärztliche Versorgung. Wie viele unterschiedliche Menschen betroffen waren und welche Ursachen die einzelnen Behandlungen hatten, lässt sich daraus nicht ableiten. Die Bundestagsabgeordnete Lea Reisner (Die Linke) erklärte gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger, sie habe unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstrierende beobachtet.

Während in Köln Demonstrierende stundenlang festgesetzt wurden, durfte Rheinmetall bei Borussia Dortmund für sich werben. Seit 2024 ist der Konzern dort „Champion Partner“. Mitte November wurde bekannt, dass der Vertrag Ende Juni 2027 ausläuft und nicht verlängert wird. Nach einem dpa-Bericht wurde die Entscheidung einvernehmlich getroffen. Der BVB räumte ein, dass die anhaltende Kritik von Mitgliedern und Teilen der Fanszene bei den Gesprächen berücksichtigt wurde.

In Goslar bereitet man sich unterdessen darauf vor, den Rheinmetall-Chef als Ehrengast zu empfangen.

Goslar: Protest auf der Straße, Applaus in der Kaiserpfalz

In der Aula Regis der Goslarer Kaiserpfalz erzählen monumentale Wandgemälde von deutscher Kaiserherrlichkeit. Hier treffen sich beim Goslarschen Pancket Unternehmer*innen, Politiker*innen und andere geladene Gäste. Ein Herold in mittelalterlicher Kleidung führt durch den Abend, die Gäste speisen unter den Bildern deutscher Kaiser.

Am 12. März 2027 soll Armin Papperger als Festredner beim 45. Goslarschen Pancket auftreten. Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien werden erwartet. In der offiziellen Mitteilung der Stadt vom 10. Juli 2026 erklärte Papperger, er wolle eine Brücke zwischen der geschichtsträchtigen Tradition Goslars und den wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart schlagen.

In Goslar ist die Herstellung von Panzern und Munition offenbar kein Hindernis für gesellschaftliches Ansehen. Eher eine Empfehlung. Gewerkschafterin Ulrike Eifler hält die Einladung für ein politisches Signal. „Es ist eine besorgniserregende gesellschaftliche Entwicklung, wenn Rüstungsfabrikanten ein offizielles Podium bekommen“, erklärt sie dem Autor. Wenn Personen wie Papperger als Ehrengäste auftreten, trage das zur gesellschaftlichen Normalisierung der Branche bei.

Auch Mitglieder des Internationalistischen Forums Goslar wollen gegen Pappergers Auftritt protestieren. Katharina Fleur (Die Linke) beschreibt ihre erste Reaktion auf die Einladung gegenüber etos.media mit einem einzigen Wort: „Wut.“ Danach habe sie überlegt, wie sich gegen die Veranstaltung mobilisieren lasse.

Karsten Färber (Die Linke) hat für den 12. März eine Kundgebung unter dem Motto „Rheinmetall entwaffnen“ angemeldet. Als er von Pappergers Einladung erfuhr, sei seine Reaktion eindeutig gewesen: „Mir war sofort klar, dass wir dagegen protestieren müssen“, erklärt er im Gespräch. Färber sieht in der Einladung eine politische Stellungnahme der Stadt: „Wenn die SPD-regierte Stadt Goslar den Chef von Rheinmetall einlädt, dann zeigt sie, dass sie hinter dieser Aufrüstung steht.“ Seine Einschätzung des Festbanketts fällt nicht freundlicher aus: „Mit dem Goslarschen Pancket wird Hof gehalten für die Kapitalinteressen.“

Färber fordert stattdessen sozial- und umweltverträgliches Gewerbe sowie eine sozial-ökologische Transformation der Industrie. Als Beispiele nennt er gegenüber etos.media Busse und Bahnen sowie Solar- und Windkraftanlagen mit Speichersystemen.

Ulrike Eifler bringt den wirtschaftlichen Widerspruch auf den Punkt: „Wenn die Arbeitgeber mit Handgranaten mehr Profite machen können als mit Brotbackautomaten, dann wird ihre Perspektive schnell die des Krieges.“

Für Färber ist deshalb auch die Kundgebung am 12. März mehr als ein Protest gegen einen prominenten Ehrengast. „Wir widersetzen uns aber der Kriegstüchtigkeit. Wir fordern, dass Deutschland und Goslar friedensfähig werden.“ Ob Papperger wegen der Proteste wieder ausgeladen wird, bleibt offen. Die Kundgebung soll jedenfalls zeigen, dass seine Einladung nicht unwidersprochen bleibt.