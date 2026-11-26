Inmitten der kurdischen Kleinstadt Kobani thront seit 2016 ein Denkmal, das symbolisch für den Widerstand gegen den IS und dessen letztendliche Niederlage steht. Eine neun Meter hohe Frauenfigur, ganz in Weiß gekleidet, erhebt sich auf einem kleinen Sockel. Ihr Haar ist zu einem langen Zopf in die Farben der Flagge Rojavars geflochten. Die rechte Hand liegt auf ihrem Herzen, die linke ist weit zum Himmel gestreckt. Zwei Flügel tragen die Figur empor – in einer zugleich stolzen und trotzigen Geste, die von der Widerstandskraft und Hoffnung des kurdischen Volkes erzählt.

Die Statue zeigt Arin Mirkan, eine junge Kämpferin der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), die sich am 5. Oktober 2014 im Kampf gegen den Islamischen Staat in die Luft sprengte, um dessen Vormarsch aufzuhalten. Zu ihren Füßen liegt Kobani – eine vergleichsweise kleine Stadt im Norden Syriens, deren Name einst um die Welt ging, als der IS sie belagerte und kurdische Kämpferinnen und Kämpfer 134 Tage lang Widerstand leisteten. Frauen wie Arin Mirkan standen dabei an vorderster Front und widersetzten sich entschlossen der menschenverachtenden Ideologie des IS. Die Kämpferinnen der YPJ spielten eine maßgebliche Rolle bei der Verteidigung der Stadt und ihrer Rückeroberung im Jänner 2015.

Zwölf Jahre nach der Befreiung hat die Stadt ihren Widerstandsgeist nicht verloren, doch der Krieg hat tiefe Narben hinterlassen und der Kampf um Leben, Würde und Selbstbestimmung dauert bis heute an. In den Jahren des Krieges war die Stadt ein Bollwerk gegen Extremismus und religiösen Fanatismus. Heute ist Kobani ein globales Symbol des Widerstands. Sie erinnert daran, wer im Kampf gegen die menschenverachtende Ideologie des IS für pluralistische Werte, Selbstbestimmung und ein Leben in Würde eingetreten ist.

Bild vergrößern Friedhof von YPG/YPJ Kämpferinnen und Kämpfern, die im Kampf gegen den Islamischen Staat gefallen sind

Anlässlich des 12. Jahrestages des Welt-Kobani-Tages am 1. November 2026 wurde rund um den Globus an die historische Bedeutung des Widerstands in Kobane gedacht und der Widerstand als Symbol für Freiheit, Demokratie, Frauenrechte und Völkerverständigung gewürdigt.

Vermächtnis des Krieges

Trotz der blutigen Vergangenheit sind die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Stadt noch immer spürbar. Im Zentrum herrscht reges Treiben: Familien spazieren durch die zentralen Einkaufsstraßen, Kinder spielen in den staubigen Gassen Fußball. Ältere Männer sitzen auf Stühlen, spielen Backgammon oder trinken Tee. Auch wenn sich das Leben vieler Familien allmählich wieder einem geregelten Alltag zuwendet, tragen viele noch immer den Schmerz des Verlusts in sich. In persönlichen Gesprächen offenbaren sie eine Müdigkeit, die die Jahre des Krieges und der Zerstörung hinterlassen haben. Im Stadtzentrum erinnern heute vor allem Metallüberdachungen an die regelmäßigen Drohnenangriffe der Türkei, bei denen immer wieder Zivilisten ums Leben kamen.

Bewegt man sich vom Zentrum in Richtung türkischer Grenze, bekommt das Ausmaß der Zerstörung jedoch eine ganz andere Dimension. Ganze Straßenzüge liegen in Schutt und Asche. Einschusslöcher in den Wänden und Zerstörung, soweit das Auge reicht. Dazwischen liegt zerstörtes Kriegsgerät und ausgebrannte Panzerfahrzeuge des Islamischen Staates. Die Umgebung wirkt wie ein Mahnmal für die Schrecken vergangener Kriegstage oder die Kulisse eines apokalyptischen Videospiels

Bild vergrößern Ein ausgebranntes Militärfahrzeug des Islamischen Staates in den Straßen Kobanis

Trotz dieser Zustände versuchen einige Familien, in ihre zerstörten Häuser zurückzukehren. Ob aus Perspektivlosigkeit, bitterer Armut oder tiefer Verbundenheit mit ihrer Heimat – sie versuchen, inmitten der Trümmer wieder ein Stück Normalität zu schaffen.

Integration – quo vadis?

Noch weht eine riesige Fahne in den Farben Rojavas am Arin-Mirkan-Platz im Herzen Kobanis. Viele Bewohnerinnen und Bewohner fragen sich jedoch, wie lange noch. Sowohl die syrische Zentralregierung in Damaskus als auch die Türkei sehen in den Symbolen und politischen Errungenschaften der ehemaligen demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens einen Angriff auf den eigenen politischen Machtanspruch.

Mit Integrationsabkommen zwischen der syrischen Regierung und den Syrian Democratic Forces (SDF) und der Ankündigung ihres Kommandeurs Mazloum Abdi vom 25. August 2026, die SDF als unabhängige Militärorganisation aufzulösen, ging die Selbstverwaltung Rojavas nach mehr als einem Jahrzehnt offiziell zu Ende. Während die syrische Übergangsregierung unter Präsident Ahmed al-Scharaa die Integration der SDF in die syrische Armee mit dem Ziel begründet, die territoriale Einheit Syriens wiederherzustellen und das staatliche Gewaltmonopol im gesamten Staatsgebiet durchzusetzen, stellt sich für viele Kurdinnen und Kurden jedoch die Frage, wie viel von der politischen Selbstbestimmung der Rojava-Revolution bleibt.

Das Recht, Kurdisch zu sprechen

Neben der politischen Debatte über Integration sind die Menschen mit Armut, horrenden Treibstoffpreisen sowie Strom- und Wasserengpässen konfrontiert. Für viele Menschen in Kobani ist das Leben kaum noch leistbar. Sie fühlen sich von der Regierung in Damaskus im Stich gelassen. Mangelnde Investitionen und ausbleibende Unterstützung im Wiederaufbau sind nur einige der Vorwürfe, die sich gezielt gegen die Übergangsregierung von al-Scharaa richten. Abgesehen von den schwierigen Lebensbedingungen bleibt jedoch eine Frage besonders dringlich: jene nach kurdischer Identität, Kultur und Sprache.

Mit der Etablierung der Selbstverwaltung in den Anfangsjahren des syrischen Krieges ging für viele Bewohner ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Zum ersten Mal in der Geschichte der syrischen Kurdinnen und Kurden wurde es möglich, ein vollständiges Bildungssystem mit Kurdisch als Unterrichtssprache aufzubauen. Mit dem Integrationsprozess soll dies, nach Jahren sprachlicher Autonomie, nun wieder rückgängig gemacht werden. Der kurdische Sprachunterricht soll auf drei Stunden pro Woche reduziert werden – eine Forderung, die viele als direkten Angriff auf die Identität und Existenz der kurdischen Bevölkerung verstehen und die einen massiven Rückschritt bei den kulturellen Errungenschaften bedeuten würde.

In den vergangenen Wochen protestierten immer wieder Schülerinnen und Schüler gegen die Entscheidung des syrischen Bildungsministeriums und forderten das Recht auf Unterricht in ihrer eigenen Sprache. Auch die Universität in Kobane hat die Entscheidung der Regierung abgelehnt und macht klar, dass ihre akademische Autonomie, kurdische Identität und bestehende Fachbereiche erhalten bleiben müssen.

Noch findet der gesamte akademische Lehrbetrieb in Kurdisch statt. Wie die Regierung künftig mit der kurdischen Sprache und Identität umgeht, wird mitentscheidend dafür sein, wie erfolgreich der Integrationsprozess verlaufen kann.

Jin, Jiyan, Azadî

Die vergangenen Monate haben den Menschen in Rojava vor Augen geführt, dass die Errungenschaften vergangener Jahre nicht selbstverständlich sind und ein positiver politscher Wandel nur durch kontinuierliche gesellschaftliche Beteiligung erreicht werden kann. Zukünftige politische Weichenstellungen müssen von der Zivilgesellschaft mitgetragen und mitgestaltet werden. Im Zentrum der Debatte stehen einmal mehr Frauen, die jahrelang eine tragende Rolle in der kurdischen Selbstverwaltung gespielt haben und nun im Spannungsfeld zwischen Zentralstaat und Selbstbestimmung erneut an den Rand gedrängt werden.

Bild vergrößern „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frau, Leben, Freiheit) in Kobani

Die Revolution in Rojava hat die Frauenbefreiung in den Mittelpunkt ihres politischen Projekts gestellt und herkömmliche patriarchale Strukturen durch Frauenorganisationen, politische Beteiligung und die YPJ herausgefordert. Genau diese Errungenschaften werden mit dem Integrationsprozess wieder in Frage gestellt und viele Frauen befürchten hart erkämpfte Rechte wieder zu verlieren.

So gibt es nach wie vor keinen klaren Fahrplan für die Zukunft der YPJ. Für Damaskus kommt eine Integration von Fraueneinheiten in die Streitkräfte nicht in Frage. Viele Frauen sehen darin eine Bedrohung ihrer Selbstbestimmung und fühlen sich durch das konservative Frauenbild der Zentralregierung unter Druck gesetzt. Dabei ist der Befreiungskampf der Frauen untrennbar mit dem Kampf um Kultur, Autonomie und Sprache verbunden. Frauen waren integraler Bestandteil der kurdischen Selbstverwaltung und mitverantwortlich für einen pluralistischen Ansatz, der dem Gesellschaftsmodell islamischer Kräfte in Damaskus diametral gegenübersteht.

Forderungen nach gesellschaftlicher Teilhabe sind in ganz Kobani sichtbar. Kleine Graffitis mit dem Bild von Jina Mahsa Amini und dem Slogan „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frauen, Leben, Freiheit) prägen vielerorts das Stadtbild von Kobani. Der Ausspruch ist unmittelbar mit der kurdischen Frauenbewegung verbunden und erlangte 2022 durch die iranische Protestbewegung größere internationale Bekanntheit.

Eine nachhaltige Integration wird nur dann gelingen können, wenn sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessern und der kurdischen Identität in Nord- und Ostsyrien genügend Raum zur Entfaltung eingeräumt wird. Dafür braucht es mehr als formale Anerkennung und eine Sprache der Versöhnung: Entscheidend wird sein, ob sich diese Versprechen auch in der politischen Realität widerspiegeln.