Selektiver Humanismus – Wie sogenannte „Islam-Experten“ am Gaza-Krieg scheitern

Einige prominente Akteure der Islamismus-Debatte in Deutschland – darunter Ahmad Mansour, Eren Güvercin und Murat Kayman – haben in der Vergangenheit wichtige Impulse zur Auseinandersetzung mit innerislamischen Herausforderungen gesetzt. Ihre Beiträge zu Themen wie religiösem Fanatismus oder Parallelstrukturen in migrantischen Milieus waren teils aufklärend und notwendig. Doch angesichts des Gaza-Krieges geraten diese Stimmen in eine auffällige moralische und politische Schieflage.

Insbesondere Ahmad Mansour hat sich mit seiner Aussage, er stehe auf der Seite Israels „selbst wenn sich später herausstellen sollte, dass das falsch sei“, faktisch von jeder Vermittlungsrolle verabschiedet. Dass er sich zudem in einem früheren Interview für einen militärischen Angriff auf den Iran aussprach, zeigt seine Nähe zu einer aggressiven sicherheitspolitischen Linie, die der Rhetorik der Netanjahu-Regierung ähnelt. Statt differenziert zu analysieren, übernimmt Mansour zunehmend einseitige Narrative und verliert damit seine einstige Rolle als Brückenbauer.

Ein vergleichbarer Widerspruch zeigt sich bei der Alhambra-Gesellschaft. In ihrem Selbstverständnis betont sie den Anspruch, den Dialog mit allen Teilen der Gesellschaft zu suchen und zur Völkerverständigung beizutragen: „Wir fördern eine offene Gesprächskultur, die auf gegenseitigem Respekt basiert.“ Doch gerade dieser Anspruch kollidiert mit ihrer aktuellen Positionierung. Führende Köpfe wie Murat Kayman und Eren Güvercin treten regelmäßig gemeinsam mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft auf, vertreten eine klar parteiische Linie und vermeiden jede substanzielle Kritik an der israelischen Kriegsführung. Beide haben eine juristische Ausbildung, äußern sich aber auffällig nicht zu völkerrechtlichen Fragen – obwohl internationale Juristen die Lage in Gaza als möglichen Bruch des humanitären Völkerrechts bewerten. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Fehler ehemaliger Weggefährten oder auf den Missbrauch des Konflikts durch Islamisten, während das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung weitgehend ignoriert wird.

Diese Form des selektiven Humanismus entlarvt sich dadurch selbst. Wer sich als Verteidiger von Menschenrechten und Aufklärung positioniert, sollte universelle Maßstäbe anlegen und sich nicht durch politische Nähe oder Karrierenetzwerke wie Parteizugehörigkeit und Stiftungsnähe davon abbringen lassen. Der Verzicht auf eine kritische Bewertung des israelischen Vorgehens – trotz der massiven Zerstörungen, Hungerblockaden und toten Zivilisten – beschädigt nicht nur die Glaubwürdigkeit dieser Stimmen, sondern auch den Anspruch auf moralische Integrität.

Ein Kontrast dazu ist Hamed Abdel-Samad, der trotz seiner klaren Ablehnung des Islamismus offen von einem möglichen Genozid in Gaza spricht und die israelische Regierung für ihr Vorgehen kritisiert. Er beweist, dass man Islamismus verurteilen und gleichzeitig an universellen menschenrechtlichen Grundsätzen festhalten kann – ohne sich einer Seite bedingungslos zu verschreiben.

Dieser Text versteht sich als Einladung zur kritischen Selbstreflexion innerhalb des Diskurses. Wer Verantwortung übernehmen will, darf sich nicht hinter einem politischen Lager verschanzen. Menschenrechte gelten nicht selektiv – sondern für alle.

Ein Beitrag von Nico Grönke