Die deutsche Heuchelei: Shelly Steinberg über Staatsräson und den Missbrauch jüdischer Identität

Anti-Rechts gegen linke Jüdinnen?

Am 27. Oktober wurde die jüdische Aktivistin Shelly Steinberg zusammen mit der jüdischen Künstlerin Suzanna Treumann am Einlass des Fat Cat in München bei einer Anti-Rechts-Veranstaltung von „München ist bunt“ abgewiesen. Sind die zwei linken Jüdinnen in Wahrheit rechtsradikale Antisemitinnen?

Im Gespräch berichtet Shelly Steinberg von der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe über den grotesken Vorfall und schildert die für Palästina-solidarische Jüd*innen zunehmend bedrohliche Lage in München. Wir zoomen raus und schauen uns die düstere Lage in der BRD allgemein an – Stichwort: Staatsräson – und sprechen darüber, was Antisemitismus ist – und was nicht – und warum in Deutschland jüdische Identitäten missbraucht werden, um Krieg, Besatzung, staatliche Gewalt und den Angriff auf grundlegendste Freiheiten zu legitimieren.

PS: Kurz nach Aufzeichnung dieses Interviews ist Shellys Mutter verstorben – die Aktivistin Judith Bernstein, über die wir auch im Video kurz reden. Die etos.media-Redaktion ist in Trauer über den Verlust dieser leidenschaftlichen Kämpferin und spricht Shelly, Sharon und ihren Familien unser Beileid aus.

Rest in Power, Judith!

