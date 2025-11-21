Die deutsche Heuchelei: Shelly Steinberg über Staatsräson und den Missbrauch jüdischer Identität

Anti-Rechts gegen linke Jüdinnen?
Am 27. Oktober wurde die jüdische Aktivistin Shelly Steinberg zusammen mit der jüdischen Künstlerin Suzanna Treumann am Einlass des Fat Cat in München bei einer Anti-Rechts-Veranstaltung von „München ist bunt“ abgewiesen. Sind die zwei linken Jüdinnen in Wahrheit rechtsradikale Antisemitinnen?
Im Gespräch berichtet Shelly Steinberg von der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe über den grotesken Vorfall und schildert die für Palästina-solidarische Jüd*innen zunehmend bedrohliche Lage in München. Wir zoomen raus und schauen uns die düstere Lage in der BRD allgemein an – Stichwort: Staatsräson – und sprechen darüber, was Antisemitismus ist – und was nicht – und warum in Deutschland jüdische Identitäten missbraucht werden, um Krieg, Besatzung, staatliche Gewalt und den Angriff auf grundlegendste Freiheiten zu legitimieren.
PS: Kurz nach Aufzeichnung dieses Interviews ist Shellys Mutter verstorben – die Aktivistin Judith Bernstein, über die wir auch im Video kurz reden. Die etos.media-Redaktion ist in Trauer über den Verlust dieser leidenschaftlichen Kämpferin und spricht Shelly, Sharon und ihren Familien unser Beileid aus.
Rest in Power, Judith!
