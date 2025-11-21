Instagram Facebook Twitter
Die deutsche Heuchelei: Shelly Steinberg über Staatsräson und den Missbrauch jüdischer Identität

Anti-Rechts gegen linke Jüdinnen?

Am 27. Oktober wurde die jüdische Aktivistin Shelly Steinberg zusammen mit der jüdischen Künstlerin Suzanna Treumann am Einlass des Fat Cat in München bei einer Anti-Rechts-Veranstaltung von „München ist bunt“ abgewiesen. Sind die zwei linken Jüdinnen in Wahrheit rechtsradikale Antisemitinnen?

Im Gespräch berichtet Shelly Steinberg von der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe über den grotesken Vorfall und schildert die für Palästina-solidarische Jüd*innen zunehmend bedrohliche Lage in München. Wir zoomen raus und schauen uns die düstere Lage in der BRD allgemein an – Stichwort: Staatsräson – und sprechen darüber, was Antisemitismus ist – und was nicht – und warum in Deutschland jüdische Identitäten missbraucht werden, um Krieg, Besatzung, staatliche Gewalt und den Angriff auf grundlegendste Freiheiten zu legitimieren.

PS: Kurz nach Aufzeichnung dieses Interviews ist Shellys Mutter verstorben – die Aktivistin Judith Bernstein, über die wir auch im Video kurz reden. Die etos.media-Redaktion ist in Trauer über den Verlust dieser leidenschaftlichen Kämpferin und spricht Shelly, Sharon und ihren Familien unser Beileid aus.

Rest in Power, Judith!

Ich bin seit 2015 im Team und beschäftige mich hauptsächlich mit Kriegen und Konflikten in Westasien und Nordafrika (WANA), der Jemen und Palästina/Israel sind hier meine Schwerpunkte. Darüber hinaus schreibe ich über Militarismus, Imperialismus, Terrorismus und Geopolitik sowie über die extreme Rechte und den autoritären Staatsumbau in der BRD. Bei etos.media bin ich Redakteur für Außenpolitik. Hier könnt ihr euch in meinen Newsletter eintragen.

