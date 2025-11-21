50. Todestag des spanischen Diktators Franco – 50 Jahre Straflosigkeit

Franco ist tot, seit 50 Jahren: Ein halbes Jahrhundert nach dem Tod des Diktators ist Spanien noch immer nicht mit den Verbrechen seiner faschistischen Vergangenheit im Reinen. Während Massengräber geöffnet und Opfer identifiziert werden, bleiben Täter unbehelligt und franquistische Strukturen bestehen. Im Gespräch mit Emilio Silva, dem Präsidenten des Verbands zur Wiedergewinnung des historischen Gedächtnisses Spaniens sprechen wir über Erinnerung, Widerstand und die hartnäckige Kontinuität des „Regimes von ’78“.

Der antifaschistische Aktivist Nicolás Sartorius sagte einmal: „Franco starb in seinem Bett, doch die Diktatur starb auf der Straße.“ Monate vor und nach dem Tod des Diktators Franco am 20. November 1975, und nach 36 Jahren faschistischer Militärdiktatur, gingen die Völker Spaniens auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Dort trafen sie auf den hemmungslosen Einsatz staatlicher Gewalt, der für ein faschistisches Regime in seinen letzten Zügen typisch ist.

Die sozialen, nachbarschaftlichen, gewerkschaftlichen, nationalistischen und studentischen Bewegungen, die in den Jahrzehnten der Diktatur für ihre Rechte und Freiheiten gekämpft hatten, gingen in den Jahren der „Transition“ nach dem Tod des Diktators erneut auf die Straße. Dabei sahen sie sich der Brutalität der Polizei und bewaffneter rechtsextremer Banden gegenüber, die für eine Rückkehr zum vorherigen Regime kämpften.

In Spanien haben die vorherrschenden Diskurse der Kräfte des alten Franco-Regimes und eines Teils der demokratischen und linken Kräfte, die die Bedingungen für den Übergang von der Diktatur zu einem System politischer Freiheiten aushandelten, versucht, diese Phase als weitgehend ruhige und friedliche Periode zu idealisieren und reinzuwaschen – lediglich „getrübt“ durch den Terrorismus (insbesondere der ETA). Doch in Wahrheit gab es zwischen 1975 – Francos Todesjahr – und 1982, als die heute sozialdemokratische PSOE die Parlamentswahlen gewann, eine Phase intensiver sozialer Kämpfe: zunächst gegen das Franco-Regime selbst und dann gegen dessen weiterhin geltende Gesetze. Und diese sozialen Kämpfe wurden brutal von einem „entstehenden demokratischen“ Staat unterdrückt, der weder folternde und mordende Polizisten noch faschistische Richter jemals aus seinen Reihen entfernte. In diesen Jahren tötete der alte, als demokratisch recycelte Repressionsapparat Hunderte und verletzte Tausende von Demokrat*innen, die gegen das Gesetz über Freimaurerei und Kommunismus sowie für Gedanken-, Organisations-, Versammlungs- und Pressefreiheit auf den Straßen kämpften.

Die Arbeiter*innenbewegungen in Fabriken und auf dem Land kämpften für gerechte Gesetze, die die Profite einer kleinen Elite von franquistischen Großgrundbesitzern und Kapitalisten umverteilen sollten, die durch ihre Komplizenschaft mit dem Regime reich geworden war. Arbeiterstreiks, Demonstrationen und Besetzungen breiteten sich über das gesamte spanische Staatsgebiet aus.

Frauen kämpften dafür, die Rechte zu erhalten, die ihnen über so viele Jahrzehnte verwehrt worden waren. Zehn Jahre nach dem Tod des Diktators gelang es Frauen, die vom patronato de protección a la mujer (Schutzaufsicht über Frauen) kontrolliert worden waren, erst dieses Repressionsinstrument abzuschaffen, das jede Frau verfolgte, die ein wenig frei und nicht vollkommen unterwürfig war. Die Fortführung dieses feministischen Kampfes im ganzen Land hat die feministische Bewegung in Spanien zu einer der stärksten und gesellschaftlich einflussreichsten in Europa gemacht.

Die LGTBIQ+-Bewegung kämpfte gegen das Gesetz über soziale Gefährlichkeit, das das Gesetz über Landstreicherei und Asozialität ersetzt hatte und Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgte und kriminalisierte. Dieses Gesetz wurde schließlich am 26. Dezember 1978 abgeschafft. Dennoch sieht sich die spanische LGTBIQ+-Bewegung weiterhin einem erheblichen Teil der Gesellschaft gegenüber, der äußerst rückständig und unwissend ist und unter dem Vorwand des Christentums ihre Rechte nur sehr langsam „zugestanden“ hat.

Studierende an Universitäten und Schulen kämpften für Gedankenfreiheit sowie für eine öffentliche, säkulare und allgemeine Bildung. Die öffentliche Bildung, die über Jahrzehnte eine gewisse soziale Mobilität ermöglicht hatte, steht heute unter Beschuss sowohl durch liberale als auch durch faschistische Rechtsparteien in Spanien, die diejenigen repräsentieren, die den Verlust ihrer Privilegien nicht akzeptieren wollen.

Die Jugendbewegung kämpfte dafür, das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre zu senken, was den demokratischen Kräften zwei Millionen zusätzliche Stimmen einbrachte. Nachbarschaftsbewegungen kämpften für das Recht auf würdigen Wohnraum sowie für die Schaffung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zentren in ihren Vierteln. Diese Bewegungen sind bis heute aktiv und stellen sich Heuschreckenfonds und Banken entgegen, die Mieter*innen und Eigentümer*innen mit Hilfe bewaffneter faschistischer Banden und der Polizei – Verzeihung für die Redundanz – aus ihren Wohnungen treiben, um mit einem grundlegenden Gut wie Wohnraum zu spekulieren.

Nationalistische Bewegungen kämpften für das Selbstbestimmungsrecht ihrer Völker und forderten ihre Kultur und den Gebrauch ihrer Sprachen zurück, die unter dem Franco-Regime verboten waren. Heute sind ihre Sprachen im spanischen Staat als ko-offizielle Sprachen anerkannt, und sie fordern weiterhin das Recht auf Selbstbestimmung.

All diese Kämpfe schufen das politische und soziale Gefüge, das in Spanien bis heute Bestand hat und schließlich im 15-M (der „Spanischen Revolution“) kulminierte. Im Gegensatz zu diesen hart erkämpften Fortschritten waren andere politische Reformen und Gesetze lediglich kosmetische Veränderungen, die die schlimmsten Aspekte des Regimes unberührt ließen. Die Fortführung des Tribunal de Orden Público (TOP), des Gerichtshofs zur Verfolgung politischer Gefangener, dessen Name lediglich in Audiencia Nacional geändert wurde, war ein Symbol dessen, was als „Regime von ’78“ bekannt wurde.

Wie Joan Pinyana von Memoria Libertaria – CGT feststellt, tat das Amnestiegesetz von 1977, das teilweise als jenes Gesetz dargestellt wurde, das antifaschistische politische Gefangene aus den Gefängnissen des Regimes befreien und Frieden und Gerechtigkeit bringen sollte, nichts anderes als die Straffreiheit all jener zu zementieren, die das Franco-Regime aufrechterhalten hatten: Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Militärs, Gefängniswärter, Minister und andere Staatsbeamte, die Francos Terrorregime getragen hatten, wurden mit einem Federstrich von all ihren Verbrechen freigesprochen – und die meisten blieben in ihren Ämtern.

Als Folge dessen – und trotz der beiden historischen Erinnerungsgesetze (2007 und 2022) – sehen wir im spanischen Staat weiterhin franquistische Symbolik und auch Straßen, die nach Putschisten benannt sind. Berüchtigte Folterer blieben straflos, Massengräber werden geöffnet und die Überreste der Verschwundenen durch zivilgesellschaftliche Organisationen exhumiert, und wir haben immer noch eine unbekannte Zahl unserer Toten, die in Straßengräben verscharrt liegen.

Es folgt ein Interview mit Emilio Silva, dem Präsidenten des Verbands zur Wiedergewinnung des historischen Gedächtnisses Spaniens. Dieser Verband sucht und identifiziert die Opfer des Franquismus in Massengräbern. Seine Arbeit zielt auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Familien der Verschwundenen.

50 Jahre nach dem Tod des Diktators Francisco Franco gibt es immer noch franquistische Symbole und Straßen, die nach faschistischen Militärs benannt sind. Was sind die Hindernisse, diese Symbole und Namen zu entfernen?

Emilio Silva: Es gibt überhaupt keine Hindernisse, sie zu entfernen. Was es gibt, ist ein großes Fehlen politischen Willens. Das zeigt sich daran, dass nur knapp über einem Kilometer von der offiziellen Residenz aller spanischen Regierungspräsidenten seit 1977 bis heute ein großer Triumphbogen steht, der den Sieg von Franco, Hitler und Mussolini feiert – der drei Armeen, die am 1. Mai 1939 durch Madrid marschierten. Dieser Bogen ist seit Dezember 2007 illegal, und alle Minister und Präsidenten Spaniens, seit das Erinnerungsgesetz von 2007 ihn verboten hat, sind durch ihn durchgelaufen, aber niemand wollte das Gesetz einhalten. Vor 17 Jahren jedoch wurde in derselben Stadt das Gefängnis von Carabanchel abgerissen, eines der großen Zentren der Repression der Diktatur – unendlich viel größer als dieser Bogen –, und nicht etwa, weil es irgendein Problem gegeben hätte, es verschwinden zu lassen. Es muss wohl daran liegen, dass dieser Bogen politisch viel größer ist als die Zellen dieses Gefängnisses.

Ihre Vereinigung hat an zahlreichen Exhumierungen teilgenommen. Wie viele Massengräber werden in Spanien noch vermutet? Und was haben die verschiedenen Regierungen dagegen unternommen?

Emilio Silva: Nun, es ist sehr schwierig zu wissen, wie viele Gräber in Spanien noch existieren, weil wir die Daten nicht haben. Tatsächlich arbeitet die Regierung mit einer Zahl von etwa 10.000 Menschen, die noch exhumiert werden müssten – aber wir kennen die Quelle nicht, und man gibt uns keine technischen Details zu dieser Untersuchung. Spanien ist das einzige Land der Welt, in dem Menschen, die Opfer politischer Gewalt wurden, verschwunden sind, und das dann Organisationen Fördermittel gewährt, um nach ihnen zu suchen (anstatt ein staatlich geführtes Institut dafür zu haben, Anm. d. Red.).

Es ist bedauerlich, dass der Staat den Familien, die dieses Recht haben, nicht beisteht und sich nicht um sie kümmert. Tatsächlich haben wir gerade durch ein Video erfahren, dass die Regierung Sánchez 9.000 Menschen exhumiert hat, aber nur 70 von ihnen über Gentests identifiziert wurden – und das hängt mit der mangelnden Betreuung der Familien zusammen. Unsere Vereinigung begann die Suche nach den Verschwundenen, weil uns eine Familie darum bat – und es sollte für die Regierung mehr als peinlich sein, dass eine Vereinigung wie unsere – die keinen einzigen Cent öffentlicher Gelder erhält, weil sie das nicht will – in den letzten sechs Jahren mehr Verschwundene identifiziert hat als die spanische Regierung.

etos.media: Jahrzehntelang haben spanische Schulen gelehrt, dass Francos Diktatur angeblich keine Diktatur gewesen sei – dieses Wort wurde immer vermieden. Welche Probleme bleiben in der spanischen Bildung ungelöst?

Emilio Silva: Nun, in vielen Abschnitten von Schulbüchern und Lehrplänen wurde Francos Diktatur einfach als „die Franco-Zeit“ bezeichnet – mit dieser sterilen Sprachregelung. Aber es geht nicht nur um Sprache, nicht nur darum, es nicht als Diktatur zu bezeichnen. Bis vor sechs Jahren mussten Schulbücher nicht einmal erwähnen, dass der Staatsstreich von 1936 ein Staatsstreich war. Es gab den politischen Willen, unter jungen Menschen Unwissenheit zu erzeugen, die Verbrechen der Diktatur zu verbergen, um keine neuen Zeug*innen und keine neuen Bürger*innen hervorzubringen, die über diese Vergangenheit Bescheid wussten. Im Grunde lag das daran, dass die spanischen Eliten, deren Ursprung in der politischen und wirtschaftlichen Korruption der Franco-Diktatur liegt, ein massives Whitewashing ihrer Beteiligung am Franquismus betrieben und das Whitewashing dann nutzen wollten, um auf die Konsolidierung der Demokratie hinzuarbeiten. Dafür brauchten sie viel Unterstützung durch die Medien, die Bildungspolitik – und das parlamentarische Schweigen.

etos.media: Spanische Unternehmen profitierten maßgeblich von der Diktatur. Welche waren das und welche sind heute noch aktiv?

Emilio Silva: Es gibt in Spanien einige große Bauunternehmen wie Fomento de Construcciones y Contratas und Ferrovial, die unter dem Schutz des Franquismus stark gewachsen sind. Aber für mich gibt es einen exemplarischen Fall, nämlich Naturgy. Das ist eines der größten Energieunternehmen Spaniens und entstand aus der Ermordung eines galicischen republikanischen Abgeordneten namens José Miñones. Der war ein progressiver Mann und Eigentümer des wichtigsten Elektrizitätsunternehmens in Galicien (eine der 17 autonomen Regionen Spaniens, grob vergleichbar mit den 16 Bundesländern der BRD, Anm. d. Red.). Nachdem er im Dezember 1936 von den Faschisten ermordet wurde, übernahm ein Freund Francos, Barrié de la Maza, das Unternehmen mit vorgehaltener Waffe, änderte den Namen in Unión Fenosa, und heute heißt das Unternehmen Naturgy.

In einem anderen Land müsste Naturgy vielleicht Entschädigungen an die Familie der ursprünglichen Eigentümer zahlen und eine Art öffentliche Anerkennung darüber abgeben, dass das Unternehmen unter Waffengewalt entstanden ist. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie die spanische Wirtschaftsstruktur auch weiterhin mit der Franco-Diktatur verknüpft ist. Vor etwa vier Wochen wurde ein Bericht veröffentlicht, dem zufolge nur 26 Prozent der spanischen Millionäre ihr Vermögen ihrer eigenen Initiative verdanken – was bedeutet, dass 74 Prozent es geerbt haben. Und unter diesen gibt es einen sehr hohen Anteil von Leuten, die Unternehmen geerbt haben, die durch die Korruption des Franco-Regimes entstanden oder gestärkt wurden.

etos.media: Über die Konzentrationslager der Nazis ist viel bekannt. Viel weniger wissen wir über die Konzentrationslager anderer faschistischer Regime, wie die der Franco-Faschisten. Man schätzt, dass es zwischen 1936 und 1947 rund 300 Lager gab. Was war ihre Hauptfunktion, und gab es irgendwelche Entschädigungen für die Opfer?

Emilio Silva: Heute wissen wir, dass es sogar mehr als 300 Konzentrationslager gab – hauptsächlich dank der Recherchen des Journalisten Carlos Hernández. Vor Jahren besuchte ich einige von ihnen zusammen mit ehemaligen Gefangenen, die dort interniert waren, wie Félix Padín, einem Anarchisten, der im Konzentrationslager Miranda einsaß. Wir können sagen, dass es keine „biologischen“ Vernichtungslager waren, sondern zivile und politische Vernichtungslager. Das Ziel war, diejenigen „umzuerziehen“, die sich dem Staatsstreich widersetzt und vor allen anderen in Europa zu den Waffen gegen den Faschismus gegriffen hatten. Das Ziel war, ihnen genügend Angst einzuflößen, so dass sie das Land wieder aufbauten und so zu den Arbeitskräften der Sieger wurden. In einigen Lagern, wie Miranda, Castuera oder Puerto de Santa María in Cádiz, wurden Gräueltaten begangen, Menschen wurden zu Hauf ermordet. In Castuera insbesondere wandte man die „indische Strickmethode“ an: Dabei wurden zwei Gruppen von Gefangenen mit einem Seil aneinandergebunden – die größere Gruppe vorne, die kleinere hinten –, dann wurde die vordere in einen Minenschacht gestoßen, wodurch die hinten angebundenen mit in die Tiefe gerissen wurden. Ziel war es, jenen Teil der Bevölkerung zu terrorisieren, der politisches Bewusstsein und politischen Aktivismus besaß, um eine Gesellschaft zu formen, in der bestimmte Verhaltensweisen ausgerottet waren und Gehorsam durch Angst die Norm war.

etos.media: Vielen Dank für das Gespräch.