Von der Gaza-Flottille: „Ich bin hier, weil mein jüdisches Erbe es von mir verlangt“

Die Global Sumud Flotte ist nur noch etwa 120 Seemeilen von Gaza entfernt und mit jeder zurückgelegten Meile nimmt die Bedrohung durch Israels Militär zu. Doch die mehr als 500 Menschen auf 40 Schiffen trotzen dieser Bedrohung und setzen mutig die Segel um gegen den Genozid in Gaza einzustehen und Lebnesmittel zu liefern um das Leid zu lindern. Einer der Mitfahrenden ist David Adler, Koordinator der Progressiven Internationale, erklärt in einem persönlichen Brief, warum er es aufgrund seines jüdischen Erbes für eine Pflicht hält, auf der Flotte zu sein. (Wir haben den Brief, der zuerst in Englisch auf The Nation erschien ins Deutsche übersetzt).

Heute schreibe ich euch allen einen sehr persönlichen Brief – einen Brief darüber, was es für mich bedeutet, Jude zu sein, während ich auf einer Mission bin, die an Jom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, in der „Roten Zone“ ankommt.

Ich schreibe fast nie als Jude. Ich teile die Erschöpfung, ständig gezwungen zu werden, jüdische Gefühle an erste Stelle zu setzen – während ein Genozid im Namen des zionistischen „nationalen Interesses“ begangen wird und Aktivisten im Namen unserer „Sicherheit“ festgenommen, gefoltert und deportiert wurden.

Doch heute fühlte ich mich gedrängt, in diesem Register zu schreiben – als einer der wenigen Juden auf dieser Mission, die über 500 Menschen aus mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt zusammenbringt.

Ich glaube nicht, dass das Timing unserer Flottille zufällig ist. Im Gegenteil: Ich halte es für einen Segen, dass wir kurz vor unserer Abfangung an Jom Kippur stehen – unserem jährlichen Versöhnungstag, der uns aufruft, über unsere Sünden nachzudenken und darüber, wie wir sie im Sinne von Tikkun Olam (Heilung/Reparatur der Welt) wiedergutmachen können. Wie können wir für das sühnen, was in unserem Namen begangen wurde? Wie können wir um Vergebung für Sünden bitten, die sich mit jeder Stunde vervielfachen, während Bomben und Kugeln auf Gaza niedergehen? Wie könnten wir unser Mandat, die „Welt zu heilen“, ernst nehmen, wenn der Staat Israel so entschlossen ist, sie zu zerstören?

Wenn es einen Teil der Tora gibt, an den ich mich noch erinnere, dann ist es diese Verpflichtung: „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit sollst du verfolgen.“ Wie könnten wir tatenlos zusehen, während der Staat Israel diese heilige Verpflichtung pervertiert und einen Genozid am palästinensischen Volk beaufsichtigt?

Ich habe mich dieser Flottille wie jeder andere Delegierte angeschlossen – um die Menschlichkeit zu verteidigen, bevor es zu spät ist. Doch an Jom Kippur werde ich daran erinnert, dass ich auch hier bin, weil mein jüdisches Erbe es von mir verlangt.

Schon als Jugendlicher schloss sich mein Großvater Jacques Adler der Pariser Résistance gegen die Nazis an und riskierte sein Leben, um ihre Operationen zu sabotieren, während seine Freunde und Familienmitglieder in Konzentrationslager deportiert und dort ermordet wurden.

Das ist die Tradition, zu der ich mich berufen fühle, und das ist die Definition von „Gerechtigkeit“, die sich für meine jüdische Identität wahr anfühlt – da dieselbe genozidale Wut, die meine Vorfahren ins Visier nahm, nun von deren Hauptopfern übernommen wird.

Jom Kippur ist ein Tag des Fastens, eine Möglichkeit, unsere Sühne in körperlicher Form sichtbar zu machen. Doch für die Menschen in Gaza, die seit zwei Jahren hungern, gibt es keine Wahl: sie müssen ihr tägliches Brot entbehren.

Wenn israelische Kräfte uns an Jom Kippur abfangen, dann sollen sie sehen, wie wahre Sühne aussieht. Nicht Fasten im Komfort, während die Nachbarn verhungern. Nicht Beten in Sicherheit, während über ihren Köpfen Bomben niedergehen. Sühne bedeutet Handeln.

So wie heute Abend die Sonne untergeht und das Fasten beginnt, hoffe ich, dass meine jüdischen Mitmenschen sich mir anschließen – indem sie ihre Vorstellung von Sühne neu definieren: im stillen Gebet, aber auch im mutigen Handeln, um diesem furchtbaren Genozid ein Ende zu setzen.

G’mar chatima tova.