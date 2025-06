Mutter in Deutschland wegen Palästina-Aktivismus von ihrem einjährigen Sohn getrennt

Eine palästinensisch-jordanische Frau mit deutschem Aufenthaltstitel wurde von ihrem einjährigen Kind getrennt, nachdem die deutschen Behörden das Kind als Sicherheitsrisiko eingestuft hatten, wie sie und ihre Anwälte berichten. Der Fall stellt eines der krasseste Beispiele für das Vorgehen gegen palästinasolidarische Menschen in Deutschland dar.

Das European Legal Support Centre, das sie in ihrem Fall unterstützt, sagt, die Frau sei das jüngste Opfer des deutschen Staates, der aufenthaltsrechtliche Fragen als Waffe einsetzt, um palästinensische Solidarität zu unterdrücken.

Seit 2019 hat die in Amsterdam ansässige Rechtsberatungsgruppe mindestens 22 Vorfälle in Deutschland dokumentiert, bei denen der Aufenthaltsstatus oder Einschränkungen der Bewegungsfreiheit genutzt wurden, um diese Solidarität zu unterdrücken. „Der deutsche Staat nutzt das Aufenthalts-, Asyl- und Staatsbürgerschaftsrecht systematisch aus, um bereits marginalisierte Gemeinschaften zu bestrafen“, sagte ein ELSC-Sprecher.

„Es gibt keine Rechtfertigung dafür, ein Neugeborenes von seinen Eltern zu trennen, aber das Kind als ‚Sicherheitsrisiko‘ zu bezeichnen, stellt einen grotesken neuen Tiefpunkt dar, selbst nach ihren eigenen repressiven Maßstäben.“ Die gelernte Krankenschwester Dima* zog 2017 von Jordanien nach Deutschland, um zu arbeiten, und vier Jahre später folgte ihr Mann. Im Jahr 2023 bekamen sie ihr erstes Kind.

Im August 2024, als ihr Kind ein Jahr alt wurde, reiste die Familie nach Jordanien, damit die Eltern von Dima und ihrem Mann ihr Enkelkind zum ersten Mal sehen konnten.

Als sie zwei Wochen später einen Rückflug antreten wollten, wurde Dima mitgeteilt, dass ihr Sohn nicht über die erforderliche Genehmigung zur Wiedereinreise nach Deutschland verfüge.

Ihren Anwälten zufolge meinte die deutsche Botschaft in Jordanien damals, es handele sich um eine unbedeutende bürokratische Angelegenheit, die in ein paar Wochen erledigt werden könne.

Als Dima im Oktober 2023 einen Antrag auf Daueraufenthalt gestellt hatte, hatten sie und ihr Mann eine grüne Bescheinigung erhalten, die es ihnen erlaubt, aus Deutschland aus- und wieder einzureisen, während sie auf eine Daueraufenthaltskarte warten. Ihr Sohn erhielt ebenfalls eine grüne Aufenthaltsbescheinigung, die genauso aussah wie die seiner Eltern, aber weder die Ein- noch die Ausreise erlaubte.

Einjähriger als Sicherheitsrisiko

Doch so einfach war die Sache nicht: Vier Monate später teilte die Botschaft in einem Brief mit, dass Dimas Sohn nicht nach Deutschland zurückkehren dürfe, weil er als Sicherheitsrisiko eingestuft worden sei.

Ebru Akcan Asilturk, Dimas Frankfurter Anwältin für Einwanderungsrecht, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Fall befasst wurde, sagte, dass sie, als sie den Brief las, davon ausging, dass es sich um einen Fehler handelte.

„Ich dachte: ‚OK, das ist offensichtlich ein Missverständnis, das wir direkt lösen können‘“, sagte sie. Doch im Dezember 2024 schickte das deutsche Migrationsamt einen weiteren Brief, in dem es klarstellte, dass es tatsächlich ein Problem mit Dima und nicht mit ihrem Sohn gab. Durch das Schreiben erfuhr Dima auch zum ersten Mal, dass der Verfassungsschutz gegen sie ermittelte.

Die Ermittlungen sind noch im Gange und wären durch ihren Antrag auf Daueraufenthalt vor fast zwei Jahren ausgelöst worden, so ihre Anwälte.

Dima wurde von den Behörden mitgeteilt, dass gegen sie wegen ihrer angeblichen Beteiligung an palästinensischen Solidaritätsgruppen ermittelt wird, darunter Samidoun Deutschland, eine Organisation, die Deutschland im November 2023 verboten hat. Sie sagte, dass ihr gesamtes palästinensisches Engagement in Deutschland legal gewesen sei.

„Ich habe nichts gesagt, was als rote Linie angesehen wird. Ich habe immer an Demonstrationen teilgenommen, die von den Behörden in Deutschland akzeptiert wurden. Ich habe immer alle Aktionen angemeldet, die ich machen wollte“, sagte sie. Stattdessen glaubt sie, dass der Fall ein Versuch ist, ihren Standpunkt zu unterdrücken, und dass er ein Zeichen für ein breiteres Vorgehen gegen Aktivisten wie sie in Deutschland ist. „Sie haben keine Redefreiheit. Die gibt es nur, wenn man dem zustimmt, was sie sagen“, sagte sie.

Sowohl Dima als auch Asilturk sagen, dass sie glauben, dass die Behörden das Problem mit der Bescheinigung von Dimas Sohn, die seine Ausreise und Wiedereinreise nach Deutschland nicht zulässt, als Vorwand genutzt haben, um die Familie in eine unmögliche Lage zu bringen, die sie zwingen würde, ihren Wohnsitz aufzugeben. Eine Anfrage des deutschen Außenministeriums wurde nicht beantwortet. Ein Sprecher des Inlandsgeheimdienstes sagte, dass man sich grundsätzlich nicht öffentlich zu Personen äußere.

Schwierige Situation

Die Familie befindet sich nun in einer schwierigen Situation. Im Februar dieses Jahres entschied das Verwaltungsgericht Berlin auf einen Eilantrag, den Asilturk im November 2024 gestellt hatte, dass die Wiedereinreise von Dimas Sohn nach Deutschland nicht dringlich sei.

„Sie haben gesagt, der Sohn ist in Jordanien. Er kann nicht nach Deutschland zurückkommen, aber die Eltern können nach Deutschland zurückkehren und sie ihn in Jordanien besuchen könnten“, sagte Asilturk. „Oder sie können mit ihm in Jordanien bleiben und bis zur Hauptverhandlung warten.“

Aber wenn Dima in Jordanien bliebe, würde sie ihre Aufenthaltskarte verlieren, sagte Asilturk, die gegen die Entscheidung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg geklagt hat.

In der Zwischenzeit war die Familie insgesamt neun Monate lang getrennt, da Dima und ihr Mann ihren Sohn abwechselnd bei der Familie ließen, um zu versuchen, ihr Leben in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Diese neun Monate seien besonders wichtig gewesen, sagte Dima. Ihr Sohn wurde immer noch gestillt, während er im Alter von einem Jahr begann, sich emotional weniger an sie zu binden und eine engere Beziehung zu seinem Vater zu haben.

„Mein Kind fing an, jeden auf der Straße Papa zu nennen. Leider nennt er auch jeden Mama. Er kann es nicht fassen. Er hat es verloren“, sagte Dima. Eine Entscheidung über Asilturks Berufung beim Obergericht wird in Kürze erwartet.

In der Zwischenzeit hat die ELSC beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Behandlung von Dimas Fall durch das Verwaltungsgericht eingelegt.

Das Ergebnis könnte dazu beitragen, andere Familien davor zu bewahren, dass ihnen dies in Zukunft widerfährt, und Dima sagte, sie sei fest entschlossen, dies durchzusetzen. „Ich bin mir sicher, dass das, was mir passiert ist, schon vielen Familien widerfahren ist. Es spielt keine Rolle, ob sie Palästinenser sind oder etwas anderes. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage waren, vor Gericht dagegen anzukämpfen, weil sie nicht die nötige Unterstützung hatten“, sagte sie.

„Aber ich glaube nicht, dass so etwas noch nie passiert ist. In der jetzigen Situation glaube ich nicht, dass es eine Premiere war. Ich glaube nur, dass ich die erste war, die diese Unterstützung hatte, um dagegen zu kämpfen.

Dima ist die erste Generation ihrer Familie, die nicht in Palästina geboren wurde, wo die Familie ihrer Mutter 1948 und die ihres Vaters 1967 vertrieben wurde.

Sie hofft, irgendwann nach Palästina ziehen zu können, aber da sie nur einen jordanischen Pass hat, wird ihr das wohl nicht möglich sein.

Dennoch habe sie das Gefühl, dass der Aktivismus, den sie in Deutschland betrieben habe, viel mehr gewesen sei, als es ihr in Jordanien erlaubt gewesen wäre, und dass sie es irgendwie schon nach Palästina geschafft habe.

„Ich fühlte mich manchmal in Palästina, durch die Atmosphäre um mich herum, durch die Gesänge, die wir sangen. Ich hatte das Gefühl, Palästina in gewisser Weise sehr nahe zu sein. In Jordanien war es nie so“, sagte sie. „Das ist der schwierigste Teil, um ehrlich zu sein.“

Dima ist ein Deckname um die betroffene Person zu schützen. Der Beitrag erschien auf Englisch bei Middle East Eye.