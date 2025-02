Israelische Soldaten benutzten einen 80-jährigen Mann aus Gaza als menschlichen Schutzschild. Dann töteten sie ihn

Die Soldaten legten dem Mann eine Sprengstoffschnur um den Hals und zwangen ihn, acht Stunden lang Gebäude auszukundschaften. Nach seiner Freilassung wurde er von einer anderen Division erschossen.

Ein ranghoher Offizier der Nahal-Brigade der israelischen Armee legte einem 80-jährigen Palästinenser eine Sprengstoffschnur um den Hals und zwang ihn, als menschliches Schutzschild zu dienen, indem er ihm befahl, verlassene Häuser auszukundschaften, und ihm drohte, ihm den Kopf wegzusprengen. Nachdem er diese Aufgabe erfüllt hatte, befahlen die Soldaten dem Mann, mit seiner Frau zu fliehen, doch als sie von einem anderen Bataillon entdeckt wurden, wurden beide auf der Stelle erschossen.

Soldaten, die am Tatort anwesend waren, berichteten dem israelischen Nachrichtendienst The Hottest Place in Hell, dass sich der Vorfall im Mai im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt ereignete. Bei einer Hausdurchsuchung in der Gegend stießen die Soldaten auf das ältere Ehepaar, das den arabisch sprechenden Soldaten mitteilte, dass es aufgrund seiner eingeschränkten Mobilität nicht in der Lage sei, in den südlichen Gazastreifen zu fliehen; die Kinder seien bereits weg, und der Mann brauche einen Stock, um zu gehen.

„Daraufhin beschloss der Kommandeur sie als ‚Moskitos‘ einzusetzen“, erklärte ein Soldat und bezog sich damit auf eine kürzlich bekannt gewordene Praxis, bei der die Armee palästinensische Zivilisten in Kampfgebieten zwingt, als menschliche Schutzschilde zu dienen, um Soldaten vor Beschuss oder Sprengfallen zu schützen.

Mehrere Soldaten hielten die Frau in ihrem Haus fest, während der Mann mit seinem Gehstock vor den Soldaten der Brigade herlaufen musste. „Er betrat jedes Haus vor uns, damit er, falls sich dort [Sprengstoff] oder ein Kämpfer befand, anstelle von uns [getroffen] würde“, erklärte ein Soldat.

Einem der Soldaten zufolge nahm ein Offizier vor Beginn der Durchsuchung eine Sprengschnur – einen Sprengstoffzünder, der zur Verbindung von Sprengladungen und Sprengstoff verwendet wird – befestigte sie an einer Zündladung und legte sie dem alten Mann um den Hals, „damit er nicht weglaufen würde, obwohl er mit einem Stock ging. Ihm wurde gesagt, wenn er etwas Falsches tue oder Befehle nicht befolge, würde der Soldat hinter ihm an der Schnur ziehen und sein Kopf würde ihm vom Körper gerissen.“

Nach acht Stunden brachten die Soldaten den alten Mann zurück in sein Haus und befahlen ihm und seiner Frau, zu Fuß in die „humanitäre Zone“ im südlichen Gazastreifen zu fliehen. Den Zeugenaussagen zufolge informierten die Soldaten die in der Nähe befindlichen Truppen verschiedener Divisionen nicht darüber, dass ein älteres Ehepaar dabei war, das Gebiet zu durchqueren. „Nach 100 Metern sah das andere Bataillon die beiden und schoss sofort auf sie“, sagte ein Soldat. „Sie starben einfach so, auf der Straße.“

Wie aus weiteren Zeugenaussagen hervorgeht, die The Hottest Place in Hell erhalten hat, besagen die Vorschriften der Armee für offenes Feuer im Gazastreifen ausdrücklich, dass jede Person, die sich nach Ablauf der vorgesehenen „Evakuierungszeit“ in einem Kampfgebiet bewegt, als feindlicher Kämpfer gilt – selbst wenn es sich um ein älteres Ehepaar in den 80ern handelt. Die IDF leugnet dies, aber das Protokoll existiert.

Letzten Monat deckte The Hottest Place in Hell einen weiteren Fall der Mosquito-Methode auf, der ebenfalls von der Nahal-Brigade durchgeführt wurde. Dem Bericht zufolge wurde ein Palästinenser, der die Erlaubnis erhalten hatte, mit den Soldaten in einem Gebäude zu bleiben, von einem Kommandanten erschossen, der nicht über seine Anwesenheit informiert worden war. In ihrer Antwort auf den Artikel erklärte die Armee, dass der Vorfall untersucht worden sei und dass „Lehren daraus gezogen wurden“.

Als Reaktion auf eine Haaretz-Recherche im vergangenen August, welche die Mosquito-Methode aufdeckte, erklärte der IDF-Sprecher: „Die Richtlinien und Befehle der IDF verbieten den Einsatz von Zivilisten aus dem Gazastreifen, die sich in diesem Gebiet aufhalten, für militärische Aufgaben, die ihr Leben absichtlich gefährden. Die Befehle und Anweisungen der IDF in dieser Angelegenheit wurden den Streitkräften klar gemacht.“ Der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde wurde auch vom Obersten Gerichtshof Israels während der Zweiten Intifada verboten, nachdem die Armee diese Strategie im so genannten „Nachbarschaftsverfahren“ angewandt hatte. Soldaten sagten jedoch gegenüber The Hottest Place in Hell, dass insbesondere seit dem 7. Oktober „dieses Verfahren zur Routine im Militär geworden ist“.

„Die Mosquito-Methode ist vollständig institutionalisiert, und es ist eine sehr graue Zone innerhalb der Armee“, sagte ein Soldat der Nahal-Brigade und erklärte, dass die Armee versucht dies zu vertuschen, indem sie die Schuld auf jüngere Soldaten schiebt. „Es ist etwas, das als ausdrücklicher Befehl von der Ebene der Bataillonskommandeure und darunter kommt. Aber irgendwo auf der Ebene der Brigadekommandeure wird dies komplett geleugnet. Wenn Probleme auftauchen, schieben sie die Verantwortung nach unten und sagen, wir sollen es nicht tun.

„Selbst wenn [die Ergebnisse der] Untersuchungen veröffentlicht werden, besteht keine Chance, dass die IDF zugeben wird, dass dies ein offizieller Befehl ist“, erklärte ein Soldat. „Aber wenn Sie irgendeinen Soldaten fragen, der in Gaza gekämpft hat, wird Ihnen niemand sagen, dass so etwas nicht passiert. Es gibt kein Bataillon, zumindest in der regulären Armee, das ehrlich sagen kann, dass es diese Praxis nicht angewandt hat.“

Die Verwendung einer Sprengschnur als Teil der Mosquito-Methode wurde bisher nicht gemeldet. „Es ist möglich, dass es auch anderswo passiert ist, aber dies war ein extremer Vorfall“, sagte ein Soldat.

Der IDF-Sprecher antwortete: „Nach einer Untersuchung auf der Grundlage der in dieser Anfrage enthaltenen Informationen scheint der Fall nicht bekannt zu sein. Sollten weitere Informationen eingehen, werden weitere Untersuchungen vorgenommen.“

Eine Version dieses Artikels von Illy Pe’ery wurde zuerst auf Hebräisch in The Hottest Place in Hell und auf Englisch im +972 Magazine veröffentlicht.