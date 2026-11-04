Für das Recht auf Protest, gegen Vorverurteilung und Polizeigewalt

Die „GenZ“-Proteste am 31. Oktober wurden von überzogenen Vorverurteilungen seitens Medien und Politik begleitet und vielerorts mit unverhältnismäßiger Polizeigewalt beantwortet. Mehrere palästinasolidarische Gruppen aus dem universitären Bereich veröffentlichten am 3. November 2026 eine Erklärung zu den Protesten.

Über 100.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und viele andere Menschen haben am 31. Oktober bundesweit gegen steigende Lebenshaltungskosten, einschneidende Sozialkürzungen, Militarisierung, Wehrpflicht, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und völkerrechtswidrige Kriege demonstriert. Sie sind für die Einhaltung des Völkerrechts, für Klimagerechtigkeit und für Investitionen in Bildung und Soziales auf die Straße gegangen. Statt ihnen zuzuhören, begegnete der Staat ihnen mit unverhältnismäßiger Härte: mit Polizeiketten, Wasserwerfern und Gewalt gegen junge Menschen, darunter Minderjährige.

Noch bevor die Jugendlichen demonstriert hatten, wurden sie öffentlich durch Politik und Medien gezielt in die Nähe von Extremismus und Terror gerückt. Der von Politiker:innen und Medien mehrfach bemühte Verweis auf „gewaltbereite Teile des migrantischen Milieus“ bedient rassistische Ressentiments und stellt junge Menschen pauschal unter Verdacht. Dass sogenannte Extremismusexpert:innen dafür im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sendezeit für unqualifizierte und hetzerische Aussagen erhalten, die andere Jugendliche von einer Solidarisierung abhalten und ihre Familien verunsichern sollen, verurteilen wir aufs Schärfste. Wer eine Protestbewegung pauschal mit Extremismus und Terror assoziiert, bevor sie gehandelt hat, betreibt keine sachbezogene und empirisch fundierte Gefahrenanalyse, sondern bedient imaginierte Feindbilder, fördert Ausgrenzung, und verengt den Raum für friedliche kontroverse Debatten. Solche Zuschreibungen dienen als Vorwand, Grundrechte einzuschränken.

Was wir jetzt erleben, kommt nicht aus dem Nichts. In den vergangenen drei Jahren wurden Palästina-solidarische Versammlungen immer wieder verboten, aufgelöst und gewaltsam beendet. Studentische Proteste an Hochschulen wurden geräumt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich dazu äußerten, unter Druck gesetzt. Protesten, die sich aktiv gegen die Aufrüstung und den Umbau von ziviler in militärbezogene Produktion wenden, wird mit aller Härte begegnet. Auch bei Demonstrationen gegen AfD-Veranstaltungen kam es in der Vergangenheit zu massiver Polizeigewalt. Diese Praxis hat ein Klima geschaffen, in dem die gewaltsame Unterbindung legitimer Proteste und ihre Gleichsetzung mit Terror als normal erscheinen. Diese Entwicklung treibt Deutschland weiter auf dem Weg des autoritären Umbaus. Internationale Menschenrechtsexpert:innen und Wissenschaftler:innen weisen seit Jahren auf das strukturelle Problem der unverhältnismäßigen Polizeigewalt in Deutschland hin, doch die Verantwortlichen ignorieren diese Warnungen.

Als Netzwerke, die sich unter anderem gegen die Militarisierung von Bildung, Forschung und Lehre und für die Einhaltung der Menschenrechte und des Völkerrechts einsetzen, fordern wir mit Nachdruck eine unabhängige und lückenlose Aufarbeitung der Polizeigewalt vom 31. Oktober sowie der Polizeigewalt gegen Proteste der letzten Jahre. Unverzichtbar sind dafür unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen für Polizeigewalt in allen Bundesländern. Wir fordern ein sofortiges Ende der Kriminalisierung der Proteste sowie den uneingeschränkten Schutz der Versammlungs- und Meinungsfreiheit.

Junge Menschen, die für ihre Zukunft auf die Straße gehen, sind kein Sicherheitsrisiko. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Wir stehen an ihrer Seite.

Kollektiv Uppsala Erklärung

KRISOL – Allianz für Kritische und Solidarische Wissenschaft

SDS Bochum

Students for Palestine Saar

Students for Palestine Würzburg

Academics for Justice München

PJA – Association of Palestinian and Jewish Academics

Uni(te) for Pali Uni Bremen

3. November 2026