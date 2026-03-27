Iran zwischen Krone und Turban: Die politische Polarisierung zwischen zwei Übeln

Jenseits der falschen Wahl zwischen der Islamischen Republik und einer Rückkehr zur Monarchie lehnt eine weitgehend ignorierte politische Strömung im Iran sowohl „Krone“ als auch „Turban“ ab. Diese Perspektive, die ihre Wurzeln in Basisbewegungen, marginalisierten Gemeinschaften sowie queeren, feministischen und antifaschistischen Kämpfen hat, stellt sowohl die Unterdrückung im Inland als auch die Narrative der westlichen Medien in Frage, die die politische Vielfalt des Iran ausblenden. In diesem Interview mit etos.media skizzieren zwei Aktivist*innen der iranischen Diaspora diese übersehene „dritte Kraft“.

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Krieg, jahrzehntelange Herrschaft unter einer radikalen theokratischen Diktatur und eine lange Geschichte der Unterdrückung unter der Monarchie haben Generationen von Iranern erschöpft zurückgelassen und in ihnen die Sehnsucht nach Freiheiten geweckt, die sie kaum gekannt haben. Für viele Beobachter wird die politische Zukunft des Iran oft als Wahl zwischen zwei zutiefst mangelhaften Optionen dargestellt: dem aktuellen theokratischen Regime und einer möglichen Rückkehr zu den autoritären Monarchisten. Dennoch. Viele Iraner lehnen diese Zweiteilung ab. Sie argumentieren, dass eine „Krone“ nicht die einzige Alternative zu einem „Turban“ sein sollte. Wir haben uns mit zwei iranischen Aktivisten zusammengesetzt, um die politische Realität des Landes zu erörtern und kritische Fragen zu beantworten, die in Mainstream-Debatten oft vermieden oder zu stark vereinfacht werden.

Anmerkung des Autors:

Zu ihrer eigenen Sicherheit sind beide in diesem Interview verwendeten Namen Pseudonyme, die von den Teilnehmern gewählt wurden, um ihre Identität zu schützen. „Afsaneh“ bezieht sich auf eine Iranerin, die derzeit in Deutschland lebt. „Bahamad“ steht für eine politisch aktive Gruppe iranischer Exilanten, in der unser zweiter Gast seit mehreren Jahren engagiert ist.

etos.media: Viele Menschen in Deutschland neigen dazu, die politische Landschaft des Iran als weitgehend geprägt von einer binären Spaltung zwischen Anhängern des derzeitigen theokratischen Regimes und Monarchisten zu betrachten. Wie würden Sie denen antworten, die die politische Realität des Iran so interpretieren?

Bahamad: Die Dichotomie Islamische Republik vs. Monarchie ist ein Medienkonstrukt, das versucht, die Vielfalt und ethnische Pluralität der iranischen Gesellschaft zu unterdrücken. Der Iran ist kein „homogenes“ Land; mehr als die Hälfte der Bevölkerung besteht aus nicht-persischen Nationalitäten (Kurden, Belutschen, Araber, Türken, Luren, Turkmenen und andere), die seit Jahrzehnten unter der doppelten Unterdrückung eines zentralistischen Systems leiden – sei es religiös motiviert oder monarchisch.

Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die Revolution, die der Welt unter dem Namen „Frau, Leben, Freiheit“ bekannt ist, ihre wahre Legitimität und ihren ursprünglichen Impuls aus dem Widerstand der Peripherie gegen das Zentrum bezog. Diese Bewegung begann mit der staatlich veranlassten Tötung von Jina (Mahsa) Amini, einer jungen Frau, die einer doppelten Unterdrückung ausgesetzt war, weil sie „eine Frau“ und „Kurdin“ war. Der Slogan „Jin, Jiyan, Azadî“, der seine Wurzeln in den Befreiungskämpfen Kurdistans hat, zeigt, dass die treibende Kraft für den Wandel im Iran von marginalisierten Gruppen ausgeht – ethnisch, geschlechtlich und sozial.

Aus der Perspektive einer queeren-feministischen Antifa ist das Projekt der „Monarchie“ nichts anderes als eine Rückkehr zu einem totalitären Nationalismus, der vielfältige Identitäten unter dem Fetisch „eine Nation, eine Sprache, ein König“ unterdrückt.

Afsaneh: Die Islamische Republik Iran hat ihre Macht durch die systematische Beseitigung und Terrorisierung aller anderen politischen Parteien etabliert. Es spielte keine Rolle, wer sie waren oder woher sie kamen; das Regime eliminierte jeden, der sich ihm widersetzte, einschließlich derer, die ursprünglich dazu beigetragen hatten, die Revolution zu gewinnen. Aus diesem Grund ist es heute schwierig, noch überlebende politische Parteien zu finden, weder innerhalb noch außerhalb des Iran. Durch eine „Terror-Kette“ im In- und Ausland wurden alle kleinen Oppositionsgruppen sofort zerschlagen oder getötet. Natürlich gab es auch unter der Monarchie keine Meinungsfreiheit. Beide Mächte haben im Laufe der iranischen Geschichte ihre Rivalen vernichtet, sodass heute nur noch diese beiden dominierenden Seiten übrig sind. Andere politische Parteien sind zu klein, um im Westen oder sogar bei der neuen Generation im Iran bekannt zu sein. Ohne Geld oder eine Plattform, um eine Opposition aufzubauen, können sie nicht wachsen.

etos.media: Gleichzeitig hat eine bedeutende Medienkampagne im Westen den Sohn des ehemaligen Schahs des Iran als potenzielle Alternative für die Zukunft des Landes dargestellt. Einige Beobachter hier betrachten ihn als realistische politische Option für die Iraner – eine Annahme, die möglicherweise auf eine begrenzte Vertrautheit mit der politischen Geschichte des Iran und der Vielfalt seiner Opposition hindeutet. Wie würden Sie denjenigen antworten, die diese Ansicht vertreten?

Bahamad: Die Darstellung des Sohnes des Schahs in den westlichen Medien stellt einen Versuch eines „Medienputsches“ und eines „Regimewechsels“ von oben dar, der die wesentlichen Forderungen unterdrückter ethnischer Gruppen sowie sexueller und geschlechtlicher Minderheiten bewusst ignoriert. Die Realität des Iran offenbart sich in den Straßen von Zahedan und Sanandaj, in lokalen Komitees und im Widerstand derjenigen, die weder eine Rückkehr in die Vergangenheit (Monarchie) noch die Fortsetzung des Status quo wollen; sie fordern eine vollständige Dezentralisierung der Macht und die Abschaffung aller Hierarchien.

etos.media: Die Geschichte des Iran unter der Monarchie wird oft mit der Unterdrückung politischer Opposition und den Aktivitäten der berüchtigten Geheimpolizei SAVAK in Verbindung gebracht. Kritiker argumentieren, dass die Behörde für weitreichende Überwachung, willkürliche Verhaftungen und die Folterung politischer Dissidenten verantwortlich war, um das Regime zu sichern. Könnten Sie das politische Klima im Iran unter der Monarchie beschreiben und erläutern, wie Unterdrückung und der Mangel an politischen Freiheiten sowohl die Oppositionsbewegungen als auch den Alltag der einfachen Bürger prägten?

Bahamad: Die Monarchie im Iran – entgegen dem oft von rechten Medien gezeichneten romantisierten Bild – war eine Ära systematischer Unterdrückung und tiefer sozialer Ungleichheit und stellte niemals eine demokratische Institution dar. Die SAVAK (Abkürzung für „Amt für Staatssicherheit und Nachrichtendienst“, N.K.) war nicht bloß eine Geheimpolizei, sondern ein Instrument zur Stabilisierung eines „einheitlichen, gehorsamen Volkes“ unter der Autorität des „Vaters der Nation“. Die organisierte Unterdrückung linker und progressiver Kräfte schuf genau jene politischen Bedingungen, die letztlich den Aufstieg religiöser Gruppen begünstigten. Aus feministischer Perspektive steht die Monarchie für die Reproduktion der Struktur „Schah–Vater–Gott“, in der weder Feminismus noch die Existenz queerer Körper einen Platz haben.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass sich die Unterdrückung jener Zeit nicht nur gegen „Linke“ oder „Intellektuelle“ richtete. Vielmehr war die iranische Gesellschaft als Ganzes von einer Struktur geprägt, die zwischen „Insidern“ und „Outsidern“ unterschied. Die Familie Pahlavi und ihr enger Kreis einflussreicher Vertrauter konzentrierten durch weitreichende Praktiken und wirtschaftliche Korruption einen großen Teil des nationalen Reichtums in ihren Händen. Sie standen faktisch über dem Gesetz und beugten es, um ihren familiären und Klasseninteressen zu dienen, während ein großer Teil der Bevölkerung in Armut lebte und grundlegender sozialer und politischer Rechte beraubt war. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurde im Analphabetismus gehalten.

Letztlich waren es politische Unterdrückung und das Fehlen bürgerlicher und politischer Freiheiten für die breite Bevölkerung sowie für unterdrückte Gruppen, die die Gesellschaft in Richtung der Explosion von 1979 und der Machtübernahme durch religiöse Kräfte trieben. Der heutige Monarchismus setzt diese Logik des „Ausschlusses des Anderen“ fort und reproduziert dieselben Muster familiären Nepotismus. Die Anhänger dieser patriarchalischen und korrupten Struktur blockieren jede Form unabhängiger politischer Arbeit.

Bei Versammlungen im Ausland tragen Anhänger von Reza Pahlavi manchmal demonstrativ SAVAK-Flaggen und bezeichnen sich selbst als „Savakis“. Dies deutet auf eine offen autoritäre und repressive politische Haltung hin – noch bevor sie an die Macht gekommen sind. Die öffentliche Zurschaustellung eines Symbols einer Organisation, die für die Folterung und Ermordung politischer Gegner verantwortlich ist, stellt ein ernstes Warnsignal für jede antifaschistische Bewegung dar: Für sie geht es nicht um Demokratie, sondern um die Wiederbelebung derselben Unterdrückungsmaschinerie.

etos.media: Ein Großteil der sichtbaren Unterstützung für Reza Pahlavi scheint eher aus Teilen der iranischen Diaspora zu kommen als aus dem Iran selbst. Einige Kritiker argumentieren, dass Teile dieser Diaspora sich für ausländischen Druck – oder sogar militärische Maßnahmen – gegen die iranische Regierung aussprechen, ungeachtet der möglichen Folgen für die normale Bevölkerung im Land. Wie interpretieren Sie dieses Phänomen? Und wie bedeutend ist das Ausmaß der Unterstützung für Reza Pahlavi und monarchistische Politik innerhalb des Iran im Vergleich zur Sichtbarkeit solcher Unterstützung in der iranischen Diaspora im Ausland?

Bahamad: Die Analyse des politischen Gewichts der Monarchisten erfordert eine klare Unterscheidung zwischen Propaganda im Ausland und der Realität vor Ort im Iran:

Die Monarchie als Medienprodukt Außerhalb des Iran, meist durch große persischsprachige Medien (wie Iran International), die durch undurchsichtige Budgets und Petrodollars finanziert werden, präsentieren eine „geschönte“ und künstlich säkularisierte Version der Pahlavi-Ära. Dieses Bild ähnelt eher einer Fernsehsendung als einer echten politischen Bewegung. Die Geschichte wird bewusst verzerrt, um die Monarchie als einzig mögliche Alternative darzustellen.

Aggressiver Nationalismus und Faschismus in der Diaspora Ein Teil der Diaspora, der seit Jahrzehnten fernab der sozialen Realität im Land, der Auswirkungen von Sanktionen und der existenziellen wirtschaftlichen Belastungen im Iran lebt, hat sich radikalen nationalistischen und autoritären Ideologien zugewandt. Anstatt auf die Selbstermächtigung der Bevölkerung zu setzen, richteten sie ihre Hoffnungen auf eine militärische Intervention und einen Krieg. Aus antifaschistischer Perspektive stellt dieser „Kriegswunsch“ den Gipfel einer unmenschlichen Haltung dar und verweist auf den zutiefst undemokratischen Charakter einer Bewegung, die auf den Trümmern eines Landes an die Macht gelangen will.

Das tatsächliche Gewicht innerhalb des Landes – die Peripherie versus das Zentrum Innerhalb des Iran sind gelegentlich Parolen zu hören, die sich auf die Pahlavis beziehen; diese sind jedoch meist Ausdruck emotionaler Reaktionen auf Hoffnungslosigkeit und den Mangel an klaren Perspektiven für politischen Wandel. Im Gegensatz dazu wünschen sich die zentralen und progressiven Kräfte – darunter Lehrer*innenbewegungen, Arbeiter*innenproteste und die Bewegungen unterdrückter Nationalitäten in Kurdistan und Belutschistan – keine Rückkehr in die Vergangenheit. Der Kern der „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung fordert soziale Gerechtigkeit, die Dezentralisierung der politischen Macht und die Ablehnung jeglicher Form von Diktatur – sei es eine Theokratie oder eine Monarchie. Unter den organisierten und progressiven Kräften im Iran nehmen monarchistische Gruppen keine hegemoniale Position ein.

etos.media: Vor dem Hintergrund des israelischen Völkermords an Gaza haben einige Iraner, insbesondere Teile der Diaspora, öffentlich ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht, hauptsächlich als Reaktion gegen das iranische Regime, das selbst häufig die palästinensische Sache missbraucht, um seine Regionalpolitik zu legitimieren. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass der palästinensische Kampf Jahrzehnte vor der Entstehung der regionalen Stellvertreter des Iran wie der Hisbollah und lange vor der iranischen Mullah-Diktatur selbst begann. Dennoch wird die palästinensische Sache in der öffentlichen Debatte vieler westlicher Länder oft in erster Linie durch Vorwürfe des Antisemitismus und nicht durch ihre historischen und politischen Wurzeln dargestellt. Wie interpretieren Sie in diesem Zusammenhang das Phänomen, dass viele Iraner Israels völkermörderische Handlungen unterstützen, ohne sich über die palästinensische Sache zu informieren, sondern lediglich als emotionale Reaktion auf die herrschende radikale, theokratische und brutale iranische Führung?

Bahamad: Um zu verstehen, warum manche Iraner Israels Handlungen unterstützen, muss man die psychologischen und politischen Mechanismen der Unterdrückung im Iran analysieren:

Aufgezwungene Ideologie in Schulen Von Kindheit an zwingt das iranische Bildungssystem die Schüler dazu, Parolen wie „Tod diesem oder jenem“ zu skandieren. Kinder müssen an staatlich organisierten Zeremonien teilnehmen und Flaggen mit Füßen treten, gegen die sie keine persönliche Feindseligkeit hegen. Diese erzwungene ideologische Indoktrination sowie die instrumentelle Nutzung der palästinensischen Sache zur Legitimierung einer religiösen Autokratie haben letztlich den gegenteiligen Effekt hervorgerufen: nämlich die Entwicklung einer Ablehnung gegenüber allem, was das Regime als heilig darstellt.

Traumatische Reaktion statt politischer Analyse In vielen Fällen ist die Unterstützung Israels durch einige Iraner keine bewusste Befürwortung des Zionismus oder des Apartheid-Systems, sondern vielmehr eine traumatische Reaktion und eine Form des politischen Widerstands gegen ein Regime, das ihr Leben zerstört hat. Die reduktionistische Logik „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ ist ein Produkt eines politischen Klimas der Unterdrückung, das der Gesellschaft wenig Raum gelassen hat, sich mit den historischen und kolonialen Kontexten des palästinensischen Kampfes auseinanderzusetzen.

Als queere-feministische Antifaschist*innen lehnen wir diese falsche Dichotomie ab. Wir lassen weder zu, dass die Islamische Republik sich den Begriff „Widerstand“ aneignet, um ihre eigenen Verbrechen zu rechtfertigen, noch akzeptieren wir, dass der Staat Israel die Gewalt und Zerstörung in Gaza durch „Pinkwashing“-Strategien und Appelle an demokratische Werte beschönigt. Für uns ist die Befreiung der Frauen in Teheran untrennbar mit der Befreiung der Menschen in Gaza oder Afrin verbunden. Wahre Freiheit entsteht nicht dadurch, dass man einen Faschismus unterstützt, um einen anderen zu bekämpfen, sondern durch transnationale Solidarität aller unterdrückten Menschen gegen Militarismus und koloniale Herrschaftsstrukturen.

etos.media: Schließlich fühlen sich viele Iraner*innen zwischen zwei zutiefst problematischen politischen Alternativen gefangen: dem autoritären System der Islamischen Republik einerseits und der Aussicht auf eine Rückkehr zur Monarchie andererseits. Wie sollten politisch bewusste und gebildete Iraner*innen diese Situation Ihrer Ansicht nach betrachten? Sehen Sie einen realistischen Weg nach vorn, der es der Zukunft des Iran ermöglichen würde, über diese beiden Optionen hinauszugehen?

Bahamad: Viele Menschen im Iran befinden sich heute in einer Zwickmühle zwischen zwei autoritären Narrativen – der Islamischen Republik und der Monarchie. Doch unter der Oberfläche der Gesellschaft deuten einige Dynamiken auf einen alternativen Weg hin:

Kultur der Solidarität in kleinen Gemeinschaften Entgegen der Behauptung, der Iran würde ohne einen „starken Führer“ (einen König oder eine religiöse Persönlichkeit) auseinanderfallen, ist die iranische Gesellschaft zutiefst vertraut mit dem Konzept kleiner Gemeinschaften, nachbarschaftlicher Bindungen und lokaler Solidarität. Traditionen der Selbstorganisation zeigen das Potenzial der iranischen Gesellschaft, sich in kleinen, unabhängigen Strukturen zu organisieren. Der Weg nach vorn liegt nicht darin, auf eine „Retterfigur“ aus dem Ausland zu warten, sondern darin, die Organisationen zu stärken, die bereits heute unter schwierigsten Bedingungen existieren: zum Beispiel den Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften, unabhängige Arbeiterbewegungen, lokale Frauennetzwerke in Stadtvierteln sowie zivilgesellschaftliche und kommunale Strukturen in Regionen wie Kurdistan und Belutschistan. Diese Initiativen bilden den Keim einer horizontalen und demokratischen Machtstruktur.

Aus einer queeren, feministischen und antifaschistischen Perspektive bedeutet dieser dritte Weg eine konsequente Dezentralisierung der Macht. Es geht nicht darum, ein repressives Zentrum durch ein anderes zu ersetzen. Die Zukunft des Iran muss stattdessen auf demokratischem Föderalismus, sozialer Gerechtigkeit und der Anerkennung aller Formen von Vielfalt – ethnischer, geschlechtlicher und sexueller – aufgebaut werden. Der Weg nach vorn bedeutet daher einen Übergang vom „retterzentrierten Individualismus“ hin zu einem bewussten Kollektivismus. Politische Macht muss sich von Palästen und religiösen Machtzentren hin zu Straßen, Fabriken, Schulen und lokalen Gemeinschaftsorganisationen verlagern. Nur ein solcher Prozess kann verhindern, dass sich der Kreislauf autoritärer Herrschaft wiederholt.

Afsaneh: Viele Menschen im Iran haben die Lügen satt und wollen nicht länger mit ansehen, wie die Ressourcen ihres Landes dazu genutzt werden, andere zu töten. Obwohl ich nicht mehr im Iran lebe, bin ich dort aufgewachsen und weiß, dass die meisten Menschen diese Meinung teilen. Die Realität ist, dass viele Menschen im Iran die Islamische Republik nicht unterstützen, aber auch keine Rückkehr zur Monarchie wollen. Während diese beiden Fraktionen derzeit die dominierenden Kräfte sind, lehnen wir die Vorstellung ab, dass wir uns zwischen ihnen entscheiden müssen. Wir sind es leid, zu sehen, wie Macht mit Gewalt an sich gerissen wird, nur damit sich dieselben historischen Fehler immer wieder wiederholen. Wir verdienen eine Zukunft, die nicht vom Kreislauf eines dieser beiden Regime bestimmt wird.

Einige abschließende Bemerkungen des Autors

Was sich in den letzten Jahren in Westasien abgespielt hat, ist keineswegs eine unbedeutende Entwicklung. Die Region, wie sie vor dieser Ära existierte, könnte bald der Vergangenheit angehören. Es finden tiefgreifende politische und territoriale Umwälzungen statt, die Grenzen neu ziehen und die Lebensrealität von Millionen von Menschen grundlegend verändern – Veränderungen, die noch vor wenigen Jahren höchst unwahrscheinlich erschienen.

Der Zusammenbruch des syrischen Regimes und seiner langjährigen Einparteienherrschaft, die Ausweitung des Krieges auf die Golfregion und die fortschreitende Ausweitung der israelischen Besatzung – unter anderem in Syrien, im Libanon und tagtäglich in den „palästinensischen Gebieten“ – schaffen vor Ort rasch neue Realitäten. Diese Entwicklungen haben sich mit einer Geschwindigkeit und Intensität vollzogen, die kaum ein politischer Beobachter hätte vorhersehen können. Diese Zeit dynamischer Veränderungen – von manchen als Phase regionaler und in mancher Hinsicht sogar internationaler Instabilität beschrieben – lässt der Region nur sehr wenige klare oder konstruktive Optionen. Unter solchen Umständen ist das Mindeste, was getan werden kann, die offensichtlichen Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Die Geschichte hat bereits die Folgen autoritärer Herrschaft in ihren verschiedenen Formen gezeigt, ob sie sich nun mit einem Turban oder in einem Anzug mit dem Schatten einer Krone präsentiert.