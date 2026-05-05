Eine Generation unter Beschuss: Wie libanesische Studenten zwischen Raketen und Modulen studieren

Der Countdown bis zum Ende des israelisch-libanesischen „Waffenstillstands“ läuft unaufhörlich. Während ein Waffenstillstand eigentlich vorübergehende Erleichterung bringen sollte, fällt es libanesischen Schülern schwer, sich auf ihre Pflichten und Träume zu konzentrieren. Der Mangel an Sicherheit und Schlaf hinterlässt eine entmutigte und hoffnungslose Jugend, die davon ausgeht, dass sie in den kommenden Jahren die Last des israelisch-amerikanischen Krieges tragen wird. Marie Thum sprach mit libanesischen Studenten, die die harte Realität offenlegen, der allgegenwärtigen Angst vor Bomben, der Kälte, der unruhigen Nächte in luftdurchlässigen Häusern und dem Wunsch nach einer Rückkehr zu einem friedlichen Leben ausgesetzt zu sein, in dem Familie und Freunde nebeneinander sitzen.

„Ich möchte, dass die Menschen in westlichen Gesellschaften wissen, dass ihre Regierungen ihre Steuergelder missbrauchen, um Kinder, schwangere Frauen, Studierende und ältere Männer zu töten“, antwortet Adam, ein Student des Wirtschaftsingenieurwesens an der Lebanese American University (LAU), auf die Frage von etos.media, was er der internationalen Gemeinschaft – insbesondere den westlichen Ländern – mitteilen möchte.

Adam, Student des Wirtschaftsingenieurwesens an der Lebanese American University (LAU), kämpft mit Schlafmangel und schwindender Hoffnung auf den Wiederaufbau seines Landes angesichts mangelnder internationaler Solidarität

Rand, ein libanesischer Student der Computertechnik an der Hamad Bin Khalifa University in Doha, hat ebenfalls eine Botschaft an den Westen: „Ich betone die Schwere der Lage und fordere die Menschen im Westen dringend auf, sich aktuelles Bildmaterial aus libanesischen Medien anzusehen, um die Realität vor Ort zu verstehen, anstatt sich auf externe Darstellungen zu stützen, die oft auf falschen Informationen beruhen.“

Caroline (Name geändert), eine Studentin an der American University of Beirut (AUB), die anonym bleiben möchte, schließt sich Rands Appell an und fügt hinzu: „Ich möchte, dass die Menschen im Westen ihre Augen öffnen und aufhören, diese humanitäre Krise zu ignorieren. Wir möchten, dass die Menschen im Westen ihre Stimme erheben und die Stimme derer sind, die nicht für sich selbst sprechen können.“

Es ist offensichtlich, dass Adam, Rand und Caroline in den letzten Wochen nicht viel geschlafen haben.

Zwischen angehäuften Hausarbeiten, anstehenden Prüfungen und Verwaltungsarbeit hilft Adam im Restaurant seiner Familie aus – einem Ort, der viel geschäftiger, lauter und chaotischer ist, als er es gewohnt ist. Dennoch ist es der einzige Ort, an dem die Familie zusammenkommt, und in Kriegszeiten verkörpert er einen der wenigen Überreste dessen, was einst ein stabiles und sicheres Geschäft war. Tatsächlich hat der israelisch-amerikanische Krieg die ohnehin schon angeschlagene libanesische Wirtschaft erschüttert und auf einen neuen Tiefpunkt getrieben. Doch es ist nicht nur die wirtschaftliche Lage, die schlaflose Nächte verursacht.

Rands Familie war nicht bei ihr, als iranische Raketen Anfang März Einrichtungen in Katar trafen. Als internationale Studentin mit Wohnsitz in Katar leidet sie unter Einsamkeit, Isolation und der ständigen Angst, schlechte Nachrichten von ihrer Familie im Libanon zu erhalten. „Der Konflikt hat mein Studium stark beeinträchtigt. Die ständige Überwachung durch von Israel eingesetzte ‚MK-Drohnen‘ (Drohnen, die speziell zur Überwachung von Zivilisten eingesetzt werden) und die psychische Belastung durch unvorhersehbare Bombenangriffe machen es unmöglich, sich auf die Arbeit an der Universität zu konzentrieren.“

Caroline, eine Studentin im zweiten Studienjahr mit dem Hauptfach Marketing, erinnert sich mit Entsetzen an die Zeit vor dem Waffenstillstand: „Angesichts des Ausmaßes und der Häufigkeit der israelischen Angriffe wussten wir nicht einmal, ob wir sie überhaupt überleben würden. Die Erwartung, die die Gesellschaft an uns stellte – dass wir weiterhin studieren und uns auf unsere Zukunft konzentrieren könnten –, war Unsinn.“

Die israelische Bodenoffensive im Südlibanon, israelische Luftangriffe, gezielte Tötungen und von Raketen herabfallende Trümmer haben libanesische Zivilisten gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, oder, diejenigen, die noch zu Hause sind, bei geöffneten Fenstern zu schlafen.

Erst kürzlich startete die israelische Armee eine massive Welle von Luftangriffen über dem gesamten Libanon, die ein Tempo von bis zu zehn Luftangriffen pro Minute erreichten. „Wir müssen unsere Fenster auch in den kältesten Nächten offen lassen, damit sie nicht durch Überschalldruckwellen zerbrechen“, erklärt Adam. Der Einsatz sogenannter Sonic Booms (Überschallknalle) – Schockwellen, die von Objekten erzeugt werden, die sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen – fällt unter psychologische Kriegsführung, und ihre Anwendung als Mittel der Terrorisierung ist im humanitären Völkerrecht höchst umstritten. „Es ist ein wirklich schreckliches Gefühl, sich im eigenen Bett unsicher zu fühlen“, gesteht die Empfängerin eines LAU-Leistungsstipendiums.

Tatsächlich hat sich ein „normales“ Alltagsleben für Studierende im Libanon in Luft aufgelöst. Der Drang, zum Handy zu greifen und die Nachrichten zu checken, ist zu einem automatischen und beklemmenden Reflex geworden, wie Caroline erklärt. „Wir haben ständig Angst, dass etwas passiert. Unser Stresslevel ist am Maximum, und wir sind mental ständig am Rande des Zusammenbruchs.“

Zivile Gebiete sind wiederholt zum Ziel israelischer Luftangriffe geworden. Die israelische Bodenoffensive im Südlibanon im März bestätigte dies und machte eine Million libanesischer Bürger zu Binnenflüchtlingen. Obwohl sie ihres Zuhauses beraubt wurde, findet Caroline dennoch einen Rückzugsort bei ihrer Familie: „Als ich vertrieben wurde, hatte ich meine Cousins und andere Familienmitglieder um mich herum. Das half mir, den Anschluss an alltägliche Gespräche zu behalten und nicht völlig isoliert zu sein.“

Adam glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die Gewalt weiter im Land ausbreitet. „Eines Tages dachte ich: ‚Sie werden meine Gegend niemals bombardieren – warum sollten sie?‘ Und dann wurden nur zwei Gehminuten von meinem Haus entfernt Raketensplitter entdeckt.“

Nur zwei Gehminuten von Adams Haus im östlichen Bekaa-Tal entfernt schlugen Trümmerteile einer israelischen Rakete auf dem Boden auf und hinterließen einen großen Krater. (privat)

Was Adam bereits erlebt hat, könnte Rand noch bevorstehen. Da der Waffenstillstand sich dem Ende zuneigt, weist sie darauf hin, dass ihre Familie, die in Hamzieh im Süden Beiruts lebt, israelischen Angriffen stark ausgesetzt ist. „Da ich in der Nähe der südlichen Vororte von Beirut wohne, habe ich Raketenangriffe hautnah miterlebt. Man spürt die Intensität der Bombardements körperlich. Das Gebäude wackelt bei jedem Einschlag.“

Das Leben der Studierenden kommt zum Stillstand, und sie fragen sich: „Wozu das Ganze?“

„Dieser Krieg hat mich weitgehend demotiviert und mir die Hoffnung auf das Land genommen, für dessen Verbesserung ich studiere, nachdem mir klar wurde, dass ich jeden Tag, zu jeder Zeit einfach nur eine weitere Zahl in der Todesliste meines Landes werden könnte“, fasst Adam zusammen. Was für westliche Ohren unvorstellbar klingt, wird greifbar, wenn man die Realität in diesem territorial kleinen Land betrachtet. Adam, der im Osten des Libanon lebt, muss wöchentlich zwischen seinem Zuhause im Bekaa-Tal und seiner Universität in Byblos im Norden des Libanon pendeln.

„Ich fühle mich überhaupt nicht sicher, wenn ich zwischen meinen beiden Wohnorten hin- und herfahre. Letzte Woche fuhr ich auf dem Weg nach Byblos eine Hauptstraße entlang. Zehn Minuten später schaute ich auf mein Handy und sah, dass sie einen Kleinbus auf genau dieser Straße bombardiert hatten“, erklärt Adam.

Rand berichtet von einer ähnlichen Erfahrung und merkt an, dass Dahieh, ein an ihr Zuhause angrenzendes Viertel in Beirut, besonders von solchen Angriffen betroffen ist. Israel rechtfertigt diese Angriffe mit der Behauptung, sogenannte Hisbollah-Hochburgen ins Visier zu nehmen. „Reisen ist unvorhersehbar und gefährlich. Die Gefahr gezielter Angriffe auf Gebäude oder Fahrzeuge in der Nähe, kombiniert mit plötzlichen Evakuierungswarnungen, macht es fast unmöglich, sich innerhalb von Städten oder zwischen Städten zu bewegen“, sagt Rand.

„Ich hatte absolut null Motivation, mir auch nur Hausaufgaben oder irgendetwas im Zusammenhang mit meinen Kursen anzusehen“, berichtet Caroline erschöpft. Stattdessen zehren Gedanken über ihre Zukunft an ihrer Energie und beeinträchtigen ihre Gesundheit. „Jeden Tag frage ich meine Eltern: ‚Wird alles gut gehen? Wird alles in Ordnung sein?‘ Und selbst sie wissen keine Antwort darauf. Ich habe ständig Bauchschmerzen und andere stressbedingte Reaktionen.“

Gezielte Tötungen haben zu Misstrauen und Angst in der libanesischen Gesellschaft geführt. Flüchtlinge und Binnenvertriebene werden von anderen zunehmend als potenzielle Risiken angesehen. Adam erklärt: „Flüchtlinge sind zu einem Hauptauslöser für Angst unter den Bewohnern ‚sicherer Gebiete‘ geworden, weil Israel sie gezielt ins Visier genommen hat. In gewisser Weise hat Israel uns dazu gebracht, unser eigenes Volk zu fürchten. Als zum Beispiel der Krieg begann, beschloss mein Wohnheim in Byblos, Flüchtlinge aufzunehmen, und seit diesem Tag habe ich mich beim Schlafen nicht mehr sicher gefühlt, da ich wusste, dass Israel jederzeit jemanden auf derselben Etage wie mich bombardieren könnte.“

Neben der humanitären Krise und den gezielten Tötungen von Binnenflüchtlingen weist Adam auf ein weiteres Problem hin, das die Spaltung innerhalb der libanesischen Gesellschaft vertieft: „Dieser Krieg hat viele Bindungen und Freundschaften für alle zerstört, nicht nur für mich. Die libanesische Gesellschaft ist nun in drei politische Lager gespalten: eines, das den Widerstand unterstützt, aber nicht die Hisbollah; eines, das den Widerstand zusammen mit der Hisbollah und dem Iran unterstützt; und eines, das nichts davon unterstützt, aber an die Notwendigkeit eines Friedensabkommens mit Israel glaubt.“

Der Mangel an direktem Kontakt zwischen den Studierenden und die Umstellung von Präsenz- auf Online-Unterricht haben den Abwärtsstrudel der zwischenmenschlichen Kommunikation beschleunigt. Wie Rand bemerkt: „Persönliche Treffen mit Freunden wurden vollständig durch digitale Kommunikation ersetzt, da wir weiterhin auf unsere Wohnungen beschränkt sind.“ Ihr Glaube gibt ihr in dieser Krise Kraft: „Ich verlasse mich auf das Gebet, um mich zu entspannen und den Stress durch ständiges Grübeln und Sorgen abzubauen.“

Caroline glaubt an den „libanesischen Widerstand“, betont aber auch Grenzen: „Auch wenn wir als libanesisches Volk widerstandsfähig sind, gibt es eine Grenze dafür, wie viel wir ertragen können. Wir sollten Widerstandsfähigkeit nicht zu unserer Realität machen – das muss aufhören.“

Im Gegensatz zu Rand und Caroline drückt Adam ein tieferes Gefühl der Hoffnungslosigkeit aus. Er reflektiert über den historischen Kampf des Libanon gegen den Zionismus und beschreibt die Zukunft, ein Thema, das in der Gegenwart nicht zur Debatte stehen sollte. „Im Libanon kann man, besonders während Kriegen, nicht einmal an seine Zukunft denken. Es ist sehr, sehr unklar, was passieren wird. Wann immer es der israelischen Armee passt, droht sie damit, den Flughafen zu bombardieren.“ Die jüngste israelische Aggression ist jedoch nicht die erste, die eine Bevölkerung erschüttert, die in der gesamten Levante für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt ist. „Was mich zum Libanesen macht, ist, selbst am kleinsten Lichtstrahl festzuhalten. Durch das Studium habe ich das Gefühl, dass ich immer noch etwas für meine Zukunft tue, aber ich weigere mich, diesen Krieg die Zukunft bestimmen zu lassen, von der ich als Kind geträumt habe. Ich finde Hoffnung in der Widerstandsfähigkeit anderer Studierender, die trotz Angst und Vertreibung ihr Studium fortsetzen“, schließt Adam.