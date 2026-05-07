Verdammt nochmal inakzeptabel – Ein Blick auf die Verbrechen im Sudankrieg

Vor kurzem begann das vierte Jahr des Kriegs im Sudan. Während die Satellitenbilder des während des El-Fasher-Massakers vergossenen Blutes, bei dem bis zu 10.000 Menschen von der RSF getötet wurden, für einen kurzen medialen Aufruhr sorgten, verschwand der verheerendste Krieg der Welt schnell wieder im Chaos der Ereignisse.

Er wird oft als vergessener Krieg bezeichnet, als ob man einfach die mindestens 150.000 Getöteten, 14 Millionen Vertriebenen, 11.000 Vermissten und 33 Millionen auf Hilfe angewiesenen Menschen vergessen könnte. „Verdammt nochmal inakzeptabel ist es. Inakzeptabel, dass die Welt sich auf andere Krisen konzentriert und sich vollständig darauf einlässt, Lösungen zu finden, warum nicht hier?“ beklagte Denise Brown, Residenzkoordinatorin der Vereinten Nationen im Sudan, die kümmerliche internationale Reaktion auf die sich vertiefende Krise.

Sudan-Konferenz in Berlin

Am Jahrestag des Kriegsbeginns, fand in Berlin die Dritte Internationale Sudankonferenz statt, organisiert von Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den USA, der Afrikanischen Union und der Europäischen Union. Bislang ist das Ausmaß der Krise sowohl in den Medien als auch in den diplomatischen Bemühungen weiterhin unterrepräsentiert, während die Einbeziehung sudanesischer Stimmen in die Diskussionen weitgehend vernachlässigt wurde. Obwohl das Ausmaß der Verwüstung im Sudan unbestreitbar ist, bleibt die Suche nach Lösungen zur Beendigung des Krieges schwer greifbar. „Wie wäre es, sich darauf zu konzentrieren, eine Lösung zur Beendigung des Krieges zu finden?“ fragt Denise Brown.

Angesichts des internationalen Versagens, konkrete Lösungen zur Beendigung des Krieges zu suchen und zu verfolgen, standen die sudanesische Politikanalystin Kholood Khair und die Gründungsdirektorin von Confluence Advisory, Hend Kheiralla, der Konferenz skeptisch gegenüber. Solange der Krieg nicht als ein Angriff auf die Zivilbevölkerung umgedeutet werde, der darauf abziele, die Errungenschaften der Revolution von 2019 rückgängig zu machen, anstatt als ein Krieg zwischen zwei Generälen, werde die Konferenz „eine Übung in Optik bleiben und kein echter Weg zum Frieden sein.“

Die Sudanesischen Streitkräfte (SAF) unter General Abdel Fattah al-Burhan und die Rapid Support Forces (RSF) unter Hemedti zielen darauf ab, jede Hoffnung auf eine zivil geführte Regierung zu zerstören. Dennoch schienen die in London und Paris in den letzten zwei Jahren abgehaltenen Sudankonferenzen den Kern der Sache zu verfehlen, als sie alle sudanesischen Vertreter von der Konferenz ausschlossen – sowohl von SAF und RSF als auch zivile Vertreter. Dies führte, wenig überraschend, zu wenig inspirierenden diplomatischen Ergebnissen infolge von Meinungsverschiedenheiten zwischen Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die alle Ansprüche in der Region erheben.

Häufig fälschlicherweise als Bürgerkrieg dargestellt, wurzelt der Krieg im Sudan im Kolonialismus und dreht sich um die Enteignung seiner natürlichen Ressourcen durch Regierungseliten und internationale Akteure. Sudans wichtigste Exporte beliefen sich 2023 auf 5,09 Milliarden Dollar und umfassen Rohöl, Gold, Tierprodukte, Ölsaaten und Gummi arabicum.

Trotz Sudans Reichtum an natürlichen Ressourcen hielt die extreme Ungleichheit, verursacht durch den gestürzten Omar Al-Bashir, zusammen mit Vetternwirtschaft und systemischer Korruption, ganze Regionen in Armut, was schließlich zur Revolution von 2019 und Al-Bashirs Sturz führte. Die anschließende internationale Untätigkeit versäumte es, die zivile Regierung zu sichern, die Sudan so dringend braucht.

Unterdessen, drei Jahre nach Beginn des Krieges, der Millionen sudanesischer Zivilisten das Leben und ihre Angehörigen gekostet hat – darunter viele im Mittelmeer oder in griechischen Gefängnissen –, dominieren Untätigkeit und Heuchelei weiterhin die internationale Reaktion auf Sudans sich verschlechternde Aussichten.

„Der wahre Skandal ist nicht ein Versagen der internationalen Friedensbemühungen, sondern die Aufrechterhaltung und Eskalation dieses Krieges durch externe Interessen“, schreibt der Guardian. Saudi-Arabien und Ägypten sind die wichtigsten Unterstützer der SAF, während weithin behauptet wird, die VAE finanzierten die RSF – Vorwürfe, die die VAE bestreiten. Der Guardian behauptet ferner eine indirekte EU-Beteiligung durch die Lieferung von Waffen sowie Gelder, die zur Eindämmung von Migration gedacht waren und in die Hände der RSF gelangten.

Waffenstillstand nicht in Sicht

In einem Beitrag für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik zerschlägt Dr. Gerrit Kurtz unumwunden jegliche Hoffnung auf unmittelbare nachhaltige Schritte in Richtung Frieden: „Es ist wichtig anzumerken, dass dies keine Friedenskonferenz ist. Niemand sollte seine Erwartungen zu hoch ansetzen. Selbst ein humanitärer Waffenstillstand, den die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Partnern Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vermitteln möchte, ist derzeit nicht in Sicht.“

Anders als bei den vorangegangenen Sudankonferenzen in Paris und London wurden 40 sudanesische Zivilvertreter zur Konferenz eingeladen, mit dem Ziel, eine neue zivil geführte politische Ordnung aufzubauen. Dies geschah zum Missfallen der sudanesischen Regierung, die zusammen mit den Führern der RSF von den Gesprächen ausgeschlossen wurde.

Obwohl ein diplomatischer Durchbruch in diesem Stadium unrealistisch ist, wird gehofft, dass die Konferenz Bewusstsein und Hilfe für die vom Krieg verwüstete Nation mobilisiert sowie die in den letzten Jahren erheblich gesunkenen Hilfszusagen auffüllt. Kürzungen der Hilfshaushalte durch Länder wie die USA, das Vereinigte Königreich und Deutschland führten dazu, dass 2025 nur 40 % des humanitären Hilfeplans für Sudan finanziert wurden,eine Finanzierungslücke von 2,2 Milliarden Euro.

Humanitäre Hilfe dringend benötigt

Humanitäre Hilfe wird dringend benötigt, um die lebensrettende Arbeit von Gemeinschaftsküchen, Notfalleinsatzzentren und gegenseitigen Hilfsgruppen zu finanzieren. Aber humanitäre Bemühungen sind kein Ersatz dafür, die für die Gräueltaten Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und auf einen dauerhaften Frieden hinzuwirken.

Der Sudan-Forscher bei Human Rights Watch, Mohamed Osman, warnte: „Die Konferenz in Berlin sollte keine weitere Alibiübung sein, sondern endlich die internationale Dynamik entfachen, um weitere Gräueltaten abzuschrecken, Gerechtigkeit voranzutreiben und Zivilisten, einschließlich lokaler Hilfsarbeiter, zu schützen. Diese Konferenz sollte nicht als der erste Tag eines weiteren Jahres von Gräueltaten gegen Zivilisten im Sudan in Erinnerung bleiben.“

Während die auf der gestrigen Konferenz zugesagten 1,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern einen Teil der durch frühere Kürzungen entstandenen Lücke schließen werden, sticht der laue Ansatz in Bezug auf Rechenschaftspflicht, die Aufgabe der Zivilgesellschaft, Gier und die eigennützige Rolle internationaler Mächte besonders hervor.

Der Artikel von Emelie Anomalie erschien zuerst in Englisch auf theleftberlin