Die linke Alternative zur Künstlichen Intelligenz – Teil 2: Gewährleistung von Menschenrechten und Gleichberechtigung durch gemeinschaftliche Kontrollmechanismen

Im zweiten Teil der Reihe „Die linke Alternative zur Künstlichen Intelligenz” bespricht unser Autor Rezgar Akrawi einige Bedingungen sowie Möglichkeiten zur Nutzung Künstlicher Intelligenz im Interesse der Gesellschaft anstelle von kapitalistischen Unternehmen und autoritären Regierungen. Hier geht es zu Teil 1: Vom Werkzeug des Kapitals zum digitalen Gemeingut.

Gemeinschaftliche Aufsicht über künstliche Intelligenz

Die linke Alternative zur KI strebt eine transparente, demokratische und gemeinschaftliche Beaufsichtigung von Technologien, insbesondere künstlicher Intelligenz, an, um deren faire und gerechte Nutzung sicherzustellen. Eine wirksame Aufsicht erfordert eine Umverteilung digitaler Machtverhältnisse, damit Technologien in gesellschaftlichem Besitz sind und zum Wohle der Allgemeinheit genutzt werden, anstatt von großen Unternehmen monopolisiert zu werden. Dies erfordert die Schaffung von partizipativen Institutionen und Plattformen, die es der Öffentlichkeit ermöglichen, zu untersuchen, wie Algorithmen entworfen und implementiert werden, die Transparenz zu erhöhen und es den Nutzern zu ermöglichen, zu verstehen, wie sich diese Technologien auf ihr tägliches Leben auswirken.

Sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene sollten Volksaufsichtsgremien eingerichtet werden, die eine breite Vertretung von Arbeitnehmern, Akademikern, Menschenrechtsverteidigern und technischen Experten umfassen, um Neutralität und Gerechtigkeit bei der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Systemen zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen verbindliche Gesetze und Richtlinien eingeführt werden, die Entwickler dazu verpflichten, Werte wie Gerechtigkeit und Gleichheit in der Entwurfsphase zu verankern, wobei eine obligatorische Überprüfung durch die Gemeinschaft erforderlich ist, bevor ein System vermarktet wird. Entwickler müssen verpflichtet werden, jedes voreingenommene System, das sozialen Schaden anrichtet, zu modifizieren oder zu stoppen, und keine Technologie sollte vermarktet werden, ohne einer gründlichen Überprüfung unterzogen zu werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht negativ auf marginalisierte Gruppen auswirkt oder die Klassenungleichheit verstärkt. Außerdem müssen die Aufsichtsgremien mit einer echten Befugnis ausgestattet werden, Algorithmen kontinuierlich zu überprüfen und auf eingebettete Verzerrungen zu überwachen, die zu Diskriminierung oder Ausbeutung führen können. Diese Gremien sollten auch die Befugnis haben, regulatorische Standards durchzusetzen, um zu verhindern, dass KI, wie es heute der Fall ist, als Instrument zur Aufrechterhaltung von Ungleichheit oder Klassenherrschaft eingesetzt wird.

Umstrukturierung von Produktion und Vertrieb mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz

Die Umstrukturierung von Produktion und Vertrieb ist eine zentrale Säule der linken Vision für KI. Diese Technologie kann eingesetzt werden, um demokratisch zentralisierte Planungssysteme aufzubauen, die auf genauen Daten und sozialistischen Prinzipien basieren und eine effiziente Verteilung der Ressourcen ermöglichen, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden, mit dem Ziel, ein Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit zu erreichen. Diese Systeme würden sich auf eine präzise Analyse von Nachfrage und Konsum stützen, wodurch die Produktion der notwendigen Güter und Dienstleistungen auf der Grundlage der tatsächlichen Bedürfnisse ermöglicht werden könnte und die Überproduktion vermieden würde, die für das kapitalistische System charakteristisch ist. Ein demokratisches sozialistisches System, das auf KI basiert, könnte ein Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum herstellen und Ressourcen gerecht umverteilen, um den Nutzen der verfügbaren Kapazitäten zu maximieren.

KI kann eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung von Lieferketten spielen, indem sie Abfall reduziert, die Produktion in die am stärksten unterversorgten Gebiete lenkt und die ökologische Nachhaltigkeit durch Minimierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs fördert. Intelligente Logistiksysteme können dazu beitragen, Waren und Dienstleistungen effizienter zu verteilen und optimale Routen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu bestimmen, um einen fairen Zugang ohne Marktmanipulation oder Monopolkontrolle zu gewährleisten. Darüber hinaus kann KI die Transparenz in Produktion und Vertrieb erhöhen, indem sie verfolgt, wie Ressourcen zugewiesen werden, und sicherstellt, dass sie mit den Prioritäten der Gemeinschaft übereinstimmen.

KI hat auch das Potenzial, die kooperative, sozial orientierte Produktion zu revolutionieren. Es kann Genossenschaften und gemeindebasierte Projekte in die Lage versetzen, intelligente Technologien zu nutzen, die die betriebliche Effizienz verbessern, die Kosten senken und eine gerechte Verteilung der Ressourcen unter den Mitgliedern gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Technologie zu einem Instrument für den Aufbau einer solidarischen Ökonomie, die armen Gemeinschaften hilft, wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit durch gemeinsame Produktion und gerechte Verteilung der verfügbaren Ressourcen zu erlangen, frei vom Griff des monopolistischen Kapitals.

Künstliche Intelligenz für Geschlechtergerechtigkeit

Linke, feministische und Menschenrechtskräfte müssen aktiv daran arbeiten, KI-Systeme zu entwerfen und zu entwickeln, die Geschlechtergerechtigkeit fördern und die volle Gleichberechtigung unterstützen. Um dies zu erreichen, muss es eine ausgewogene Vertretung von Frauen in Technologieentwicklungsteams geben, die dazu beitragen, geschlechtsspezifische Vorurteile zu reduzieren, die in Algorithmen eingebettet sind. Es muss auch Druck ausgeübt werden, um eine Politik durchzusetzen, die Geschlechtervielfalt in allen Phasen und auf allen Ebenen des KI-Designs und der KI-Entwicklung vorschreibt, mit dem Ziel, die vorherrschende männliche Dominanz in diesem Bereich abzubauen.

Darüber hinaus müssen Algorithmen auf umfassenden, vielfältigen Datensätzen trainiert werden, die die Erfahrungen und Rollen von Frauen vollständig und nicht stereotyp widerspiegeln. Dies würde dazu beitragen, traditionelle Geschlechterformen zu durchbrechen, die durch patriarchale Strukturen verstärkt werden. Die Regierungen müssen dazu gedrängt werden, Gesetze zu erlassen, die Unternehmen dazu verpflichten, transparente Berichte über die Geschlechtervielfalt in ihren Tech-Teams und -Programmen zu veröffentlichen, mit erheblichen Strafen bei Nichteinhaltung.

Die Bewertungsmetriken müssen sich dahingehend verlagern, dass der Schwerpunkt auf der „Geschlechtergerechtigkeit“ bei der Systemleistung und nicht nur auf der technischen Effizienz liegt.

KI kann auch eingesetzt werden, um Frauenfragen zu unterstützen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, indem fortschrittliche Analysesysteme entwickelt werden, die Diskriminierung am Arbeitsplatz erkennen. Sie kann auch Maßnahmen unterstützen, die die Rechte von Frauen in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung sowie wirtschaftliche und politische Inklusion stärken. Ebenso können KI-Technologien zur Analyse des geschlechtsspezifischen Lohngefälles durch intelligente Systeme eingesetzt werden, die auf Arbeitsmarktdaten trainiert werden und so dazu beitragen, gerechtere Maßnahmen zur Schaffung von Lohngerechtigkeit und Geschlechterparität zu entwickeln.

Linke, feministische und Menschenrechtsorganisationen müssen einen Diskurs annehmen, der Technologie als befreiendes Werkzeug für die Gleichstellung der Geschlechter neu definiert, anstatt Diskriminierung zu reproduzieren. Dazu gehört die Hinterfragung von Stereotypen, die mit sprachbasierten und Servicesystemen verbunden sind, wie auch die Entwicklung intelligenter Assistenten, die fortschrittliche Werte wie Gerechtigkeit und Gleichberechtigung widerspiegeln und Frauen als vollwertige, gleichberechtigte Partnerinnen beim Aufbau der Gesellschaft anerkennen. Darüber hinaus muss männlich dominierte Sprache aus KI-Systemen entfernt werden, und es muss eine geschlechtsneutrale Sprache entwickelt werden, um sexistische Vorurteile abzubauen. Dies kann durch die Entwicklung von Algorithmen erreicht werden, die auf umfassenden, vielfältigen linguistischen Daten basieren und keine traditionellen Geschlechterstereotypen widerspiegeln.

KI-Tools können auch entwickelt werden, um Texte zu überprüfen und Diskurse zu analysieren, um sprachliche oder geschlechtsspezifische Diskriminierung zu beseitigen und die Sprache intelligenter Systeme so umzugestalten, dass sie inklusiver und gerechter ist und um Respekt und Gleichberechtigung in Ausdruck und Kommunikation zu fördern.

Solche Maßnahmen würden dazu beitragen, eine alternative Vision zu entwickeln, die das Verhältnis zwischen KI und Geschlechtergerechtigkeit neu definiert, in der Technologie zu einem wirksamen Instrument für Empowerment und Befreiung wird und die vollständige Gleichstellung und Gerechtigkeit der Geschlechter unterstützt.

Künstliche Intelligenz als Instrument zur Förderung der Menschenrechte

Künstliche Intelligenz muss so umgelenkt werden, dass sie zu einem Instrument zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte wird, nicht zu deren Einschränkung oder Verletzung. Um dies zu erreichen, müssen progressive linke Initiativen ergriffen werden, um Transparenz, Aufsicht und den Einsatz von KI auf eine Weise zu gewährleisten, die Gerechtigkeit und Gleichheit fördert, anstatt von autoritären Regimen und Großkonzernen zur Überwachung von Einzelpersonen und zur Unterdrückung von Freiheiten missbraucht zu werden.

Es müssen strenge lokale und internationale rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den Einsatz von KI bei Menschenrechtsverletzungen unter Strafe zu stellen, sei es durch Überwachung, gezielte Angriffe auf Dissidenten und Aktivisten oder digitale Zensur, die zu digitalen Verhaftungen, digitalen Morden und Einschränkungen der Meinungsfreiheit führt.

Bei allen KI-Anwendungen müssen die Grundsätze der Gerechtigkeit und der grundlegenden Menschenrechte geachtet werden, wie sie in internationalen Chartas verankert sind. Sicherheitsbasierte Anwendungen von KI müssen einer unabhängigen gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden, mit Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen an der Bewertung der Risiken, die diese Systeme für die Freiheiten darstellen. Es sollten globale Solidaritätsnetzwerke gebildet werden, um Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit KI zu überwachen und Unternehmen zu boykottieren, die Überwachungstechnologien an autoritäre Regime verkaufen, und sie auf internationale schwarze Listen zu setzen.

Um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, müssen Open-Source-KI-Systeme und -Programme von unabhängigen Gremien entwickelt und verwaltet werden, die sich aus Vertretern der Zivilgesellschaft und der Menschenrechte zusammensetzen, mit demokratischer Aufsicht, um Missbrauch durch Regierungen, monopolistische Unternehmen oder autoritäre Regime zu verhindern. Diese Systeme könnten zum Schutz der Menschenrechte eingesetzt werden, indem sie Verstöße aufdecken, die Leistung der Regierung überwachen und Daten analysieren, um repressive Praktiken aufzudecken.

Es ist wichtig, die Rolle linker, progressiver und Menschenrechtsorganisationen bei der Überwachung des Einsatzes von KI zu stärken. Es könnten internationale Koalitionen gebildet werden, um Druck gegen die Ausbeutung dieser Technologie zur Herrschaft und digitalen Repression auszuüben.

KI kann auch ein wirksames Instrument im Kampf gegen digitale Überwachung sein, indem sie die Entwicklung von Verschlüsselungstechnologien und sicherer Kommunikation zum Schutz von Aktivisten und Dissidenten unterstützt und gleichzeitig diktatorische Regierungen überwacht und ihre Menschenrechtsverletzungen aufdeckt.

Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gefahren der digitalen Überwachung und Kontrolle ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Verabschiedung lokaler und internationaler Gesetze zur Verhinderung von Datenschutzverletzungen und die Bereitstellung von Instrumenten, welche Einzelpersonen helfen, ihre Daten zu schützen und die Meinungsfreiheit in digitalen Räumen zu gewährleisten.