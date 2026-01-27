Die linke Alternative zur Künstlichen Intelligenz – Teil 1:  Vom Werkzeug des Kapitals zum digitalen Gemeingut

Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben enorme Möglichkeiten für ihre Anwendungen in verschiedenen Bereichen eröffnet. Sie haben jedoch auch Bedenken darüber geweckt, wie diese Technologie gesteuert wird. Aus der Perspektive der digitalen Linken kann KI ein revolutionäres Werkzeug sein, das dazu beiträgt, die Gesellschaft hin zu mehr Gerechtigkeit und Gleichheit umzustrukturieren. Diese Vision zielt darauf ab, die KI von den Zwängen des kapitalistischen Marktes zu befreien und sie so umzulenken, dass sie der gesamten Menschheit dient und sie in ein Mittel zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Befreiung der Menschen von belastender Routinearbeit und zur Förderung der menschlichen Kreativität in allen Bereichen verwandelt.

Zum ersten Mal in der Geschichte ist es realistisch geworden, die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung mit minimalem menschlichen Aufwand zu befriedigen und Güter, Dienstleistungen und Wissen im Überfluss, manchmal sogar kostenlos, zur Verfügung zu stellen, ohne auf intensive Lohnarbeit oder traditionelle bürokratische Strukturen angewiesen zu sein. Diese Möglichkeiten werden jedoch eingeschränkt und genutzt, um Profite zu maximieren, Löhne zu senken und Klassen- und ideologische Herrschaft zu vertiefen, anstatt die Menschen von der Ausbeutung zu befreien.

Heute ist KI nicht nur ein neues Werkzeug in den Händen des Kapitals, sondern im Grunde ein Spiegelbild eines qualitativen Wandels in der Art der Produktion und eine Aufdeckung der strukturellen Grenzen des Kapitalismus. Viele digitale Anwendungen und Plattformen, vom 3D-Druck über kooperative Systeme, Heimproduktion, Massenautomatisierung bis hin zur Beseitigung kapitalistischer Vermittler in einigen Sektoren, zeigen, dass die Gesellschaft heute effektiv über die Werkzeuge verfügt, die eine sozialistische Reorganisation der Wirtschaft auf horizontale, partizipative und gemeinschaftsbasierte Weise ermöglichen könnten.

Dennoch bleibt dieser Wandel durch jene monopolistischen Strukturen eingeschränkt und erstickt, welche die Technologie dominieren und sie in Richtung Profit statt auf gesellschaftlichen Nutzen ausrichten.

In den folgenden Abschnitten werden wir untersuchen, wie eine sozialistische, linke Vision, insbesondere die der digitalen Linken, künstliche Intelligenz als befreiende Kraft im Dienste menschlicher und progressiver Werte neu definieren kann. Diese Ideen sind jedoch nur ein Entwurf für den kollektiven Dialog innerhalb der Linken. Der Vorschlag einer solchen Alternative erfordert eine breite Diskussion zwischen linken, progressiven und aktivistischen Bewegungen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt. Mit diesen Ideen geht es nicht darum, fertige Lösungen anzubieten, sondern eine Debatte über dringende Prioritäten zu eröffnen. Diese Prioritäten sollten als offene Einladung dienen, durch eine organisierte globale linke Anstrengung zur Entwicklung einer digitalen linken Vision beizutragen, die auf dem kollektiven Eigentum an künstlicher Intelligenz im Besonderen und an Technologie im Allgemeinen basiert.

Entwicklung linker, neutraler und quelloffener KI-Systeme

Als praktikable Lösung ist die Entwicklung neutraler, demokratischer und quelloffener KI-Systeme eine der Kernstrategien, um der Dominanz großer Staaten und Unternehmen über KI entgegenzutreten. Diese Systeme müssen transparent und unabhängig verwaltet und so weit wie möglich von monopolistischen kapitalistischen Interessen ferngehalten werden, um ihre Nutzung im Dienste des Volkes zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, bedarf es kollektiver Anstrengungen und der Koordination von linken, progressiven und Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt, um Technologie zu einem Werkzeug zu machen und darauf hinzuarbeiten, dass es Demokratie, Freiheit und Gleichheit so weit wie möglich unter der aktuellen Machtdynamik der Klassen stärkt.

Open-Source-Systeme bieten der Öffentlichkeit und linken/progressiven Organisationen die Möglichkeit, sich an der technologischen Entwicklung auf eine Weise zu beteiligen, die ihren Werten entspricht. Einzelpersonen oder Gruppen können auf den Quellcode zugreifen, verstehen, wie die Systeme funktionieren, und sie frei modifizieren und verbessern. Dieser Ansatz kann kollektives Eigentum und Innovation stärken, Transparenz fördern und die Kontrolle monopolistischer Staaten und Konzerne teilweise abbauen. Die öffentliche Zugänglichkeit dieser Systeme zur Überprüfung verringert auch das Risiko ideologischer Manipulation oder versteckter Agenden, wodurch sie zuverlässiger und unabhängiger von engen kapitalistischen Interessen werden. Sie bietet auch Garantien für den Datenschutz und die Privatsphäre. Durch die Ermöglichung der Überprüfung des Quellcodes können versteckte Vorurteile und Manipulationen, die den Interessen der herrschenden Klasse dienen, identifiziert und minimiert werden.

Der Aufbau von Transparenz und Vertrauen in KI ist ein wichtiger erster Schritt, um Technologie in ein befreiendes Werkzeug zu verwandeln.

Die ultimative Lösung, für die wir langfristig kämpfen müssen, liegt in der globalen Koordination zwischen linken, progressiven und Menschenrechtsorganisationen, um linke und progressive, transparente Alternativen zur KI zu entwickeln und zu fördern und sicherzustellen, dass die Technologie zu kollektivem Eigentum wird, unter voller öffentlicher Aufsicht und Leitung, im Einklang mit der Achtung der Menschenrechte, der Gleichheit, der demokratischen Werte und des intellektuellen Pluralismus. Anstatt, dass KI die ausschließliche Domäne wohlhabender Staaten und monopolistischer Konzerne bleibt, sollte sie zu einem fortschrittlichen, populären Instrument werden, das neben anderen großen menschlichen Herausforderungen dazu beiträgt, globale und lokale Probleme wie Armut und Ausbeutung zu lösen, Gleichheit und Gerechtigkeit zu erreichen, die Demokratie zu stärken, den Klimawandel zu bekämpfen und integrativere und gerechtere Gesundheits- und Bildungssysteme zu entwickeln. Auf diese Weise wird die künstliche Intelligenz zu einem globalen Befreiungsprojekt, das die Beziehung zwischen Mensch und Technologie nach sozialistischen Werten neu definiert und die Tür zu einem neuen Modell öffnet, in dem die Technologie im Dienste der Menschheit steht.

Bis ein progressives linkes KI-Modell vollständig verwirklicht ist, müssen die aktuellen Technologien einer unabhängigen internationalen Rechts- und Menschenrechtsaufsicht unterliegen, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten. Diese Aufsicht kann dazu beitragen, die kapitalistische Manipulation der Technologie einzudämmen oder zumindest als einen ersten Schritt zu betrachten, um sie unter geeigneten Schutzmaßnahmen in den Dienst der breiten Öffentlichkeit zu stellen.

Ein Instrument zur Erreichung sozialer Gerechtigkeit und zur Förderung der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt

Künstliche Intelligenz kann, wenn sie durch eine progressive, sozialistisch-linke Brille gelenkt wird, zu einem mächtigen Werkzeug für die Befreiung der Menschheit und das Erreichen sozialer Gerechtigkeit werden, indem sie komplexe soziale Probleme analysiert und effektive Lösungen zur Verringerung wirtschaftlicher Ungleichheit und Klassenunterdrückung bietet. Aber das Erreichen dieses Ziels ist nicht automatisch; Es erfordert, seine Mechanismen und Fähigkeiten darauf auszurichten, die Ursachen von Armut, Arbeitslosigkeit, Mangel an grundlegenden Dienstleistungen und sozialer Diskriminierung anzugehen, damit es den Menschen wirklich dienen kann.

KI kann auch dazu beitragen, diese Ungleichheiten durch fortschrittliche Datenanalysesysteme zu überwachen, die die Identifizierung der am stärksten benachteiligten Gruppen ermöglichen und eine faire Politik zur Korrektur struktureller Ungleichgewichte bei der Verteilung von Wohlstand und Dienstleistungen ermöglichen. In diesem Zusammenhang können progressive Regierungen und linksgerichtete Institutionen diese Technologien nutzen, um gerechtere und systematischere Wirtschafts- und Sozialprogramme zu entwerfen, indem sie mithilfe präziser Datenmodelle die tatsächlichen Bedürfnisse marginalisierter Gemeinschaften ermitteln und so die Chancengleichheit fördern, die Klassenungleichheit verringern und ein höchstmögliches Maß an sozialer Gerechtigkeit erreichen.

Die linke Alternative zur KI konzentriert sich darauf, sie zu einem Werkzeug zu machen, um Menschen von anstrengender, sich wiederholender Arbeit zu befreien und gleichzeitig die Bereitstellung menschenwürdiger und stabiler Arbeitsplätze bei gleichen Löhnen zu gewährleisten. Der faire Einsatz von Automatisierung kann die Gesamtarbeitszeit reduzieren und dem Einzelnen mehr Zeit für persönliches Wachstum, die Teilhabe an der Gemeinschaft und die Freude am Leben geben, anstatt ihn im Kreislauf der intensiven kapitalistischen Ausbeutung gefangen zu halten. In diesem Modell wird der Arbeitsmarkt zu einem gerechteren und freieren Raum, der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion und Alter durch Bewertungssysteme beseitigt, die auf Kompetenz und Fähigkeiten basieren, unabhängig von sozialen oder ideologischen Vorurteilen, die bestehende Klassenstrukturen reproduzieren. Sie wird zu einem Mechanismus, der die Chancengleichheit für alle gewährleistet, mit einem Arbeitsumfeld, das das Wohlbefinden von Arbeitern und intellektuellen Arbeitern gleichermaßen fördert.

Darüber hinaus kann KI ein wirksames Instrument zur Unterstützung der gewerkschaftlichen Organisierung und des gewerkschaftlichen Aktivismus sein, indem Apps entwickelt werden, die den Arbeitnehmern helfen, digitale Gewerkschaften aufzubauen, Solidaritätsnetzwerke zu schaffen, ihre Verhandlungsfähigkeit mit Arbeitgebern zu stärken, ihre Rechte einzufordern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Schließlich kann KI zur Entwicklung von Software eingesetzt werden, die in der Lage ist, Produktionszentren zu infiltrieren und digitale Streiks durchzusetzen, indem Produktionssysteme in Unternehmen oder staatlichen Institutionen gestört werden, die gegen Arbeitnehmerrechte verstoßen oder Gewerkschaftsaktivitäten verbieten. In autoritären Regimen, die den Arbeitern das Recht auf Organisierung und Streik verweigern, wird dies zum letzten Ausweg, um diese Unternehmen zu zwingen, ihren Beschäftigten mehr Rechte einzuräumen.

Künstliche Intelligenz als praktisches Werkzeug für wissenschaftliche Befreiung und kreatives Empowerment

Anstatt zuzulassen, dass künstliche Intelligenz die menschlichen Fähigkeiten schwächt und Generationen hervorbringt, die übermäßig von Technologie abhängig sind, kann sie umgeleitet werden, um ein Werkzeug für wissenschaftliche Befreiung und mehr Kreativität zu werden. KI sollte das menschliche Denken nicht vollständig ersetzen, sondern stattdessen dazu beitragen, menschliche Fähigkeiten zu erweitern, den Zugang zu fortschrittlichen Wissenswerkzeugen zu ermöglichen und Zeit für Routineaufgaben freizusetzen, damit sich die Menschen auf Innovation und kreative Arbeit konzentrieren können.

Anstatt Abhängigkeit und übermäßige Abhängigkeit zu verstärken, einschließlich der Falle der digitalen Sucht, kann KI so konzipiert werden, dass sie die menschliche Handlungsfähigkeit unterstützt, anstatt sie zu ersetzen. Fortschrittliche Open-Source-KI-Systeme können entwickelt werden, um kritisches und kreatives Denken anzuregen und die Nutzer dazu zu ermutigen, Wissen selbstständig zu erforschen, indem sie analytische Fragen stellen, anstatt nur vorgefertigte Antworten anzubieten. Diese Systeme können Forschungsideen vorschlagen, Daten analysieren, um Schlussfolgerungen zu unterstützen, und Benutzer dazu inspirieren, originelle Gedanken zu entwickeln, anstatt Informationen passiv zu konsumieren.

Die linke Alternative befürwortet den Einsatz von KI zur Stärkung der kollaborativen wissenschaftlichen Forschung, indem sie Big-Data-Analysewerkzeuge für unabhängige Wissenschaftler und Forscher frei zugänglich macht. Dies kann die wissenschaftliche Innovation in Bereichen wie Medizin, Behandlung chronischer und seltener Krankheiten, Soziologie, erneuerbare Energien, Umweltschutz und mehr beschleunigen.

Es können kollaborative KI-Projekte eingerichtet werden, an denen Arbeiter*innen, Frauen, Ingenieur*innen, Forscher*innen und soziale Aktivist*innen beteiligt sind, um sicherzustellen, dass Technologie im Dienste des öffentlichen Interesses eingesetzt wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, KI-Technologien als völlig kostenlose öffentliche Dienstleistungen anzubieten, die dem Einzelnen Zugang zu allen grundlegenden und fortschrittlichen Funktionen gewähren, die die Kreativität in allen Bereichen unterstützen, ohne hohe Kosten zu verursachen.