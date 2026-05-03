Das explizite Manifest des digitalen Faschismus: „Palantir“ und die Allianz des Monopolkapitals mit der extremen Rechten

Im April 2026 veröffentlichte Palantir Technologies ein 22 Punkte enthaltendes Manifest, das sich – entgegen der augenscheinlich technisch anmutenden Dokumente, wie sie sonst von großen Tech-Konzernen herausgegeben werden – klar politisch und nationalistisch positioniert. Rezgar Akrawi analysiert für etos.media die Bedeutung dieses Manifests im Kontext der globalen und kapitalistischen Digitalisierung.

Das von Palantir Technologies veröffentlichte Manifest ist weder ein technisches Dokument noch eine ökonomische Vision. Es ist ein explizites politisches Dokument, das eine neue Phase in der Entwicklung des digitalen Kapitalismus ankündigt, eine Phase, in der er seinen Anspruch auf Neutralität aufgegeben und beschlossen hat, sich selbst zu entlarven und sein vollständiges ideologisches Gesicht zu zeigen. Palantir ist kein Einzelfall in der globalen Technologielandschaft.

Es ist eines von mehreren großen Technologieunternehmen, die ihre Technologien an Systeme der Repression und der Menschenrech tsverletzungen verkaufen, und wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, wegen seiner Rolle bei der Ermöglichung von Zwangsabschiebungen, Massenüberwachung und der Verfolgung von Dissidentinnen und Dissidenten verurteilt.

Am belastendsten ist, dass dokumentierte Berichte eine direkte Partnerschaft dieses Unternehmens, gemeinsam mit anderen westlichen Technologieunternehmen wie Google, Amazon und Microsoft, mit dem israelischen Militär offengelegt haben. Dabei wurden Daten- und Zielerfassungssysteme bereitgestellt, die in Militäroperationen in Gaza eingesetzt wurden, was das Unternehmen zu einem tatsächlichen Partner bei dokumentierten Kriegsverbrechen gegen Zivilisten macht. In dieser Hinsicht unterscheidet es sich inhaltlich nicht von anderen großen digital-kapitalistischen Unternehmen, die dasselbe in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenem Grad an Offenheit praktizieren.

Es ist eine Klassenbekundung eines Projekts für ein digital-faschistisches Bündnis, das sich nicht nur auf traditionelle Gewalt stützt, sondern auf digitale Überwachung und Repression, Datenanalyse, künstliche Intelligenz, die Manipulation der öffentlichen Meinung und die Unterdrückung von Dissens durch kaum wahrnehmbare, aber tiefgreifend wirksame Methoden. Ein Bündnis, dessen Verbrechen nicht in Elitenkreisen und Unternehmensbüros verbleiben, sondern sich auf Schlachtfelder und die Körper von Zivilisten ausdehnen und heute in seiner klarsten Form im Trumpismus, seinen Allianzen, seinen Verbrechen und seinen Angriffskriegen verkörpert sind.

Vom Silicon Valley ins Weiße Haus: Das organische Bündnis

Um das Palantir-Manifest außerhalb seines isolierten Kontextes zu verstehen, müssen wir das Bild jenes Bündnisses heranziehen, das sich in den vergangenen Jahren zwischen einem Teil der technologischen Elite und dem Projekt der extrem nationalistischen Rechten gebildet hat.

Peter Thiel, Mitbegründer von Palantir und der bedeutendste Financier von Trumps politischer Karriere, ist nicht einfach ein Geschäftsmann, der einen politischen Kandidaten unterstützt. Er ist der ideologische Kopf, der diesem Projekt seine politische Logik verleiht, jemand, der die bestehende repräsentative liberale Demokratie als Hindernis für das Projekt der technokratischen Elite betrachtet und offen erklärt hat, dass Kapitalismus und traditionelle liberale Demokratie unvereinbar sind. Dieses Bündnis ist kein Zufall und keine vorübergehende Schnittmenge. Es ist eine objektive Annäherung zweier Projekte, die ein einziges Ziel teilen: die Konzentration von Macht in den Händen einer finanziellen und politischen Oligarchie, die glaubt, ein „natürliches Recht“ zu besitzen, ihre eigenen sowie andere Gesellschaften zu regieren.

Dieses Bündnis findet heute seinen institutionellen Ausdruck in dem, was als technologische Beschleunigungsbewegung bekannt ist, zu der Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und andere gehören, die begonnen haben, sich koordiniert mit der zweiten Trump-Regierung zu bewegen. Was sie eint, ist keine vollständige ideologische Übereinstimmung. Was sie eint, ist ihre Klassenposition und ihr gemeinsames Interesse: die Beseitigung jeder regulatorischen oder demokratischen Begrenzung, die ihre Fähigkeit zur Akkumulation, zur Herrschaft und zur Ausweitung von Kontrolle einschränkt.

Das 22-Punkte-Manifest: Eine Lesart seines Klasseninhalts

Palantir veröffentlichte, was es als Zusammenfassung des Buches seines CEO Alexander Karp, „The Technological Republic“ bezeichnete, begleitet von breiter globaler Resonanz und wachsender politischer Empörung, die innerhalb weniger Tage Millionen von Aufrufen überschritt. Doch Empörung darf sich nicht mit einer bloß emotionalen Reaktion begnügen, denn das Manifest ist in seinem Kern ein Klassenfahrplan, der eine präzise linke Analyse verdient, eine, die tiefer geht als bloße Empörung.

Das Manifest enthält 22 Punkte, die nicht zufällig, sondern mit bewusster architektonischer Präzision aufgebaut sind. Einige Punkte erscheinen an der Oberfläche moderat oder menschlich, etwa Aufrufe zu Toleranz gegenüber Politikerinnen und Politikern in ihrem Privatleben oder gegen die Freude über die Niederlage eines Gegners.

Diese Punkte sind weder unschuldig noch beiläufig. Sie sind die kalkulierte Fassade, mit der die zögernde Leserin oder der zögernde Leser gewonnen und dem Manifest ein „ausgewogenes“ Bild verliehen werden soll, bevor es sein wahres Gesicht offenbart. Das ist es, was ideologische Studien als Struktur der hergestellten Zustimmung bezeichnen: Man gibt dir eine Dosis vernünftig klingender Sprache, damit du damit die giftige Dosis leichter schluckst. Was im Manifest logisch erscheint, ist daher kein Beweis seiner Ausgewogenheit, sondern ein weiterer Beweis seiner Raffinesse.

All diese Punkte werden als Deckmantel eingesetzt, um eine umfassende ideologische Agenda voranzutreiben, die all diese Anliegen an ein Projekt der Militarisierung, Dominanz und zivilisatorischen Hierarchie bindet. Ich werde mich daher auf die Punkte konzentrieren, die den wahren Klassen- und Ideologiegehalt dieses Projekts am deutlichsten offenlegen, während ich die anderen Konzepte im Verlauf des Textes behandle.

Punkt Eins behauptet, dass „die technische Elite des Silicon Valley moralisch verpflichtet ist, sich an der Verteidigung der Nation zu beteiligen“.

Diese moralische Rahmung ist nicht unschuldig. Wenn militärische und sicherheitsbezogene Auftragsarbeit als „moralische Pflicht“ dargestellt wird, wird sozialer Druck zu einem Mechanismus, um Ingenieurinnen, Ingenieure, Programmiererinnen und Programmierer in den Dienst der Kriegs- und Repressionsmaschinerie zu zwingen und jede abweichende Stimme innerhalb von Technologieunternehmen im Namen des „Patriotismus“ zum Schweigen gebracht. Das ist die Umwandlung des individuellen Gewissens in eine Ware im Dienst des militärischen und sicherheitsstaatlichen Apparats und seiner repressiven und überwachenden Institutionen.

Punkt Zwei fordert eine „Rebellion gegen die Tyrannei der Apps“, also die Ablehnung von Konsumententechnologie zugunsten tieferer Sicherheits- und Militärsysteme.

Das ist keine Kritik am Konsumkapitalismus, wie es erscheinen mag. Es ist ein Aufruf, technologische Kapazität in Richtung der Kriegs- und Überwachungsmaschine statt des Unterhaltungsmarkts umzulenken.

Punkt Fünf erklärt, dass „die Frage nicht ist, ob KI-Waffen gebaut werden, sondern wer sie bauen wird“. Diese geschlossene deterministische Logik zielt darauf ab, jede Debatte über die Ablehnung technologischer Militarisierung an ihrer Wurzel zu eliminieren. Wenn die Wahl als „wir oder der Feind“ gerahmt wird, verschwindet die Möglichkeit, „Nein zu Waffen insgesamt“ zu sagen. Es ist dieselbe Logik, die von Regierungen des Kalten Krieges genutzt wurde, um Friedensbewegungen zum Schweigen zu bringen und linke Organisationen einzuschränken, und hier kehrt sie in digitalem Gewand zurück.

Punkt Sechs fordert, dass „nationaler Dienst eine universelle Pflicht“ sein müsse, und ruft dazu auf, die Freiwilligenarmee zugunsten einer verpflichtenden Einberufung neu zu überdenken.

Diese Forderung enthüllt das klassisch faschistische Gesicht des Manifests: Wenn der Staat keine freiwillige Bereitschaft zur Beteiligung an seinen Kriegen erzeugen kann, greift er zu institutionellem Zwang und nennt ihn „geteilte Verantwortung“. Am aufschlussreichsten ist, dass das Unternehmen, das von jungen Menschen verlangt, ihr Leben zur Verteidigung des „Westens“ zu geben, gleichzeitig Milliarden Dollar aus den Kriegsverträgen verdient, in denen diese jungen Menschen sterben.

Pflicht für alle, Profite für wenige.

Punkt Siebzehn behauptet, dass „Silicon Valley eine Rolle bei der Bekämpfung von Gewaltkriminalität spielen muss“.

Dieser Vorschlag wirkt an der Oberfläche pragmatisch, ist aber in seinem Kern eine Ausweitung der Befugnisse privater Sicherheitsunternehmen, um die Rolle des Staates zu umgehen und sich in eine unabhängige Kraft sozialer Kontrolle zu verwandeln, die nach der Logik des Profits handelt und nicht nach der Logik des Rechts, der unabhängigen Justiz und der demokratischen Rechenschaftspflicht.

Punkt Zwanzig fordert „Widerstand gegen die allgegenwärtige Intoleranz gegenüber religiösem Glauben“.

Dieser Punkt entspringt keiner echten Verteidigung der Glaubensfreiheit. Es ist eine opportunistische Nutzung religiöser Sprache, um ein ideologisches Bündnis mit konservativen und religiösen Strömungen aufzubauen, die am ehesten hinter Kriegsprojekten mobilisiert werden können. Die Geschichte lehrt uns, dass jedes faschistische Projekt ein Bündnis mit religiösen Institutionen benötigte, um der Gewalt einen heiligen Charakter zu verleihen, und genau das sucht dieser Punkt unter dem Deckmantel der „Glaubensfreiheit“.

Punkt Einundzwanzig ist der aufschlussreichste hinsichtlich der tiefen ideologischen Dimension, wenn er erklärt, dass „einige Kulturen entscheidende Fortschritte hervorgebracht haben, während andere dysfunktional und regressiv bleiben“.

Dieser Satz ist keine beiläufige kulturelle Meinung. Er ist die theoretische Grundlage eines zivilisatorischen kolonialen Rassismus, der Herrschaft, Besatzung und das Töten von Völkern unter dem Deckmantel des „rationalen Managements der Zivilisation“ rechtfertigt.

Diese Logik unterscheidet sich im Kern nicht von der „Bürde des weißen Mannes“, die den Kolonialismus in früheren Jahrhunderten rechtfertigte, und sie wird heute in der Sprache von Algorithmen und Big Data reproduziert. Was sie gefährlicher macht als ihr historisches Vorgängermodell, ist, dass sie keine sichtbaren Kolonialtruppen mehr braucht. Eine Datenbank und ein Zielalgorithmus genügen.

Trumpismus als System, nicht als Person

Der verbreitete Fehler besteht darin, den Trumpismus auf die Person Donald Trump zu reduzieren. Trumpismus ist ein umfassendes Klassenprojekt, das nationales Finanzkapital mit chauvinistischem Nationalismus und Feindseligkeit gegenüber Migranten, Minderheiten und Randgruppen verbindet. In seinem Kern ist er Ausdruck der Krise des Kapitalismus, wenn dieser die liberale Illusion für sein Publikum nicht länger reproduzieren kann und daher auf aggressiven nationalistischen Diskurs zurückgreift, um die Aufmerksamkeit von den realen Klassenwidersprüchen abzulenken. Was das Palantir-Manifest tut, ist, das digitale Monopolkapital mit diesem Projekt zu verknüpfen und es mit den technologischen Instrumenten auszustatten, die notwendig sind, um es von einem wahlpolitischen Diskurs in ein tatsächliches Kontrollsystem zu verwandeln.

Die dokumentierte Zusammenarbeit zwischen Palantir und Einwanderungsbehörden sowie Sicherheitsapparaten bei der Verfolgung und Abschiebung von Migrantinnen und Migranten ist ein praktisches Modell dieses Bündnisses. Technologie wird hier nicht eingesetzt, um „Sicherheit“ in irgendeinem neutralen Sinn zu dienen. Sie wird genutzt, um repressive und rassistische Politik mit hoher operativer Effizienz umzusetzen. Das digitale Werkzeug ermöglicht eine schnellere und präzisere Repression, die gleichzeitig weniger auf öffentliche Rechtfertigung angewiesen ist.

Digitaler Feudalismus und seine faschistische Phase

Wie ich bereits in meinen Analysen des digitalen Kapitalismus argumentiert habe, leben wir in der fortgeschrittenen Phase des digitalen Feudalismus, in der große Unternehmen die digitale Infrastruktur monopolisieren und den Nutzerinnen und Nutzern ihre Bedingungen aufzwingen, so wie feudale Herren einst Land monopolisierten und Bauern kontrollierten. Was das Palantir-Manifest offenlegt, ist, dass dieser digitale Feudalismus nun in seine faschistische Phase eintritt, in jene Phase, in der sich das Kapital nicht mehr mit stiller ökonomischer Ausbeutung zufriedengibt, sondern sich zu expliziter politischer und ideologischer Mobilisierung und Kontrolle bewegt, um sein System vor jeder Bedrohung zu schützen.

Unter digitalem Kapitalismus sind nicht mehr nur traditionelle Arbeiter Opfer der Ausbeutung. Jede Nutzerin und jeder Nutzer produziert täglich Daten, die ohne Entschädigung in Rohmaterial für die Produktion von Mehrwert umgewandelt werden.

Digitale Leibeigene arbeiten innerhalb von Systemen, die sie nicht besitzen, und unterliegen Regeln, auf die sie keinen wirklichen Einfluss haben. Was das Manifest diesem Bild hinzufügt, ist die Militarisierung: Diese selben ausbeuterischen Systeme werden nun darauf ausgerichtet, den menschlichen Geist zu rahmen, Kriege zu führen, Dissens zu unterdrücken, Abschiebungen zu erzwingen und Systeme der Sicherheitskontrolle zu verwalten.

Algorithmen des Todes

Das Manifest kann nicht isoliert von dem gelesen werden, was in den gegenwärtigen Kriegen geschieht. Dokumentierte Berichte haben offengelegt, dass Palantir strategische Partnerschaften mit Armeen und Sicherheitsinstitutionen aufgebaut hat, um Zieldatenbanken zu erstellen, die tatsächlich in Militäroperationen eingesetzt werden. Das ist keine theoretische Möglichkeit. Es ist dokumentierte tägliche Praxis: Algorithmen, die menschliche Leben in Datenpunkte verwandeln und Datenpunkte in militärische Ziele.

In Palästina haben journalistische und investigative Berichte den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz dokumentiert, um Ziellisten zu erstellen, die zu Massakern an Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza führten. In Venezuela, Iran und anderen Ländern, die Washington als „Bedrohungen“ klassifiziert, werden Überwachungs- und Datensysteme genutzt, um Militarismus, Aggression und Kriege zu unterstützen, die gegen das Völkerrecht verstoßen.

Was das Unternehmen ein „intelligentes Zielsystem“ nennt, ist in der Praxis eine Maschine zur Verwaltung des Tötens mit industrieller Effizienz. Töten erfordert keine verantwortliche menschliche Entscheidung mehr. Es braucht einen Algorithmus, ausreichende Daten und grünes Licht von einem Apparat, der keiner demokratischen Rechenschaftspflicht unterliegt. Das ist die praktische Umsetzung dessen, was das Manifest „Entscheidungsfähigkeit in Echtzeit“ nennt, wo Tötungsentscheidungen augenblicklich innerhalb geschlossener technischer Systeme getroffen werden.

Am wichtigsten in diesem Zusammenhang ist, dass der Einsatz dieser Systeme nicht von dem Diskurs getrennt werden kann, der die Klassifizierung ganzer Gemeinschaften als rückständig oder bedrohlich rechtfertigt. Das Verbrechen beginnt nicht mit der Bombe. Es beginnt mit der Klassifizierung. Wenn ganze Gemeinschaften als Bedrohung definiert werden, wird das Töten und Anvisieren von Zivilistinnen und Zivilisten zu „Sicherheitsmanagement“ statt zu einem Verbrechen, dessen Täterinnen und Täter zur Rechenschaft gezogen werden müssen.

Die Illusion technologischer Neutralität, Selbstüberwachung und digitale Repression als Werkzeuge der Kontrolle

Die Gefahr des Modells, das Palantir aufbaut, liegt nicht allein in seinen direkten militärischen Anwendungen. Noch gefährlicher ist, was als „Überwachungsgesellschaft“ beschrieben werden kann, wenn Kontrolle innerlich statt äußerlich wird. Wenn ein Mensch weiß, dass er in jedem Moment beobachtet wird und spürt, dass jede digitale Interaktion aufgezeichnet und analysiert wird, beginnt er, sich selbst zu überwachen.

Er verändert seine Sprache, meidet sensible Themen, hält Abstand zu radikalen dissidenten Ideen. Diese freiwillige Selbstüberwachung beschränkt und schwächt linke, progressive Bewegungen und Arbeiterorganisationen von innen heraus, ohne dass Verhaftungen oder direkte Einschränkungen notwendig wären.

Der Aufruf des Manifests zu einem „tiefen Verständnis menschlichen Verhaltens“ als Bedingung für Sicherheit ist in Wirklichkeit ein Aufruf zum Aufbau eines umfassenden Systems zur Störung kollektiven politischen Handelns, bevor es überhaupt entsteht. Protestverhalten vorherzusagen und zu zerschlagen, bevor es zu einer organisierten Bewegung wird, ist der Traum, den Sicherheitsdienste seit langem verfolgen, und Palantirs Technologie kommt seiner Verwirklichung immer näher.

Zu den auffälligsten ideologischen Mechanismen des Manifests gehört seine Stützung auf geschlossene deterministische Logik. „Es wird keine technologische Neutralität geben“, „die Frage ist nicht, ob KI-Waffen gebaut werden“, „Demokratien können sich nicht allein auf moralischen Diskurs stützen“. Dieser Ansatz zielt darauf ab, politische Entscheidungen in unausweichliche natürliche Tatsachen zu verwandeln und jede Infragestellung der Natur des bestehenden Systems aus dem Bereich legitimer Debatte zu verdrängen. Es ist derselbe Ansatz, den Neoliberale in den 1990er Jahren verwendeten, als sie erklärten, dass „der Kapitalismus das Ende der Geschichte“ sei. Nun kehrt dieselbe Logik in sicherheitspolitischer Formulierung zurück: Es gibt keine Wahl außer digitaler Militarisierung.

Dieser Determinismus ist keine neutrale Beschreibung der Realität. Er ist eine Taktik, um Politik ihres Inhalts zu entleeren. Wenn du überzeugt bist, dass es keine Alternative gibt, hörst du auf, nach einer zu suchen. Und genau das ist das primäre Ziel hinter dieser Sprache.

Die linke Alternative: Die Frage des Eigentums und der kollektiven Kontrolle

Das Palantir-Manifest ist nicht bloß ein Dokument eines Technologieunternehmens, das seine Positionen bekannt gibt. Es ist ein lauter Alarm, den progressive Kräfte klar hören müssen: Der Kampf um die Zukunft der Technologie lauert nicht mehr im Hintergrund. Er ist offen auf die Bühne getreten und kündigt sich ohne Scham an. Wer zögert, diese Verschiebung zu begreifen, verzögert den Eintritt in die entscheidendste Arena des Kampfes in diesem Jahrhundert.

Die grundlegende Frage ist nicht, wie Technologie genutzt wird. Sie lautet, wem sie gehört und wer ihre Ziele bestimmt. Technologie wird kein Werkzeug der Befreiung werden, solange sie in den Händen digitaler Monopole bleibt, die mit Projekten der Rechten, des Krieges und der Repression verbunden sind. Jede ernsthafte Diskussion muss bei der Notwendigkeit kollektiven gesellschaftlichen Eigentums an digitaler Infrastruktur beginnen und die Unterwerfung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz unter echte demokratische Aufsicht stellen, die die Interessen der werktätigen Massen repräsentiert und nicht die monopolistischen Eliten.

Dies erfordert, dass linke, progressive und menschenrechtliche Kräfte das Feld der Technologie mit voller Ernsthaftigkeit als wichtiges Terrain des Klassenkampfes betreten. Intellektuelle Kritik zu produzieren, so wichtig sie auch ist, reicht nicht aus, wenn nicht tatsächliche technologische Alternativen durch Koordination und gemeinsame Arbeit über „digitale Internationalen“ aufgebaut werden: soziale Plattformen frei von Monopol, Einschränkung und Repression, Suchwerkzeuge, die die Privatsphäre aller Nutzerinnen und Nutzer respektieren, Systeme künstlicher Intelligenz, die demokratisch und transparent verwaltet werden, sowie andere digitale Anwendungen. Das sind keine Freizeitprojekte für die Zukunft. Es ist eine dringende strategische Notwendigkeit für jedes ernsthafte emanzipatorische Projekt.

Notwendige Ergänzung: Technologische Entwaffnung als Voraussetzung

Der Aufbau von Alternativen allein reicht nicht aus, wenn er nicht mit einer organisierten Kampagne einhergeht, diesen Monopolen ihre technologischen Waffen zu entreißen. Es ist hier festzuhalten, dass Palantir kein außergewöhnlicher Fall und keine Anomalie in der Technologielandschaft ist. Es ist der expliziteste und kühnste Ausdruck dessen, was viele andere Unternehmen mit größerem Schweigen und weicherem Diskurs praktizieren. Was es zum Fokuspunkt dieser Analyse macht, ist, dass es offenlegte, was andere gewohnt sind zu verbergen, nicht dass es sich inhaltlich von ihnen unterscheidet. Das System ist eines, die einzige Ausnahme ist der Grad der Offenheit.

So wie historische Arbeiterbewegungen darum kämpften, das Kapital in Fabriken und auf Feldern zu entwaffnen, ist heute ein entsprechender Kampf notwendig, um tödliche Algorithmen, Zielsysteme und Massenüberwachung kollektiv dem Zugriff dieser Unternehmen zu entreißen.

Dieser Kampf nimmt mehrere Formen an: ihre Dienste boykottieren, ihre geheimen Verträge mit Regierungen offenlegen, ihre Führungskräfte vor internationalen Gerichten wegen Mitschuld an Kriegsverbrechen anklagen und öffentliche Institutionen unter Druck setzen, ihre Beziehungen zu diesen Unternehmen zu beenden. Jeder Regierungsvertrag mit diesem System ist die direkte Finanzierung der Tötungs- und Abschiebungsmaschine. Diesen Geldfluss zu stoppen, ist die erste Frontlinie der Auseinandersetzung.

Dieser Weg kann nicht ohne gleichzeitige Arbeit auf innenpolitischer und internationaler Ebene vollendet werden. Auf innenpolitischer Ebene muss Druck aufgebaut werden, um strenge Gesetze zu erlassen, die Sicherheits-Technologieunternehmen verpflichten, vollständige Transparenz über ihre Verträge mit Regierungen herzustellen, den Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz in militärischer Zielerfassung außerhalb jeder unabhängigen richterlichen Aufsicht kriminalisieren und diese Unternehmen zwingen, sich denselben Rechenschaftsstandards zu unterwerfen, denen öffentliche Institutionen unterliegen.

Auf internationaler Ebene muss daran gearbeitet werden, diese Unternehmen internationalen Menschenrechtskonventionen zu unterwerfen, insbesondere den Genfer Konventionen, die wahllose Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten verbieten, der Charta der Vereinten Nationen zum Schutz personenbezogener Daten und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Ein Unternehmen, das Zieldatenbanken in Kriegsgebieten aufbaut, darf nicht außerhalb dieses Rechtsrahmens operieren, und wenn es das tut, tragen die Regierungen, die mit ihm Verträge abschließen gemeinsame strafrechtliche Verantwortung. Das ist keine luxuriöse reformistische Forderung. Es ist das Minimum, das die Menschlichkeit des Rechts in der Konfrontation mit der Unmenschlichkeit des Algorithmus verlangt.

Zweite Ergänzung: Das Schweigen über Arbeit im Herzen des Manifests offenlegen

Auffällig am Palantir-Manifest, ja zutiefst verdächtig, ist, dass es kein einziges Wort über Arbeiterinnen und Arbeiter, über Gewerkschaften, über das Recht auf Organisierung, über den Streik verliert. In einem Dokument, das von der „Ingenieur-Elite“, von „moralischer Pflicht“ und von „rückständigen Kulturen“ spricht, gibt es keinen Platz für jene Arbeiterinnen und Arbeiter, die diese Algorithmen bauen, sie betreiben und unter dem Gewicht derselben Überwachung leben.

Dieses Schweigen ist nicht beiläufig. Es ist ein implizites Eingeständnis, dass das faschistische Technologieprojekt der Arbeiterfrage nicht standhalten kann, weil allein die Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie sich organisieren, in der Lage sind, die Linien der Todesproduktion vollständig zu stoppen. Ein Generalstreik im Silicon Valley oder auch nur in Palantirs eigenen Büros ist der Albtraum dieses Projekts. Die Unterstützung von Gewerkschaften der Technologiebeschäftigten und die Verknüpfung ihres Kampfes mit einem globalen Kampf ist daher ein Akt des Widerstands ersten Ranges.

Dieser technologische Kampf kann nicht vom Volkskampf vor Ort getrennt werden. Technologie ist ein unterstützendes Werkzeug des Kampfes, kein Ersatz für ihn. Die wirkliche Macht bleibt in politischer, gewerkschaftlicher und gesellschaftlicher Organisierung, in sozialen Bewegungen, in internationaler Solidarität der werktätigen Massen dieses Systems, sei es in Kriegen, an Grenzen oder in von Algorithmen überwachten Arbeiterquartieren, die niemandes Erlaubnis brauchen.

Schlussfolgerung: Digitaler Faschismus bei seinem wahren Namen

Das Palantir-Manifest zeigt klar, dass wir einer neuen Form des Faschismus gegenüberstehen, nicht nur im engen historischen Sinn, sondern in seiner wesentlichen Bedeutung: dem Bündnis von Monopolkapital mit aggressiver nationaler politischer Macht und dem Einsatz von Gewalt, Repression und zivilisatorischer Hierarchie, um dieses Bündnis vor jeder Volksbedrohung zu schützen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Werkzeuge dieses Faschismus heute Algorithmen, Big Data und künstliche Intelligenz sind. Und genau das macht ihn geschlossener und schwerer zu bekämpfen als seine Vorgänger.

Wenn Alexander Karp in seinem eleganten Büro sein philosophisches Manifest zu Ende schreibt, setzen die von seinem Unternehmen gebauten Algorithmen ihre Arbeit fort, Ziele zu identifizieren, Migrantinnen und Migranten an Grenzen zu verfolgen, Datenbanken von Dissidentinnen und Dissidenten rund um die Welt aufzubauen und die Maschinerie von Militarismus und Repression weltweit zu unterstützen. Philosophie und Verbrechen sind zwei Seiten derselben Münze.

Der Kampf für soziale Gerechtigkeit und Befreiung führt heute unvermeidlich und in wesentlichem Maß über den Kampf, Technologie aus diesem aggressiven Klassenbündnis zu befreien. Das ist keine technische Frage und keine abstrakte ethische Frage. Es ist eine durch und durch politische Frage und Teil eines historischen Kampfes darum, wer die Kontrolle über Zukunft und menschliches Bewusstsein innehat: die monopolistische Minderheit, die mit Projekten des Tötens und der Repression verbündet ist, oder die werktätigen Massen, die ihre Autorität über die Werkzeuge durchsetzen müssen, die ihr Leben und ihr Schicksal prägen.

Quellen und Referenzen

Erstens: Primärquelle, Das Palantir-Manifest

Palantir Technologies, The Technological Republic, in brief, offizieller X-Post, April 2026

https://x.com/PalantirTech/status/2045574398573453312 Karp, Alexander C. und Zamiska, Nicholas W., The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. Crown Currency, New York, 2025.

https://techrepublicbook.com/

Zweitens: Journalistische Berichte und Analysen zum Manifest

Al Jazeera English, „Technofascism? Why Palantir’s pro-West ‚manifesto‘ has critics alarmed,“ 21. April 2026.

https://www.aljazeera.com/news/2026/4/21/technofacism-why-palantirs-pro-west-manifesto-has-critics-alarmed TechCrunch, „Palantir posts mini-manifesto denouncing inclusivity and ‚regressive‘ cultures,“ 19. April 2026.

https://techcrunch.com/2026/04/19/palantir-posts-mini-manifesto-denouncing-regressive-and-harmful-cultures Engadget, „Palantir posted a manifesto that reads like the ramblings of a comic book villain,“ April 2026.

https://www.engadget.com/big-tech/palantir-posted-a-manifesto-that-reads-like-the-ramblings-of-a-comic-book-villain-181947361.html TRT World, „Internet explodes in outrage over Palantir’s dystopian tech manifesto,“ April 2026.

https://www.trtworld.com/article/e3c96555543c Reason, „Palantir’s new manifesto wants the military draft reinstated,“ 20. April 2026.

https://reason.com/2026/04/20/this-big-tech-firm-wants-to-reinstate-the-draft

Drittens: Menschenrechtsberichte über Palantir und die Mitschuld von Big Tech in Gaza