Buchrezension: „Die Zeit der Ernte ist da!“

500 Jahre Deutscher Bauernkrieg – Martin Empson wirft einen marxistischen Blick auf diese Ereignisse, der begeistert

Ritter, Reformer, Revolutionäre, Bauernarmeen, Befreiungsaufstände und Verrat – ein Stoff, aus dem man spannende Abenteuerromane machen könnte. Martin Empsons Buch „‘Die Zeit der Ernte – ist da!‘ Revolution, Reformation und der Deutsche Bauernkrieg“ ist spannend zu lesen, ist aber ein Sachbuch über den Bauernkrieg, der sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt. Es bietet darüber hinaus viel mehr als ein Roman:

Empsons Buch schildert den Verlauf, die wichtigsten Ereignisse und Personen der Aufstände und analysiert, wie die Ideen Martin Luthers und der Reformation eine solche Wirkmächtigkeit entfalten konnten, dass sie Hunderttausende in ihren Bann zogen, Zehntausende Bauern für ihre eigenen Interessen zu den Waffen greifen ließ und Fürstenhäuser ins Wanken bringen konnten.

Er schreibt:

„Die riesige radikale Erhebung, die als deutscher Bauernkrieg in die Geschichte einging, stand in engem Zusammenhang mit den umfassenden gesellschaftlichen Gärungsprozessen in Europa. […] Neue wirtschaftliche Motive machten sich bemerkbar. Das Aufkommen einer Geldwirtschaft, des Warenhandels, einer profitorientierten Landwirtschaft und eines Manufakturwesens waren die Vorboten einer kapitalistischen Ökonomie. Jene, deren Reichtum auf diesen Produktionsmethoden beruhte, gerieten immer häufiger in Konflikt mit der feudalen Ordnung. Diese wirtschaftlichen Veränderungen zeigten sich auf vielfache Weise: im politischen, kulturellen wie religiösen Bereich.“

Marxistische Analyse

Über die Jahrhunderte gab es eine Vielzahl von teils starker Kritik an der Macht und dem Reichtum der herrschenden römischen Kirche und ihrer Führungsriege. Doch erst mit der Herausbildung dieser neuen wirtschaftlichen Interessen innerhalb der feudalistischen Strukturen hatten diese Ideen die Macht, in Deutschland und weiten Teilen Europas die Massen in Aktivität zu bringen, die in den neuen religiösen Perspektiven ideologische Waffen gegen ihre eigene Unterdrückung erkannten.

Die herausragende Leistung Empsons ist es, dass er mit dem Handwerkszeug des Marxismus die Geschehnisse analysiert und uns auf diese Weise erfassen lassen kann, wie Ideen und Individuen die Geschehnisse in der Welt beeinflussen können, wenn ihre Zeit gekommen ist.

Gegenspieler: Luther und Müntzer

Besonders spannend ist die Auseinandersetzung mit den beiden Polen der kirchlichen Veränderung: Martin Luther und Thomas Müntzer. Auf der einen Seite Luther, der mit seinen kritischen Thesen eine Bewegung entfesselte, die er jedoch mit allen Mitteln – auch mit dem Aufruf zu massiver Gewalt – bekämpft sehen wollte, als sie die herrschenden Verhältnisse tatsächlich ins Wanken zu bringen drohte.

Auf der anderen Seite Müntzer. Ein radikaler Kämpfer der sich für eine Welt einsetzte, in der das weltliche Streben nach Reichtum und Macht nicht hauptsächlicher Antrieb sei, sondern eine gerechte Teilung der Güter unter den Menschen. Ein Kämpfer, der auch vor der Konfrontation mit den herrschenden Begebenheiten und den Mächtigen nicht zurückschreckte.

Zitatenschatz, Blick auf die Vor- und Nachbeben

Und das Buch ist noch viel mehr: Es birgt einen umfangreichen Zitatenschatz unter anderem von Karl Marx, Friedrich Engels über Belfort Bax bis hin zu dem vor einigen Jahren verstorbenen deutschen Historiker Peter Blicke, der sich intensiv mit dem Deutschen Bauernkrieg auseinandergesetzt hat.

Das Buch geht auch auf die Vor- und Nachbeben der großen Aufstände ein: Empson blickt auf die Bundschuhaufstände, die bereits in den 1490er Jahren den Südwesten Deutschlands in einen Zustand des ständigen Aufruhrs versetzten, aber auch auf die Wiedertäuferbewegung, die zehn Jahre nach der Niederlage es Bauernkriegs viele Menschen erfasste und ihren dramatischen Höhepunkt in der von Truppen der alten Ordnung belagerten Stadt Münster fand.

Die Inhaltsfülle dieses knapp 300-seitigen Buches ist beeindruckend und es bleibt dabei, auch durch die starke Übersetzung von Rosemarie Nünning, stets sehr gut und flüssig lesbar. Empsons Buch ist eine Darstellung und Analyse der Aufstände, die auf alle wichtigen Aspekte und Personen eingeht: Bundschuhaufstände, Luther, regionale Ausbreitung, die bedeutenden Zwölf Artikel von Memmingen, aufgestellt von den rebellischen Bauern, Müntzer, Michael Gaismair, Engels‘ Blick auf die Ereignisse. Eine wichtige Einordnung der Theorien über den Bauernkrieg in der DDR wie der BRD, der Ursachen und Folgen bietet Empson ebenfalls.

Der marxistische Blick auf die Ereignisse hat mich persönlich an diesem Buch besonders begeistert und dieser Blick ist auch hilfreich, um aktuelle Geschehnisse und ihre inneren Widersprüche zu erfassen und Hoffnung auf eine kämpferische, revolutionäre Veränderung der derzeit eher dystopischen Verhältnisse zu erhalten. Auch Empson schreibt im Nachwort:

„[…] ich [hoffe], dass meine eigene Darstellung des Bauernkriegs und des Kampfes für Gerechtigkeit, Gleichheit und Demokratie, der im Mittelpunkt dieses Ereignisses stand, erneutes Interesse weckt an dem Projekt einer revolutionären Selbstbefreiung der Massen.“

Ich kann bestätigen: Ja, das tut es!

Martin Empson: „Die Zeit der Ernte ist da!“ Revolution, Reformation und der Deutsche Bauernkrieg.

Englische Originalfassung: The Time of the Harvest has come: Revolution, Reformation and the German Peasants War.

Aus dem Englischen von Rosemarie Nünning

ISBN 978-3-8192-4771-2

Copyright: Stiftung Aurora, Berlin

Verlag BoD, 15 Euro

Ein Beitrag von Francis Byrne, Verdi-Vertrauensmensch in einem Telekommunikationsunternehmen und aktiv bei Sozialismus von unten.