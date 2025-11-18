Künstliche Intelligenz: Ein Werkzeug des Kapitals oder der Befreiung?

Wie Karl Marx in vielen seiner Werke feststellte, führt jeder technologische Sprung innerhalb des kapitalistischen Systems nicht zur Befreiung des Menschen, sondern zur Reproduktion von Klassendominanz mit weiterentwickelten Mitteln. Daher sind die aktuellen technologischen Entwicklungen nicht neutral, sie nehmen innerhalb der bestehenden Produktionsverhältnisse Gestalt an. Künstliche Intelligenz – trotz ihres enormen Potenzials, der Menschheit zu dienen – ist zu einem Instrument geworden, das die Bourgeoisie nutzt, um ihre Kontrolle über Arbeit zu stärken, Ressourcen zu dominieren und das Massenbewusstsein in einer Weise zu formen, die dem kapitalistischen System dient.

So wie Maschinen während der industriellen Revolution dazu eingesetzt wurden, Ausbeutung zu intensivieren, anstatt die Arbeitszeit zu verkürzen, wird künstliche Intelligenz heute in der Automatisierung genutzt, um Produktionskosten zu senken und die Notwendigkeit menschlicher Arbeit in den meisten Fällen zu reduzieren, was zu prekäreren und unsichereren Arbeitsbedingungen führt.

Dies verstärkt auch die Entfremdung, da manuelle wie geistige Arbeiter in ihren Arbeitskontexten zu menschlichen Werkzeugen herabgestuft und durch Algorithmen ersetzt werden, was zu steigender Arbeitslosigkeit führt oder sie zwingt, alternative Beschäftigungen zu suchen. Gleichzeitig werden neue Produktionsverhältnisse geschaffen, in denen die Bourgeoisie ihren Griff über die Mittel der digitalen Produktion weiter verstärkt. In diesem Kontext wird künstliche Intelligenz zu einem Instrument, das Ausbeutung in ihrer fortgeschrittensten Form reproduziert.

Ein Werkzeug für Kontrolle, Repression und Bewusstseinsmanipulation

Die kapitalistische Kontrolle über künstliche Intelligenz beschränkt sich längst nicht mehr auf die Reproduktion der Produktionsverhältnisse; sie ist auch zu einem direkten Instrument der Kontrolle und politischen Repression geworden. Heute wird künstliche Intelligenz in Massenüberwachungssystemen, Gesichtserkennung, Analyse des politischen Verhaltens von Individuen und Gruppen und vielem mehr eingesetzt. Dies ermöglicht repressiven Regimen – selbst in sogenannten demokratischen Ländern –, präventiv einzugreifen, um jede potenzielle radikale linke Gegenwehr abzuschwächen oder zu verhindern, die die vorgegebenen „roten Linien“ überschreitet, also eine ernsthafte Bedrohung für die Struktur des kapitalistischen Systems darstellt.

Digitale Überwachung beschränkt sich heute nicht mehr auf das Löschen von Inhalten oder das Sperren von Konten. Sie nimmt die Form „freiwilliger Selbstzensur“ an, bei der Individuen beginnen, ihre Sprache und Meinungen aus Angst vor Zensur oder digitalen Sanktionen anzupassen. Dies schwächt die Fähigkeit linker und progressiver Organisationen, die Massen zu mobilisieren, und verwandelt das Internet zu einem großen Teil in einen Raum, der von kapitalistischer Marktlogik und staatlicher Dominanz beherrscht wird.

Neben seiner Rolle bei der Umgestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Verstärkung von Kontrolle und Repression dient der Großteil der Anwendungen künstlicher Intelligenz – wie Medien in all ihren früheren und gegenwärtigen Formen – als Werkzeug zur Manipulation des Massenbewusstseins und zur Verankerung kapitalistischer Werte. Dies geschieht durch Algorithmen, die den Informationsfluss steuern, den öffentlichen Diskurs lenken und versuchen, eine einheitliche kulturelle Realität aufzuzwingen, die Marktdominanz und individuellen Konsum als natürliche und unvermeidliche Werte festschreibt.

Heute ist künstliche Intelligenz eines der wirkungsvollsten Werkzeuge zur Festigung dieser ideologischen Hegemonie. Algorithmen werden so konfiguriert, dass sie die Massen Schritt für Schritt dazu bringen, den Kapitalismus als das beste und sogar ewige System zu akzeptieren – sanft, schleichend und kaum wahrnehmbar, sodass Nutzer den Eindruck erhalten, das System sei vollständig neutral.

Mit der Zeit kann die Öffentlichkeit in eine Art „willige, leicht lenkbare Herde“ verwandelt werden, indem das Klassenbewusstsein geschwächt, progressives und kritisches Denken eingeebnet und der politische Diskurs auf triviale Nebenthemen reduziert wird, anstatt die bestehenden politischen, ökonomischen und sozialen Strukturen der Ausbeutung zu analysieren.

Die linke Alternative: digitale Sklaverei bekämpfen und Technologie befreien

Künstliche Intelligenz im Sinne der Menschen und nicht des Kapitals einzusetzen, erfordert die Entwicklung quelloffener, transparenter Systeme mit neutraler Ausrichtung, die demokratisch verwaltet und gemeinschaftlich kontrolliert werden – eine derzeit realistische Lösung. Zudem braucht es internationale Gesetzgebung, um deren Betrieb zu regulieren und sicherzustellen, dass sie der gesamten Gesellschaft dient, bis progressive linke Alternativen auf Grundlage gemeinschaftlichen Eigentums entwickelt werden, fernab der Monopole großer Konzerne.

Wir müssen dafür kämpfen, dass künstliche Intelligenz genutzt wird, um Arbeitszeiten ohne Lohnkürzung zu reduzieren, eine gerechte Verteilung der Ressourcen zu ermöglichen, Gerechtigkeit und Gleichheit zu fördern und der Menschheit so zu ermöglichen, umfassend von Technologie zu profitieren und eine bessere Welt aufzubauen.

Der Kampf um künstliche Intelligenz kann nicht vom breiteren Klassenkampf getrennt werden. Daher ist der Widerstand gegen die Ausbeutung von KI und Technologie generell ein wesentlicher Bestandteil des umfassenderen Kampfes um die Befreiung des Menschen von kapitalistischer Ausbeutung.

Die Befreiung der Technologie aus dem Griff des Kapitals und ihre Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Massen zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und einer sozialistischen Alternative ist nicht nur eine Option – sie ist eine historische Notwendigkeit, die aus den wachsenden Widersprüchen des kapitalistischen Systems selbst hervorgeht.

Dies muss eine der Hauptaufgaben linker, progressiver und menschenrechtlich orientierter Kräfte weltweit sein; andernfalls stehen wir vor einer neuen Ära der digitalen Sklaverei – wenn wir nicht schon mitten in ihr leben – in der kapitalistische Eliten jeden Aspekt des Lebens kontrollieren, von Arbeit über Bewusstsein bis zur alltäglichen Existenz.

Digitale linke Internationalen aufbauen

Die Menschheit sieht sich heute einer beispiellosen globalen Kontrolle großer Technologiekonzerne, kapitalistischer Staaten und autoritärer Regime über KI und Technologie im Allgemeinen gegenüber. Dies macht die Bildung globaler linker Allianzen und Internationalen zu einer unvermeidlichen Notwendigkeit im Kampf gegen diese Hegemonie.

Diese Allianzen müssen über ideologische Unterschiede verschiedener linker und progressiver Organisationen hinausgehen und eine breite Einheit anstreben, insbesondere in diesem Bereich, um alternative offene oder linke Technologien zu entwickeln, die sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit dienen.

Dazu gehört die Entwicklung effektiver Strategien wie: unabhängige Finanzierung durch kooperative Modelle und Volkskampagnen, unabhängig von der Einflussnahme kapitalistischer Regierungen, sowie der Kampf für progressive Besteuerung großer Technologiekonzerne und die Umleitung eines Teils ihrer massiven Profite zur Unterstützung sozialer und kooperativer Projekte.

Die zu erwartende kapitalistische Gegenreaktion darf nicht ignoriert werden: Dominante Konzerne und Staaten werden rechtliche und technische Hürden errichten, um jede progressive linke technologische Alternative zu sabotieren oder zu unterdrücken. Daher ist es entscheidend, proaktive Strategien zu entwickeln, die Systeme hervorbringen, die gegenüber technologischer Repression widerstandsfähig sind und digitale Unabhängigkeit sowie technologische Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen.

Jugend anziehen, Fähigkeiten entwickeln und digitale Analphabetismus in linken Organisationen überwinden

Künstliche Intelligenz und digitale Technologie sind zu einem neuen und wichtigen Schauplatz des Klassenkampfes geworden. Während der Kapitalismus massiv und kontinuierlich in digitale Werkzeuge investiert, um seine Hegemonie auszubauen, leiden die meisten linken Organisationen unter einer deutlichen digitalen Lücke. Digitale Präsenz bedeutet längst nicht mehr nur das Betreiben von Social-Media-Seiten oder das Veröffentlichen von Stellungnahmen, sie ist zu einer strategischen Notwendigkeit geworden, die den Aufbau unabhängiger technologischer Infrastruktur erfordert, die linken und progressiven Organisationen gehört und von ihnen verwaltet wird.

Um das Überleben der Linken in dieser Ära zu sichern, ist es entscheidend, digitalen Analphabetismus zu überwinden – durch Ausbildungsprogramme, die Führungskräfte und Mitglieder in die Lage versetzen, digitale Werkzeuge zu verstehen, effektiv zu nutzen und sogar an ihrer Entwicklung mitzuwirken.

Die Jugend spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da sie technologische Entwicklungen schnell erfassen und effektiv in linken Aktivismus ummünzen kann. Durch ihre Fähigkeiten – etwa in sozialen Netzwerken, YouTube, künstlicher Intelligenz, digitaler Sicherheit, Datenanalyse und mehr – können junge Menschen nicht nur die digitale Lücke innerhalb linker Organisationen schließen, sondern diese auch in Richtung unabhängiger Digitalstrategien führen. Dazu gehört ebenfalls, technische Talente für linke Ideen zu gewinnen und flexible organisatorische Umgebungen zu schaffen, die es Entwickler*innen, Ingenieur*innen und Technikinteressierten ermöglichen, an unabhängigen progressiven Projekten abseits monopolisierter Unternehmen zu arbeiten.

Diese Bemühungen sollten die Gründung digitaler Schulen und offener lokaler wie internationaler Werkstätten umfassen, die fortgeschrittene technische Schulungen anbieten, in optimaler Technologieanwendung, digitaler Sicherheit, Datenanalyse, kooperativer Softwareentwicklung und mehr. Der linke Einfluss sollte auch in beruflichen Netzwerken und technischen Plattformen gestärkt werden, um progressive Ideen in technologischen Kreisen zu verbreiten und Menschen aus diesen Bereichen für die Linke zu gewinnen.

Die Position zu aktuellen Anwendungen künstlicher Intelligenz

Die entscheidende Frage lautet: Können linke Kräfte von der aktuellen KI profitieren, obwohl diese ein kapitalistisches, nicht neutrales Produkt ist?

Die Antwort ist weder ein einfaches Ja noch ein Nein. Bis progressive linke Alternativen entwickelt werden, können linke und progressive Bewegungen bestehende künstliche Intelligenz vorsichtig und kritisch nutzen, um ihren Einfluss im Kampf gegen kapitalistische Hegemonie und autoritäre Systeme zu erweitern. Diese Technologie kann zur Analyse politischer und sozialer Daten eingesetzt werden, um Muster wirtschaftlicher Veränderungen zu verstehen und die dringendsten Probleme arbeitender Klassen zu identifizieren.

Künstliche Intelligenz kann zudem genutzt werden, um Trends der öffentlichen Meinung zu untersuchen, was linken Bewegungen hilft, wissenschaftlich fundierte, realistische und wirksame Programme und Strategien zu entwickeln, basierend nicht nur auf dem, was wünschenswert ist, sondern auf dem, was möglich ist und den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen entspricht, sodass linke Theorie aus der Analyse der Realität hervorgeht – nicht umgekehrt.

Ebenso kann KI ein wirksames Werkzeug zur Aufdeckung von Desinformation kapitalistischer Institutionen und autoritärer Regime sein, indem sie dominante Mediendiskurse analysiert, Manipulation entlarvt und ideologische Kontrolle demontiert und ihnen progressive linke Gegennarrative entgegenstellt, die fortschrittlich und widerständig sind und zum Aufbau von Massenbewusstsein beitragen.

Diese Werkzeuge können linke Medien stärken, die die Interessen der Arbeiter*innenklassen und marginalisierter Gruppen widerspiegeln, und ermöglichen es, größere Zielgruppen zu erreichen und antikapitalistische und anti-autoritäre Inhalte wirkungsvoller und kostengünstiger zu vermitteln.

Organisatorisch kann KI die Koordination und Interaktion innerhalb linker Organisationen verbessern: durch Analyse organisatorischer Dynamiken, Identifikation von Stärken und Schwächen und Stärkung des Zusammenhalts zwischen Mitgliedern und Gruppen.

Sie hilft auch bei der Informationsverwaltung, bei der Bewertung der Wirksamkeit aktueller Strategien, der Identifikation erfolgreicher Arbeitsmuster und folglich bei der Verbesserung kollektiver organisatorischer Leistung, der Reduzierung von Bürokratie und der Schaffung reibungsloserer interner Kommunikation.

Doch es ist entscheidend, dieser Technologie mit Vorsicht und kritischem Bewusstsein zu begegnen, um sicherzustellen, dass sie ein unterstützendes Werkzeug bleibt und nicht zur dominierenden Kraft wird. Sie muss dazu dienen, politische und massenorientierte Organisation und den Kampf vor Ort zu stärken, ohne diese zu ersetzen. Strikte menschliche Aufsicht und Prüfung sind unerlässlich. Übermäßige Abhängigkeit von Technologie oder die Anpassung politischer Prioritäten an technische Logiken, die im kapitalistischen Umfeld entstanden sind, müssen vermieden werden.

Schlussfolgerung

Die Befreiung künstlicher Intelligenz und digitaler Technologien aus dem Griff des Kapitals und ihre Umwandlung in Werkzeuge, die der Bevölkerung dienen, sind ein dringender Kampf angesichts eines kapitalistischen Systems, das diese Technologien nutzt, um Klassendominanz zu verstärken und soziale Ungleichheiten zu vertiefen. Der Kampf um die Befreiung der Technologie ist untrennbar mit dem Klassenkampf gegen den Kapitalismus verbunden, und wahre Befreiung kann ohne kollektive Kontrolle über die digitalen Produktionsmittel nicht erreicht werden. Letztlich geht es nicht nur um Technologie, es geht um den Kampf um die Zukunft der menschlichen Gesellschaft selbst.

Der Beitrag von Rezgar Akrawi, erschien bei The Left Berlin und wurde von etos.media ins Deutsche übersetzt.