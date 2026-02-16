Wie Israel das Scheitern des Waffenstillstands in Gaza vorantreibt

Trotz des Anscheins eines diplomatischen Fortschritts machen israelische Beschränkungen, militärische Drohungen und bürokratische Hürden die Waffenruhe in Gaza gezielt undurchführbar.

Die Einsetzung des Nationalen Komitees für die Verwaltung des Gazastreifens (NCAG) war ein lang erwarteter Schritt für die Palästinenser, die auf den Beginn des Wiederaufbaus der kriegszerstörten Enklave hofften. Doch einen Monat später hat Israel dem technokratischen Komitee die Einreise nach Gaza noch immer nicht gestattet, während die USA dem NCAG gegenüber weiterhin nicht klargestellt haben, wie genau dessen Mandat aussehen wird.

Die Ankündigung des US-Sondergesandten Steve Witkoff Mitte Januar zum Start von Phase Zwei von Donald Trumps Gaza-Plan stieß auf israelische Verurteilung, Verzögerungstaktiken, Beschränkungen, eine Eskalation der Bombardierungen sowie das Versprechen, die uneingeschränkten Militäroperationen wieder aufzunehmen und den Waffenstillstand kollabieren zu lassen.

Diese unmittelbar feindselige und panische Reaktion – obwohl Trump den vom IStGH (Internationaler Strafgerichtshof) angeklagten Benjamin Netanjahu in das „Board of Peace“ (Friedensrat) berufen und allen israelischen Forderungen entsprochen hat – macht Israels Absicht deutlich: die Sabotage von Phase Zwei dessen, was faktisch zu einem einseitigen Waffenstillstand geworden ist, nachdem Israel Phase Eins durch wiederholte Verstöße praktisch bedeutungslos gemacht hat.

Ein Komitee ohne Macht, Büros oder Personal

Das technokratische Gaza-Komitee, bestehend aus 15 palästinensischen Experten, pensionierten Beamten, Vertretern der Zivilgesellschaft und Geschäftsleuten, soll die Regierungsgeschäfte von der Hamas übernehmen und den Wiederaufbau einleiten.

Zwei Personen aus dem Umfeld des NCAG-Leiters Dr. Ali Shaath erklärten gegenüber The New Arab, dass den Komiteemitgliedern nicht einmal mitgeteilt wurde, wo sie nach ihrer Einreise leben oder arbeiten sollen; es wurden weder Wohnsitze noch Büros oder Personal zugewiesen. Die NCAG-Beauftragten wissen zudem nicht, ob sie Zugang zum Osten Gazas erhalten werden – jene 60 % der Enklave, die die israelische Armee vollständig kontrolliert. Ein NCAG-Mitglied sagte: „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt mehr Fragen als Antworten.“

Bei einem Treffen mit der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft wurden die NCAG-Vertreter gefragt, ob sie in der Lage seien, Gehälter für die Familien der von Israel getöteten Gesundheitshelfer zu zahlen. „Sie hatten keine Antwort“, so die Quelle. Das bisher substanziellste Treffen zum Regierungsübergang fand lediglich mit Kommunalverwaltungen statt, die Basisdienstleistungen erbringen, statt mit Ministerien. Tony Blair, jetzt Mitglied von Trumps „Board of Peace“, soll Shaath Berichten zufolge gesagt haben, dass das NCAG keine Rolle in der Politik oder bei der Entwaffnung spielen werde.

Die VAE und Mohammed Dahlan

Jedes der 15 NCAG-Mitglieder soll laut zwei mit den Vereinbarungen vertrauten Quellen ein Gehalt von bis zu 18.000 US-Dollar pro Monat erhalten, wobei die VAE diese Zahlungen leisten. Mehrere Quellen und interne Dokumente deuten darauf hin, dass einige Kommissare dem Berater des VAE-Präsidenten und umstrittenen palästinensischen Politiker Mohammed Dahlan nahestehen.

Die VAE unterstützen Berichten zufolge auch Israels Stellvertreter-Banden in Gaza, wie die mit dem IS verbundene Abu-Shabab-Miliz, und planen die Finanzierung von Israels „New Rafah“-Projekt – ein Lager im Süden Gazas unter strikter israelischer Militärkontrolle und biometrischer Überwachung. Die Zeitung Haaretz berichtete kürzlich, dass die VAE Gaza als Schlüssel sehen, um Trumps Regionalpolitik zu beeinflussen.

Israel plant den Kollaps des NCAG im Voraus

Sobald das NCAG gegründet war, stellte Brigadegeneral Erez Wiener, ein enger Vertrauter von Finanzminister Bezalel Smotrich, klar, dass die israelischen Beschränkungen trotz Phase Zwei bestehen bleiben. „Nichts kann in dem Gebiet geschehen, was Israel nicht will, denn uns gehört das Haus. Wir sitzen an den Ein- und Ausgängen“, sagte er im Radio.

Israelische Medien betonen wiederholt Netanjahus Absicht, den Waffenstillstand zu beenden. Channel 14 berichtete, dass der Generalstabschef Pläne für einen Großangriff genehmigt habe, einschließlich der Invasion von Gebieten, die bisher nicht betreten wurden. Maariv enthüllte, dass Israel sich bereits auf die Fortsetzung des Angriffs „ohne Einschränkungen“ vorbereitet, um das gesamte Territorium zu besetzen.

Israel untergräbt das NCAG auch auf symbolischer Ebene: Netanjahu kritisierte das Komitee scharf, weil es ein Logo verwendet, das dem der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) ähnelt. Gleichzeitig nutzen israelische Kräfte Stellvertreter-Banden für Attentate im Westen Gazas, was die Sicherheit der NCAG-Mitglieder gefährdet. Die Abu-Shabab-Bande schikaniert Rückkehrer am Grenzübergang Rafah und blockiert internationale Delegationen.

Das NCAG als Ablenkung von der Besatzung

In der US-Ankündigung zu Phase Zwei fehlen jegliche Hinweise auf weitere israelische Truppenabzüge. Stattdessen wird der Wiederaufbau an die vollständige Entwaffnung der Hamas geknüpft – ein Akt der Kollektivstrafe. Das NCAG dient hierbei eher als „Spektakel des Fortschritts“, während Israel die Zerstörung der Infrastruktur im Osten Gazas fortsetzt.

Um diese dystopische Realität zu kaschieren, wird der Plan für „New Rafah“ vorangetrieben – ein „Potemkinsches Dorf“, das den Anschein von Wiederaufbau erwecken soll. Das geplante Lager ist jedoch für nur 25.000 Menschen ausgelegt (ein Bruchteil der 2,4 Millionen Einwohner) und gleicht mit seinen Containern eher einem Gefängnishof. Die Schulen dort sollen einen an die VAE angelehnten Lehrplan nutzen, und die Bewohner stünden unter ständiger biometrischer Überwachung.

Israels Absichten sind unmissverständlich: Nach Milliardeninvestitionen und hohen militärischen Verlusten wird Netanjahu den Wiederaufbau jener Enklave, die er systematisch unbewohnbar gemacht hat, nicht einfach zulassen.

Dieser Beitrag von Muhammad Shehada erschien zuerst auf Englisch bei The New Arab