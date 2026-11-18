Das Verhältnis zwischen Syrien und Israel ist seit jeher von Konflikten geprägt: Auf die Eroberung der Golanhöhen durch Israel im Jahr 1967 folgten der Oktoberkrieg von 1973 und ein Stellvertreterkrieg im Libanon. Die Friedensgespräche der 1990er-Jahre scheiterten vor allem an Israels Weigerung, sich vollständig aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen – insbesondere aus dem Golan und dem Ufer des Sees Genezareth. Nour Kanj zeichnet diesen Weg vom direkten Krieg hin zur gescheiterten Diplomatie nach.

„Syrien ist der Schlüssel zu einem dauerhaften und umfassenden Frieden, der den Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn endgültig beenden wird.“

– Bill Clinton, 16. Januar 1994

Syrien war lange eine wichtige politische und strategische Stütze des palästinensischen Kampfes gegen die israelische Besatzung – zumindest auf dem Papier. Die Besetzung der Golanhöhen 1967, der erneute Krieg 1973 und die anschließende Verwicklung beider Staaten in den libanesischen Bürgerkrieg machten deutlich, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten ohne Syrien kaum möglich war. Dennoch führten die langwierigen Friedensverhandlungen, insbesondere in den 1990er-Jahren, zu keiner Einigung. Auch das neue Jahrhundert brachte der Region weder Stabilität noch dauerhafte Lösungen.

Ende 2024 stürzte die jahrzehntelange Baath-Diktatur in Syrien. An ihre Stelle traten islamistische Übergangsmachthaber, die von den USA unterstützt wurden. Damit veränderte sich auch das Verhältnis zu Israel. Israel hielt nicht nur an der Besetzung der syrischen Golanhöhen fest, sondern weitete seine militärischen Angriffe und seine territoriale Kontrolle aus. Die ohnehin instabile Lage verschärfte sich weiter.

Die Geschichte dieses Konflikts ist kompliziert. Kriege, diplomatische Initiativen und politische Machtkämpfe überschnitten sich immer wieder. Hinzu kommen widersprüchliche Darstellungen und Ereignisse, deren Hintergründe bis heute umstritten sind. Trotzdem lohnt sich der Blick zurück. Wer die heutigen Entwicklungen verstehen will, muss wissen, wie es dazu kam. Dieser Artikel zeichnet deshalb die wichtigsten Ereignisse und Wendepunkte nach und ordnet sie in ihren historischen Zusammenhang ein.

Die Phase der direkten militärischen Konfrontation

Die Niederlage von 1967 saß tief. Ägypten hatte die Sinai-Halbinsel verloren, Syrien die Golanhöhen. Beide Gebiete waren von großer strategischer Bedeutung. Entsprechend groß waren die Enttäuschung und Verbitterung in beiden Ländern.

Für die syrische Front hatte der Verlust des Golan langfristig sogar verheerendere Folgen als die Nakba von 1948. Der Versuch, das Gebiet 1973 militärisch zurückzuerobern, scheiterte. Israel wiederum blockierte durch offene Ablehnung oder Verzögerungstaktiken immer wieder Bemühungen um einen gerechten Frieden. Auch internationale Forderungen nach einem Rückzug blieben unbeachtet. Die Ereignisse von 1967 prägten damit die weitere Entwicklung der Region: von den militärischen Auseinandersetzungen über die Friedensverhandlungen bis hin zu den internationalen Beziehungen.

Der Sechstagekrieg und der Golan

Der Fall der Golanhöhen gehörte zu den letzten und folgenschwersten Ereignissen des Sechstagekriegs. Dieser begann am 5. Juni 1967 mit einem israelischen Angriff auf Ägypten und weitete sich anschließend unter anderem auf die syrische Front aus. Am 8. Juni trat an der ägyptischen Front ein Waffenstillstand in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt hatten israelische Truppen ihre Offensive auf der Sinai-Halbinsel bereits abgeschlossen und das Ostufer des Suezkanals erreicht. Während die größeren Kampfhandlungen dort endeten, wurde an der syrischen Front noch bis zum 10. Juni weitergekämpft.

Am 9. Juni verlagerte Israel den Schwerpunkt seiner Offensive auf Syrien. Die Verteidigung der Golanhöhen erwies sich als äußerst schwierig, vor allem wegen fehlender Luftunterstützung. Bereits am ersten Kriegstag hatte die israelische Luftwaffe syrische Militärstützpunkte und Flugplätze angegriffen und dabei etwa zwei Drittel der syrischen Flugzeuge am Boden zerstört. Die verbliebenen Maschinen wurden entweder zurückgezogen oder spielten im weiteren Kriegsverlauf nur noch eine untergeordnete Rolle.

Hinzu kam ein Ereignis, das bis heute zu den umstrittensten Kapiteln der jüngeren syrischen Geschichte gehört.

Kommuniqué Nr. 66: Warum wurde der Fall von Quneitra zu früh verkündet?

Am Morgen des 10. Juni 1967 wurde unter der Unterschrift des damaligen Verteidigungsministers Hafiz al-Assad das Kommuniqué Nr. 66 veröffentlicht. Darin wurde die Einnahme der Stadt Quneitra durch israelische Truppen bekannt gegeben – viele Stunden, bevor diese tatsächlich in die Stadt einrückten.

Die Meldung soll die Moral der syrischen Soldaten schwer getroffen haben. Viele glaubten, ihre rückwärtigen Stellungen und Kommandozentralen seien bereits gefallen. An Teilen der Front brach daraufhin offenbar die Kampfmoral zusammen. Warum die syrische Führung den Verlust einer strategisch wichtigen Stadt verkündete, die noch gar nicht eingenommen worden war, ist bis heute umstritten. Im Wesentlichen gibt es drei Erklärungsansätze.

Erste Theorie: Ein taktischer Rückzug zur Rettung des Regimes

Nach dieser Interpretation hatte die syrische Führung unter Verteidigungsminister Hafiz al-Assad die Schlacht um die Golanhöhen bereits als verloren betrachtet. Sie befürchtete, dass weiterer Widerstand den israelischen Truppen den Weg nach Damaskus öffnen und möglicherweise sogar zum Sturz des Baath-Regimes führen könnte. Die vorzeitige Bekanntgabe des Falls von Quneitra hätte demnach als Rechtfertigung dienen können, die verbliebenen syrischen Einheiten zurückzuziehen und zur Verteidigung der Hauptstadt einzusetzen. Gleichzeitig entstand der Eindruck einer akuten militärischen Notlage, in der ein sofortiger Waffenstillstand notwendig erschien.

Manche Vertreter dieser Theorie gehen noch weiter und sprechen von einer Verschwörung. Eine weniger weitreichende Erklärung wäre allerdings, dass es der Führung vor allem darum ging, das Regime in Damaskus zu retten.

Zweite Theorie: Internationaler Druck und die Aussicht auf eine Intervention der Sowjetunion und der UNO

Ein anderer Erklärungsansatz geht davon aus, dass die syrische Führung mit der Meldung bewusst einen politischen Schock auslösen wollte. Die Nachricht vom Fall einer strategisch wichtigen Stadt wie Quneitra sollte demnach die internationale Gemeinschaft alarmieren und den UN-Sicherheitsrat zu raschem Handeln bewegen. Indem Damaskus eine dramatische Verschlechterung der militärischen Lage signalisierte, hoffte es möglicherweise auf eine schnelle Waffenstillstandsresolution.

Zugleich sollte die Sowjetunion, damals Syriens wichtigster Verbündeter, erkennen, dass sogar die Hauptstadt bedroht sein könnte. Moskau hätte daraufhin den diplomatischen Druck auf Washington erhöhen, Israel zum Stopp seines Vormarsches drängen oder zumindest die Möglichkeit eines direkten Eingreifens ins Spiel bringen können.

Eine solche Strategie wäre allerdings äußerst riskant gewesen. Die verfrühte Meldung könnte die Moral der eigenen Truppen untergraben und den Zusammenbruch der Front beschleunigt haben, noch bevor das erhoffte diplomatische Ergebnis erreicht war.

Dritte Theorie: Der „Nebel des Krieges“ und der Zusammenbruch der Kommunikation

Die dritte Erklärung sieht in dem Kommuniqué keine bewusste politische Entscheidung, sondern die Folge einer zunehmend chaotischen militärischen Lage. Sie entspricht weitgehend der Darstellung, die syrische Regierungsvertreter und spätere Verteidiger des Regimes vertraten. Israelische Luftangriffe hatten die syrischen Kommandostrukturen und Kommunikationsverbindungen an der Golanfront schwer beschädigt. Die Berichte, die Damaskus erreichten, waren widersprüchlich, unvollständig und kaum noch zu überprüfen.

Möglicherweise erhielt die Führung deshalb falsche Informationen, wonach israelische Truppen bereits in Quneitra eingedrungen seien. Auf dieser Grundlage könnte das Kommuniqué veröffentlicht worden sein, bevor die Stadt tatsächlich gefallen war. Nach dieser Lesart war die Meldung keine kalkulierte Maßnahme, sondern Ausdruck der Verwirrung und Desorganisation in den letzten Kriegstagen.

Welche dieser Erklärungen zutrifft, lässt sich nicht abschließend feststellen. Das Kommuniqué Nr. 66 bleibt eines der undurchsichtigsten und am heftigsten diskutierten Ereignisse des Sechstagekriegs. Was damals tatsächlich geschah, können am ehesten Historiker mit entsprechender Fachkenntnis und Menschen, die die Ereignisse selbst miterlebt haben, rekonstruieren.

Am 10. Juni rückten israelische Truppen weiter auf den Golan vor und besetzten Quneitra. Der anschließende Waffenstillstand beendete die Kämpfe an der syrischen Front.

Die Folgen der Niederlage und der Oktoberkrieg von 1973

Die Niederlage von 1967 hinterließ tiefe Spuren in der arabischen Welt. Israel hatte mit den Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel Gebiete besetzt, die sowohl für Syrien als auch für Ägypten von erheblicher strategischer Bedeutung waren. Besonders die geografische Lage des Golan erschwerte eine militärische Rückeroberung. Doch auch eine diplomatische Lösung oder die Durchsetzung internationaler Resolutionen erwies sich als schwierig. Der radikale und expansionistische Charakter des zionistischen Regimes in Israel und dessen anhaltende Missachtung des Völkerrechts standen einer solchen Lösung entgegen.

An der ägyptischen Front begann Israel nach dem Krieg, seine Stellungen auf der Sinai-Halbinsel auszubauen. Entlang des Suezkanals entstand ein System befestigter Verteidigungsanlagen, das später als Bar-Lev-Linie bekannt wurde. Israel stellte diese Befestigungen als nahezu unüberwindbar dar.

Die Vorbereitungen für einen erneuten Krieg zur Rückeroberung der besetzten Gebiete hatten bereits unter dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser begonnen. Sie reichten damit in die Zeit vor seinem Tod 1970 und der Machtübernahme durch Anwar al-Sadat zurück. Auch in Syrien liefen entsprechende Planungen schon vor dem Putsch von Hafiz al-Assad im Jahr 1970. Assad festigte anschließend seine Macht und errichtete eine Diktatur, die bis 2024 Bestand haben sollte.

Syrien und Ägypten wollten gemeinsam in den Krieg ziehen und anschließend aus einer stärkeren Position heraus über die Rückgabe ihrer besetzten Gebiete verhandeln. Ziel war es, Israel zur Einhaltung internationaler Resolutionen zu bewegen. Dafür mussten beide Staaten allerdings erhebliche militärische Hindernisse überwinden. Auf syrischer Seite war es die schwierige Topografie der Golanhöhen, auf ägyptischer Seite vor allem die Bar-Lev-Linie.

Mit Wasserpumpen gegen die Bar-Lev-Linie

Die ägyptische Armee stand vor der Frage, wie sie die gewaltigen Erdwälle der israelischen Befestigungsanlagen durchbrechen konnte. Eine ungewöhnliche Lösung schlug Generalmajor Baqi Zaki Yusef vor: Leistungsstarke Wasserpumpen sollten die Sand- und Erdwälle abtragen und so Durchgänge für die ägyptischen Truppen schaffen. Aus dem Vorschlag wurde ein militärischer Operationsplan. Ägyptische Pioniereinheiten trainierten intensiv, um die Technik beim geplanten Angriff einsetzen zu können.

Am 6. Oktober 1973 begannen syrische und ägyptische Streitkräfte gemeinsam eine Überraschungsoffensive. Syrien griff im Norden auf den Golanhöhen an, Ägypten im Süden auf der Sinai-Halbinsel. Der ägyptische Plan ging zunächst auf. Mithilfe der Wasserpumpen wurden Breschen in die Erdwälle der Bar-Lev-Linie geschlagen. Ägyptische Einheiten überquerten den Suezkanal und errichteten Stellungen an seinem Ostufer.

Auch die syrischen Truppen erzielten in den ersten Kriegstagen erhebliche Geländegewinne und konnten einen beträchtlichen Teil der 1967 besetzten Gebiete vorübergehend zurückerobern. Doch diese Erfolge hielten nicht lange an.

Israel mobilisierte seine Reservisten und erhielt umfangreiche militärische Unterstützung von seinen Verbündeten, insbesondere den Vereinigten Staaten. Im Rahmen der Operation Nickel Grass lieferten die USA große Mengen an Waffen und militärischem Material. Das Ausmaß dieser Unterstützung konnten weder Syrien und Ägypten noch ihr sowjetischer Verbündeter ausgleichen.

In einem Telegramm an den syrischen Präsidenten Hafiz al-Assad vom 20. Oktober 1973 erklärte Sadat, er kämpfe an der ägyptischen Front inzwischen gegen die Vereinigten Staaten. Er könne diesen Kampf nicht fortsetzen, ohne die Vernichtung der ägyptischen Streitkräfte zu riskieren.

Am 28. Oktober begannen ägyptische und israelische Militärvertreter direkte Gespräche über die Umsetzung des Waffenstillstands. Für Damaskus kam dieser Schritt überraschend. Die syrische Führung war nicht konsultiert worden und befürchtete, dass die Einstellung der Kampfhandlungen an der ägyptischen Front Syrien militärisch isolieren und den Weg für getrennte Friedensvereinbarungen ebnen würde. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass die gemeinsame Kriegsführung faktisch beendet war. Kairo traf seine militärischen und politischen Entscheidungen eigenständig, ohne sie länger mit der Lage an der syrischen Front abzustimmen.

Während sich die Lage an der ägyptischen Front allmählich beruhigte, kam es auf syrischer Seite auch in den folgenden Monaten immer wieder zu Gefechten. Erst am 31. Mai 1974 wurde mit der Unterzeichnung des Israelisch-syrischen Truppenentflechtungsabkommens eine formelle Regelung erreicht. Vermittelt hatte sie der amerikanische Außenminister Henry Kissinger. Das Abkommen sah eine von den Vereinten Nationen überwachte Pufferzone vor. Israel gab einen kleinen Teil des besetzten Gebiets an Syrien zurück, darunter die Stadt Quneitra, die vor dem israelischen Rückzug nahezu vollständig zerstört worden war.

Das Entflechtungsabkommen sorgte dafür, dass es an der Golanfront über Jahrzehnte vergleichsweise ruhig blieb. Diese Lage änderte sich erst mit dem Zusammenbruch des Baath-Regimes im Dezember 2024. Seither dringt Israel nahezu täglich tief in syrisches Gebiet vor und setzt sich damit faktisch über die bisherigen Vereinbarungen hinweg.

Ägyptens eigenständige Verhandlungen mit Israel führten unterdessen 1978 zum Camp-David-Abkommen und ein Jahr später zum ägyptisch-israelischen Friedensvertrag. Darin verpflichtete sich Israel zum Rückzug von der Sinai-Halbinsel.

Ein Sieg, der keiner war

Der Oktoberkrieg von 1973 besitzt für Syrien und Ägypten bis heute eine enorme symbolische Bedeutung. Beide Staaten wollten die demütigende Niederlage von 1967 wettmachen. Tatsächlich gelang es ihren Streitkräften in der Anfangsphase, Israel zu überraschen und erhebliche Geländegewinne zu erzielen – gegen einen militärisch starken Gegner, der von der führenden Weltmacht umfassend unterstützt wurde. Doch jenseits nationalistischer Erzählungen und romantisierter Erinnerungen fällt die Bilanz für Syrien ernüchternd aus.

Gemessen an den anfänglichen Möglichkeiten, den schweren Fehlern während des Krieges, den hohen Verlusten und den geringen territorialen Gewinnen am Ende lässt sich das Ergebnis kaum als Sieg bezeichnen. Für Syrien war der Krieg vielmehr eine große Enttäuschung. Nach dem Truppenentflechtungsabkommen gingen die direkten militärischen Auseinandersetzungen auf den Golanhöhen deutlich zurück. Der Konflikt verlagerte sich zunehmend in den Libanon, wo beide Staaten in einen komplizierten Stellvertreterkrieg verwickelt wurden.

Während des libanesischen Bürgerkriegs unterstützten Israel und Syrien unterschiedliche lokale Gruppierungen. Die Lage war geprägt von gelegentlichen militärischen Zusammenstößen, wechselnden Bündnissen und Phasen stillschweigender Verständigung. Diese Auseinandersetzung setzte sich in verschiedenen Formen bis zum israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 fort. Syriens militärische und politische Vorherrschaft im Libanon bestand dagegen noch bis 2005.

Gescheiterte Friedensverhandlungen

1981 erklärte Israel die Golanhöhen einseitig zu seinem Staatsgebiet. An der vergleichsweise ruhigen Lage entlang der Front, die seit dem Truppenentflechtungsabkommen von 1974 bestand, änderte die Annexion zunächst wenig.

In den 1990er-Jahren hatten sich die internationalen und regionalen Machtverhältnisse allerdings grundlegend verschoben. Die Sowjetunion war zusammengebrochen. Ägypten, zuvor ein wichtiger strategischer Partner Syriens in der arabischen Welt, hatte Frieden mit Israel geschlossen. Gleichzeitig blieben die Beziehungen zwischen Syrien und dem irakischen Baath-Regime angespannt. Das galt insbesondere, nachdem sich syrische Truppen im Golfkrieg um Kuwait der US-geführten Koalition gegen den Irak angeschlossen hatten.

Unter diesen Bedingungen musste die syrische Führung anerkennen, dass eine militärische Rückeroberung der Golanhöhen äußerst schwierig sein würde. Die relative Ruhe an der Front beruhte zumindest teilweise auf dem Bewusstsein, wie verheerend ein weiterer Krieg ausfallen könnte. Syrien hätte dabei vermutlich besonders hohe Verluste erlitten. Doch auch für Israel erschien die Aufrechterhaltung des Status quo attraktiver als die Risiken und Kosten eines erneuten Krieges.

Zwischen 1991 und 2000 verhandelten beide Staaten über einen möglichen Frieden. Die Gespräche waren kompliziert, zogen sich über Jahre hin und ließen zeitweise durchaus Fortschritte erkennen. Am Ende scheiterten sie jedoch vor allem daran, dass Israel nicht bereit war, sich vollständig aus den besetzten syrischen Gebieten zurückzuziehen.

Nach intensiven diplomatischen Bemühungen des amerikanischen Außenministers James Baker erklärten sich Syrien und Israel zur Teilnahme an der Madrider Friedenskonferenz von 1991 bereit. Schon die Tatsache, dass beide Seiten zu direkten Gesprächen zusammenkamen, galt manchen Beteiligten als bedeutender Erfolg.

Allerdings stand mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Schamir ein Hardliner des Likud an der Spitze der israelischen Delegation. Seine Haltung erschwerte substanzielle Fortschritte erheblich. Die Konferenz brachte deshalb noch keinen Durchbruch, schuf aber einen Rahmen für weitere Verhandlungen.

Rabin und das Versprechen eines vollständigen Rückzugs

Mit der Ablösung Schamirs durch Jitzchak Rabin als Israels Ministerpräsidenten begann eine neue Phase des Friedensprozesses. Oder zumindest hatte es den Anschein. Rabins Name ist eng mit dem sogenannten Rabin-Deposit („Rabin-Zusage“) verbunden. Dahinter stand die Zusage, Israel werde sich im Gegenzug für Frieden vollständig aus den 1967 besetzten syrischen Gebieten zurückziehen und zu den Linien vom 4. Juni 1967 zurückkehren. Genau das hatte Syrien seit Langem gefordert und Schamir zuvor abgelehnt.

Doch Rabins Amtszeit brachte nicht nur positive Entwicklungen, zumindest nicht aus syrischer Sicht. Parallel zu den Gesprächen mit Damaskus verhandelte Israel getrennt mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und mit Jordanien. Daraus gingen die Oslo-Abkommen und der Friedensvertrag von Wadi Araba hervor. Dieses Vorgehen ließ sich als eine Art „Teile und herrsche“-Strategie interpretieren.

Durch separate Vereinbarungen mit einzelnen arabischen Akteuren drohte Syrien regional zunehmend isoliert zu werden. Gerade diese Isolation verstärkte allerdings die Bereitschaft der syrischen Führung, einem Frieden zuzustimmen, sofern sie dafür sämtliche besetzten Gebiete zurückerhielt. Israel schien zu diesem Zugeständnis jedoch nicht bereit.

Im November 1995 wurde Rabin von dem israelischen Rechtsextremisten Jigal Amir ermordet, der den Friedensprozess ablehnte. Das Attentat machte deutlich, wie stark der Widerstand nationalistischer und rechtsradikaler Kräfte in Israel gegen diplomatische Vereinbarungen mit arabischen Staaten und Organisationen war.

Das galt auch für die Oslo-Abkommen, die Israel erhebliche Vorteile verschafften, während das Ergebnis für die Palästinenser vielfach als zutiefst ungerecht kritisiert wurde. Ebenso richtete sich der Widerstand gegen einen möglichen Frieden mit Syrien, für den Israel lediglich das 1967 besetzte syrische Gebiet hätte zurückgeben müssen.

Von Peres zu Netanjahu: Der Friedensprozess gerät ins Stocken

Nach Rabins Ermordung übernahm Schimon Peres das Amt des Ministerpräsidenten. Als Mitglied derselben Partei vertrat er in der Golanfrage grundsätzlich eine ähnliche Position wie sein Vorgänger. Mit dem Wahlsieg Benjamin Netanjahus 1996 änderte sich das jedoch deutlich. Netanjahu lehnte einen Rückzug von den Golanhöhen ebenso ab wie eine Bindung an das sogenannte Rabin Deposit.

Später wurde über geheime Kontakte zwischen Israel und Syrien berichtet, die der amerikanische Geschäftsmann Ronald Lauder vermittelt haben soll. Konkrete Ergebnisse brachten diese Bemühungen allerdings nicht. Erst unter Netanjahus Nachfolger Ehud Barak wurden Fragen wieder aufgegriffen, die zuvor auf Ablehnung gestoßen waren. Unter Barak konzentrierten sich die Verhandlungen zunehmend auf die genaue Grenzziehung. Dabei standen sich zwei Positionen gegenüber.

Die syrische Position: Damaskus hielt am Rabin-Deposit fest und verlangte einen vollständigen israelischen Rückzug auf die Linien vom 4. Juni 1967. Damit hätte Syrien wieder direkten Zugang zum nordöstlichen Ufer des Sees Genezareth erhalten, ebenso wie einen Anteil an dessen Wasserressourcen und Zugang zum Jordan.

Die israelische Position: Barak erkannte zwar an, dass es das Rabin-Deposit gab, wollte die Grenze aber nicht entlang der Linien vom 4. Juni 1967 ziehen. Stattdessen schlug er Grenzkorrekturen vor, durch die Syrien auf Gebiete am nordöstlichen Seeufer hätte verzichten müssen. Der See und seine Wasserressourcen wären damit vollständig unter israelischer Hoheit geblieben.

Damaskus lehnte einen Verzicht auf das nordöstliche Ufer entschieden ab. Die syrische Führung betrachtete das Gebiet als Teil ihres Staatsgebiets und bestand auf einem vollständigen Rückzug Israels aus sämtlichen besetzten syrischen Gebieten.

Nach einem Treffen zwischen dem syrischen Präsidenten Hafiz al-Assad und US-Präsident Bill Clinton in Genf kamen die jahrelangen israelisch-syrischen Friedensverhandlungen faktisch zum Erliegen. Sie scheiterten letztlich an Israels fehlender Bereitschaft, die besetzten syrischen Gebiete zurückzugeben. Aus syrischer Sicht entstand der Eindruck, Israel sei eher daran interessiert gewesen, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, als tatsächlich einen gerechten und dauerhaften Frieden zu schließen.