Von einer revolutionären Idee zur Repression: Der Baathismus unter Assads blutiger Herrschaft

Als revolutionäre Vision für arabische Einheit, Freiheit und Sozialismus geboren, versprach der Baathismus die Befreiung vom Kolonialismus. Doch unter der Assad-Dynastie wurde er in ein Werkzeug für eine brutale Diktatur verwandelt und hinterließ sein Erbe in Trümmern. Dies ist die Geschichte, wie aus einer Ideologie der Hoffnung ein Symbol der Unterdrückung wurde.

Am 8. Dezember 2024 erreichte die schockierende Nachricht vom Zusammenbruch des Baath-Regimes in Syrien, angeführt von einem der brutalsten Diktatoren der jüngeren Geschichte, Bashar al-Assad, die Welt. Viele Menschen in Europa stießen in den Nachrichten auf den Begriff „Baath“, aber eine überraschend große Zahl von ihnen wusste nicht, was er eigentlich bedeutet. Diejenigen, die von der regierenden Baath-Partei in Syrien gehört hatten, dachten vielleicht, es handele sich nur um den Namen der Partei. Wer sich jedoch für die politische Geschichte des Nahen Ostens interessiert, weiß, dass die Baath-Partei eine der bedeutendsten Ideologien der Region darstellt. Im Laufe der Jahre hat sie sich von einer ursprünglichen Idee, die aus der politischen Situation Syriens nach der französischen Kolonialzeit und den katastrophalen Folgen des Krieges entstand, gewandelt.

Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über die Geschichte der Baath-Partei und eine Erklärung der Ideen, die die Ideologie des Baathismus prägten bieten.

Um zu vermeiden, dass dies zur Biographie irgendeiner politischen Figur wird, werden nur die wichtigsten Beiträge von Schlüsselpersonen erwähnt, die nicht übersehen werden dürfen. Die Ideen hinter Baath-Partei, wie sie von Persönlichkeiten wie Akram Al-Hourani, Michel Aflaq, Salah Al-Din Al-Bitar und anderen, welche später in diesem Artikel erwähnt werden, formuliert wurden, werden im notwendigen Kontext erläutert.

Als Syrer werde ich mich hauptsächlich auf die syrische Baath-Partei konzentrieren, aber es empfiehlt sich auch, mehr über den irakischen Zweig und die Unterschiede zwischen ihnen zu lesen. Dies ist besonders wichtig, da die beiden Baath-Länder in Syrien und im Irak während eines Großteils der Zeit der Baath-Partei verfeindet waren. Das baathistische Syrien unter Hafez al-Assad schloss sich sogar der internationalen Koalition an, um in Kuwait an der Seite der Vereinigten Staaten gegen den Irak zu kämpfen, also gegen ein anderes Land, das nicht nur arabisch, sondern auch baathistisch war. Dies zeigt, dass es Assad nie um Arabismus oder Sozialismus ging, sondern ausschließlich um Autorität und Macht.

Der wichtigste Punkt ist, dass dieser Artikel nur eine kurze Erläuterung der Geschichte der Baath-Partei in Syrien und der Ideen des Baathismus liefern soll, und nicht die Gräueltaten, die Hafez al-Assad und später sein Sohn Bashar im Namen der Baath-Partei begangen haben, beschönigen oder normalisieren soll. Die Herrschaft der Assad-Familie brachte Syrien Folter, Gefängnis und Mord, während den Syrern grundlegende Menschenrechte verweigert und die Ressourcen des Landes jahrzehntelang geplündert wurden – alles im Namen der Baath-Partei. Während der Assad-Ära wurden alle ideologischen Vordenker der Baath-Partei entweder inhaftiert, ins Exil geschickt oder getötet. Die Baath-Partei Assads hatte nur einen einzigen Glauben: die Loyalität gegenüber der Familie Assad.

Kurze Geschichte der Arabischen Sozialistischen Ba’ath-Partei

Eine der zahlreichen antikolonialistischen Bewegungen, die als Reaktion auf die Besatzung und den Kampf um Selbstbestimmung in der arabischen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, war die Ba’ath-Bewegung. Sie wurde von Michel Aflaq und Salah Al-Din Al-Bitar in Paris, wo sie studierten, gegründet. Die Popularität einer solchen Bewegung ist auf die Aufteilung der arabischen Welt durch Großmächte, ohne Rücksicht auf die einheimische Bevölkerung der Region, zurückzuführen. Diese Teilung führte zur Entstehung arabischer nationalistischer Ideologien an verschiedenen Orten.

Die erste Gründungskonferenz der Baath-Partei wurde am 7. April 1947 von Aflaq und Bitar im Café Alrasheed in Damaskus einberufen. Auf dieser dreitägigen Konferenz wurde die Verfassung der Arabischen Baath-Partei ausgearbeitet. Im Jahr 1952 vereinigte sich die Partei mit der Arabischen Sozialistischen Partei von Akram Al-Hourani zur Arabischen Sozialistischen Baath-Partei. Diese Vereinigung verlieh der Baath-Partei den nötigen populistischen Schwung, da die Partei zuvor als „Partei der akademischen und intellektuellen Eliten“ angesehen wurde.

Akram Al-Hourani, bekannt als der „rote Kapitalist“, aufgrund seiner sozialistischen Ideologie und seiner Unterstützung für die Arbeiterklasse und trotz seiner Herkunft als Sohn eines Großgrundbesitzers, war eine Schlüsselfigur bei dieser Fusion. Al-Hourani entwickelte eine sozialistische Ideologie und betrachtete die Kapitalisten als Quelle aller politischen Probleme. Er war sich auch der politische Rolle des Militärs bewusst und hatte enge Beziehungen zu hochrangigen Militärs. Dies machte ihn zu einer facettenreichen Persönlichkeit, die gleichzeitig umstritten war und wegen ihres großen Einflusses auf die syrische Politik und ihre Ideale geschätzt und respektiert wurde. Diese Ideale kosteten ihn viel, da er später von Diktator Hafez al-Assad ins Exil gezwungen wurde, wo er bis zu seinem Tod blieb. Al-Houranis Ideen, die später die Baath-Partei nach ihrem Zusammenschluss beeinflussten, zielten vor allem darauf ab, die sozioökonomische Kluft zwischen den Bauern auf dem Land und den Stadtbewohnern in Syrien zu verringern. Dieses Ziel verschaffte ihm große Popularität unter der verarmten syrischen Bevölkerung.

Die Bedeutung von Al-Hourani in der syrischen Politik erreichte in den 1950er Jahren ihren Höhepunkt, an dem er erheblichen Einfluss auf die syrische Politik ausübte und zu einer Schlüsselfigur in der Politik wurde. Er war ein bekannter und geachteter Politiker, ein kluger Mann mit guten Verbindungen zum Militär. Dies war insofern von Bedeutung, da selbst in der Zeit der parlamentarischen Demokratie in Syrien Armeeangehörige eine wichtige Rolle in der Politik des Landes spielten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Al-Houranis Beitrag zur Baath-Partei erheblich war.

Er verlieh der Partei ein erhebliches ideologisches und theoretisches Gewicht, steigerte ihre Popularität unter den syrischen Bauern und spielte eine Schlüsselrolle bei der Politisierung des syrischen Militärs. Al-Houranis Handlungen waren getrieben von einer aufrichtigen Absicht und einer theoretischen Perspektive, welche die Rolle des Militärs als politisches Instrument zur Aufrechterhaltung und zum Schutz der Demokratie betonte, im Gegensatz zu einem Militarismus zum Zwecke der Dominanz von Militärbeamten. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die Ergebnisse oft von Al-Houranis Erwartungen abwichen. Als er seine Gedanken über den ersten Militärputsch in Syrien durch Husni al-Zaim beschrieb, glaubte er zunächst daran, eine minimale Verbindung zu diesem zu führen. Es war ihm jedoch nicht möglich, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Schließlich initiierte er eine Kampagne, um die Handlungen von Husni al-Zaim nach dessen Machtübernahme anzuprangern, als der Putsch begann, sich in ein diktatorisches Regime zu verwandeln.

Al-Houranis Beziehung zu den Militärs hatte ihre Höhen und Tiefen. Er wandte sich grundsätzlich gegen jeden Versuch des Militärs, der zivilen Führung Macht zu entreißen. Er schloss sich wiederholt der Opposition gegen die Militärführung an, was ihn 1950 schließlich zur Gründung der Arabischen Sozialistischen Partei führte. Von diesem Zeitpunkt an pflegte er zunehmend positive Beziehungen zur Baath-Partei von Aflaq und Bitar. Damals erklärte Al-Hourani, dass er die Baath-Partei aufgrund ihrer ideologischen Gemeinsamkeiten und der damaligen politischen Situation für den einzigen Verbündeten seiner Arabischen Sozialisten hielt. Diese Faktoren zwangen Al-Hourani, sich zur Opposition zu wenden und in den Libanon zu gehen. Dies führte letztlich zur Verschmelzung der Arabischen Baath-Partei und der Arabischen Sozialistischen Partei zur Arabischen Sozialistischen Baath-Partei. Nach dem Erfolg von Al-Houranis Oppositionsbewegung gegen Präsident Adib al-Shishakli nutzte er sein Netzwerk innerhalb des Militärs, um dieses zu zwingen, „in die Kasernen zurückzukehren“ und sich nicht mehr in das zivile politische und parlamentarische Leben in Syrien einzumischen, eine Praxis, die von 1954 bis 1958 andauerte.

Die Baath-Partei während der Vereinigten Arabischen Republik

Nach der Dreier-Aggression gegen Ägypten ???Suezkrise im Jahr 1956, die durch die Verstaatlichung des Suezkanals durch Präsident Gamal Abdel Nasser ausgelöst wurde, erhielt die Baath-Partei aufgrund ihrer Haltung gegenüber Ägypten große Unterstützung in der Bevölkerung. Diese Unterstützung erleichterte den Vereinigungsprozess, der 1958 in der Gründung der Vereinigten Arabischen Republik (UAR) zwischen Syrien und Ägypten gipfelte. Vor der Vereinigung verlangte Präsident Nasser die Auflösung aller syrischen Parteien, insbesondere der arabischen Parteien wie der Baath-Partei, die dieser Forderung auch nachkam. Rückblickend mag dies eine Fehleinschätzung gewesen sein.

Die Vereinigte Arabische Republik (UAR) löste sich 1961 aus verschiedenen Gründen auf, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würden. Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass eine der Hauptursachen die sich verschlechternden Beziehungen zwischen Nasser und der Baath-Partei waren, welche mehr von Misstrauen und Spannungen als von gemeinsamen ideologischen Zielen geprägt waren. Außerdem führte die Politik der ägyptischen Regierung dazu, dass der Vereinigungsprozess als ein Akt der Annexion empfunden wurde. Dies führte zu Frustration in der syrischen Bevölkerung. Diese Politik führte schließlich dazu, dass Al-Hourani von seinem Posten als Stellvertreter Nassers in der Nordregion der UAR zurücktrat. Diese Entscheidung vertiefte seine Skepsis gegenüber der UAR selbst.

Die ideologischen Figuren der Baath-Partei, darunter Al-Hourani und Aflaq, gingen davon aus, dass sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der politischen Sphäre Syriens innerhalb der UAR spielen würden und malten sich eine Zusammenarbeit mit Nasser aus. Die Entwicklung zeigte jedoch, dass ihr Einfluss auf die Gestaltung der UAR-Politik weit geringer war als erwartet. Trotzdessen blieb Aflaq ein Gegner der Abspaltungsbewegung und führte damit eine Fraktion der Baath-Partei an. Währenddessen setzte sich Al-Hourani für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Syriens von Ägypten ein, eine Position, die von einem großen Teil der Baath-Partei unterstützt wurde.

Diese Periode der Instabilität innerhalb der Baath-Partei während der UAR-Ära war auch durch das Aufkommen von Verschwörergruppen wie dem „Militärkomitee“ unter der Führung von Salah Jadid, Hafez al-Assad und Muhammad Omran gezeichnet. Diese Gruppe gewann mehr Einfluss als die ideologischen und politischen Baath-Persönlichkeiten der damaligen Zeit.

Die Baath-Partei in Syrien nach der Vereinigten Arabischen Republik

Die Sicht der Militärausschusses ???Militärführung auf die Baath-Partei war nicht von Ideologie, sondern einer autoritären Perspektive geprägt. Ihr vorrangiges Ziel war es, die Macht zu sichern, die sie 1963 erlangte. Dieses Ereignis ist und verschiedene Namen bekannt, darunter „Jadid-Putsch“ und „???Putsch des Militärkomitees“. Assad bezeichnete ihn später als „Revolution des 8. März“, nachdem er 1971 Syriens Diktator wurde, was allerdings wenig mit revolutionären Idealen zu tun hatte und ein reiner Militärputsch war. Nach Assads Machtfestigung im Jahr 1971 wurden die ideologischen Aspekte der Baath-Partei vollständig zerstört. Dies Bezeichnet das „Jahr des ideologischen Endes der Baath-Partei“. Was blieb, war ein Werkzeug zum Machterhalt, zur Beschönigung von Folter und zur Rechtfertigung unmenschlicher Handlungen.

Die Baath-Partei nutzte anfangs das Ziel der Wiedervereinigung mit Ägypten, um die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen, doch nach der Machtübernahme 1963 gab sie dieses Ziel auf und errichtete ein autoritäres Regime in Syrien. Dies veranlasste Al-Hourani dazu, seine Unterstützung für die Abspaltung Syriens von der UAR zu bedauern. In seinen, in den 1970er Jahren veröffentlichten, Tagebüchern äußerte er Reue über diese Entscheidung, insbesondere nachdem er den Aufstieg des Militärkomitees und die Institutionalisierung von Folter und unmenschlichen Handlungen als neues Dogma der Baath-Partei erlebt hatte. Al-Hourani wurde später verhaftet und ins Exil geschickt. Im Exil bezeichnete er das Militärkomitee als verantwortlich für den Untergang Syriens: „Wegen ihnen hat Syrien alles verloren, woran wir jahrelang gearbeitet haben.“

Aflaq und Al-Hourani waren akademisch und historisch so angesehen, dass sogar Assad ihre Meinung (über Mittelsmänner) einholte, als er seinen Putsch gegen Jadid plante. Al-Houranis Antwort lässt die Brutalität und den Autoritarismus vorausahnen, die Assads Herrschaft prägen sollten. In seinen Tagebüchern schrieb er:

„Er wollte mich und Michel Aflaq nach unserer Meinung zu dem Staatsstreich fragen, den er vorbereitete. Ich sagte ihm, dass ich den Fortbestand von Salah Jadids Regime nicht unterstütze, welches auf Geheimdiensten, den Entzug von Freiheiten und auf Folter gebaut war. Erwarten Sie jedoch nicht, dass ich Ihren Staatsstreich rechtfertigen werde. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben mich gelehrt, dass jeder Militärputsch immer gegen die Interessen Syriens und der Demokratie sein wird.

Diese Worte wurden prophetisch, als Hafez al-Assad die Macht übernahm und Syrien bis zu seinem Tod mit eiserner Faust regierte. Unter seinem Regime wurde das politische Leben in Syrien ausgelöscht und Folter und Tod in Gefängnissen wurden zum Schicksal jedes Syrers, der nicht absolute Loyalität zeigte.

Alle ideologischen Gründer der Baath-Partei wurden unter Assads Herrschaft hingerichtet, inhaftiert oder ins Exil geschickt. Assad schuf eine Partei, die sich ausschließlich um ihn drehte und deren Mitglieder ausschließlich aufgrund ihrer Loyalität zu ihm ausgewählt wurden, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder politischen Überzeugungen. Die Loyalität zu Assad war der einzige Grundsatz, den seine Version der Baath-Partei vertrat.

Ba’ath-Ideologie

„Die Araber bilden eine Nation. Dieses Volk hat das natürliche Recht, in einem einzigen Staat zu leben“, heißt es im ersten Artikel der Verfassung der Baath-Partei. „Das arabische Heimatland gehört den Arabern. Sie allein haben das Recht, seine Ressourcen und seinen Reichtum zu nutzen und sein Potenzial zu kontrollieren“, heißt es weiter. Diese Grundsätzen folgern, dass die arabische Welt „eine unteilbare politische und wirtschaftliche Einheit“ bildet und kein Land isoliert von den anderen die Bedingungen seiner Existenz erfüllen kann.

Dieses Konzept verschmilzt, wenn auch nur vage, Sozialismus und Arabismus durch die Brille der Baath-Partei. Es steht im Gegensatz zum internationalistischen Marxismus und stellt den Arabismus nicht als Rassismus oder als Glaube an die arabische Überlegenheit dar, sondern als eine Lösung für die postkolonialen Kämpfe der arabischen Völker. Ziel war kulturelle Unabhängigkeit und die Entwicklung von Politiken und Ideologien auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und Bedürfnisse, welche sich von chauvinistischen Interpretationen des Arabismus distanzierten.

Sozialismus durch die Baath-Perspektive

Um den Baath-Sozialismus zu beschreiben, muss man die Entwicklung der Partei verstehen, denn die Definition des Sozialismus war eines der Hauptmerkmale, die die verschiedenen Epochen der Baath-Partei kennzeichneten: die klassische Baath-Partei (1947-1960), die Übergangs-Baath-Partei (1960-1964) und die neue Baath-Partei (1964-1966). Diese Zeiträume variieren je nach Quelle leicht, da die Übergänge zwischen ihnen oft unklar sind.

Während der klassischen Baath-Ära wurde der Sozialismus eher als Mittel zur Erreichung maximalen Wohlstands in einem vereinten arabischen Staat denn als Endziel betrachtet. Der Arabismus stand im Vordergrund. Laut Aflaq unterschied sich der Baath-Sozialismus vom europäischen Marxismus aufgrund der einzigartigen Umstände in der arabischen Welt. Damals hatte Syrien keine richtige Wirtschaft und erholte sich gerade von der französischen Besatzung. Die gesamte arabische Welt litt unter der Balfour-Erklärung und ihren Folgen, was es unmöglich machte, dem Sozialismus und dem Klassenkampf Vorrang vor nationalen Belangen einzuräumen.

Aflaq und Bitar schätzten den Arabismus als Mittel zur Sicherung einer unabhängigen arabischen Identität und zur Entwicklung einer Politik, die auf der arabischen Kultur beruhte, anstatt importierte Ideologien zu übernehmen. Die klassische Baath-Partei bestand aus akademischen Eliten der Mittelschicht, deren philosophische Ideen die syrische Landbevölkerung anfangs nicht erreichten.

Nach dem Zusammenschluss mit der Partei von Al-Hourani verschoben sich die Prioritäten der Baath-Partei und ihre Ansichten über den Sozialismus nach links und gewannen bei der Landbevölkerung an Popularität. Diese Verschiebung setzte sich während der Baath-Übergangszeit fort, in der es zu internen Meinungsverschiedenheiten über Arabismus und Sozialismus kam, insbesondere nach den Erfahrungen der UAR. Innerhalb der Partei traten marxistische Fraktionen in den Vordergrund, die den Sozialismus als ein Ziel für die arabische Nation betonten, das nur durch Einheit erreicht werden könne.

Während der neuen Baath-Ära, die vom Militärkomitee dominiert wurde, gab die Partei die ideologischen Grundsätze zunehmend zugunsten des Autoritarismus auf. Unter Assads Herrschaft wurde die Baath-Partei zu einem Instrument der Machtkonsolidierung, und sowohl der Arabismus als auch der Sozialismus verloren ihre Bedeutung. Die Baath-Partei wurde zu wenig mehr als leeren Wort, das von einem egoistischen, brutalen Führer ohne theoretische Grundlage benutzt wurde.

Baath und der Islam

Obwohl die Baath eine säkulare Ideologie ist, war sie im Gegensatz zu einigen linken Bewegungen der damaligen Zeit nie ausdrücklich atheistisch. Aflaq betrachtete den Islam als „größtes intellektuelles Produkt der arabischen Nation“ und betrachtete ihn eher als kulturelles und historisches Gut und weniger als theologischen Rahmen für die Staatsführung. Diese Position brachte die Baath-Partei oft in Konflikt mit religiösen Konservativen und marxistischen Atheisten. Der Säkularismus der Baath-Partei zielte (in der Theorie) darauf ab, Araber aller Glaubensrichtungen unter einer gemeinsamen nationalistischen Identität zu vereinen, anstatt sie entlang religiöser Linien zu spalten.

Die Baath-Partei und die parlamentarische Demokratie

Für diejenigen, welche die Baath-Partei allein mit Diktatoren wie den Assads in Syrien oder Saddam Hussein im Irak assoziieren, mag es überraschend sein zu erfahren, dass die Ideologie der Baath-Partei ursprünglich die parlamentarische Demokratie unterstützte. Während der „demokratischen Jahre“ in Syrien in den 1950er Jahren war die Baath-Partei im Parlament stark vertreten. In diese Zeit fiel auch die Vereinigung mit Nassers Ägypten im Jahr 1958, wodurch die kurzzeitig Vereinigte Arabische Republik entstand. Nach dem Zusammenbruch der Vereinigten Arabischen Republik im Jahr 1961 übernahm jedoch das Militärkomitee die Kontrolle über die Baath-Partei und beendete deren demokratische Bestrebungen.

Die Ausbeutung des Namens und der Werte der Baath-Partei durch das Assad-Regime hat ihrem Erbe wohl mehr geschadet als jede äußere Kraft. Als Hafez al-Assad an die Macht kam, ist die Baath-Partei zu kaum mehr als einem Vehikel für den Autoritarismus geworden. Assad demontierte ihre ideologischen Grundlagen und funktionierte die Partei zu einem Instrument persönlicher Herrschaft um. Er beseitigte ihren Einfluss als politische Kraft und verwandelte Syrien von einer parlamentarischen Demokratie in ein monarchieähnliches System. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn, Bashar al-Assad, die Präsidentschaft. Um diesen Übergang zu ermöglichen, wurde das verfassungsmäßige Mindestalter für die Präsidentschaft in aller Eile von 40 auf 34 Jahre herabgesetzt – was bequemerweise mit Bashars Alter übereinstimmt – ohne Rücksicht auf rechtliche Grundsätze oder den Willen des syrischen Volkes. Bashar führte das Vermächtnis seines Vaters von Unterdrückung und Autoritarismus fort und machte Syrien zu einer der repressivsten Diktaturen der modernen Geschichte.

Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass der Baathismus als Antwort auf den Kolonialismus und als Aufruf zu arabischer Einheit und Sozialismus begann. Unter der Herrschaft der Familie Assad wurde er jedoch zum Synonym für Unterdrückung und Diktatur. Die Ideale seiner Gründer – Einheit, Freiheit und Sozialismus – wurden verraten und hinterlassen ein durch jahrzehntelangen Autoritarismus gezeichnetes Erbe.

Dieser Beitrag von Nour Kanj ist eine Übersetzung aus dem Englischen von Michael Täuber.