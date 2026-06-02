Psychiatrie unter Polizeiaufsicht: Niedersachsens neues PsychKG als autoritäre Antwort auf soziale Krisen

Trotz erheblicher Kritik und Warnungen von Medizinern, Rechtswissenschaftlern sowie Datenschützern soll in Niedersachsen am 1. Juli das neue „Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke” in Kraft treten. Ian Nadge erklärt, warum diese Gesetzesänderung weder Hilfe noch Schutz für psychisch kranke Menschen bietet, sondern eine weitere Maßnahme des fortwährenden autoritären Staatsausbaus in Deutschland darstellt.

Man muss der niedersächsischen Landesregierung eines lassen: Während Therapieplätze fehlen, psychiatrische Stationen überfüllt sind und Menschen monatelang auf psychologische Hilfe warten, wurde immerhin eine Sache erstaunlich effizient organisiert – der zukünftige Zugriff staatlicher Behörden auf psychiatrische Akten.

Vielleicht ist das tatsächlich die neueste Innovation moderner Gesundheitspolitik: Wenn man keine funktionierende Versorgung finanzieren will, baut man eben bessere Überwachungsstrukturen. Warum gesellschaftliche Ursachen psychischer Krisen bekämpfen, wenn man Betroffene auch einfach systematisch verwalten kann?

Oder anders gesagt: Wer keinen Therapieplatz bekommt, erhält zumindest eine Risikoanalyse.

Das neue „Niedersächsische Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke“ (NPsychKG), das zum 1. Juli in Kraft treten soll, wirkt zunächst wie ein besonders einschläferndes Verwaltungsdokument, irgendwo zwischen Sozialrecht und Behördendeutsch. Tatsächlich erzählt es jedoch erstaunlich viel über den Zustand dieser Gesellschaft.1 Denn je tiefer man sich durch Formulierungen wie „Gefahrenprävention“, „Risikoeinschätzung“ oder „interdisziplinäre Kooperation“ arbeitet, desto deutlicher wird, dass hier keine solidarische Gesundheitsversorgung entsteht. Hier entsteht eine psychiatrische Sicherheitsarchitektur.

Und der historische Moment dafür könnte kaum passender sein. Noch nie wurden so viele Menschen als psychisch krank, behandlungsbedürftig oder auffällig diagnostiziert wie heute. Das Robert-Koch-Institut verweist seit Jahren auf den starken Anstieg psychischer Belastungen und Erkrankungen in Deutschland.2

In einer Gesellschaft, die Menschen gleichzeitig isoliert, überarbeitet, ökonomisch aussortiert und dauerhaft unter Konkurrenzdruck setzt, überrascht das allerdings ungefähr so sehr wie Regen im November. Neu ist nur, wie der Staat darauf reagiert. Früher galt psychische Krise zumindest offiziell als gesundheitliches Problem. Heute erscheint sie zunehmend als verwaltungstechnische Vorstufe möglicher Gefahren. Der Mensch mit Burnout, Depression oder Psychose wird im politischen Diskurs nicht mehr bloß als jemand betrachtet, der Hilfe braucht, sondern als potenzielles Risiko – kategorisierbar, überwachbar und notfalls wegsperrbar.

Man könnte fast meinen, Deutschland habe beschlossen, die Kombination aus Sparpolitik und Sicherheitsstaat endgültig zu perfektionieren: Erst werden soziale Strukturen kaputtgespart, dann erklärt man die Folgen zur Gefahr für die öffentliche Ordnung.

Auch wenn folgender Vergleich zunächst absurd wirken mag, aber die Politik behandelt psychische Krisen inzwischen ähnlich wie ein brennendes Haus, vor dem der Eigentümer Benzin verkauft. Die Ursachen bleiben unangetastet, während man immer neue Kontrollmechanismen für die Folgen entwickelt.

Und genau an diesem Punkt wird das neue PsychKG interessant – oder auch gefährlich.

Besonders deutlich zeigt sich dies bei der geplanten Ausweitung des Datenaustauschs zwischen psychiatrischen Einrichtungen, sozialpsychiatrischen Diensten, Polizei und anderen Behörden. Medizinische Dokumente, ärztliche Einschätzungen und psychiatrische Akten, also hochsensible Informationen über Krankheit, Traumata oder persönliche Krisen, sollen künftig leichter an staatliche Organe weitergegeben werden können.3 Was einst unter ärztlicher Schweigepflicht stand, wird damit zunehmend Teil sicherheitspolitischer Informationsketten.

Natürlich spricht niemand offen von Überwachung. Stattdessen ist von „Prävention“, „Früherkennung“ oder „Kooperation“ die Rede. Genau darin liegt jedoch die politische Funktion solcher Begriffe: Autoritäre Maßnahmen erscheinen plötzlich wie neutrale Verwaltung; Kontrolle wird als Fürsorge verkauft. Der Ausnahmezustand bekommt einen Stempel und ein PDF-Formular.

Gleichzeitig sinken die Schwellen für staatliche Repression. Menschen, die als psychisch auffällig gelten, können leichter gegen ihren Willen in geschlossene Einrichtungen eingewiesen werden. Nicht mehr nur akute Gefahr, sondern bereits angenommene „Dauergefahr“ oder diffuse Risikoprognosen sollen Eingriffe rechtfertigen.4 Wie konkret das aussehen kann, zeigt bereits der Alltag vieler Kriseneinsätze. Menschen in psychischen Ausnahmezuständen begegnen zuerst der Polizei statt Therapeut*innen. Wer verwirrt wirkt, laut wird oder in der Öffentlichkeit zusammenbricht, landet nicht selten erstmal im Streifenwagen, bevor überhaupt in Betracht gezogen wird, medizinische Hilfe anzufordern. Das neue Gesetz droht genau diese Logik weiter zu normalisieren.

Natürlich existieren reale Krisensituationen, in denen Menschen Schutz brauchen, sei es vor Selbstgefährdung, schweren psychotischen Episoden oder akuter Gewalt. Genau deshalb braucht es funktionierende psychosoziale Versorgung, gut ausgebildete Fachkräfte und schnelle Hilfe. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob auf so eine Situation mit medizinischer Unterstützung oder mit Sicherheitslogik reagiert wird.

Besonders problematisch ist dabei die Rolle staatlich eingebundener Gutachten. Kritiker*innen warnen davor, dass Entscheidungen über Unterbringung oder Gefährlichkeit zunehmend unter sicherheitspolitischem Druck entstehen könnten; teilweise durch Ärzt*innen ohne hSpezialisierung für komplexe psychische Erkrankungen oder Traumafolgestörungen. 5 Und auch heute schon gilt: Wer einmal in diese Strukturen gerät, droht künftig leichter und länger in institutioneller Kontrolle zu verbleiben.

Genau hier offenbart sich der eigentliche Zweck des Gesetzes: Nicht die Ursachen psychischer Krisen sollen beseitigt werden, sondern ihre gesellschaftlichen Folgen kontrollierbar bleiben.

Denn psychische Erkrankungen entstehen nicht im luftleeren Raum. Isolation, Wohnungsnot, Existenzangst, prekäre Arbeit, Leistungsdruck und soziale Unsicherheit wirken sich auf die psychische Gesundheit. Der Kapitalismus produziert systematisch psychische Erschöpfung bei einem großen Teil der Bevölkerung und behandelt die Folgen anschließend wie individuelle Fehlfunktionen.

Der Sozialstaat spart, der Sicherheitsstaat investiert.

Während Kliniken unter Personalmangel zusammenbrechen, Therapieplätze fehlen und Pflegekräfte ausbrennen, entstehen plötzlich finanzielle Spielräume für Risikoanalysen, Datenaustausch und neue Kontrollstrukturen. Für funktionierende Krisenversorgung fehlt angeblich das Geld. Für neue Sicherheitslogiken erstaunlicherweise nicht.

Die neoliberale Umgestaltung des Gesundheitswesens verschärft die Lage zusätzlich. Fallpauschalen, Privatisierung, Zeitdruck und Profitlogik verdrängen langfristige therapeutische Betreuung. Gerade private Klinikkonzerne profitieren von einem System, das psychische Gesundheit zunehmend nach Effizienz, Kosten und Verwertbarkeit organisiert. Nicht Heilung wird effizient organisiert, sondern Verwaltung.

Das niedersächsische PsychKG steht dabei nicht isoliert da. In mehreren Bundesländern werden ähnliche Verschärfungen psychiatrischer Landesgesetze diskutiert oder bereits umgesetzt.6 Überall tauchen dieselben Begriffe auf: Gefahrenabwehr, Risikomanagement, Prävention. Dahinter entwickelt sich bundesweit eine politische Tendenz, psychische Krisen zunehmend sicherheitspolitisch zu behandeln. Der Sicherheitsstaat entdeckt gerade die Therapieakte als neues Lieblingsdokument.

Dabei zeigt der Blick nach Skandinavien, dass dieser Weg keineswegs alternativlos ist. In Finnland beispielsweise setzt das Housing-First-Modell seit Jahren darauf, obdachlosen Menschen zuerst sicheren Wohnraum bereitzustellen; ohne Vorbedingungen, Kontrollen oder Zwang.7 In Norwegen arbeiten mobile Krisenteams teilweise bewusst ohne unmittelbare Polizeibeteiligung und versuchen, psychische Krisen außerhalb repressiver Strukturen zu begleiten.

Natürlich sind auch diese Systeme nicht frei von neoliberalen Kürzungen oder problematischen Zwangsmaßnahmen. Dennoch zeigt der Vergleich einen entscheidenden Unterschied: Gesellschaften mit stabileren sozialen Sicherungssystemen reagieren häufig weniger repressiv auf psychische Krisen. Wo Menschen weniger Angst vor Armut, Wohnungsverlust oder sozialem Absturz haben, entsteht auch weniger politischer Druck, gesellschaftliche Probleme sicherheitspolitisch zu verwalten.

Deutschland bewegt sich dagegen zunehmend in die entgegengesetzte Richtung. Therapieplätze fehlen, während Überwachungsstrukturen wachsen. Kliniken werden kaputtgespart, doch dieselben Behörden, welche das verantworten, erhalten mehr Befugnisse. Die gesellschaftlichen Ursachen psychischer Krisen bleiben bestehen. Kontrolliert werden ihre Symptome.

Gerade deshalb drängt sich auch ein historischer Vergleich auf. Nicht als plumpe Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern als Warnung vor autoritären Kontinuitäten staatlicher Kontrolle. Autoritäre Systeme beginnen selten mit offenen Ausnahmezuständen. Sie entstehen schrittweise, durch die Normalisierung von Kontrolle. Geschichte wiederholt sich nicht mechanisch. Aber Herrschaftstechniken verschwinden selten vollständig, sie verändern lediglich ihre Form, ihre Sprache oder ihre bürokratischen Mechanismen.

Die nationalsozialistische Psychiatrie war integraler Bestandteil staatlicher Gewaltpolitik. Psychiatrische Diagnosen dienten damals der Entmündigung, Internierung und letztlich der systematischen Ermordung zehntausender Menschen im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Programme. 8 Heute geht es nicht um dieselben historischen Formen. Aber sobald psychische Erkrankung erneut stärker unter dem Gesichtspunkt potenzieller Gefährlichkeit behandelt wird, sollten historische Erfahrungen zumindest aufmerksam machen. Denn die eigentliche Gefahr liegt in der schleichenden Gewöhnung – Überwachung erscheint plötzlich als Fürsorge, Datenaustausch als Schutzmaßnahme, Kontrolle als vernünftige Prävention und Hilfe bekommt langsam Behördenanschluss.

Besonders problematisch ist deshalb die Verbindung von psychiatrischer Diagnose und polizeilichem Zugriff. Sobald Ärzt*innen faktisch Teil sicherheitsbehördlicher Informationsketten werden, verändert sich das Verhältnis zwischen Patient*innen und medizinischen Einrichtungen grundlegend.10 Vertrauen wird durch Misstrauen ersetzt.

Wer Angst haben muss, dass persönliche Krisen irgendwann bei Polizei oder Behörden landen, sucht möglicherweise gar keine Hilfe mehr. Psychische Krisen werden dadurch nicht verhindert, sondern verschärft.

Genau darin zeigt sich der autoritäre Charakter neoliberaler Krisenverwaltung: Die sozialen Ursachen von Leid werden nicht beseitigt, sondern ihre Folgen verwaltet.

Nicht Heilung wird zur politischen Priorität, sondern Kontrolle.

Doch genau deshalb darf diese Entwicklung nicht als technisches Verwaltungsproblem missverstanden werden. Es geht nicht bloß um einzelne Paragrafen oder Behördenzuständigkeiten. Es geht um die politische Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wie mit Menschen umgegangen wird, die unter diesen Verhältnissen zerbrechen.

Denn psychische Krisen sind keine individuelle Fehlfunktion eines ansonsten gesunden Systems. Sie sind Ausdruck einer Gesellschaft, die Menschen erschöpft, vereinzelt und permanent unter Druck setzt. Gerade deshalb reicht es nicht aus, lediglich die schlimmsten Auswüchse solcher Gesetze zu kritisieren. Notwendig wäre eine grundsätzlich andere Perspektive auf psychische Gesundheit – weg von Kontrolle, Gefahrenabwehr und polizeilicher Verwaltung, hin zu sozialer Sicherheit, solidarischer Versorgung und echter gesellschaftlicher Teilhabe.

Das würde bedeuten:

kostenlose und flächendeckende Therapieangebote,

massive Investitionen in psychosoziale Versorgung,

mehr Personal statt Sparpolitik,

Schutz von Schweigepflicht und Patient*innenrechten,

unabhängige Krisendienste ohne Polizeibeteiligung,

sichere Wohnungen,

existenzsichernde Einkommen,

soziale Stabilität statt permanenter Abstiegsangst.

Denn psychische Gesundheit ist niemals nur eine medizinische Frage, sie ist immer auch eine soziale und politische Frage. Genau deshalb entsteht Widerstand gegen solche Entwicklungen längst nicht nur in Fachverbänden oder Datenschutzorganisationen. Betroffeneninitiativen, antipsychiatrische Gruppen, linke Gesundheitskollektive und Bürgerrechtsorganisationen kritisieren zunehmend die sicherheitspolitische Umgestaltung psychiatrischer Versorgung.10

Die entscheidende Frage wird sein, ob psychische Krisen künftig weiter unter Logiken von Kontrolle und Gefährlichkeit verwaltet werden oder ob sich eine Perspektive durchsetzt, die auf Solidarität statt Überwachung basiert. Denn autoritäre Entwicklungen verschwinden nicht von selbst. Rechte werden selten freiwillig zurückgegeben. Wo staatliche Kontrolle normalisiert wird, muss gesellschaftlicher Widerspruch organisiert werden.

Gerade deshalb braucht es eine politische Gegenbewegung, die psychische Gesundheit nicht länger dem Zusammenspiel aus Marktlogik, Sicherheitsapparat und Sparpolitik überlässt. Eine Bewegung, die sich sowohl gegen die Ökonomisierung von Gesundheit als auch gegen die polizeiliche Durchdringung sozialer Krisen stellt.

Nicht weil psychische Krisen ignoriert werden sollen, sondern weil Menschen Hilfe brauchen – keine Verwaltung ihrer Verzweiflung. Wenn der Staat jede Krise verwalten will, bleibt Solidarität die einzige Antwort, die Menschen nicht auf Risikokategorien reduziert. Die Alternative zu autoritärer Krisenpolitik heißt nicht Gleichgültigkeit, sie heißt Solidarität.

Oder anders gesagt: Die Akte gehört in die Therapie, nicht in die Hände des Sicherheitsstaates.

Quellen

1. Niedersächsische Staatskanzlei: „Gesetz zur Neufassung des Niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke“

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/landesregierung-stimmt-dem-entwurf-eines-gesetzes-zur-neufassung-des-niedersachsischen-gesetzes-uber-hilfen-und-schutzmassnahmen-fur-psychisch-kranke-zu-2479 9 9.html

2. Robert Koch-Institut – Psychische Gesundheit in Deutschland

https://www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/P/Psychische_Gesundheit/Psychische_Gesundheit_node.html

3. Netzpolitik.org – „Wann Daten bei der Polizei landen können, sollen oder müssen“

https://netzpolitik.org/2026/niedersaechsisches-psychisch-kranken-hilfe-gesetz-wann-daten-bei-der-polizei-landen-koennen-sollen-oder-muessen/

4. Deutsches Ärzteblatt – Kritik an Datenweitergabe und Dauergefahr-Konzepten

https://www.aerzteblatt.de/news/gefahrenabwehr-datenubermittlung-von-psychisch-kranken-an-polizei-infrage-gestellt-b13fd4ba-76f6-415a-bd24-be819e51b00d

5. Kinder und Jugendrechtshilfeverein: „Erfahrungen mit Geschlossener Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen in Jugendhilfe und Psychiatrie“

Erfahrungen mit Geschlossener Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen in Jugendhilfe und Psychiatrie

6. Psychiatrie-Erfahrene NRW – Verschärfung verschiedener PsychKGs

https://www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de/politisches/2026-verschaerfung-verschiedener-psychkgs.html

7. Housing First Europe

https://housingfirsteurope.eu

8. Bundeszentrale für politische Bildung – NS-Euthanasie

https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/krankenmorde/

9. Datenschutz-Notizen – Übermittlung von Gesundheitsdaten an die Polizei

https://www.datenschutz-notizen.de/niedersaechsisches-psychisch-kranken-hilfe-gesetz-uebermittlung-von-gesundheitsdaten-an-die-polizei-1259067/

10. Humanistische Union – „Diskriminierung per Gesetz“

https://hpd.de/artikel/diskriminierung-per-gesetz-menschen-psychiatrischen-diagnosen-24000