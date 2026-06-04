Die Linke, Gewerkschaften und Massenorganisationen

Rezgar Akrawi über Perspektiven für die Erneuerung und Vereinigung der Gewerkschafts- und Volksbewegung in den Ländern des Globalen Südens, mit dem Irak als Modell.

Die Länder des Nahen Ostens und des Globalen Südens, die unter autoritären Regimen leben, teilen eine gemeinsame Strukturkrise: eine schwerwiegende und chronische Schwäche, die ihre Massenorganisationen, Gewerkschaften, feministischen Bewegungen und Studierendenverbände erfasst und darüber hinaus die Koordinierung unter den linken Kräften selbst untergräbt. Dieser Beitrag untersucht diese Krise anhand der irakischen Erfahrung als gelebte und unmittelbare Wirklichkeit und zieht daraus Lehren und Fragen, die für ähnliche Zusammenhänge in der Region und im Globalen Süden relevant sind.

Der Beitrag stützt sich zudem auf eine persönliche Felderfahrung aus dem Sommer 1992, als der Versuch, eine Gewerkschaft für Arbeitslose in der Region Kurdistan aufzubauen, auf eine grundlegende Frage stieß, die bis heute drängend geblieben ist: Bauen wir eine breite Massenorganisation auf, die die Interessen aller vertritt, oder eine ideologische Fassade, die ihre eigene Basis verengt, bevor sie überhaupt in Gang kommt?

Der Ansatz, Gewerkschaften und Massenorganisationen eng an Parteistrukturen zu binden, hat ein Landschaftsbild hervorgebracht, das von einer Proliferation kleiner Organisationen, zerstreuten Energien und abnehmender tatsächlicher Masseneffektivität geprägt ist. Dieser Ansatz war in Phasen schwerer Repression historisch gerechtfertigt, als die Bedingungen der Unterdrückung eine zentralisierte Organisation zur absoluten Notwendigkeit machten.

Die digitale Revolution und die neuen Veränderungen in der Weise, wie Menschen denken und sich organisieren, insbesondere bei jüngeren Generationen, die in einer Kultur horizontaler Organisation und direkter Beteiligung aufgewachsen sind, fordern nun eine grundlegende Überprüfung dieses Ansatzes.

Hinzu kommen tiefere strukturelle Herausforderungen, vor allem die Rentier-Natur der Wirtschaft, die den Raum für unabhängige gewerkschaftliche Organisierung einschränkt, sowie die Rolle bestimmter internationaler Geberorganisationen bei der Förderung von „Zivilgesellschafts“-Modellen, die es vermeiden, zentrale Wirtschaftsstrukturen in Frage zu stellen und klassenorientierte Gewerkschaften schwächen.

Im Gegensatz zu dieser Diagnose greift der Beitrag auf wirksame Gewerkschaftserfahrungen aus Tunesien, Brasilien, Südafrika, Indien und Dänemark zurück, die allesamt zeigen, dass unabhängige Massenorganisationen und Gewerkschaften, wenn sie wirklich in ihren sozialen Basen verwurzelt und von enger Parteizugehörigkeit befreit sind, in entscheidenden Momenten als echte Hebel des sozialen und politischen Wandels dienen können.

Dieser Beitrag argumentiert, dass die Erneuerung der Linken und der Aufbau ihrer echten Volksstärke eine grundlegende Neuausrichtung erfordern, die auf drei ergänzenden Säulen ruht: erstens dem Aufbau unabhängiger progressiver Gewerkschaften, Verbände und Massenorganisationen, die in internationalen Menschenrechts-, Arbeits- und Frauenrechtskonventionen verankert sind und nicht in Parteiprogrammen; zweitens der aktiven Beteiligung linker Persönlichkeiten innerhalb dieser Organisationen als Personen, die den Anliegen ihrer Sektoren verpflichtet sind und nicht als Vertreter ihrer Parteien; und drittens dem Aufbau breiter Koordinierungs- und Bündnisrahmen unter den verschiedenen Linkskräften, die sekundäre ideologische Differenzen zugunsten eines vereinten Veränderungsprojekts überwinden, das linke und progressive Parteien, Organisationen, Gewerkschaften und Massenbewegungen umfasst.

Dieser Beitrag erhebt keinen Anspruch darauf, ein fertiges Rezept oder eine vollständige Roadmap anzubieten. Die Einzelheiten der Umsetzung und die Mechanismen für den Einstieg erfordern einen offenen kollektiven Dialog zwischen den Linkskräften, der Gewerkschaftsbewegung und den Massenorganisationen selbst. Im Kern ist dies eine Einladung, diesen Dialog zu eröffnen und ihn mit ernsthaften Fragen zu nähren.

Von der historischen Notwendigkeit zu Fragen der Neubeurteilung und Erneuerung

Die Linke in den meisten Ländern des Nahen Ostens und des Globalen Südens, die unter autoritären Regimen leben, leidet unter einem gemeinsamen Strukturproblem, das sich in der schwerwiegenden und chronischen Schwäche und Fragmentierung manifestiert, die Massenorganisationen befallen hat, insbesondere Gewerkschaften, Berufsverbände, feministische Organisationen und Studierendenverbände.

Diese Regime haben in ähnlichen Zusammenhängen unterdrückende Bedingungen geschaffen, die die Linkskräfte dazu drängten, unter dem Gewicht von Repression und Verfolgung eng zentralisierte Organisationsformen anzunehmen. Dies führte zu einem Ansatz, der auf dem Aufbau klandestiner und mitunter halbprivater Gewerkschaften und Massenorganisationen basierte, die eng an politische Parteien gebunden waren, auf Kosten ihrer Unabhängigkeit und ihrer Fähigkeit, breitere gesellschaftliche Kreise einzubeziehen.

Vergleichende Erfahrungen in diesen Zusammenhängen zeigen, dass die Linke, wenn sie ihre Massenorganisationen fest im Griff hält und sie in Erweiterungen ihrer Parteistruktur verwandelt, zwar innere ideologische Kohärenz und Einfluss gewinnen kann, dabei jedoch etwas weit Wertvolleres zu verlieren droht: das echte soziale Gewicht, das in entscheidenden Momenten Menschen mobilisieren kann.

Der Gerechtigkeit halber muss anerkannt werden, dass das Modell der parteiverbundenen Gewerkschaft und Massenorganisation nicht unter allen Umständen falsch war. Es spielte in bestimmten historischen Phasen eine zentrale Rolle, insbesondere in Zeiten des linken Wachstums und des Massenaufschwungs, als organisatorische Zentralisierung eine durch repressive Realitäten und den Zusammenhaltsbedarf erzwungene Notwendigkeit war. Die verbundenen Gewerkschaften und Verbände jener Phasen konnten unter extremen Bedingungen als wirksame Brutstätten gewerkschaftlicher und Massenarbeit dienen.

Die Zeit hat sich jedoch grundlegend verändert, und mit ihr die Mechanismen des Massendenkens und der Organisation. Die Menschen von heute, insbesondere die neuen Generationen, die in einer Kultur des sofortigen Informationszugangs, horizontaler Organisation und direkter Entscheidungsbeteiligung aufgewachsen sind, akzeptieren es nicht länger, im Dienst einer bestimmten Parteiagenda mobilisiert zu werden, so aufrichtig deren Absichten auch sein mögen.

Echte Volksmacht entsteht heute nicht durch organisatorische Dekrete; sie entsteht durch Verwurzelung im Alltagsleben der Menschen und durch ehrliche und wirksame Vertretung ihrer Interessen, unabhängig von ihren intellektuellen oder politischen Zugehörigkeiten.

Diese Lektüre möchte eine ernsthafte Debatte über die Notwendigkeit anregen, das Modell der „verbundenen Gewerkschaft und loyalistischen Massenorganisation“ zu überprüfen, und ein alternatives Modell erkunden, das auf drei ergänzenden Säulen ruht: erstens dem Aufbau wirklich unabhängiger progressiver Gewerkschaften, Verbände und Massenorganisationen, die in internationalen Konventionen und nicht in Parteiprogrammen verankert sind; zweitens der aktiven Beteiligung linker Persönlichkeiten innerhalb dieser Organisationen als Personen, die den Anliegen ihrer Sektoren verpflichtet sind; und drittens dem Aufbau breiter Koordinierungs- und Bündnisrahmen, die sekundäre ideologische Differenzen zugunsten eines vereinten Veränderungsprojekts überwinden.

Dieser Beitrag wird den irakischen Fall als gelebte und unmittelbare Erfahrung und nicht als abstraktes theoretisches Modell untersuchen. In Irak manifestiert sich dieses Problem besonders akut: Die Linkskräfte waren im Laufe ihrer Geschichte gezwungen, unter aufeinanderfolgenden Diktaturen zu operieren, vor allem unter dem Baath-Regime, das das Land von 1968 bis 2003 regierte, was ein organisatorisches Erbe hinterließ, dessen Schatten bis in die Gegenwart reicht.

Die neuen Bedingungen nach den politischen Transformationen und dem Sturz jener Diktatur sowie die Existenz eines relativen Spielraums für Freiheiten und öffentliche Aktivität trotz der Autorität religiöser und nationalistischer Milizen fordern nun eine ruhige und konstruktive Neubeurteilung dieses Ansatzes und eine ernsthafte Reflexion über offenere und unabhängigere Organisationsmodelle, die in der Lage sind, breitere gesellschaftliche Kreise zu umfassen und ihre Interessen mit größerer Tiefe und Ehrlichkeit zu vertreten.

Diese Neubeurteilung gewinnt an Bedeutung, wenn wir die bittere Erfahrung mit politisch manipulierten gelben Gewerkschaften in Erinnerung rufen, das heißt Gewerkschaften, die von diktatorischen Regimen zu ihren eigenen Zwecken geschaffen oder kontrolliert wurden und in Instrumente der Kontrolle und Unterwerfung verwandelt wurden, statt die Interessen der Menschen zu vertreten.

Dieses Erbe lebt im kollektiven Gedächtnis fort. Die Regierungsbehörden in Bagdad und in der Region Kurdistan folgen weiterhin demselben Muster mit ihren loyalistischen offiziellen Gewerkschaften, was die Präsentation eines alternativen Modells, das auf echter Unabhängigkeit, kollektiver Führung, interner Demokratie und intellektuellem Pluralismus gründet, zu einer dringenden Notwendigkeit macht, um das Volksvertrauen wiederherzustellen und die Einflusssphäre zu erweitern.

Von der organischen Zugehörigkeit zur Unabhängigkeit

Nach 2003 waren die meisten linken Organisationen bestrebt, ihre eigenen Gewerkschaften, Verbände und Organisationen aufzubauen und zu erhalten. Dies führte häufig zu einer Proliferation von Organisationen und Gewerkschaften innerhalb desselben Sektors und resultierte in einigen Fällen in duplizierten Organisationen innerhalb einer einzigen Partei als Folge interner Spaltungen oder des Wettbewerbs um Massenrollen. Das Ergebnis war ein Massenlandschaftsbild, das von zerstreuten Energien, vielen Namen und abnehmender tatsächlicher Effektivität vor Ort geprägt war.

Diese Realität lädt zu einer ruhigen und konstruktiven Reflexion über den Preis ein, den Massenorganisationen aus ihrer Repräsentationsstellung als Folge dieser organischen Zugehörigkeit gezahlt haben. Eine Gewerkschaft, die eng an eine bestimmte Organisation gebunden ist, hat echte Schwierigkeiten, Arbeitnehmer in ihrer ganzen intellektuellen, nationalen, religiösen und politischen Vielfalt aufzunehmen, sodass ihre Einflusssphäre sich verengt und auf eine bestimmte Schicht beschränkt bleibt.

Ebenso haben feministische Organisationen, die organisch an eine bestimmte Partei gebunden sind, echte Schwierigkeiten, Frauen unterschiedlicher politischer und intellektueller Hintergründe anzuziehen, wie aufrichtig auch immer die Absichten ihrer Führungskräfte sein mögen. Studierendenverbände werden schrittweise zu Arenen für Parteirivalitäten, wo Studierende ihren unabhängigen Raum verlieren und das Gefühl bekommen können, politisch rekrutiert zu werden, statt als Teilnehmende einer Bewegung zu agieren, die ihre Interessen wirklich vertritt.

Der Vorschlag hier ist nicht, die Massenarbeit aufzugeben oder sich aus ihr zurückzuziehen, sondern sie zu einem unabhängigeren und breiter repräsentativen Modell zu erheben. Die Beteiligung am Aufbau einer einzigen starken unabhängigen progressiven Gewerkschaft, die Zehntausende umfasst, übertrifft in ihrem sozialen und rechtsbezogenen Wert Dutzende kleiner verstreuter Organisationen, weil eine große unabhängige Gewerkschaft das Gewicht und die Glaubwürdigkeit besitzt, die es ihr ermöglichen, die Interessen ihrer Mitglieder wirksam zu verteidigen und Verstöße mit lauterer Stimme und tieferer Wirkung zu konfrontieren.

Linke Persönlichkeiten, die innerhalb dieser Gewerkschaften als Personen arbeiten, die den Anliegen ihrer Sektoren verpflichtet sind, können einen tieferen sozialen und politischen Einfluss erlangen, als sie durch die Führung verbundener Organisationen mit begrenzter Wirkung gewinnen würden. All dies dient letztlich dem linken Projekt selbst.

Eine persönliche Erfahrung, die ich im Sommer 1992 gemacht habe, offenbart die Tiefe und die Wurzeln dieses Problems. Als wir uns mit einer Reihe linker Genossen und arbeitslosen Arbeitern zusammenfanden, um in der Region Kurdistan eine Gewerkschaft für Arbeitslose aufzubauen, war die erste Meinungsverschiedenheit unter uns nicht über die Organisationsstruktur oder die Arbeitsmechanismen, sondern über die Gründungserklärung selbst. Einige Genossen schlugen eine Erklärung vor, die mit linker ideologischer Sprache wie Imperialismus, Sozialismus und ähnlichem gesättigt war.

Ich war anderer Meinung und vertrat die Auffassung, dass wir eine Gewerkschaft für alle Arbeitslosen aufzubauen suchten, aus jeder Idee und Orientierung, nicht eine Gewerkschaft nur für die Arbeitslosen der Linken. Wir standen vor einer grundlegenden Wahl: Bauen wir eine breite Massenorganisation auf, die die Interessen aller zum Ausdruck bringt, oder eine ideologische Fassade, die ihre eigene Basis verengt, bevor sie überhaupt aufgebrochen ist? Diese Frage, die im Sommer 1992 aufgeworfen wurde, steht noch heute im Zentrum des Problems, das wir erörtern.

Schwache Koordinierung, Fragmentierung und ihre Auswirkungen auf den Massenkampf, Gewerkschaften und Verbände

Das Problem der Fragmentierung in Gewerkschaften und Massenorganisationen lässt sich nicht losgelöst von einem tieferen und einflussreicheren Phänomen angehen: dem Zustand schwacher Koordinierung und gemeinsamer Arbeit, der den Weg der Linkskräfte belastet und sie in entscheidenden Momenten geschwächt hat.

Die Massenfragmentierung, die wir im gewerkschaftlichen und organisatorischen Landschaftsbild beobachten, spiegelt zum Teil eine vorausgehende politische und organisatorische Fragmentierung wider, die sich in der Vielzahl linker Organisationen und der Divergenz ihrer Positionen in bestimmten Fragen manifestiert. Diese Divergenz ist an sich natürlich und legitim, aber wenn sie sich in Spannungen und Konflikte verwandelt, die die gemeinsame Arbeit untergräbt, wirft sie ihren schweren Schatten über den gesamten Massenraum.

Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts standen die irakischen Linkskräfte vor der Herausforderung, in entscheidenden Momenten ein Mindestmaß an gemeinsamer Koordinierung zu erreichen. Differenzen über politische Positionen, von der Haltung gegenüber der Besatzung bis zu Standpunkten über den politischen Prozess und Einschätzungen linker Erfahrungen, verwandelten sich mitunter von einer produktiven intellektuellen Debatte, die Meinungsverschiedenheiten willkommen heißt, in Spannungen, die die Zusammenarbeit vor Ort trotz der vielen Konvergenzpunkte erschwerten.

Die Massenwirkung dieser Realität war spürbar: Interne Spannungen schwächten die Fähigkeit der Linken, sich den Menschen gegenüber einheitlich als Trägerin eines Veränderungsprojekts zu präsentieren.

Diese Realität spiegelte sich unmittelbar in den Massen- und Gewerkschaftsorganisationen wider. Wenn Linkskräfte in ihren Positionen auseinanderdriften, entgehen Gewerkschaften und Verbände der Wirkung dieser Drift nicht und finden sich mitunter vor Rivalitäten, die ihre Energie zerstreuen und sie von ihrer eigentlichen Aufgabe, die Rechte ihrer Mitglieder zu verteidigen, ablenken. Statt die Bemühungen auf die Konfrontation von Verstößen und die Forderung nach Rechten zu richten, werden diese Bemühungen manchmal in internen Konflikten zwischen den Linkskräften selbst und in Streitigkeiten verschlissen, die weder den Arbeitnehmern noch ihren Interessen dienen.

Das Fehlen von Koordinierung erzeugte auch ein Muster des Wettbewerbs innerhalb desselben Massenraums, statt einer Expansion in neue gesellschaftliche Sektoren, die die Linkskräfte noch nicht erreicht hatten. Das Ergebnis war, dass das Massenlandschaftsbild trotz der Vielzahl der Organisationen im Umfang begrenzt blieb, weil diese Vielzahl nicht immer zur Verteilung der Arbeit und zur Ansprache verschiedener Schichten führte; stattdessen führte sie zu Überlappung und Wiederholung im selben Territorium.

Es gibt ein schmerzhaftes Paradox, das Reflexion verdient: Die Linke erhebt das Banner der Einheit unter den werktätigen Massen, doch dieser organisatorische Ansatz hat unbeabsichtigt zur Zerstreuung des Kampfes und der gemeinsamen Bemühungen sowie zur Schwächung der Gewerkschafts- und Massenbewegung vor Ort geführt.

In diesem Zusammenhang wird der strategische Wert des Aufbaus wirklich unabhängiger Massenorganisationen und Gewerkschaften deutlich, denn sie bilden den Raum, in dem linke Persönlichkeiten verschiedener Organisationen Seite an Seite um klare gemeinsame Interessen und Konvergenzpunkte arbeiten können. Unabhängige Gewerkschaften und Verbände setzen ihre eigene Logik durch, die in der Verteidigung von Rechten verankert ist, und diese Logik überwindet ideologische Differenzen, wenn es darum geht, willkürliche Entlassung zu konfrontieren, ein erworbenes Recht zurückzuerlangen, Löhne zu erhöhen oder mehr Rechte und Gleichheit zu fordern.

Die Erfahrungen der Gewerkschafts- und Massenbewegungen in ähnlichen Zusammenhängen zeigen, dass gemeinsame Arbeit innerhalb unabhängiger Gewerkschaften und Verbände schrittweise eine Kooperationskultur konsolidiert und kollektive Volksmacht vor Ort aufbaut, was wiederum einen positiven Effekt auf das Beziehungsklima unter den Linkskräften selbst hat.

Lehren aus wirksamen Gewerkschaftserfahrungen

Historische und zeitgenössische Erfahrungen zeigen, dass wirksame unabhängige progressive Gewerkschaften oft ein zentraler Faktor des sozialen und politischen Wandels waren und dass ihre Stärke nicht aus ihrer Zugehörigkeit zu dieser oder jener Partei resultierte, sondern aus ihrer echten Verwurzelung in ihren Arbeiter- und Volksbasen.

In Tunesien spielte die Tunesische Allgemeine Arbeitnehmervereinigung (UGTT) trotz bestehender Vorbehalte eine zentrale Rolle beim Sturz der Diktatur im Jahr 2011. Sie stellte einen institutionellen Rahmen für den nationalen Dialog in dessen Nachfolge zur Verfügung und ihr gelang es in bedeutendem Maße, populäre Proteste in organisierte Forderungen umzuwandeln. Ihr bei breiten Arbeitnehmer- und Berufskreisen verwurzeltes Volksgewicht war genau das, was ihr die Verhandlungskapazität verlieh, die alle politischen Parteien zusammengenommen nicht aufbringen konnten.

In Südafrika bildete der Kongress der südafrikanischen Gewerkschaften (COSATU) eine grundlegende Säule im Kampf gegen das Apartheidsystem und bewies, dass starke unabhängige Gewerkschaften gleichzeitig als Front zur Verteidigung von Arbeitnehmerrechten und als Plattform für den Kampf um Menschenwürde, Befreiung und Gleichheit dienen können, ohne von einer bestimmten politischen Partei absorbiert zu werden.

In Brasilien entstand Ende der 1970er Jahre eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung im Kraftfahrzeugherstellungssektor, angeführt von Arbeitern in den Fabriken São Paulos in Konfrontation mit der Militärdiktatur. Diese Bewegung zeigte, dass organisierter Streik ein eminent politisches Instrument ist, wenn er von einer progressiven Gewerkschaft unterstützt wird, die wirklich in ihrer Volksbasis verwurzelt ist. Diese Gewerkschaftsbewegung brachte später die Arbeiterpartei hervor, die an die Macht gelangte, in einem seltenen Modell des Aufbaus echter politischer Macht aus der Gewerkschaftsarbeit an der Basis.

In Indien verknüpften Gewerkschaften von Bergarbeitern und Textilarbeitern den täglichen Arbeitskampf um Löhne und Arbeitsbedingungen historisch mit dem breiteren sozialen Wandel. Sie zeigten, dass eine Gewerkschaft, die in der Lage ist, Volksmassen in ihrer gesamten religiösen, ethnischen und klassenbedingten Vielfalt zu umfassen, über die enge ökonomische Forderung hinausgehen und sich zu einer Kraft tiefen sozialen Wandels verwandeln kann. (Vgl.: India Labour Movement)

Was zeitgenössische Erfahrungen in westlichen Demokratien betrifft, bietet die dänische Linke ein Modell, über das es nachzudenken lohnt, auch wenn es nicht ohne erhebliche Vorbehalte ist. In Dänemark haben linke und sozialistische Parteien nicht mehr die Möglichkeit, eigene oder loyalistische Gewerkschaften aufzubauen, da der wichtigste Gewerkschaftsverband eine unabhängige und mächtige Einheit ist.

Dies hat die Arbeit innerhalb unabhängiger Gewerkschaften und die aktive Beteiligung an ihren Strukturen zum praktischen Weg gemacht, um radikale und progressive Orientierungen von innen heraus durch Überzeugung, Praxis und Feldkampf in verschiedenen Sektoren voranzutreiben. Dieser Weg hat Gewerkschaften von echtem Volksgewicht hervorgebracht, während die Linkskräfte innerhalb davon einen tieferen sozialen und politischen Einfluss erlangen, als sie ihn je durch die bloße Führung kleiner loyalistischer, ihren Parteien angeschlossener Organisationen hätten gewinnen können.

Was diese Erfahrungen insgesamt offenbaren, ist, dass wirksame unabhängige Gewerkschaften und Massenorganisationen nicht nur unmittelbare Rechte verteidigen; sie sind auch in der Lage, über die Jahre eine Organisationskultur und institutionelle Kapazität aufzubauen, die sie in entscheidenden Momenten zu Hebeln des Wandels macht. Genau das fehlte der irakischen Linken während des Aufstands vom Oktober 2019 und danach, und genau das sollte den Kompass der linken Massenarbeit in der kommenden Periode bilden.

Internationale Konventionen als praktisches Fundament für den Aufbau unabhängiger demokratischer Gewerkschaften und Verbände

Hier eröffnet sich eine wichtige Möglichkeit, die noch nicht ausreichend genutzt wurde: die Bemühungen auf den Aufbau wirklich unabhängiger Gewerkschaften, Berufsverbände und Arbeitnehmerorganisationen zu richten, zusammen mit Massenorganisationen sowie Menschen- und Frauenrechtsorganisationen, die ihre Arbeit in internationalen Menschenrechts-, Arbeits- und Frauenrechtskonventionen verankern, statt in den politischen Programmen und Orientierungen linker Organisationen in diesem Bereich.

Dieser Ansatz gewinnt an Bedeutung in den Ländern des Globalen Südens, deren Gewerkschafts- und Massenbewegungen unter schwerwiegender struktureller Schwäche leiden, da diese Konventionen ein solides Fundament und eine moralische sowie rechtliche Legitimität bieten, die lokale Grenzen überschreitet, und dem Gewerkschaftskampf eine universelle Dimension verleihen, die schwer mit Vorwürfen politischer oder ideologischer Voreingenommenheit anzugreifen ist.

An vorderster Stelle dieser Referenzen steht die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in ihrem dreiundzwanzigsten Artikel das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen gewährleistet und ausdrücklich das Recht aller auf Gründung und Beitritt zu Gewerkschaften anerkennt. Diesen Rahmen ergänzt der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der von Irak ratifiziert wurde und Staaten ausdrücklich verpflichtet, Gewerkschaftsfreiheiten zu gewährleisten und Arbeitnehmer vor Verstößen zu schützen.

Die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation bilden in diesem Zusammenhang die stabilste praktische Säule, insbesondere:

Konvention Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, die Arbeitnehmern ohne Diskriminierung das Recht gewährleistet, Organisationen zu gründen und ihnen beizutreten, ohne vorherige Genehmigung der Behörden;

über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, die Arbeitnehmern ohne Diskriminierung das Recht gewährleistet, Organisationen zu gründen und ihnen beizutreten, ohne vorherige Genehmigung der Behörden; Konvention Nr. 98 über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, die Arbeitnehmer vor jeglicher Einmischung in Gewerkschaftsangelegenheiten schützt;

über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen, die Arbeitnehmer vor jeglicher Einmischung in Gewerkschaftsangelegenheiten schützt; Konvention Nr. 29 über Zwangsarbeit;

über Zwangsarbeit; Konvention Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit;

über die Abschaffung der Zwangsarbeit; Konvention Nr. 111 über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, die alle Formen der Diskriminierung im Arbeitsumfeld verbietet.

Zur spezifischen Frage der Frauenrechte stellt das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) die umfassendste und verbindlichste Referenz dar, die die vollen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der Frauen vorbehaltlos anerkennt. Es wird ergänzt durch die Pekinger Erklärung und Aktionsplattform, die bis heute als eines der umfassendsten internationalen Dokumente gilt, das Frauenfragen und die Anforderungen ihrer Ermächtigung behandelt.

Was betont werden muss, ist, dass der Inhalt dieser Konventionen im Wesentlichen dem entspricht, was alle Linkskräfte als Forderungen im Bereich der Arbeitnehmerrechte, Massenrechte und Frauenrechte vorbringen, während er diese gleichzeitig vertieft und ihnen einen internationalen Rechtsrahmen bietet.

Die Verwurzelung des Kampfes in diesen Referenzen bietet nicht nur einen starken rechtlichen und ethischen Rahmen für den Gewerkschafts-, Massen- und feministischen Kampf, sondern trägt auch dazu bei, die Sensibilität rund um Vorwürfe der Parteipolitisierung innerhalb von Gewerkschaften, Verbänden und Massenorganisationen zu verringern, weil die Forderungen von allgemeinen ideologischen Parolen in international anerkannte Rechte umgewandelt werden, die gegenüber der Gesellschaft und den Behörden gleichermaßen verteidigt werden können.

Die Rentier-Wirtschaft und die Komplexitäten der gewerkschaftlichen Organisierung

Zu dem Vorgenannten kommt die strukturelle Herausforderung hinzu, die der Rentier-Charakter der Wirtschaft in Irak und der Region Kurdistan mit sich bringt, ein Merkmal, das die meisten ölproduzierenden Staaten im Nahen Osten teilen. Dieser Charakter macht die unabhängige gewerkschaftliche Organisierung zu einer Frage beträchtlicher Komplexität, die strenges wissenschaftliches Denken erfordert. Wenn ein großer Anteil der Erwerbsbevölkerung von staatlichen und öffentlichen Sektorgehältern abhängt, entsteht eine direkte Abhängigkeitsbeziehung mit der Obrigkeit, die den Raum für unabhängige Organisierung einschränkt und die innere Motivation dazu schwächt.

Offizielle Zahlen offenbaren die Tiefe dieser Abhängigkeit: Öleinnahmen machten in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 rund 89 % des gesamten öffentlichen Haushalts Iraks aus, während Daten aus dem ersten Halbjahr 2025 darauf hindeuteten, dass Öl rund 92 % der gesamten Staatseinnahmen ausmachte (IWF Irak 2025; IWF Irak 2024). Dies macht Irak zu einem der weltweit am stärksten von einer einzigen Ressource abhängigen Länder und verengt den Raum für jegliche echte gewerkschaftliche Unabhängigkeit gegenüber einem Staat, der sowohl über Bestrafungs- als auch über Belohnungsinstrumente verfügt.

In produktiven Volkswirtschaften bewegen sich Arbeitnehmer zur gewerkschaftlichen Organisierung, weil ihre Verhandlungsmacht gegenüber privaten Arbeitgebern organisiertes kollektives Handeln erfordert. In der Rentier-Wirtschaft herrscht eine andere Logik: Die Beziehung wird zu einer zwischen einem Bürger und einem Staat, der Renten ausschüttet, was Arbeitsforderungen von einem Kampf um klare vertragliche Rechte in Bemühungen verwandelt, die von Sorgen um Beschäftigungssicherheit und Existenzstabilität umgeben sind.

Das vielleicht aufschlussreichste Beispiel dafür ist, was während des Aufstands vom Oktober 2019 in Irak geschah, jener gewaltigen Volkserhebung, die die gesamte politische Ordnung erschütterte. Die bestehenden Gewerkschaften waren außerstande, den Schwung der Straßen in organisierte Arbeiterstreiks umzuwandeln, die den Produktionsprozess hätten stoppen und die Regierung zur Reaktion hätten zwingen können. Dies lag daran, dass die Mehrheit der protestierenden Arbeitnehmer Staatsbedienstete waren, die direkt an staatliche Gehälter gebunden waren und sich vor einer schmerzhaften Gleichung sahen: entweder protestieren und die beruflichen Konsequenzen tragen oder schweigen und ihre einzige Einkommensquelle erhalten.

In der Region Kurdistan manifestiert sich dieses Muster mit noch größerer Intensität. Wiederkehrende Protestwellen wegen verzögerter Gehaltszahlungen wurden beobachtet, aber diese Proteste blieben spontan, intermittierend und außerstande, sich in eine organisierte und nachhaltige Gewerkschaftsbewegung zu verwandeln. Der Grund liegt darin, dass der kurdische Arbeitnehmer, der seine Rechte einfordert, gleichzeitig weiß, dass er vollständig von eben derselben Regierung abhängig ist, gegen die er protestiert, was die unabhängige gewerkschaftliche Organisierung zu einem persönlichen Risiko macht, das die Einzelperson schwer allein tragen kann.

Diese Realität hat einen dringenden Bedarf an Gewerkschaften offenbart, die schrittweise das Bewusstsein aufbauen, dass das Gewerkschaftsrecht kein Aufbegehren gegen den Staat ist, sondern eine Garantie der Würde des Arbeitnehmers gegenüber jeder Obrigkeit, und die kollektiven Schutz als Alternative zur individuellen Gefährdung präsentieren.

Diese Realität fordert die Linke auf, eigenständige Gewerkschaftspolitiken zu entwickeln, die die Besonderheit des Rentier-Umfelds berücksichtigen, statt in anderen wirtschaftlichen Zusammenhängen entstandene Modelle zu replizieren. Diese Politiken erfordern den Fokus auf den schrittweisen Aufbau eines gesellschaftlichen Bewusstseins dafür, dass Gewerkschafts- und Massenrechte keine Zugeständnisse sind, die die Obrigkeit gewährt und entzieht; sie sind ein inhärentes Recht, das durch internationale Konventionen gewährleistet und durch vollständige Staatsbürgerschaft gefordert wird.

Ebenso erfordern sie eine Ausweitung des Organisierungsbegriffs, um die Forderung nach Transparenz bei der Verteilung des Rentier-Reichtums und Rechenschaftspflicht für dessen Verwalter einzuschließen. Dies sind Forderungen, die alle angehen und politische Barrieren überwinden können, um eine breitere gesellschaftliche Solidarität aufzubauen.

Internationale Geberorganisationen und die Frage der Unabhängigkeit

Keine Bestandsaufnahme des Landschaftsbilds der gewerkschaftlichen und Massenfragmentierung ist vollständig ohne auf die Rolle internationaler Geberorganisationen hinzuweisen. Der Gerechtigkeit halber muss zuerst anerkannt werden, dass internationale Finanzierung und globale Expertise in verschiedenen Phasen zur Unterstützung echter gewerkschaftlicher, menschenrechtlicher und Massenaktivität beigetragen haben und dass viele Organisationen von dieser Unterstützung beim Aufbau ihrer Kapazitäten und der Erweiterung ihrer Präsenz profitiert haben.

Es gibt jedoch eine andere Seite dieses Bildes, die eine offene kritische Reflexion verdient, insbesondere hinsichtlich der Organisationen, die mit westlichen kapitalistischen Regierungen verbunden sind und letztlich die Politiken und strategischen Interessen ihrer Länder in der Region widerspiegeln. Diese Interessen decken sich nicht notwendigerweise mit denen der Arbeiterklassen und Volksmassen, die diese Organisationen zu unterstützen behaupten.

Viele dieser Organisationen haben ihre Finanzierung in einer Weise geleitet, die einer Agenda zur Förderung eines bestimmten Modells von „Zivilgesellschaft“ dient: einem Modell, das sich auf Reformen innerhalb des bestehenden Klassensystems konzentriert und es vermeidet, zentrale Wirtschaftsstrukturen in Frage zu stellen, während es Gewerkschaften und Verbände mit einer klaren Klassenorientierung und radikalen Arbeitnehmer- und Massenforderungen marginalisiert.

Dies hat zur Entstehung von Organisationen geführt, die entworfen wurden, um den Anforderungen von Berichten und Projekten mehr zu dienen als den Bedürfnissen ihrer Volksbasen. Organisationen, die mit dem Ende des Finanzierungszyklus enden und keine solide institutionelle Struktur hinterlassen.

Auf einer tieferen Ebene hat dieses Finanzierungsmuster dazu beigetragen, die Karte der Kampfprioritäten neu zu zeichnen. Ressourcen und menschliche Energien, die auf den Aufbau einer starken unabhängigen Gewerkschafts- und Massenbewegung hätten gerichtet werden können, wurden stattdessen in vorübergehende Aktivitäten und Projekte geleitet.

Dies wurde mitunter von einer Verstärkung des Phänomens der Personalisierung in Gewerkschaften und Organisationen begleitet, bei dem die Beziehung zwischen dem Geldgeber und bestimmten Einzelpersonen zu bestehen begann, statt zwischen dem Geldgeber und der Organisation als kollektiver Institution. Dies schwächte die partizipativen Strukturen und verwandelte die Führung einiger Organisationen in persönliche Privilegien, die mit dem Zugang zu externen Finanzierungsnetzwerken verbunden waren, statt Ausdruck des Vertrauens der Volksbasis zu sein.

Dies ist kein Aufruf zu absoluter Feindschaft gegenüber jeder internationalen Zusammenarbeit. Es gibt echte internationale Solidarität mit Arbeitnehmer-, Gewerkschafts-, Massen- und feministischen Bewegungen, verkörpert durch unabhängige internationale Arbeitnehmer- und Menschenrechtsorganisationen wie den Internationalen Gewerkschaftsbund und verschiedene Menschenrechts- und feministische Organisationen.

Es ist ein Aufruf zu kritischem Klassenbewusstsein im Umgang mit westlicher Regierungsfinanzierung und zum Festhalten am Grundsatz, dass die Prioritäten der Gewerkschafts- und Massenbewegung aus den Bedürfnissen der Arbeitnehmer und des Volkes entstehen müssen und nicht aus den Bedingungen der Geldgeber und dass Entscheidungsunabhängigkeit eine nicht verhandelbare Bedingung ist, unabhängig vom Wert der angebotenen Finanzierung.

Neues Bewusstsein und die Notwendigkeit der Neubeurteilung: Auf dem Weg zu einer vereinten Volkslinken

Das Fehlen starker und unabhängiger Gewerkschaften, Verbände und Organisationen hat die Linke auf eine Weise geschwächt, die über das an der Oberfläche Sichtbare hinausgeht. Als entscheidende Momente in der Geschichte der Volksproteste und Aufstände kamen, befand sich die Linke in einem schmerzlichen organisatorischen Vakuum: keine Gewerkschaften in der Lage, Demonstrationen in organisierte Streiks umzuwandeln, die die Regierungsbehörden in Bagdad und Erbil zur Reaktion hätten zwingen können; keine vereinte Studierendenbewegung mit echter institutioneller Macht; und keine einflussreichen feministischen Organisationen, die in der Lage gewesen wären, den Volkszorn in nachhaltige Forderungen zu übersetzen. An Stelle von alldem Dutzende kleiner konkurrierender Organisationen mit begrenzter Koordinierung und wiederkehrenden organisatorischen Konflikten.

Die vergangenen Jahrzehnte haben grundlegende Veränderungen in der Weise bezeugt, wie Menschen denken und sich organisieren, Veränderungen, die keine ernsthafte politische Kraft ignorieren kann. Die digitale Revolution hat die Karte der Macht und des Einflusses neu gezeichnet und es horizontalen Netzwerken und unabhängigen Initiativen ermöglicht, in Rekordzeit eine breite Präsenz vor Ort zu erreichen. Protestbewegungen, von den Plätzen des Irak bis zu sozialen Gerechtigkeitsbewegungen auf der ganzen Welt, haben gezeigt, dass flexible horizontale Organisation eine enorme Mobilisierungsenergie erzeugen kann, die übermäßig zentralisierte Strukturen nicht aufbringen können.

Hinzu kommt ein tiefer Wandel in den Wertesystemen der neuen Generationen hin zu intellektuellem Pluralismus, Transparenz und Ablehnung übermäßiger Zentralisierung. Die jungen Menschen von heute sind in einer Kultur des sofortigen Zugangs zu mehreren Informationsquellen aufgewachsen, besitzen eine hohe kritische und vergleichende Kapazität und setzen Transparenz bei der Entscheidungsfindung und Rechenschaftspflicht beim Ressourceneinsatz als grundlegende Bedingungen dafür voraus, einer Organisation ihr Vertrauen zu schenken.

Ebenso wurde ein deutlicher Anstieg in den Modellen kollektiver partizipativer Führung beobachtet. Erfolgreiche Erfahrungen in zeitgenössischen sozialen Bewegungen zeigen, dass aus Gruppen hervorgehende verteilte Führung nachhaltiger und weniger fragil ist als das Modell der individuellen Zentralführung.

Im Licht all dieser Transformationen zusammen vertrauen die Menschen, insbesondere junge Leute, auf den Protestplätzen, nicht mehr den Fassadengewerkschaften und Parteiorganisationen. Sie bevorzugen horizontale Organisationsformen und unabhängige Initiativen, die ihre intellektuelle Unabhängigkeit respektieren, echte Beteiligung an der Entscheidungsfindung ermöglichen und mit Vielfalt als Reichtum statt als Last umgehen.

Es gibt wachsende Segmente, insbesondere unter jungen Menschen, die zunehmendes Unbehagen gegenüber traditioneller Parteiarbeit zeigen. Dieses Phänomen verdient ernsthafte Reflexion und Untersuchung, um seine Wurzeln zu verstehen und es rigoros zu analysieren, statt ihm mit Ablehnung und Verdammung zu begegnen. Dies erlegt der Linken die Notwendigkeit auf, demokratischere, kollektivere und flexiblere Organisationsformen zu entwickeln.

Diese neue Logik kann der Linken eine echte Chance zur intellektuellen und organisatorischen Erneuerung und Erweiterung ihrer gesellschaftlichen Basis eröffnen. Die Wahl besteht nicht mehr zwischen dem Aufbau einer loyalistischen Fassade oder dem Aufgeben der Massenarbeit; sie besteht zwischen dem Fortsetzen der Fragmentierung oder dem Übergang zum Aufbau und zur Unterstützung starker unabhängiger progressiver Gewerkschaften und Verbände, in denen linke Persönlichkeiten aller Orientierungen zusammenarbeiten.

Der Weg zur echten Einheit vor Ort führt über zwei ergänzende Wege, von denen keiner ohne den anderen bestehen kann:

Erster Weg: Gewerkschafts- und Massenarbeit. Kollektive Beteiligung am Aufbau starker unabhängiger progressiver Gewerkschaften, Verbände und Massenorganisationen, die alle zusammenbringen, unabhängig von ihren intellektuellen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeiten, rund um ihre gemeinsamen Interessen und vitalen Forderungen. Innerhalb dieser unabhängigen Organisationen können linke Persönlichkeiten das Beste einbringen, was sie zu bieten haben: die Werte der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und des Kampfes für Menschenwürde und Gleichheit.

Zweiter Weg: Politische und organisatorische Arbeit. Koordinierung und gemeinsame Arbeit auf Partei- und politischer Ebene durch diverse Bündnisrahmen, auf Landes- oder Provinzebene oder rund um spezifische Forderungen, als Schritte zum Aufbau eines breiten, vereinten, mehrere Plattformen umfassenden progressiven Rahmens, der alle linken und progressiven Kräfte zusammen mit Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen und Massenbewegungen entsprechend den aktuellen Konvergenzpunkten umfasst. Die Veränderung der Lage in Irak und in der Region Kurdistan erfordert die Mobilisierung all dieser Energien in einem einzigen kohärenten Projekt.

Es sei betont, dass dieser Beitrag keinen Anspruch erhebt, eine fertige Roadmap oder eine vollständige Organisationsrezeptur anzubieten. Die praktischen Schritte, die Einstiegsmechanismen und die Implementierungsdetails in verschiedenen Kontexten sind im Kern Angelegenheiten, die einen offenen kollektiven Dialog zwischen den Linkskräften, der Gewerkschaftsbewegung und den Massenorganisationen selbst erfordern.

Der primäre Zweck dieser Lektüre ist es, diesen Dialog anzuregen und ihn mit ernsthaften Fragen zu nähren, in der Hoffnung, dass er zu einer intellektuellen und praktischen Debatte führt, die zur Entwicklung einer Vision und zum Aufbau gemeinsamer Antworten beiträgt.

Das ist die Bedeutung echter Massenarbeit in unserer Ära: den Arbeitern, den Ausgebeuteten und Unterdrückten zu dienen, ihre Macht aufzubauen und zu vereinen, und daran teilzunehmen, ihr Leben zum Besseren zu verändern, die Werte der Linken in der täglichen Praxis zu verkörpern und nicht nur im politischen Diskurs.

Die wahre Stärke der Linken liegt nicht nur in ihren intellektuellen Vorschlägen und politischen Positionen, sondern in ihrer Fähigkeit, unabhängige, weit reichende, progressive Institutionen aufzubauen, die im Alltagsleben der Menschen verwurzelt sind, die die Macht haben, ihre Interessen und Rechte zu verteidigen und die in der Lage sind ihre sozialen Energien in eine echte Veränderungskraft umzuwandeln, die den Weg zur sozialistischen Alternative öffnet.

Quellenangaben

Gewerkschaftliche Erfahrungen

Tunesien: Die Rolle der Tunesischen Allgemeinen Arbeitnehmervereinigung (UGTT) in der Revolution von 2011 und dem demokratischen Übergang https://internationalviewpoint.org/spip.php?article5575 Südafrika: Die Gründung von COSATU und ihre Rolle im Kampf gegen die Apartheid https://sahistory.org.za/article/congress-south-african-trade-unions-cosatu Brasilien: Die unabhängige Gewerkschaftsbewegung und die Gründung der Arbeiterpartei https://en.wikipedia.org/wiki/Workers%27_Party_%28Brazil%29 Indien: Geschichte der Arbeiterbewegung und ihre Verbindung zur nationalen Befreiungsbewegung https://thelaw.institute/introduction-to-law/india-labour-movement-historical-overview/ Dänemark: Der Dänische Gewerkschaftsbund https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_Trade_Union_Confederation

Die Rentier-Wirtschaft Iraks