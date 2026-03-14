Die Verantwortung der globalen Linken: Die kurdische Sache unterstützen, nicht die despotischen Nationalparteien

Eine Kritik an der bedingungslosen Solidarität der Linken mit den regierenden kurdischen Parteien und ein Aufruf zur klassenbasierten Solidarität, die auf der Seite der Arbeiter und des alternativen Projekts steht: der deliberative demokratische Bürgerstaat.

Die globale Linke steht vor einer komplexen Herausforderung: Wie kann sie die legitimen Rechte des kurdischen Volkes im Kontext existenzieller Konflikte verteidigen und dabei konsistente kritische Standards gegenüber allen regierenden Autoritäten ohne Ausnahme aufrechterhalten? Dieses Gleichgewicht ist eine grundlegende Bedingung für die Glaubwürdigkeit der internationalistischen Solidarität selbst.

Die Solidarität mit dem unterdrückten kurdischen Volk, mit anderen unterdrückten Völkern und mit den arbeitenden Massen ist eine grundlegende Prinzipienposition der globalen Linken. Diese Position gründet auf internationalistischen Werten, die nationale Unterdrückung, Klassenausbeutung und alle Formen der Diskriminierung aufgrund von Ethnizität, Religion, Sprache oder Geschlecht ablehnen.

Das kurdische Volk wurde in mehreren Ländern der Region historischer und anhaltender nationaler Unterdrückung ausgesetzt, die Völkermord, Zwangsvertreibung, die Verweigerung kultureller und sprachlicher Rechte sowie politischer Repression umfasst. Diese Realität legt linken und progressiven Kräften eine klare Haltung zur Unterstützung ihrer legitimen Rechte und gerechten Kämpfe auf.

Diese Position, die der Sache langfristig genuinen Nutzen bringt, beruht jedoch nicht auf bedingungsloser Ausrichtung. Sie muss auf zuverlässigen Quellen und den Berichten internationaler Menschenrechtsorganisationen gründen. Sie beruht auch auf einer klaren Unterscheidung zwischen der Unterstützung der Rechte des kurdischen Volkes auf Würde, Gleichheit, kultureller und sprachlicher Rechte sowie das Recht auf Selbstbestimmung einerseits und der absoluten Billigung der Praktiken bestimmter kurdischer Nationalparteien andererseits, die als Komplizen schwerer Menschenrechtsverletzungen dokumentiert wurden.

Das Wesen dieser Solidarität muss auf die Unterstützung des Projekts eines deliberativen Bürgerstaates ausgerichtet sein — eines Staates, der auf vollständiger Gleichheit aller Bürger unabhängig von Nationalität, Religion, Sprache oder Geschlecht gegründet ist. Ein Staat, der soziale Gerechtigkeit sowie individuelle und kollektive Rechte durch rechenschaftspflichtige deliberative demokratische Institutionen garantiert. Die Verteidigung nationaler Rechte bedeutet nicht, Identität zur Grundlage von Macht zu machen, sondern diese Rechte innerhalb eines gerechten rechtlichen Rahmens zu sichern, der alle einschließt.

Einige linke Strömungen in der Welt haben bestimmte kurdische Nationalparteien bisweilen als ausschließlichen Ausdruck der Sache eines unterdrückten Volkes behandelt. Sie haben bedingungslose Solidarität ohne angemessene Rechenschaftspflicht gewährt, obwohl diese Parteien keine echte demokratische Repräsentationslegitimität für das kurdische Volk als Ganzes besitzen.

Trotz der Komplexität der Umstände gelangten diese Parteien nicht durch freie, faire und transparente Wahlen unter unabhängiger internationaler Aufsicht an die Macht. Sie erzwangen ihre Dominanz durch Waffengewalt, Milizen, Geld, Sicherheitskontrolle sowie militärische und politische Abkommen mit Regionalregierungen oder mit regionalen und internationalen Mächten.

Dokumente und Quellen zahlreicher glaubwürdiger Menschenrechtsorganisationen belegen, dass einige dieser regierenden kurdischen Nationalkräfte in schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind. Im Laufe ihrer Geschichte haben sie politische Morde, willkürliche Inhaftierungen, Verschwindenlassen und Folter gegen ihre Gegner begangen, von denen viele aus den Reihen linker Kräfte stammten. Diese Vermischung von Solidarität mit dem Volk und Unterstützung der Parteiautorität kann der Sache selbst schaden. Sie verwandelt Solidarität von einer prinzipiellen humanistischen Haltung in eine enge ideologische Ausrichtung, die die moralische und politische Glaubwürdigkeit der Linken untergraben kann.

Dieses Muster des Engagements mit den Sachen unterdrückter Völker ist in der Geschichte der globalen Linken nicht neu. Anfang der neunziger Jahre, als ich als Flüchtling nach Europa kam, verurteilten viele linke Kräfte zu Recht die ungerechte Wirtschaftsblockade, die nach dem Ersten Golfkrieg gegen das irakische Volk verhängt worden war.

Einige dieser selben Kräfte weigerten sich gleichzeitig, die Verbrechen des nationalistischen Regimes von Saddam Hussein (1968 bis 2003) anzuerkennen oder zu verurteilen, mit der Begründung, es sei ein progressives, antiimperialistisches Regime, oder der Zeitpunkt sei nicht richtig und die Aufmerksamkeit solle ausschließlich auf die Aufhebung der Blockade gerichtet sein.

Diese Haltung wiederholt sich heute mit der kurdischen Frage in verschiedenen Formen. Dies ist keineswegs ein Vergleich zwischen den barbarischen Verbrechen des baathistischen Nationalregimes im Irak und den Menschenrechtsverletzungen der regierenden kurdischen Nationalparteien.

Die zugrundeliegende Logik ist in beiden Fällen ähnlich: die Zurückhaltung, dokumentierte Verletzungen unter dem Vorwand außergewöhnlicher Umstände, ungeeigneten Zeitpunkts oder anderer politischer Prioritäten zu kritisieren.

Dokumentierte positive Aspekte

Gemäß Berichten internationaler Menschenrechtsorganisationen und humanitärer Einrichtungen gibt es positive Aspekte, die bei der Bewertung der Lage in kurdisch geprägten Gebieten sachlich festgehalten werden müssen.

In der Kurdischen Region im Irak dokumentierten internationale Berichte die Aufnahme großer Zahlen von Vertriebenen und Flüchtlingen aus verschiedenen irakischen und syrischen Gemeinschaften durch die Region, die unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen Lager und humanitäre Unterstützung bereitstellte.

Die Berichte verwiesen auf ein relativ höheres Niveau sozialer, religiöser und kultureller Freiheiten im Vergleich zu einigen umliegenden Gebieten, mit einem beträchtlichen Maß an Sicherheit und relativer religiöser und ethnischer Vielfalt. Die Region spielte eine dokumentierte Rolle beim Schutz bestimmter Minderheiten vor der Bedrohung durch Völkermord während des Aufstiegs des ISIS und bot Tausenden von Vertriebenen Zuflucht.

Im Norden und Osten Syriens dokumentierten internationale Berichte die effektive militärische Rolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) im Kampf gegen die Terrororganisation ISIS mit amerikanischer und westlicher Unterstützung. Sie trugen zur Befreiung weiter Gebiete von der Kontrolle der Organisation bei und zahlten einen hohen Preis an Menschenleben.

Es wurden Versuche unternommen, unter außergewöhnlichen Kriegsbedingungen und anhaltendem Belagerungszustand ein Verwaltungsmodell aufzubauen, mit Bemühungen, die ethnische und religiöse Vielfalt der Region zu verwalten.

Die Berichte dokumentierten relative Fortschritte bei der Beteiligung von Frauen, insbesondere in militärischen und administrativen Bereichen, was im regionalen Kontext relativ selten ist. Trotz Menschenrechtsverletzungen wurde die Verwaltung Dutzender Vertriebenenlager vermerkt, in denen Zehntausende von Menschen unter schwierigen und komplexen humanitären Bedingungen bei begrenzten Ressourcen und internationaler Unterstützung leben.

Dokumentierte Verletzungen in der Kurdischen Region im Irak

Trotz dieser positiven Aspekte haben Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen schwere Verletzungen in der Kurdischen Region im Irak dokumentiert, die gemeinsam von der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) und der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) regiert wird.

In der Praxis ist die Region in zwei Zonen mit getrennten Partei- und Sicherheitsverwaltungen aufgeteilt, jede mit ihrem eigenen Apparat, Kräften und Einflussbereich. Ein Muster erblicher Familienherrschaft ist in beiden Parteien verankert, wobei die wichtigsten Entscheidungspositionen innerhalb der Familien Barzani und Talabani weitergegeben werden, was die Machtmonopolisierung vertieft und die institutionellen und demokratischen Grundlagen der Regierungsführung untergräbt.

Die Berichte dokumentierten zunehmende Einschränkungen der Meinungsfreiheit in der Region, einschließlich der Verhaftung, Misshandlung und in einigen Fällen Folterung von Journalisten und Menschenrechtsverteidigern. Es bestehen erhebliche Lücken beim Schutz von Frauen und Mädchen vor häuslicher Gewalt und Verbrechen gegen sie. Weit verbreitete repressive Praktiken gegen politische Gegner und Aktivisten der Zivilgesellschaft setzen sich fort, darunter willkürliche Inhaftierung, Folter sowie Unterdrückung der Meinungsfreiheit und friedlicher Versammlungsfreiheit.

Zu den dokumentierten Verletzungen gehört auch die Unterdrückung friedlicher Demonstrationen, die als Protest gegen Arbeitslosigkeit, Korruption und unbezahlte Gehälter entstanden. In vielen Fällen setzten Sicherheitskräfte scharfe Munition gegen Demonstranten ein, was zu Toten und Verletzten führte. Dutzende von Aktivisten und Journalisten wurden verhaftet. Unabhängige Medien, die über die Proteste berichteten, wurden ins Visier genommen.

Der beiden Parteien angegliederte Sicherheitsapparat übt eine weitreichende Überwachung der Gesellschaft aus. Direkte Kritik an den herrschenden Familien, die die Macht durch Erbfolge kontrollieren, kann den Kritiker Sicherheitsverfolgung und Schlimmerem aussetzen.

Dokumentierte Verletzungen im Norden und Osten Syriens

Im Norden und Osten Syriens haben Berichte neutraler internationaler Menschenrechtsorganisationen weitverbreitete und systematische Verletzungen durch die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) dokumentiert. Dazu gehören Einschränkungen grundlegender Freiheiten wie Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungsfreiheit, Unterdrückung politischer Gegner und Aktivisten der Zivilgesellschaft sowie die Zwangsrekrutierung von Kindern unter achtzehn Jahren — eine schwere und dokumentierte Verletzung der Internationalen Konvention über die Rechte des Kindes — sowie weit verbreitete willkürliche Inhaftierungen ohne faire Prozesse und systematische Folter in Haftanstalten.

In seinem Bericht über die Lage in Syrien dokumentierte Human Rights Watch klar die anhaltende Rekrutierung von Kindern beiderlei Geschlechts durch die SDK sowie die Inhaftierung von Zehntausenden von Personen, darunter Frauen und Kinder, unter schwierigen Bedingungen in Lagern wie Al-Hol, Al-Roj und anderen unter amerikanischer Aufsicht.

Der Bericht des UN-Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte enthielt offizielle Dokumentationen mehrerer Fälle von Kinderrekrutierung durch die kurdischen Volksschutzeinheiten in Syrien, trotz der wiederholten und öffentlich erklärten Verpflichtungen der Kräfte, diese Praxis zu beenden.

Internationale Berichte dokumentierten die Unterdrückung friedlicher Demonstrationen in mehreren Städten, die gegen sich verschlechternde Dienstleistungen oder Sicherheitspraktiken protestierten, durch den Einsatz von Gewalt und Verhaftungen. Sie dokumentierten auch Fälle von erzwungener Vertreibung arabischer Bewohner aus ihren Dörfern nach der Befreiung vom ISIS unter Sicherheitsvorwänden, was Bedenken hinsichtlich demografischer Manipulation aufwirft.

Darüber hinaus wurden Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Schließung von Medienbüros und zivilgesellschaftlichen Organisationen vermerkt, die die Politik der Autonomen Verwaltung kritisierten.

Diese Verletzungen sind keine Einzelfälle. Sie spiegeln eine autoritäre Struktur wider, die grundlegender Reformen bedarf. Der Krieg gegen den Terrorismus und echte Sicherheitsbedrohungen werden als Rechtfertigungen für die Unterdrückung der Opposition und die Einschränkung von Freiheiten in einer Weise genutzt, die über die Sicherheitsnotwendigkeit hinausgeht.

Die Kluft zwischen progressivem Diskurs und autoritärer Praxis

Es ist festzuhalten, dass ein bedeutender Teil der globalen Linken vom Konzept des „Demokratischen Konföderalismus“ und den Theorien von Abdullah Öcalan angezogen wird, dem inhaftierten Führer der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in der Türkei, die von der „Autonomen Verwaltung“ im Norden und Osten Syriens als Alternative zum zentralisierten Nationalstaat übernommen wurden. Eine kritische Lektüre der tatsächlichen Praxis vor Ort offenbart jedoch ein scharfes Paradoxon: Während der Diskurs über „Kommunen“ und Basisdemokratie üppig sprießt, liegt die tatsächliche Macht und die militärische und finanzielle Entscheidungsfindung in den Händen nicht gewählter kurdischer Parteikader, die mit rigider zentralistischer Logik agieren.

Die Verwendung progressiver Konzepte wie Ökologie, Feminismus und Staatslosigkeit als rhetorisches Schutzschild, das einer einseitigen Militärbehörde — die konsequent eng mit amerikanischen Militär- und Sicherheitsinstitutionen kooperiert und von diesen finanziert wird — vor der westlichen Öffentlichkeit progressive Legitimität verleiht, dient dem linken Denken nicht. Stattdessen entleert es dieses und verwandelt es in ein „Public-Relations“-Instrument zur Abdeckung eines nationalistischen Herrschaftssystems, das in den von ihm kontrollierten Gebieten Einparteienautorität und politische Repression ausübt.

Die dokumentierte Rolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) im Kampf gegen die Terrororganisation ISIS kann nicht ignoriert werden. Diese militärische Rolle negiert jedoch trotz ihrer Wichtigkeit nicht die Notwendigkeit, die militärische, politische und wirtschaftliche Struktur zu bewerten, die sich unter internationalen Allianzen herausgebildet hat. Wenn Bewegungen, die sich als revolutionär oder befreiend präsentieren, von amerikanischen und alliierten finanziellen und militärischen Kapazitäten abhängig werden, bleibt dies keine vorübergehende taktische Angelegenheit, sondern formt allmählich ihre innere Natur um.

Wenn sich der Schwerpunkt von autonomer Volksmobilisierung hin zu externer Abhängigkeit, Finanzierung und Unterstützung verlagert, wandelt sich die Bewegung von einer in einer Volksbasis verwurzelten Sozialkraft in eine bezahlte Militärkraft.

Diese Transformation schwächt den freiwilligen und revolutionären Geist und reorganisiert die innere Struktur nach der Logik externer Abhängigkeit. Mit der Zeit wird das Überleben dieser Bewegungen an die Fortsetzung internationaler Unterstützung statt an die Stabilität ihrer sozio-populären Basis geknüpft. Wenn diese Unterstützung aufhört oder sich ihre Prioritäten verschieben, wird die strukturelle Zerbrechlichkeit offensichtlich — entweder durch einen raschen Rückgang politischer und militärischer Kapazität oder durch die Akzeptanz der Bedingungen der unterstützenden Partei um des Überlebens willen.

Dieser strukturelle Widerspruch wird deutlich, wenn die SDK-Führung die Rolle der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) als primären kurdischen nationalen Bezugspunkt trotz der familial-tribalen Natur ihrer Regierungsführung und der damit verbundenen Korruption, des Despotismus, der Erbherrschaft und der Dominanz konservativer patriarchaler Werte als vollendete Tatsache akzeptierte. Diese Positionierung offenbart die Unterordnung der proklamierten progressiven Prinzipien unter enge nationalistische Kalkulationen.

Wir erlebten auch den Rückzug der meisten nicht-kurdischen Komponenten aus den SDK, den Rückgang der Volksunterstützung für das Projekt und die Verschiebung internationaler Arrangements, während sich die Vereinigten Staaten distanzierten und zur Koordination mit der syrischen Regierung übergingen — all dies offenbart Zeichen einer tiefen Krise.

Dieser Widerspruch wird durch das jüngste Abkommen zwischen der syrischen Regierung und den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) mit amerikanischer Unterstützung und dem Segen der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK) im Irak weiter bestätigt. Obwohl es ein positiver Schritt ist, der die Kriegswahrscheinlichkeit verringert und den Bevölkerungen der Region verschiedener Nationalitäten weiteres Leid erspart, enthielt das Abkommen keine Klausel zu Frauenrechten, staatlicher Säkularität, Privatisierungsstopp, Schutz des öffentlichen Sektors, Arbeitnehmerrechten oder der Abhaltung demokratischer Wahlen zur Wahl aller Beamten, noch irgendeine andere grundlegende linke Forderung. All dies spiegelt eine klare Kluft zwischen dem progressiven theoretischen Diskurs und der tatsächlichen Praxis vor Ort wider.

Dementsprechend kann das, was geschieht, nicht als Kampf zwischen der Linken und autoritären Kräften charakterisiert werden, sondern ist in seinem Wesen ein Kampf zwischen konkurrierenden nationalen Klassen und Eliten um Macht, Dominanz und Einflusssphären.

Linke Kräfte müssen ihre Position klären: Mit welcher Klasse des kurdischen Volkes stehen sie?

Trotz der angesammelten und unabhängigen internationalen Dokumentation von Repression und Menschenrechtsverletzungen, auf die oben kurz verwiesen wurde, hat ein einflussreicher Teil des globalen linken Diskurses bestimmte kurdische Nationalkräfte weiterhin in die Kategorie der progressiven Linken oder nationalen Befreiungsbewegungen eingeordnet, ohne die Praktiken dieser Kräfte ernsthaft zur Rechenschaft zu ziehen. Die historische nationale Unterdrückung, die das kurdische Volk erlitten hat, wird behandelt, als ob sie Kräfte, die behaupten, es zu vertreten, von Kritik immunisiere, selbst wenn diese Kräfte Repression ausüben.

Hier muss die globale und lokale Linke ihre Position aus einer klaren Klassenperspektive klären. Völker sind keine homogenen Blöcke. Sie sind Klassenformationen, in denen nationale Widersprüche sich mit Klassenwidersprüchen überschneiden, und kein Volk oder keine Ethnie ist frei von innerem Klassenkampf. Es genügt nicht, dass die Linke abstrakte Solidarität mit „dem kurdischen Volk“ erklärt, ohne klar zu spezifizieren, mit wem genau sie in Solidarität steht und gegen wen. Sie muss ihre Position klar lösen: Mit welcher Klasse des kurdischen Volkes steht sie?

Das kurdische Volk ist in Klassen mit widersprüchlichen Interessen gespalten.

Auf der einen Seite: eine Rentier-Bourgeoisie, die die Regierung der Kurdischen Region im Irak kontrolliert und Korruption, Despotismus und Erbherrschaft praktiziert; sowie eine herrschende Klasse im Norden und Osten Syriens, die unter einem progressiven Etikett eine Einparteiendiktatur betreibt, Menschenrechte verletzt und Kinder rekrutiert.

Die beiden koordinieren vollständig, um ihre Klassen-Nationalautorität durchzusetzen, politisch und militärisch in die Politiken des globalen Kapitalismus integriert, insbesondere mit den Vereinigten Staaten und ihrer aggressiven imperialistischen Politik in der Region, aktiv die herrschenden Regime (die unterdrückerischen nationalen Bourgeoisien) unterstützend und aktiv am nationalistischen islamischen Regierungssystem im Irak teilnehmend, ebenso in Syrien nach dem jüngsten Abkommen zwischen den SDK und der „syrischen Regierung“.

Diese beiden herrschenden Klassen haben keinen grundlegenden Klassenkonflikt mit diesen unterdrückerischen nationalistischen Regimen hinsichtlich ihrer gegenüber den Interessen der arbeitenden Klassen feindseligen Politiken. Stattdessen teilen sie die Verarmung der Massen, die Unterdrückung von Freiheiten und die Verletzung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rechte der arbeitenden Massen unabhängig von ihrer nationalen oder religiösen Herkunft.

Auf der anderen Seite: eine breite Klasse kurdischer Arbeiter und Intellektueller sowie Bewohner jener Gebiete anderer Nationalitäten, die unter Armut, Arbeitslosigkeit, Marginalisierung, Korruption, Despotismus, Repression, steigenden Lebenshaltungskosten und dem Zusammenbruch grundlegender Dienstleistungen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur leiden. Ihre Rechte auf unabhängige gewerkschaftliche und politische Organisation sind eingeschränkt, und sie sehen sich bei jedem Versuch zu protestieren oder ihre Rechte einzufordern Sicherheitsrepression ausgesetzt.

Dies ist dieselbe Klasse, die ausgebeutet wird, um den von den herrschenden Klassen angeeigneten Reichtum zu produzieren, durch nationalistischen Eifer und Sektierertum für Kriege im Dienste der Interessen und Projekte der ersten Klasse und ihrer imperialistischen Verbündeten mobilisiert wird, während sie allein den Preis dieser Konflikte in Blut, Leben und den Zukunftsperspektiven ihrer Kinder zahlt — für nationalistische Kriege, die keinen echten Eigeninteressen dienen.

Prinzipielle Solidarität: Die Sache verteidigen, indem man auch jene kritisiert, die sie verzerren

Wahre linke Solidarität bedeutet, an der Seite der unterdrückten Klassen gegen alle zu stehen, die sie ausbeuten und unterdrücken, ob von derselben Nationalität oder einer anderen, und sich zu weigern, sich mit nationalistischen Führungen auszurichten, die den Diskurs der nationalen Befreiung einsetzen, um ihre autoritäre Macht, Klassenprivilegien und Plünderung des gesellschaftlichen Reichtums zu rechtfertigen. Die Linke kann erbliche Herrschaft, Korruption oder die Unterdrückung der arbeitenden Massen unter keinem Namen rechtfertigen.

Doch diese Zurückhaltung besteht in einigen linken Kreisen fort, wenn es darum geht, dokumentierte Verletzungen zu konfrontieren, unter dem Vorwand, die Solidarität zu schützen oder den Feinden der Sache nicht zu dienen. Diese Haltung weicht von den internationalistischen Werten ab, die auf der Ablehnung von Unrecht überall, wo es auftritt, und der Verteidigung der Menschenwürde durch konsistente Standards gründen, die sich nicht mit wechselnder nationaler Identität oder ideologischem Hintergrund verschieben.

Über prinzipielle Überlegungen hinaus dient diese Haltung nicht den Interessen des kurdischen Volkes selbst, insbesondere der arbeitenden Massen, die nach Demokratie, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit streben und echte demokratische Massenführungen benötigen, die rechenschaftspflichtig und echtem Wandel unterworfen sind.

Angesichts der dokumentierten Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen muss die Linke sich selbst kritische Fragen stellen:

Lehnen wir erbliche Herrschaft ab und fordern wir echte demokratische Wahlen auch in Gebieten, deren Völker wir mit Solidarität unterstützen?

Lehnen wir Despotismus ab und fordern wir echten politischen Pluralismus und volle Freiheiten?

Verurteilen wir willkürliche Inhaftierungen und politische Morde und fordern wir die Rechenschaftspflicht ihrer Täter, auch wenn sie Kräften angehören, mit denen wir solidarisch sind?

Lehnen wir Folter und repressive Praktiken in Haftanstalten ab und fordern wir faire Prozesse für Häftlinge?

Verteidigen wir die Rechte kurdischer Arbeiter und Intellektueller?

Verurteilen wir Korruption und die Plünderung öffentlicher Gelder?

Verteidigen wir das Recht kurdischer Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger, kurdische Behörden ohne Angst vor Repression zu kritisieren?

Verteidigen wir die vollen Gleichheitsrechte arabischer, turkmenischer, syrischer und anderer Bürger in kurdisch geprägten Gebieten?

Lehnen wir die Rekrutierung von Kindern ab und fordern wir deren sofortige Einstellung, auch wenn sie von Kräften praktiziert wird, mit denen wir solidarisch sind?

Glauben wir, dass Häftlinge, einschließlich derer, die der ISIS-Zugehörigkeit beschuldigt werden, nach internationalem Recht menschliche Behandlung und faire Prozesse verdienen, oder sollten sie gedemütigt, gefoltert und misshandelt werden, wie es die USA und die SDK in Haftanstalten gemäß dokumentierten Berichten getan haben?

Lehnen wir ab, dass linke und befreiende Kräfte Unterstützer oder Teil des amerikanischen imperialen Militär- und Sicherheitsapparats sind oder von diesem finanziert werden?

Wenn die Antwort der Linken auf eine dieser Fragen mit „Ja, aber die Umstände sind außergewöhnlich“ oder „Ja, wir lehnen diese Praktiken ab, aber der Zeitpunkt ist nicht richtig“ oder „Ja, das sind unsere Prinzipien, aber der Kontext muss berücksichtigt werden“ beginnt, dann beginnt hier das Problem. Denn Menschenrechte und linke Prinzipien akzeptieren kein „aber“.

Die Solidaritätshaltung der globalen Linken mit unterdrückten Völkern wird sehr geschätzt und stellt einen ihrer wichtigsten historischen Beiträge zum Kampf für Gerechtigkeit dar. Diese Solidarität muss sich weiterentwickeln und vertiefen. Gleichzeitig erfordert sie eine offene kritische Überprüfung, um ihre Konsistenz mit den Kernwerten, auf denen sie gründet, sicherzustellen.

Solidarität ist eine prinzipielle Haltung, die nicht aufgegeben werden darf. Sie gewinnt ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie mit offener Kritik beim Auftreten dokumentierter Verletzungen verbunden wird. Zurückhaltung unter dem Vorwand außergewöhnlicher Umstände kann den linken Diskurs schwächen und ihn der Logik des Opportunismus annähern, den er im Kapitalismus und seinen Institutionen kritisiert. Was erforderlich ist, ist die Vertiefung der Solidarität durch ihre Verknüpfung mit den Werten der Staatsbürgerschaft, Freiheit, Gleichheit und Rechenschaftspflicht für alle ohne Diskriminierung.

Die Unterstützung des Kampfes des kurdischen Volkes gegen die von autoritären nationalistischen Regimen in der Region ausgeübte Unterdrückung widerspricht nicht der Kritik an den repressiven Praktiken regierender kurdischer Kräfte und Behörden. Die Verteidigung einer gerechten Sache erfordert die Kritik jeder Praxis, die sie verzerrt.

Demokratie und Menschenrechte sind linke Werte, die in internationalen Menschenrechtspakten verankert sind. Sie müssen nach einem einzigen Standard für alle angewendet werden. Jeder doppelte Standard kann das linke Projekt seines moralischen Gehalts entleeren. Glaubwürdigkeit erfordert ein klares Verständnis, dass wahre Solidarität bedeutet, die Rechte aller zu verteidigen. Hier liegt der Unterschied zwischen prinzipieller Solidarität, die auf linken Werten gegründet ist, und unkritischer Solidarität, die sich in Ausrichtung auf Kosten linker und humanitärer Prinzipien verwandeln kann.

Das alternative Projekt: Der Bürgerstaat und soziale Gerechtigkeit

Die aktuellen lokalen, regionalen und globalen Umstände erlauben die Bildung eines unabhängigen kurdischen Nationalstaates in absehbarer Zukunft nicht, noch scheint es ernsthafte internationale Unterstützung für diesen Weg zu geben.

Daher ist der produktivere und realistischere Kampf der gemeinsame Kampf des kurdischen Volkes und der anderen Völker der Region für ein alternatives Projekt, das das ausschließende Nationalstaatsmodell überwindet, die kollektiven und individuellen Rechte des kurdischen Volkes und aller anderen Gemeinschaften innerhalb demokratischer Bürgerstaaten garantiert, anstatt die arbeitenden Massen zu nationalistischen Kriegen aufzurufen, die keinen echten Eigeninteressen dienen und nichts als weitere Zerstörung, Vertreibung und Opfer produzieren.

Die globale und lokale Linke muss einen deliberativen demokratischen Bürgerstaat unterstützen, der auf vollständiger Gleichheit aller Bürger unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, Sprache oder ihrem Geschlecht gegründet ist. Ein Staat, der auf einer demokratischen Verfassung aufgebaut ist, die auf internationalen Menschenrechtspakten gründet und die nationale und kulturelle Gleichheit aller Gemeinschaften garantiert und jede Form nationaler Dominanz ablehnt. Und ein demokratisches föderales System, das auf gerechten geografischen und administrativen Prinzipien gründet und eine breite Selbstverwaltung unter dem Dach eines einheitlichen Staates ermöglicht, der gleiche Rechte und Ressourcen für alle seine Bestandteile garantiert.

Dieser Staat gründet auf echter Demokratie, die freie und faire Wahlen, politischen Pluralismus, Gewaltenteilung, richterliche Unabhängigkeit, Pressefreiheit sowie unabhängige gewerkschaftliche und politische Organisation garantiert und vollständig mit allen Formen von Erbmacht und Familienherrschaft bricht. Er gründet auch auf dem größtmöglichen Maß an sozialer Gerechtigkeit, garantiert die Rechte der Arbeiter und Intellektuellen aller Nationalitäten und Religionen und lehnt Privatisierungs- und neoliberale Politiken ab, die die Massen verarmen und herrschende Eliten auf ihre Kosten bereichern.

Dies ist das Projekt, das die Solidarität der globalen und lokalen Linken verdient. Ein Projekt, das soziale Gerechtigkeit, nationale Gerechtigkeit, politische Demokratie und soziale Emanzipation verbindet — eines, das eine Form nationalen Autoritarismus nicht durch eine andere ersetzt, die sich nur in der Sprache des Herrschers und der Identität der dominanten Elite unterscheidet.

Die kurdische Sache ist eine gerechte Sache, die echte Solidarität verdient — Solidarität, die bedeutet, den Kampf des kurdischen Volkes, aller anderen Völker und der arbeitenden Massen in der gesamten Region für ihre menschlichen, nationalen und demokratischen Rechte im Rahmen eines gerechten Bürgerstaates und sozialer Gerechtigkeit zu unterstützen, und nicht, sich hinter nationalistischen Eliten auszurichten, die diese Sache ausnutzen, um ihre Macht zu festigen und ihre Klassenprivilegien zu bewahren.

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Anhang: Berichte internationaler und regionaler Menschenrechtsorganisationen über Menschenrechtsverletzungen im Irak, der Kurdischen Region und Syrien

Die Analyse dieses Artikels stützt sich auf Berichte internationaler und regionaler Menschenrechtsorganisationen, die in diesem Anhang zur Dokumentation und Transparenz aufgeführt sind.

Berichte über die Kurdische Region im Irak:

Berichte über den Norden und Osten Syriens: