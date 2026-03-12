„Die Kurden“ sollten nicht zum Kanonenfutter im Krieg zwischen den Faschisten werden!

Beim Überfall der USA und Israels auf den Iran drohen Kurd*innen erneut zwischen die geopolitischen und kolonialen Fronten zu geraten. Doch wer hier pauschal von „den Kurden“ spricht, verdeckt die sozialen und politischen Widersprüche in Kurdistan und instrumentalisiert sie für eigene Agenden. Hassan Maarfi Poor erklärt, warum Kurd*innen weder Kanonenfutter für Imperien noch Spielball rivalisierender Lager sein dürfen.

Die Situation der Kurd*innen ist vergleichbar mit der Situation der Palästinenser*innen. Die eurozentristischen und rassistischen „Denker*innen“ mit philokolonialistischer Weltanschauung pauschalisieren „die Kurden“ wie „die Juden“. Der erste „Revolutionsführer“ Ruhollah Khomeini beschrieb „die Kurden“ als „Mörder“, die ihren Gegnern den Kopf abschneiden. Kurdische Kämpferinnen werden von Anhängern der „Achse des Widerstands“ und vom Regime, von iranischen Monarchofaschisten und von Republikanern als „Separatist“ („Tajzietalab“) bezeichnet. Während des Jina-Aufstandes ab September 2022 lobten linksliberale „Feminist*innen“ einerseits die amerikanische Lebensweise und bezeichneten anderseits Kurdistan als „Auge und Licht“ des Iran.

„Die Kurden“ galten in dieser Zeit als Symbol der Befreiung. Die Parole „Zin Zhian Azadi“ (Frau, Leben, Freiheit) wurde erstmals in Kurdistan gerufen. „Die Kurden“ werden später wieder verachtet, und die Abfälle des faschistischen Regimes (Monarchisten und Co.), die sich als „Opposition“ darstellen, wiederholen in noch offenerer Weise eine Rhetorik über Kurd*innen, was selbst die Islamofaschisten des Regimes sich nicht getraut haben. „Die Kurden“ als solche stellen jedoch eine reine Abstraktion dar.

Eine Vielzahl von Klassen mit verschiedenen Interessen ist in Kurdistan vertreten. Es gibt verschiedene politische Gruppen wie Kommunisten, Muslime, Nationalisten usw. Die Reduzierung der „Kurden“ auf Zuschreibungen wie „Separatist“, „Held“, „Kommunist“ oder „Terrorist“ stellt eine ebenso faschistische Denkweise dar wie antisemitische und antimuslimische Verschwörungstheorien in Europa gegen Jüd*innen, Migrant*innen und Muslime. Antisemitisch ist eine Person, die Jüd*innen mit dem Staat Israel gleichsetzt und sie damit letztlich auf eine genozidale Regierung reduziert. Die Infragestellung des Rechts der Palästinenser*innen auf Selbstbestimmung stellt eine koloniale Haltung dar, ebenso wie die Infragestellung des Rechts der Kurd*innen auf Selbstbestimmung.

Als rassistisch und heuchlerisch sind Rechtsextreme, Liberalkonservative und Antideutsche zu bezeichnen, ebenso Philosemit*innen, Kolonialist*innen und Antisemit*innen, die Krokodilstränen um Israel und „die Juden“ vergießen, sich aber gegen die Selbstbestimmung der Palästinenser*innen aussprechen und eine Fake-Liebe zu „Jüd*innen“ entwickeln, was als Ausdruck ihres Antisemitismus zu bezeichnen ist. Personen, die vermeintliches Mitgefühl für Palästinenser*innen heucheln, jedoch zugleich faschistische Islamisten im Iran und in der Türkei unterstützen, die vergleichbare Notlage von Kurd*innen ignorieren und diese zudem pauschal rassistisch und chauvinistisch diffamieren, verhalten sich in gleicher Weise rassistisch wie Philosemit*innen.

Im kurdischen Teil des Iran gibt es eine lange Tradition des Kommunismus aufgrund der Geschichte unter dem Schah und dem faschistischen Islamismus. Die Menschen, die den Sozialismus in Kurdistan unterstützen, werden weder von Israel und den USA ausgenutzt noch unterstützen sie das brutale Verhalten des islamischen Regimes. Sie setzen sich für eine sozialistische Tagespolitik sowie die Gründung einer Räterepublik im Iran und in Kurdistan ein, lehnen Krieg, Staatsterrorismus und jegliche Form der Menschenausbeutung ab. Wir sind gegen jeglichen Campismus.

Die bürgerlichen und rechten Parteien sind für das Schleimen bei Vorgesetzten. Die kurdischen nationalistischen Parteien, als Parteien der Realpolitik, sind keine Helden. Die Demokratische Partei Kurdistan unterstützte die Linie von Khomeini nach der Machtübernahme des islamischen Faschismus infolge der „Revolution“ 1979. Die übrigen Parteien unterstützten alle imperialistischen Realpolitiken. Zumindest seit 2003 unterstützten die Demokratische Partei Kurdistan und die sogenannte „Sazman Zahmatkeshan“, die sich als „Komala“ bezeichnet, einen direkten Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran, genau wie die heutigen Monarchist*innen in der überwiegend westlichen „Diaspora“. Bis in die jüngste Vergangenheit stand die militante Untergrundorganisation PJAK auf der „Achse des Widerstands“ und veröffentlichte regelmäßig Stellungnahmen zu religiösen Festen wie Ashura und Tasua. Die nationalistisch-separatistische PAK gilt als Unterstützer Israels und diente stets als Marionettenpartei des Barzani-Clans im Nordirak, der seit Jahrzehnten die Autonome Region Kurdistan dominiert.

Khabat ist eine islamische Partei, die der Volksmudschahedin MEK als Schwesterpartei dient. All diese Akteure vertreten nicht den iranischen Teil Kurdistans, geschweige denn sprechen sie für „die Kurden“. Auch wenn sie bestimmte Klassen und Schichten repräsentieren, sind sie sicherlich nicht die Unterdrückten. Es ist entweder dumm oder es ist Ausdruck der Scharlatanerie der traditionellen Intellektuellen, pauschal von „den Kurden“ zu sprechen, sie alle als Marionetten Israels und der USA darzustellen oder zu behaupten, dass der seit dem 28. Februar laufende Angriff der USA und Israels sowie die Ausnutzung „der Kurden“ als deren Bodentruppen zur Revolution führen.

„Den Kurden“ können die USA und Israel ebenso wenig die Freiheit bringen wie den Palästinensern! Wir haben gesehen, wie sie Kurden in Rojava „unterstützt“ haben! Ich bin selbst Kurde und war drei Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei (Komala), die als die mächtigste Partei in Kurdistan galt. Diese Partei lehnte es ab, mit den USA und Israel zu kooperieren, und forderte die Menschen in Kurdistan auf, sich nicht zum Kanonenfutter der Kolonialist*innen zu machen. Sie hat die meisten Anhänger im iranischen Teil von Kurdistan. Komala und die iranische Kommunistische Partei zählen ebenfalls zu den linken Gruppierungen, die sich gegen das Marionettentum aussprechen, zugleich das faschistische Regime verabscheuen und eine Revolution wünschen.

Wenn die westlichen Liberalen und proisraelischen Parteien, Intellektuelle und „Politiker*innen“ in Deutschland den Angriff Israels und der USA auf den Iran feiern und darüber mit Begeisterung schreiben, dass die „Kurden“ zu den Bodentruppen von Israel und den USA werden, um einen Regimewechsel im Iran zu vollziehen, erscheint es zumindest so, dass es keinen großen Unterschied zwischen Kolonialist*innen von damals und Kolonialist*innen von heute gebe. Dass ich keinen Unterschied zwischen den „liberal-progressiven“ und Rechtsextreme in Bezug auf „Kurden“ mache.

Die Wiederholung des rassistischen und philokolonialistischen Narrativs von den Nazis oder Liberalen zeigt, dass „die Kurden“ für diese Kolonialist*innen genauso viel wert sind, wie Palästinenser*innen für Zionist*innen. Die „Kurden“ sind „Helden“ für „Regimewechsel“, wenn sie wie der Barsani-Clan und weitere kurdische rechte Kräfte den Stiefel von Netanjahu lecken. Sie sind aber Feinde, wenn sie nicht die „Drecksarbeit“ für den westlichen Imperialismus leisten.

Die „Kurden“ werden weder zu Zionisten noch zu „Ukrainer*innen“. Sie sollten sich gegen die Faschisierung der Politik auf die Seite einer revolutionären Realpolitik schlagen, anstatt zu Marionetten des westlichen Imperialismus in einem hegemonialen und geopolitischen Krieg zu werden.

Es gibt eine Mythologie in Deutschland über Zionismus und Kibbuze in Israel. Es wird innerhalb der ultralinken Antideutschen propagiert, dass die Kolonialist*innen und Besatzer*innen auf Kosten von Palästinenser*innen sozialistische Dörfer und Kommunen aufgebaut haben. Diese Methodologie wird von Zionist*innen propagiert, damit der Kolonialismus und die Apartheid ästhetisiert werden. Ich sage aber, dass es so sein mag, dass der „Linkzionismus“ sich taktisch vom faschistischen Zionismus unterscheiden soll. Strategisch und ideologisch sind aber beide von der gleichen Natur. Die Befreiung einer Nation kann weder mit dem Blut der anderen Nationen durchgesetzt noch auf Kosten einer unterdrückten Nation durchgeführt werden. Die Befreiung der Kurd*innen wird vollzogen, indem sie sich vom Binnenkolonialismus und Kolonialismus allgemein, von der Unterdrückung, von der Ausbeutung etc. befreien. Das gemeinsame Schicksal der Kurd*innen und der Palästinenser*innen ist nicht zu leugnen. Wer von Entrechtung und Entmenschlichung der Palästinenser*innen spricht und von der Auslöschung Palästinas träumt, einen Genozid in Gaza vollzieht, darf und wird nie Freund*in der „Kurden“ sein.

Ein Beitrag von Hassan Maarfi Poor