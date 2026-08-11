Die wahre Grenze verläuft in Köpfen

Zwischen dem 30. Juli und dem 2. August 2026 erreichten nach Angaben spanischer Behörden rund 50.000 Menschen Ceuta. Eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Mittelmeerküste. Die Stadt gehört politisch zu Spanien, liegt aber geografisch in Marokko.

Innerhalb von 48 Stunden kehrte nach Behördenangaben der Großteil dieser Menschen wieder nach Marokko zurück. Mehr als 48.000 Menschen sollen die Grenze erneut passiert haben. Die Rückkehr erfolgte unter Druck spanischer und marokkanischer Behörden.

Mindestens 72 Menschen verloren bei dem Versuch, Ceuta zu erreichen, ihr Leben. Viele ertranken beim Überqueren des Wassers, andere starben beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden. Unter den in Ceuta verbliebenen Menschen befanden sich nach Behörden Angaben rund 860 unbegleitete Minderjährige.

Wenn Menschen zu Zahlen werden

Doch kaum rückten die Ereignisse in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit, dominieren in der Berichterstattung Begriffe wie „Massenansturm“, „Ceuta-Krise“ oder „Invasion“. Solche dehumanisierenden Begriffe prägen, wie das Thema Migration Medial wahrgenommen wird.

Aus Familien, Jugendlichen und Kindern werden plötzlich abstrakte Gruppen.

Aus Menschen mit Geschichten werden Nummern.

Aus Personen auf der Suche nach Sicherheit werden vermeintliche Schuldige und Bedrohungen.

Dabei geraten die Gründe für Migration häufig aus dem Blick. Menschen verlassen ihre Heimat nicht leichtfertig. Viele riskieren ihr Leben. Sie fliehen vor Krieg, politischer Verfolgung, Gewalt oder fehlenden Zukunftsperspektiven. Sie fliehen oder verlassen ihre Familien, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Migration ist kein Ausnahmephänomen unserer Zeit. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte bewegen sich Menschen über von Menschen gemachte Grenzen hinweg. Aufgrund von Handel, Arbeit, Konflikten, Umweltveränderungen oder der Suche nach Sicherheit. Die Debatte sollte sich daher nicht darum drehen, ob ein Migrationsproblem existiert, sondern wie Gesellschaften mit Machtungleichheiten umgehen.

Europa schützt seine Grenzen zunehmend. Mit der Vorstellung, Sicherheit und Bewegungsfreiheit seien nur für diejenigen bestimmt, die zufällig innerhalb dieser Grenzen geboren wurden. Doch niemand entscheidet selbst über den eigenen Geburtsort. Warum sollte der Geburtsort darüber entscheiden, wer die Chance auf Sicherheit, Freiheit und eine bessere Zukunft verdient?

Statt auf Abschottung zu setzen, braucht es eine Debatte, die die menschliche Realität, politische Verantwortung und langfristige Lösungen miteinander verbindet. Migration ist verbunden mit globaler Ungleichheit und historischen Entwicklungen. Europa trägt dabei aufgrund seines hohen Wohlstands und seiner wirtschaftlichen Stellung eine besondere Verantwortung: Es kann sich nicht dauerhaft auf Kosten ärmerer Regionen absichern. Es muss bereit sein, einen Teil seines Wohlstands und seiner Ressourcen nachhaltig zu investieren.

Die Geschichte hinter der Grenze

Ceutas Geschichte erinnert daran, dass Grenzen nicht einfach natürliche Linien auf einer Landkarte sind. Wie die meisten Grenzen der heutigen Welt, ist die Grenze zwischen Ceuta und Marokko das Resultat von Eroberungen, Machtverhältnissen und politischen Entscheidungen.

1415 wurde Ceuta im Zuge des europäischen Imperialismus in Afrika von Portugal erobert. Später fiel die Stadt unter spanische Herrschaft. Die europäische Invasion und Kolonisation in Nordafrika entstand nicht einfach durch eine neutrale Grenzziehung. Zentral für den europäischen Kontinent war dabei der Anspruch, über außereuropäische Gebiete zu bestimmen. Mithilfe von militärischer Expansion.

Marokko betrachtet Ceuta als Teil seines Staatsgebiets. Spanien hingegen sieht Ceuta als festen Bestandteil seines Staatsgebiets und verwaltet die Stadt als autonome Stadt. Die Auseinandersetzung um Ceuta verdeutlicht damit eine grundlegende Frage: Wer bestimmt, welche Grenzen als selbstverständlich und legitim gelten? Dabei wird häufig ausgeblendet, dass die heutigen europäischen Grenzen und Vorstellungen von territorialer Zugehörigkeit auch durch koloniale Eroberung und Machtverhältnisse geprägt wurden. Europäische Staaten stellen ihre heutigen Grenzen vielfach als besonders stabil, legitim und schützenswert dar, während die kolonialen Gewalt- und Machtverhältnisse, unter denen diese Ordnung entstanden ist, in den Hintergrund treten.

Dabei wird auch vergessen, dass die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Europa und vielen Regionen Afrikas nicht zufällig entstanden sind. Über Jahrhunderte prägten die Europäischen kolonialen Herrschaften, die Kontrolle über Rohstoffe sodass Ausbeutung menschlicher und wirtschaftlicher Ressourcen der Standard war. Das Ergebnis: ausbeuterische Handelsstrukturen für Afrika. Europäische Staaten bauen Wohlstand und politische Macht auf Strukturen auf, die andere Regionen langfristig benachteiligen.

Der europäische Kolonialismus der letzten Jahrhunderte endete zwar formal mit der politischen Unabhängigkeit der kolonisierten Gebiete, die damit verbundenen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse bestehen jedoch bis heute fort. In Form von Neokolonialismus zeigen sie sich unter anderem in wirtschaftlichen Abhängigkeiten, globalen Ungleichheiten und ungleichen Chancen, die Menschen allein aufgrund ihres Geburtsortes haben.

Das bedeutet nicht, dass sich jede Migration auf den Kolonialismus zurückführen lässt. Menschen migrieren aus vielfältigen Gründen. Etwa aufgrund von Kriegen, politischer Unterdrückung, wirtschaftlicher Not, Klimaveränderungen oder auf der Suche nach besseren persönlichen Perspektiven. Dennoch ist Migration heute auch im Kontext globaler Macht- und Ungleichheitsverhältnisse zu betrachten, die auch auf koloniale Strukturen zurückgehen und bis in die Gegenwart fortwirken.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, wie Europa seine Grenzen schützen kann.

Sie lautet, welche Verantwortung aus einer Geschichte von Ausbeutung entsteht, von der Europa bis heute profitiert.

Die wahre Grenze verläuft deshalb nicht nur zwischen Spanien und Marokko. Sie verläuft in Köpfen.

Zwischen der rassistischen Vorstellung, dass manche Menschen selbstverständlich dazugehören und andere draußen bleiben müssen. Zwischen Abschottung und Verantwortung. Zwischen Angst, Empathie und Gerechtigkeit.

Staaten, die seit Jahrhunderten von globalen Machtverhältnissen profitieren, sollten endlich aufhören, sich zu fragen, wie der Zugang zu Wohlstand begrenzt bleibt.