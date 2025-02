Die Ermordung von Malcolm X: Ein Vermächtnis, das die Mächtigen noch immer bedroht

Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurde Malcolm X ermordet – auf dem Höhepunkt seiner revolutionären Kraft wurde er zum Schweigen gebracht. Jahrzehnte später sind seine Warnungen vor Rassismus, Imperialismus und Ausbeutung so dringend wie eh und je.

An diesem Tag im Jahr 1965, gegen 15 Uhr nachmittags, wurde el-Hajj Malik el-Shabazz, ehemals bekannt als Malcolm X, auf der Bühne des Audubon Ballrooms in New York City von ehemaligen Brüdern der Nation of Islam erschossen. Diese Schüsse erloschen eines der leidenschaftlichsten revolutionären Feuer, das der Norden dieses Kontinents je gesehen hat. Verschwörungstheorien über die Absichten der Schützen und die intellektuellen Hintermänner des Verbrechens existieren bis heute. Malcolm X starb zu einem Zeitpunkt, als er für die herrschende Klasse am gefährlichsten war.

Viel Zeit wird noch vergehen, bis die Öffentlichkeit, besonders in den USA, die Bedeutung, Tiefe und Relevanz seiner Worte versteht. Abgesehen von seinen Briefen schrieb Malcolm selten Essays oder andere Veröffentlichungen. Als eine ungeschriebene Bindung an seine Religion sind all seine Werke durch Tonaufnahmen oder Transkriptionen von Mitstreitern und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt überliefert.

Sein Todesurteil fiel nur wenige Monate, bevor er im Juli 1964 von einer Reise durch Afrika, den Nahen Osten und Europa zurückkehrte. Wie er in seinen eigenen Worten berichtete, wurde er auf dieser Reise, insbesondere in Kairo, vom US-Staatsapparat verfolgt. Dort nahm er am Gipfeltreffen der Organisation für Afrikanische Einheit teil, wurde als Beobachter akzeptiert und reichte ein Memorandum ein, in dem er die afrikanischen Nationen aufforderte, die afroamerikanische Sache vor den Vereinten Nationen zu unterstützen – nach der Verabschiedung des Civil Rights Act in den USA.

Als rassistisch, extremistisch und gewalttätig agitierend dargestellt, war Malcolm X in Wirklichkeit einer der tiefgründigsten und intuitivsten Denker seiner Zeit. Er forderte schwarze Menschen kontinuierlich dazu auf, die Wurzeln von Rassismus, rassistischer Ausbeutung und Segregation in den Vereinigten Staaten zu erkennen und zu verstehen: Sklaverei – 310 brutale Jahre der Zwangsarbeit, Folter und Kontrolle. Eine seiner tiefsten Einsichten war die Erkenntnis, dass der Reichtum Amerikas auf der Arbeit und dem Leiden der Versklavten aufgebaut wurde, während er schwarze Menschen dazu ermutigte, die Bedeutung ihrer Verbindung zu Afrika zu verstehen.

„Solange wir denken – wie einer meiner guten Brüder vor ein paar Sonntagen beiläufig erwähnte –, dass wir erst Mississippi in Ordnung bringen müssen, bevor wir uns um den Kongo kümmern, wird Mississippi niemals in Ordnung kommen. Nicht, bevor du anfängst, deine Verbindung zum Kongo zu erkennen.“

Malcolm X erklärte, dass die Bürgerrechtsbewegung die Bedeutung der Ausbeutung als das gemeinsame Band, das alle marginalisierten Menschen im Land verbindet, übersehen habe. Er argumentierte, dass die Fokussierung ausschließlich auf Segregation ein Fehler sei, da sie die Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit ablenkte, den wahren gemeinsamen Feind zu identifizieren: den Kolonisator und Unterdrücker. Malcolm X’ Ruf nach Einheit war entschlossen und konzentrierte sich auf die Priorisierung der rassischen Solidarität über alle anderen Unterschiede. Wiederholt verurteilte er die Narrative der Bürgerrechtsbewegung und behauptete, dass ihr der notwendige Geist fehle, um echte Freiheit zu erreichen, und der Wille, substanzielle Veränderungen voranzutreiben. Stattdessen trat er für den Fokus auf Menschenrechte ein: „das Recht, [unsere] Köpfe zu erheben und in Würde zu leben, wie andere Menschen“.

„Wir sind Opfer der Demokratie, nichts als getarnte Heuchelei.“ Er trat entschieden gegen die Kriege ein, die von der US-Regierung geführt wurden, bei denen unzählige schwarze, asiatische und latino Leben verloren gingen, während ihr Land es versäumte, ihnen grundlegende Menschenwürde zu Hause zu gewähren: vernünftige Wohnungen, wirtschaftliche Chancen oder eine qualitativ hochwertige und sichere Bildung. Malcolm X’ Haltung gegen die Kriege, die von den imperialistischen Mächten dieser Welt geführt wurden und von den Menschen in kolonisierten und besetzten Gebieten ertragen werden mussten, bleibt bis heute ein drängendes Problem. Diejenigen, die dazu gezwungen werden könnten, für ihr Land zu dienen, zu kämpfen und zu sterben, sind die gleichen, die weiterhin an vermeidbaren oder behandelbaren Krankheiten sterben, weil ihnen eine würdevolle Gesundheitsversorgung nicht erschwinglich ist.

Währenddessen hat die US-Regierung seit Oktober 2023 über 22 Milliarden Dollar an Militärhilfen für Israel verschwendet, um den Krieg gegen das palästinensische Volk zu unterstützen. Dies offenbart den erschreckenden Kontrast zwischen den Prioritäten, die in Bezug auf die grundlegenden Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung gesetzt werden, und der Gier nach Macht, Kontrolle sowie der Ausbeutung von Menschen und natürlichen Ressourcen zum Vorteil weniger.