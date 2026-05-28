Atommacht ohne Rechenschaft – Israels Bombe, das Schweigen des Westens und die Doppelstandards im Atomstreit

Israel besitzt schätzungsweise 90 Atomsprengköpfe, verweigert IAEA-Kontrollen und ignoriert seit Jahrzehnten Resolutionen der Vereinten Nationen – ohne Sanktionen, ohne ernsthaften politischen Druck. Gleichzeitig wird der Iran trotz internationaler Inspektionen mit Krieg, Embargos und permanenten Drohungen überzogen. Der Soziologe Willy Sabautzki analysiert die geopolitischen, rechtlichen und medialen Doppelstandards hinter der nuklearen Ordnung des Westens.

Ende Februar 2026 bombardierten die USA und Israel im Zuge ihres Angriffs auf den Iran auch dessen Atomanlagen. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem in Oman und in Islamabad Verhandlungen liefen und die US-Regierung eine „sehr gute Chance“ auf eine Einigung verkündet hatte. Einen Tag vor der geplanten sechsten Verhandlungsrunde wurden die Gespräche durch willkürliche Luftangriffe beendet.

Eine derzeitige Waffenruhe hält während der anhaltenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran mit unsicherem Ausgang an, während die USA ein erneutes Aufflammen des Krieges nicht ausschließen, in den vergangenen Tagen bereits mehrfach kleinere Angriffe flogen und einen iranischen Friedensvorschlag nach eigenen Worten „nicht einmal zu Ende gelesen“ haben.

Es ist eine der schamlosesten Asymmetrien der internationalen Politik: Der Iran wird seit Jahrzehnten mit Sanktionen, Drohungen und militärischen Optionen überzogen. Bis zu den israelischen Angriffen im Juni 2025 ließ der Iran IAEA-Inspektoren regulär in seine deklarierten Anlagen – Natanz, Fordow, Isfahan, Bushehr – und meldete Bestände an angereichertem Uran.

Gleichzeitig sitzt Israel, das laut SIPRI über schätzungsweise 90 einsatzbereite Atomsprengköpfe verfügt, unangetastet im Zentrum des westlichen Bündnissystems – unbehelligt von Sanktionen, frei von IAEA-Kontrollen, außerhalb jedes vertraglichen Rahmens. Diese Situation ist kein Versehen. Sie ist das Produkt einer imperialen Rechtsordnung, die Völkerrecht als Werkzeug gegen Feinde und als Schutzschild für Verbündete einsetzt. Um diese Ordnung zu verstehen, sind mehrere ineinandergreifende Ebenen zu betrachten.

Die Resolution, die niemand kennt

Am 19. Juni 1981 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat einstimmig die Resolution 487. Anlass war Israels Luftangriff auf den irakischen Forschungsreaktor Osirak – der erste „präventive“ Angriff einer Atommacht auf die Nuklearanlage eines anderen Staates in der Geschichte. Die Resolution verurteilte diesen Angriff als klaren Verstoß gegen die UN-Charta und forderte Israel „dringend“ auf, alle seine Nuklearanlagen unter IAEA-Safeguards zu stellen. Diese Forderung gilt bis heute. Israel hat sie bis heute vollständig ignoriert – ohne jede Konsequenz.

In den folgenden Jahrzehnten nahm die UN-Generalversammlung eine Serie weiterer Resolutionen an. Die Resolution A/RES/41/93 von 1986 – angenommen mit 95 zu 2 Stimmen – forderte den Sicherheitsrat auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, und verurteilte ausdrücklich die nukleare Zusammenarbeit zwischen Israel und dem Apartheidregime Südafrika. Die IAEA-Generalkonferenz schloss sich in ihrer Resolution GC(32)/RES/487 von 1988 an und erklärte sich „tiefgreifend alarmiert“ über Israels nukleare Fähigkeiten, die eine permanente Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region darstellten. Seit 2018 fordert eine jährliche Generalversammlungsresolution Israel auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) beizutreten – im Dezember 2020 stimmten 153 Staaten dafür, nur Israel, die USA, Kanada und eine Handvoll pazifischer Mikrostaaten dagegen. Vierzig Jahre internationaler Konsens: folgenlos.

Die geopolitische Schutzfunktion der USA

Der wichtigste Mechanismus dieser Straflosigkeit ist auf der institutionellen Ebene angesiedelt: das Vetorecht der USA im UN-Sicherheitsrat. Generalversammlungsresolutionen sind politisch bedeutsam, aber rechtlich nichtbindend. Bindende Sanktionsmaßnahmen müssen durch den Sicherheitsrat beschlossen werden – und genau dort sitzen die USA mit einem permanenten Veto, das sie konsequent zum Schutz Israels einsetzen. Kein noch so breiter Mehrheitsbeschluss der Weltgemeinschaft kann wirksam werden, solange die USA ihn blockieren. Im Fall des Iran liegt die geopolitische Konstellation exakt umgekehrt. Die USA sind dort nicht Schutzmacht, sondern treibende Kraft der Sanktionspolitik.

Dieser Kontrast erklärt den strukturellen Doppelstandard auf institutioneller Ebene – er bedarf keiner weiteren Begründung durch bösen Willen oder Heuchelei einzelner Akteure. Er ist in die Architektur der UN-Ordnung eingebaut. Daraus ergibt sich die einzigartige US-amerikanische Schutzfunktion für Israel: konsistent und nie einer Krise ausgesetzt. Für den Iran existiert kein vergleichbarer Schutzschirm einer anderen Großmacht. Es zeigt sich eine fundamentale Asymmetrie: Für Israel gibt es seit Jahrzehnten einen bedingungslosen Schutzschirm, für den Iran gibt es keinen vergleichbaren. Im laufenden Krieg der USA und Israels gegen den Iran haben Russland und China ihr Veto zugunsten des Iran eingesetzt — als politische Parteinahme für einen angegriffenen Staat.

Der Nichtverbreitungsvertrag (NPT) als selektives Instrument

Iran ist dem NPT 1970 beigetreten und hat sich damit freiwillig einem internationalen Kontrollsystem unterstellt. Als Vertragsmitglied unterliegt er IAEA-Inspektionen; bei Verstößen – auch strittigen oder unterstellten – kann er vor den Sicherheitsrat gebracht werden. Israel hingegen hat den NPT nie unterzeichnet und steht damit formal außerhalb des gesamten Kontrollregimes.

Das Paradoxon ist kaum zu überbieten: Genau Israels Verweigerung, dem Vertrag beizutreten, schützt es vor rechtlichen Konsequenzen – während Iran für sein Verhalten innerhalb des Vertrages mit Wirtschaftskrieg bestraft wird. Kein westlicher Staat hat Israel je ernsthaft aufgefordert, dem NPT beizutreten, und diesen Schritt mit politischem Druck unterlegt. Das Ergebnis ist kein universelles Rechtssystem, sondern ein selektives Druckinstrument gegen unerwünschte Staaten. Der bestehende Rechtsrahmen ist eine „imperiale Rechtskonstruktion“ in Reinkultur.

Das „nukleare Tabu“ als westliche Konstruktion

Ergänzend dazu ergibt sich die diplomatische Konstruktion der „nuklearen Ambiguität“ Israels. Seit dem geheimen Abkommen zwischen US-Präsident Nixon und der israelischen Premierministerin Golda Meir im Jahr 1969 gilt eine stillschweigende Übereinkunft: Israel bestätigt seinen Atomwaffenbesitz offiziell nicht – und die USA verlangen diese Bestätigung nicht. Solange Israel formal nicht zugibt, Atomwaffen zu haben, entfällt nach US-Gesetzgebung die Pflicht, Militär- und Wirtschaftshilfen einzustellen. Es ist ein juristisches Konstrukt, das politisch gewollt und strategisch gepflegt wird.

Diese Konstruktion hat sich über mehr als fünfzig Jahre für die USA und Israel als defensive Formel bewährt – sie ist ein aktiver Immunisierungsmechanismus gegen internationalen Druck, der nur funktioniert, weil die USA und die europäischen Hauptstädte ihn aktiv mittragen. Das Resultat: Israels Atomwaffenprogramm entzieht sich systematisch jedem Diskurs, jeder Kontrolle, jeder Sanktionsdrohung – während der Iran für ein Anreicherungsprogramm, das nach internationalem Recht legal ist, mit Wirtschaftskrieg überzogen wird.

Das gescheiterte IAEA-Votum

Im September 2013 und 2014 scheiterten Resolutionen der IAEA-Generalkonferenz, die Israel erneut zur Öffnung seiner Atomanlagen aufforderten. Das Scheitern war nicht Ausdruck der Weltmeinung – im Gegenteil. Es war das Ergebnis massiver diplomatischer Druckkampagnen der USA und EU-Staaten, die arabische, afrikanische und asiatische Länder zur Gegenstimme oder Enthaltung bewegten. Das Abstimmungsergebnis 2014 – 58 gegen 45 – zeigt exemplarisch, wie aggressiv der Westen seinen Schutzauftrag für Israel auch dort durchsetzt, wo er kein formelles Veto besitzt. Dieser Vorgang belegt das Ineinandergreifen der aufgezeigten Doppelstandards: institutionelles Veto im Sicherheitsrat, NPT-Ausschluss als rechtliche Immunität, Ambiguitätsdoktrin als politische Abschirmung, westlicher Lobbydruck als diskursive Kontrolle.

Die unsichtbare Bombe: Israels Nukleararsenal wird verdrängt

In westlichen Leitmedien und politischen Debatten wird Israels Nukleararsenal systematisch ausgeblendet oder – wenn überhaupt erwähnt – als „defensive Abschreckung“ gerahmt, die nicht problematisiert wird. Das iranische Programm hingegen gilt als „existenzielle Bedrohung“ für die Region und die Weltordnung.

Die realen Verhältnisse stehen dazu in scharfem Widerspruch: Iran besitzt nachweislich keine einzige Atomwaffe. Israel besitzt etwa 90 Sprengköpfe – einsetzbar über ballistische Raketen (Jericho III, Reichweite bis 6.500 km), Kampfflugzeuge und nuklear bestückte Marschflugkörper auf U-Booten der Dolphin-Klasse, die zu Sonderkonditionen aus Deutschland geliefert und zum Teil aus deutschen Steuergeldern finanziert wurden.

Diese diskursive Asymmetrie ist politisch erzwungen: Wer Israels Atomwaffen benennt und die Konsequenzen für die regionale Sicherheitsordnung diskutiert, sieht sich umgehend dem Vorwurf der „Delegitimierung Israels“ ausgesetzt. So wird das Schweigen über die eigentlich relevante Atommacht im Nahen Osten durch diskursive Sanktionsmechanismen aktiv reproduziert – mit dem Ergebnis, dass eine breite Öffentlichkeit über „Nichtverbreitung“ diskutiert, ohne von Israels Arsenal zu wissen, und damit keine Grundlage für ein ernsthaftes politisches Urteil besitzt.

Eine seriöse Analyse des Iran-Atomkonflikts kann Israels Atommacht nicht ausblenden – ein Votum gegen Propaganda im Dienst imperialer Interessenpolitik.